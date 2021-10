22 Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten wurden am Freitag von Braunkohleanlagen im Tagebau Garzweiler II geholt – zum Teil wurden sie aus 40 Metern Höhe abgeseilt.

Festnahme Braunkohlebagger besetzt: 14 Menschen in Gewahrsam

Aachen. 14 Aktivisten sind nach der Besetzung eines Kohlebaggers im Tagebau Garzweiler II in Gewahrsam. Von ihnen konnte man keine Fingerabdrücke nehmen.

Nach der Besetzung von Braunkohleanlagen im Tagebau Garzweiler II sind 14 Demonstranten in Polizeigewahrsam genommen worden. Sie hätten mit der Manipulation ihrer Fingerkuppen die Feststellung ihrer Identität unmöglich gemacht, teilte die Polizei Aachen am Samstag mit. Um erkennungsdienstliche Maßnahmen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen zu können, habe die Polizei ein längerfristiges Gewahrsam beim zuständigen Amtsgericht beantragt.

Die Maßnahme sei nach Prüfung der vorliegenden Umstände für 14 Besetzer richterlich bestätigt beziehungsweise angeordnet worden. Die Personen seien anschließend in verschiedenen Polizeibehörden im Land NRW untergebracht worden.

Klimaschutz-Aktivisten hatten Bagger und Absetzer besetzt

Die Braunkohlegegner kritisierten die Festsetzung. „Es kann nicht sein, dass die Polizei Menschen wegsperrt, die das tun, was die Politik seit Jahren verspricht und was bitter notwendig ist, nämlich effektiven Klimaschutz“, sagte eine Sprecherin der Gruppe „Gegenangriff – für das gute Leben“. Die Politik habe die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zugesagt. Das bedeute, dass am Tagebau Garzweiler II keine Kohle mehr gefördert werden dürfe.

Eine Fahne und Ausrüstungsgegenstände hängen in den Seilen eines Absetzers im Braunkohletagebau Garzweiler II. Foto: Henning Kaiser / dpa

Die Klimaschutz-Aktivisten hatten am Freitag einen Bagger und zwei Absetzer besetzt. Bis zum Abend waren nach Angaben der Polizei insgesamt 22 Personen von den Großgeräten geholt worden – teils wurden sie aus etwa 40 Metern Höhe abgeseilt. Gegen alle Besetzer seien Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet worden. Einen entsprechenden Antrag hatte der Energiekonzern RWE gestellt. (dpa)

