Bus prallt auf Bundesstraße gegen Baum - mehrere Verletzte

Much. Schwerer Unfall mit einem Gelenkbus: Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein Linienbus ist im Rhein-Sieg-Kreis in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Busfahrer sei bei dem Unfall auf der Bundesstraße B56 kurz vor dem Ortseingang von Much am Montagabend schwer und fünf Fahrgäste leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Der 48-jährige Fahrer sei mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Er sei noch ansprechbar gewesen, so die Polizei.

Vier der verletzten Fahrgäste im Alter von 21 bis 49 Jahren wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Sie hatten sich selbstständig aus dem Bus befreien können.

Polizei: Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich

Ersten Informationen zufolge soll es zur Unfallzeit gegen 18.20 Uhr geregnet haben. Die Ursache für das Unglück sei aber noch unklar, sagte der Sprecher. Offenbar habe der Fahrer auf der Bundesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und von der Polizei sichergestellt. Ihren Angaben nach liegt der Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (red/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama