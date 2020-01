So groß ist der Brand in Australien

Berlin. Trotz Regen kommt Australien nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, die Buschbrände weiten sich aus. Neue Horror-Nachrichten sorgen für Angst.

Buschbrände in Australien: Weitere Eskalation erwartet

Die Brände in Australien eskalieren weiter – und Besserung ist nicht in Sicht

Die Regenfälle haben in vielen Regionen kaum etwas bewirkt

Vor allem der Bundesstaat Victoria ist derzeit bedroht, erwartet werden „extreme Bedingungen“

Australien brennt – und weiterhin ist keine Beruhigung der Situation abzusehen. Im Gegenteil: Die Behörden rechnen damit, dass sich die verheerenden Buschbrände noch weiter ausbreiten und noch mehr Menschen gefährden, noch mehr Natur vernichten.

Schuld an der erwarteten weiteren Ausbreitung ist vor allem eine neue anstehende Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30 und bis zu mehr als 40 Grad.

Die Lage im Bundesstaat Victoria im Südosten des Landes sei in den kommenden zwölf bis 36 Stunden „sehr gefährlich und dynamisch“, sagte Andrew Crisc vom örtlichen Katastrophenschutz am Donnerstag. Die Behörden verlängerten den Katastrophenzustand vor dem erwarteten Temperaturanstieg am Freitag um weitere zwei Tage.

Australien: Buschbrände wüten – Victoria erwartet „extreme“ Bedingungen

Australien: Die Lage, wie hier in Gospers Mountain, spitzt sich zu. Australiens Tierwelt leidet unter den Bränden. Foto: Dan Himbrechts / dpa

In einigen Teilen Victorias wurden nach Behördenangaben „extreme“ Bedingungen“ erwartet. Zuletzt hatte es vermeintlich positive Nachrichten gegeben, Regenfälle hatten eingesetzt. Victorias Polizeiministerin Lisa Neville warnte allerdings nun davor, die Auswirkungen des Niederschlags zu überschätzen.

Die Buschbrände breiteten sich weiter aus, sagte Neville, daran hat offensichtlich auch der Regen nichts geändert. Zuvor waren in Victoria bereits weitere Evakuierungen angeordnet worden.

Auch der Regierungschef des Bundesstaats, Daniel Andrews, warnte vor weiteren Zerstörungen. „Wir befinden uns erst am Anfang von etwas, was ein wirklich, wirklich herausfordernder Sommer sein wird“, sagte er.

Australien: 2019 war heißestes und trockenstes Jahr seit Aufzeichnungsbeginn

Durch die Brände in Australien sind bislang mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Die Flammen zerstörten eine Fläche von rund acht Millionen Hektar, was der Größe Irlands entspricht. 2019 war das trockenste Jahr in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die extreme Dürre ist einer der Hauptgründe für die Buschbrände im Land.

Australien: Hinter einer Schafherde auf Kangaroo Island ist eine Wand aus Rauch zu sehen. Foto: Lisa Maree Williams / Getty Images

Doch nicht nur in Sachen Dürre führt das vergangene Jahr die Rangliste der problematischen Jahre an.„2019 war das wärmste Jahr in Australien seit Beginn der Aufzeichnungen mit einer nationalen Durchschnittstemperatur, die 1,52 Grad über dem langjährigen Mittel lag“, teilte das Amt für Wetterkunde in seinem jährlichen Klimabericht am Donnerstag mit.

Bislang habe der Rekord bei 1,33 Grad über dem Durchschnitt gelegen, aufgestellt im Jahr 2013. Dabei reicht der Vergleichszeitraum bis 1910 zurück. Die Frage, ob das Wetter oder der Klimawandel Schuld an den Feuern in Australien ist, diskutieren viele. Eine ganz andere Frage stellt sich in Sachen Dschungelcamp – sollte es wegen der Buschbrände abgesagt werden? Der „Camp-Arzt“ Dr. Bob hat selbst Angst um sein Haus.

Im Kampf gegen das Feuer hat Australien zwischenzeitlich 3000 Reservisten einberufen. Der Sohn eines toten Feuerwehrmannes erhielt einen Orden. Zum Schutz sollen in Australien Kamele getötet werden. (ses/dpa)