Cannabis im Wert von 420.000 Euro angebaut – elf Festnahmen

Mönchengladbach/Kreis Höxter Ermittler haben einen Drogenhändlerring gesprengt und Cannabisplantagen ausgehoben. Elf Personen aus NRW wurden festgenommen.

Ermittler haben einen Drogenhändlerring gesprengt und Cannabisplantagen ausgehoben. Elf Männer zwischen 22 und 37 Jahren wurden festgenommen, wie die Polizei in Mönchengladbach am Mittwoch mitteilte. 15 Wohn- und Geschäftsräume wurden in Mönchengladbach und im Kreis Höxter durchsucht. Dabei wurden zwei Cannabisplantagen mit je rund 600 Pflanzen ausgehoben. Die Ernte hätte laut Schätzungen einen Marktwert von etwa 420.000 Euro gehabt. Zudem wurden zwei abgeerntete Plantagen im Kreis Höxter entdeckt.

Fünfstellige Bargeldsumme und sieben Autos beschlagnahmt

Gegen sechs der elf Männer bestanden bereits Haftbefehle. Fünf weitere, die bei der Razzia angetroffen wurden, wurden vorläufig festgenommen. Neben mehreren Kilogramm abgepackter Drogen wurden Waffen, eine fünfstellige Summe Bargeld und sieben Autos beschlagnahmt.

Vor der Durchsuchung war rund ein Jahr lang gegen die Gruppe ermittelt worden. Sie sollen von Nordrhein-Westfalen aus einen internationalen Cannabishandel betrieben haben. Vorführungen der Festgenommenen mit Haftbefehlen vor einem Haftrichter wurde für spätestens Donnerstag angesetzt. (dpa)

