„Captain-America“-Räuber in Hamm festgenommen

Hamm. Ein 38-Jähriger ist in Hamm festgenommen worden. Er soll mehrere Raubüberfälle verübt haben. Bekannt wurde er für ein auffälliges Accessoire.

Nach intensiven Ermittlungen ist ein 38-Jähriger in Hamm festgenommen worden, der zwischen 2020 bis 2023 mindestens sieben Raubüberfälle begangen haben soll.

Der Tatverdächtige sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf sein Konto sollen Überfälle in Hamm, Coesfeld, Warendorf, Recklinghausen und auch in Schleswig-Holstein gehen. Schon im April 2021 hatte auch die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ über den Fall berichtet.

Captain-America-Basecap als Erkennungszeichen

Der gesuchte Unbekannte war als „Captain-America“-Räuber bezeichnet geworden, da er bei den Überfällen ein Basecap mit entsprechender Aufschrift getragen hatte.

Der Mann soll nach früheren Angaben im Spätsommer 2020 drei Tankstellen und eine Lotto-Annahmestelle in Hamm und Nordkirchen überfallen und dort Bargeld erbeutet haben. Als Drohmittel sei ein Fleischermesser zum Einsatz gekommen. Wie genau die Ermittler dem Tatverdächtigen nun auf die Spur kamen, wurde nicht mitgeteilt. (dpa)

Lesen Sie auch aus Hamm:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama