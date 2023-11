Symbolbild. Bei einer Großaktion ist die Polizei in mehreren Städten in NRW und Niedersachsen gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen.

Schleuserbande Chinesische Prostituierte eingeschleust: Razzia in NRW

Düsseldorf Unter anderem in vier Ruhrgebiets-Städten gab es Durchsuchungen. Ermittlungen richten sich gegen Schleuserbande mit mehr als zehn Beschuldigten.

Mit einer Razzia sind 150 Einsatzkräfte gegen eine Bande von Menschenschleusern vorgegangen, die chinesische Prostituierte ins Land gebracht haben soll. Schwerpunkt der Durchsuchungen sei Nordrhein-Westfalen gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Mittwoch mit.

Am Dienstag hätten Polizisten neun Wohnungen und Geschäftsräume in Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Meckenheim sowie im niedersächsischen Lingen durchsucht. Es werde gegen mehr als zehn Beschuldigte ermittelt. Sie sollen die Prostituierten von Spanien auf Bordelle in verschiedene europäische Länder verteilt haben.

Bei der Razzia seien umfangreiche Beweismittel wie Ausweisdokumente, Rechnungen, Arbeitsverträge, Handys und Laptops sowie fast 50.000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Darüber hinaus seien zwei Personen angetroffen worden, die sich illegal in Deutschland aufhielten.

(dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama