Der AfD-Politiker Roland Oberst ist an Covid-19 gestorben. Und: Die Inzidenz sinkt. Alle wichtigen Corona-News des Tages im Blog.

Der AfD-Politiker Roland Oberst ist an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben

Das RKI meldete am Dienstag über 21.000 Neuinfektionen

Berlin. Nach den Weihnachtstagen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) zwar weniger Corona-Neuinfektionen – allerdings dürften die Zahlen auf die Meldeverzüge an den Feiertagen zurückzuführen und daher nicht aussagekräftig sein. Die Inzidenz ist zuletzt gestiegen.

Die Impfkampagne ist an den Festtagen vorangeschritten: Am ersten und zweiten Weihnachtstag wurden dem RKI zufolge 100.000 Impfdosen verabreicht. Nach Weihnachten stieg die Zahl am Montag auf über 490.000 Corona-Impfungen. Das Mitte November gesetzte Ziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende wurde damit am Sonntag erreicht.

Nichtsdestotrotz folgen nun strengere Regeln: Nachdem erste Bundesländer bereits an Weihnachten verschärfte Maßnahmen durchgesetzt hatten, ziehen am Montag und Dienstag die restlichen Länder nach. Auf den strengeren Maßnahmenkatalog hatten sich Bund und Länder vergangene Woche geeinigt.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Laut RKI lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen bei 215,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 21.080 Corona-Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden starben 372 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Das RKI warnt allerdings vor unvollständigen Fallzahlen über die Feiertage. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Dienstag, 28. Dezember: AfD-Politiker stirbt an Covid-19

14.19 Uhr: In der AfD hat es neuen Covid-19-Todesfall gegeben. Wie die "Badische Neueste Nachrichten" berichten, sei Roland Oberst, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Gemeinderat Rastatt (Baden-Württemberg), an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben.

Dem Blatt zufolge hat Oberst mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen. Ob der AfD-Politiker gegen Corona geimpft wurde, sei unklar, wie es heißt. Der Landesverband wollte sich dazu nicht äußern. Nach Informationen der "Badische Neueste Nachrichten" sei Oberst als Impfgegner bekannt gewesen. Der Co-Sprecher im AfD-Kreisverband Baden-Baden/Rastatt, Joachim Kuhs, sagte, mit Oberst "verliert nicht nur der Kreisverband eines seiner engagiertesten und profiliertesten Mitglieder." Er verliere auch einen "guten Freund".

Bereits am 14. Dezember habe sich AfD-Kreisrat Volker Kek zu der Erkrankung von Oberst geäußert und bestätigt, dass es Oberst nicht gut gehe, wie es weiter heißt. Damals betonte Kek, dass er zwar kein Impfgegner sei, die Nebenwirkungen der Corona-Impfung jedoch verschwiegen würden. Für die AfD ist es der zweite Covid-19-Todesfall innerhalb kürzester Zeit. Bereits kurz vor Weihnachten war der ungeimpfte AfD-Politiker Bernd Grimmer, ebenfalls aus dem Landesverband Baden-Württemberg, an Covid-19 gestorben.

