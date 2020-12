Berlin. Die Corona-Fallzahlen sind trotz Lockdown „light“ viel zu hoch. Härtere Maßnahmen sind unausweichlich. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Am Sonntag kommt es zum Corona-Gipfel mit Angela Merkel: Dabei wird wohl ein härterer Lockdown beschlossen werden

Die Deutschen freuen sich trotz Corona-Pandemie auf das Weihnachtsfest

Ein Anmelder der „Querdenken“-Demo in Dresden legt Verfassungsbeschwerde ein

Die Corona-Fallzahlen liegen unverändert auf hohem Niveau: Am Samstag wurden erneut fast 30.000 Neuinfektionen gemeldet

Tschechien sorgt mit einer merkwürdigen Corona-Regel für Aufregung

Nach zwei Corona-Fällen wurde in der chinesischen Stadt Dongning ein Lockdown verhängt

Peru setzt nach Problemen Tests mit dem chinesischen Corona-Impfstoff aus

Laut einer Umfrage finden viele Unternehmen die Corona-Hilfen zu bürokratisch

Das Verbot einer „Querdenken“-Demo in Hessen ist vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt worden

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 1.287.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 21.000 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Ein zweiter harter Lockdown in Deutschland ist fast gewiss – und er könnte noch vor Weihnachten kommen: Am Sonntagmorgen wollen sich die Chefinnen und Chefs der Länder mit Angela Merkel (CDU) zusammenschalten, um härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu beschließen.

Merkel hatte sich am Mittwoch im Bundestag für weitergehende Beschränkungen noch vor Weihnachten ausgesprochen. Mehrere Landeschefs fordern angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen ebenfalls einen baldigen Lockdown. Lesen Sie hier: Wann ist Angela Merkels Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel?

Auch Finanzminister Olaf Scholz fordert einen schnellen und harten Lockdown. Beim Video-Gipfel mit den Bundesländern am Sonntag müssten „sehr weitreichende und einschneidende Entscheidungen“ getroffen werden, um die Gesundheit der Bürger zu schützen und das Virus zurückzudrängen, sagte der SPD-Politiker am Samstag bei einem digitalen Debattencamp seiner Partei.

Noch offen ist, wann genau der harte Lockdown beginnen soll. Im Gespräch sind der Montag, Mittwoch oder erst nach dem vierten Advent am 20. Dezember. Unter welchen Umständen die Menschen in Deutschland Weihnachten feiern und wie sie ihre Vorbereitungen treffen können, ist weniger als zwei Wochen vor dem Fest also weiter offen. Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel: Diese Regeln könnten jetzt beschlossen werden

Corona-News des Tages: RKI meldet neue Rekordwerte bei Zahlen

Der Teil-Lockdown hat es nicht geschafft, die zweite Corona-Welle zu brechen – im Gegenteil. Die Zahlen der täglichen Neuinfektionen und Corona-Toten in Deutschland haben neue Höchststände erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen 29.875 Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus binnen eines Tages sowie 598 neue Todesfälle. Auch am Samstag lagen die Zahlen mit fast 28.500 Neuinfektionen nur knapp darunter. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Samstag, 12. Dezember: Deutsche freuen sich trotz Corona auf Weihnachten

14.14 Uhr: Trotz Corona-Beschränkungen freuen sich mehr als zwei Drittel der Deutschen – nämlich 68 Prozent - in diesem Jahr auf Weihnachten. Von jenen, die nicht alleine feiern wollen, werden 63 Prozent auf einen angemessenen Abstand achten.

Jeder siebte hat vor, bei Besuch eine Maske zu tragen. Jeder Dritte, der mit anderen zusammen feiert, hingegen gibt an, Gäste beim Fest auch mal kurz umarmen zu wollen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage des Fernsehmagazins „Life - Menschen, Momente, Geschichten“ (RTL, Samstag, 19 Uhr).

Auf die Frage, wie die Deutschen in diesem Jahr die Weihnachtsfeiertage verbringen werden, ist das Bild dreigeteilt:

29 Prozent der Befragten geben an, die Feiertage in diesem Jahr ausschließlich mit Personen aus dem eigenen Haushalt verbringen zu wollen,

etwas mehr (35 Prozent) wollen Verwandte oder Bekannte besuchen bzw. zu Besuch haben.

Ein Drittel der Befragten (31 Prozent) wird sich erst kurz vor den Feiertagen entscheiden, ob sie jemanden besuchen bzw. selbst Besuch empfangen werden oder nicht.

„Querdenken“ legt Verfassungsbeschwerde ein

13.00 Uhr: Der Anmelder der „Querdenken“-Demonstration in Dresden geht nach eigenen Angaben weiter gegen das gerichtlich bestätigte Verbot vor. Er habe am Samstagvormittag Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt und warte auf die Entscheidung, sagte Marcus Fuchs der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt hatte die geplante Kundgebung gegen die Corona-Politik verboten, sowohl das Verwaltungsgericht Dresden als auch das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen hatte die Entscheidung bestätigt. Anfang Dezember hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot einer „Querdenker“-Demonstration in Bremen kurz zuvor bestätigt.

Scholz fordert härtere Corona-Maßnahmen

11.57 Uhr: Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich für einen schnellen Lockdown mit Schließungen des Einzelhandels und der Schulen in den nächsten Tagen ausgesprochen. Beim Video-Gipfel mit den Bundesländern an diesem Sonntag müssten „sehr weitreichende und einschneidende Entscheidungen“ getroffen werden, um die Gesundheit der Bürger zu schützen und das Virus zurückzudrängen, sagte der SPD-Politiker am Samstag bei einem digitalen Debattencamp seiner Partei.

Mit Blick auf geplante Schließungen von Kaufhäusern und Geschäften betonte Scholz, „dass muss jetzt ganz schnell geschehen“. Noch offen ist, wann genau der harte Lockdown beginnen soll. Im Gespräch sind der Montag, Mittwoch oder erst nach dem vierten Advent am 20. Dezember. Scholz sagte, ihm sei bewusst, wie schwer die kommende Zeit für Einzelhändler, für Kinder, Eltern, Junge und Alte werde.

Die Bundesregierung werde helfen, um wirtschaftliche Not zu lindern. Die drastische Reduzierung von Kontakten sei jedoch der einzige Weg, um die Pandemie einzudämmen. „Nichtstun, das können wir uns nicht leisten. Das hätte dramatische Konsequenzen.“ Die Gesellschaft müsse in den nächsten Wochen solidarisch zusammenhalten.

Olaf Scholz fordert angesichts der Corona-Zahlen einen harten Lockdown. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Tschechien verbietet „Coffee-to-go“ – wegen Corona

11.34 Uhr: Die tschechische Regierung hat mit einer neuen Corona-Regel für Irritationen gesorgt: Der Verkauf des beliebten „Coffee-to-go“ ist nun verboten. In der Verordnung des Minderheitskabinetts zu den Krisenmaßnahmen heißt es umständlich, dass der Verkauf „ausgeschenkter oder vor Ort hergestellter Getränke“ an Kunden zum Konsum „außerhalb der Innenräume“ verboten werde.

Viele glaubten zunächst an einen Formulierungsfehler. Doch Gesundheitsminister Jan Blatny stellte inzwischen klar: „Das ist kein Irrtum - es zielt darauf ab, dass wir nicht auf Weihnachtsmärkten oder auf der Straße mit Bechern und Essen in der Hand herumlaufen.“

Für weitere Verwirrung sorgte Handelsminister Karel Havlicek. Seiner Ansicht nach sei Kaffee zum Mitnehmen erlaubt, wenn man den Becher „in einer Tasche nach Hause“ mitnehme.

In den Online-Kommentarseiten der Zeitung ließen Kaffeefreunde ihrem Unmut freien Lauf. „Das ist die reine Verhöhnung“, meinte ein Internet-Nutzer. „Ich habe keine Zeit, morgens vor der Arbeit im Café zu sitzen“, klagte ein anderer. „Das wird uns bestimmt vor der Pandemie retten“, lautete ein sarkastischer Kommentar.

Südkorea meldet neuen Höchststand bei Corona-Fällen

11.07 Uhr: In Südkorea haben die Gesundheitsbehörden einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen registriert. Am Samstag meldeten die Behörden 950 neue Ansteckungen, das sind nahezu doppelt so viele wie in den vergangenen Tagen. Allein in der Region Seoul wurden 669 Infektionen verzeichnet. Die Behörden befürchten einen größeren Ausbruch in der dicht besiedelten Hauptstadt, der die Gesundheitsdienste überfordern könnte. In Seoul lebt rund die Hälfte der 52 Millionen Einwohner des Landes.

Die Regionalregierung in Seoul hatte Anfang Dezember bereits strengere Maßnahmen verhängt, darunter ein Verbot von Versammlungen von mehr als 50 Menschen. Cafés dürfen Speisen nur noch zum Mitnehmen anbieten, Lokale müssen um 21.00 Uhr schließen.

Trotz der Einschränkungen habe sich „die Bewegung der Menschen nicht signifikant verringert“, sagte die leitende Beamte der Gesundheitsbehörde, Lim Sook Young, vor Journalisten. „Die Infektionen durch persönliche Treffen von Angesicht zu Angesicht gehen weiter. Bitte sagen Sie alle solchen Treffen ab“, fügte sie hinzu.

Peru setzt Tests mit chinesischem Corona-Impfstoff aus

10.58 Uhr: Peru hat vorsorglich die klinischen Tests eines Corona-Impfstoffs des chinesischen Herstellers Sinopharm ausgesetzt, nachdem bei einem Probanden neurologische Probleme festgestellt wurden. Die staatliche Gesundheitsbehörde teilte am Freitag örtlichen Medien zufolge mit, dass eine Testperson Schwierigkeiten habe, seine Arme zu bewegen. Forschungsleiter German Malaga sagte vor Journalisten, das Problem sei der Aufsichtsbehörde gemeldet worden.

Demnach könnte es sich um das sogenannte „Guillain-Barré-Syndrom“ handeln, eine seltene und nicht ansteckende Erkrankung des Nervensystems, die die Bewegung der Arme und Beine beeinträchtigt. Im Juni 2019 hatte das südamerikanische Land in fünf Regionen den Gesundheitsnotstand ausgerufen, nachdem mehrere Fälle des Syndroms bekannt wurden.

In den 1970er Jahren waren in den USA ähnliche Fälle bei Impfungen gegen die Schweinegrippe aufgetreten. Rund 450 Menschen zeigten damals Symptome des „Guillain-Barré-Syndroms“, zu denen auch Lähmungen zählen können.

Videografik: So funktionieren mRNA-Impfstoffe

Die klinische Studie für den Corona-Impfstoffkandidaten von Sinopharm sollte diese Woche nach Tests mit rund 12.000 Menschen abgeschlossen werden. Bei einem erfolgreichen Verlauf hat die peruanische Regierung angekündigt, bis zu 20 Millionen Dosen des Mittels kaufen zu wollen. Damit könnten zwei Drittel der Bevölkerung immunisiert werden.

Weltweit wurden bereits 60.000 Menschen mit dem Vakzin von Sinopharm geimpft, darunter Freiwillige in Russland, Saudi-Arabien und Argentinien.

Sinopharm setzt bei der Impfstoffherstellung auf die Methode mit inaktivierten Viren.

Das bedeutet, dass der Wirkstoff nicht so stark gekühlt werden muss wie die Impfstoffe von Pfizer und Biontech sowie Moderna und damit leichter transportiert und gelagert werden kann.

Sachsen hat höchste Corona-Inzidenz von allen Bundesländern

10.35 Uhr: Die Corona-Zahlen in Sachsen nehmen weiter deutlich zu. Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für den Freistaat 342,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das ist nach wie vor der höchste Wert aller Bundesländer – mit deutlichem Abstand.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 3522 neue bestätigte Fälle registriert, die Gesamtzahl stieg damit auf 82.226 seit Pandemie-Ausbruch im März (Stand: 12. Dezember 0 Uhr). Am Vortag hatte der Anstieg bei 2809 gelegen.

Das sächsische Gesundheitsministerium hatte am Freitagmittag einen Gesamtstand von 81.655 Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet – 3396 mehr als einen Tag zuvor. Wegen der verzögerten Datenübermittlung und der zeitlich versetzten Aktualisierung der Statistiken unterscheiden sich die Zahlen der Behörden.

Verbot von „Querdenken“-Demo in Hessen bestätigt

09.51 Uhr: Nach der Entdeckung von zwei Corona-Fällen an der Grenze zu Russland hat China in der Stadt Dongning einen Lockdown verhängt. In der Stadt Suifenhe sollen außerdem alle Einwohner auf das neuartige Virus getestet werden, wie die Behörden am Samstag mitteilten. In beiden Städten waren zuvor Arbeiter in den jeweiligen Hafen- und Gewerbezonen positiv getestet worden.

In Dongning wurde der öffentliche Verkehr vorübergehend eingestellt. Jeder, der die Stadt verlassen will, muss einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Schulen wurden geschlossen, Restaurants dürfen keine Gäste mehr in ihren Räumlichkeiten empfangen. In Gebieten mit hohem Risiko darf nur ein Mitglied des Haushalts einmal alle zwei Tage das Haus verlassen, um Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen - jedes Mal für nicht länger als zwei Stunden.

Sowohl in Dongning als auch Suifenhe sollen alle Menschen innerhalb von drei Tagen getestet werden.

In China war das Coronavirus im Dezember 2019 zuerst aufgetaucht und hatte sich dann weltweit ausgebreitet. Die Volksrepublik verhängte strenge Maßnahmen, um die Ausbreitung einzudämmen.

Zuletzt wurden in mehreren Städten kleinere Corona-Cluster gemeldet.

Staatliche Medien machten die Importe von Tiefkühlkost und anderen Einfuhren für die jüngsten Ausbrüche verantwortlich.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es jedoch derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Menschen über Lebensmittel oder Lebensmittelverpackungen mit Covid-19 infizieren können.

Verbot von „Querdenken“-Demo in Hessen bestätigt

09.25 Uhr: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat das Verbot der „Querdenker“-Demonstration an diesem Samstag in Frankfurt bestätigt. Das Gericht in Kassel habe die Beschwerde der Antragsteller zurückgewiesen, teilte ein Gerichtssprecher am Samstagmorgen mit.

Das höchste hessische Verwaltungsgericht bestätigte damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt zur Verbotsverfügung der Stadt. In der ersten Instanz befanden die Richter, dass Veranstaltungen in der angemeldeten Größe „ohne hinreichendes Hygiene- und Durchführungskonzept vor dem Hintergrund der Pandemielage“ nicht vertretbar seien. Den Veranstaltern der Demonstration bleibt nach Angaben des Gerichtssprechers noch die Möglichkeit, sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu wenden.

Zu dem Protest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren 40 000 Teilnehmer angemeldet, mit Kundgebungen an zwölf verschiedenen Orten sowie einem Demonstrationszug durch die Frankfurter Innenstadt. Auch zahlreiche Gegendemonstrationen waren angekündigt.

Wie läuft CDU-Parteitag trotz Corona ab?

09.08 Uhr: Die CDU-Spitze entscheidet an diesem Montag (von 9.00 Uhr an) über den Ablauf des für Mitte Januar geplanten Parteitags zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Generalsekretär Paul Ziemiak hat dafür mehrere Varianten vorbereitet - einen fast vollständig digitalen Parteitag und ein hybrides Treffen, bei dem sich die 1001 Delegierten auf 10 bis 20 Standorte verteilt in ganz Deutschland treffen würden. Wegen der Corona-Pandemie schleppt sich die Lösung der Personalfrage nach der Rückzugsankündigung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar seit dem Frühjahr hin.

Bald soll es eine Entscheidung über den CDU-Parteitag geben, der wegen Corona anders stattfinden muss. Foto: Arno Burgi / dpa

Corona-Hilfen oft zu bürokratisch

08.25 Uhr: Die staatlichen Hilfen in der Corona-Krise sind aus Sicht vieler Mittelständler oft mit zu viel Bürokratie verbunden. „Besonders die von den beiden Lockdowns direkt betroffenen Unternehmen sind (...) trotz aller Rücklagen zum Überleben auf staatliche Unterstützungsmaßnahmen angewiesen“, stellen der Bankenverband BVR und die DZ Bank nach ihrer jüngsten Befragung von 1500 kleinen und mittleren Unternehmen fest.

Die Gelder „sollten den Unternehmen eigentlich möglichst unbürokratisch gewährt werden“, schreiben die Autoren in der Auswertung der Umfrage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Unsere Umfrage signalisiert jedoch, dass das nicht immer der Fall gewesen sein dürfte: Den Mittelständlern bereitet mitten in der Corona-Krise die Bürokratie in Deutschland die größten Sorgen, nicht etwa die Auswirkungen und Nachwirkungen der Krise selbst.“

Tatsächlich nennen 68 Prozent der im Herbst befragten Unternehmen Bürokratie als größtes Problemfeld.

Bei kleineren Mittelständler mit höchstens 20 Beschäftigten klagen sogar fast 89 Prozent über zu großen Verwaltungsaufwand.

Als zweitgrößte Herausforderung nennen die Unternehmen den Mangel an Fachkräften (67 Prozent), die Auswirkungen der Corona-Krise bereiten 65 Prozent der Firmen Sorgen.

Corona-Fallzahlen weiter auf hohem Niveau

07.48 Uhr: In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 28.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 28.438 neue Ansteckungsfälle erfasst.

Das waren rund 1400 weniger Neuinfektionen als am Freitag, als mit 29.875 ein neuer Höchststand erreicht worden war. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich den Angaben zufolge innerhalb eines Tages um 496 auf 21.466. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Deutschland nach RKI-Angaben 1.300.516 Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 957.500.

Freitag, 11. Dezember: Kretschmer fordert „klare, autoritäre Maßnahmen“

21.54 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zur Vorsicht an Weihnachten in der Corona-Krise aufgerufen. „Die Festtage sind eine Zeit der Entspannung und des Feierns, aber das Feiern kann sehr schnell in Traurigkeit umschlagen, wenn wir nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz in Genf am Freitag.

„Wenn Sie in einem Gebiet mit hoher Übertragungsrate leben, treffen Sie bitte alle Vorkehrungen, um sich und andere zu schützen“, appellierte Tedros an die Menschen. „Das könnte das beste Geschenk sein, das Sie machen können - das Geschenk der Gesundheit.“

Kretschmer fordert „klare, autoritäre Maßnahmen“

18.35 Uhr: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält in der Coronakrise eine „Umkehr der Haltung in großen Teilen der Bevölkerung“ für unabdingbar. Noch immer erreichten ihn E-Mails mit Forderungen nach Lockerungen der geltenden Corona-Maßnahmen, sagte Kretschmer am Freitag in Aue.

„Das ist eine völlige Verkennung der Situation, in der Deutschland zur Zeit ist.“ Ihm sei klar geworden, dass nun „ganz andere, ganz klare, autoritäre Maßnahmen des Staats“ nötig seien. „Es ist nicht mehr damit getan, dass wir mahnen“, sagte Kretschmer. Das gesellschaftliche Leben müsse zur Ruhe kommen. Nur so sei es möglich, die Kontaktzahlen zu reduzieren und somit letztlich die Krankenhäuser zu entlasten.

Corona: Volkswagen muss Werk drosseln

18.19 Uhr: Volkswagen muss die Produktion im Wolfsburger Werk coronabedingt drosseln. „Die Maßnahme greift ab der Nachtschicht von Montag auf Dienstag“, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Betroffen seien auch zuliefernde Bereiche im Braunschweiger Werk. Als Grund nennt der Autobauer einen kurzfristigen Produktionsausfall eines deutschen Zulieferers wegen Corona-Infektionen in der Belegschaft. Um die Auswirkungen zu minimieren, werde an Gegenmaßnahmen und Alternativen gearbeitet, teilte VW mit.

Studie: Starkbierfeste in Bayern trugen zur Corona-Ausbreitung bei

17.55 Uhr: Starkbierfeste haben einer Studie zufolge in Bayern maßgeblich zur Ausbreitung des Coronavirus beigetragen. Von der Untersuchung des Münchner Helmholtz-Zentrums berichtet Spiegel.de. Demnach seien „signifikant mehr Fälle“ sowohl durch entsprechende Feste als auch durch die bayerische Kommunalwahl registriert worden. Allein durch die Bierfeste seien rund 1200 unmittelbare Ansteckungen mit Covid-19 erfolgt.

Verwaltungsgericht bestätigt „Querdenken“-Verbot in Dresden

17.40 Uhr: Die für Samstag in Dresden geplante „Querdenken“- Kundgebung gegen die Corona-Politik bleibt verboten. Das entschied das Verwaltungsgericht Dresden am Freitag. Für diesen Fall hatte der Veranstalter schon im Vorfeld den Gang zum Oberverwaltungsgericht Bautzen angekündigt. Die Stadt Dresden sieht mit der Demonstration die öffentliche Sicherheit gefährdet und befürchtet einen Massenauflauf. Zur Begründung führte die Behörde aus, dass bei vergangenen Demonstrationen der „Querdenker“ weder Abstandsgebote noch die Maskenpflicht eingehalten wurden.

Das Verwaltungsgericht in Dresden hat eine für Samstag geplante „Querdenken“-Demonstration verboten. Foto: Fabian Sommer / dpa

Gegen das Verbot hatte der Anmelder der Kundgebung am Freitagvormittag einen Eilantrag eingereicht. Nach Angaben des Gerichtes argumentierte er unter anderem damit, dass die Versammlungs-, Meinungs- und die Informationsfreiheit der Teilnehmer beschnitten werde. Die Stadtverwaltung arbeite mit Vermutungen hinsichtlich der Gefährlichkeit der Kundgebung. Die von der Behörde artikulierte Gefahr von vermehrten Ansteckungen sei wissenschaftlich voraussichtlich nicht haltbar, da diese vor allem in Innenräumen erfolgten.

Brandenburg plant Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen

17.00 Uhr:Brandenburg plant eine drastische Verschärfung der Corona-Regeln. Im Entwurf der neuen Verordnung, über den sich das Kabinett am Freitag verständigte, ist eine Ausgangsbeschränkung mit Ausnahmen vorgesehen. Im Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist auch die Schließung von Läden geplant – außer etwa Supermärkten, Drogerien und Apotheken.

Schulen sollen vom 16. Dezember für Schüler ab der siebten Klasse den Präsenzunterricht schließen, ausgenommen Abschlussklassen. Hinzu kommt laut Regierung ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Der Kabinettsbeschluss soll spätestens am Dienstag fallen. Die „B.Z.“ aus Berlin berichtete zuvor über den Entwurf.

Schnelltests sollen nicht über Impfungen entscheiden

16.30 Uhr: Schnelltests auf Covid-19-Antikörper sind aus Sicht von Experten kein sinnvolles Instrument bei der Entscheidung darüber, wer eine Impfung gegen die Krankheit bekommt oder nicht. Michael Müller, Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands der Akkreditierten Medizinischen Labore (ALM), hat nach Aussage vom Freitag noch keine Informationen darüber, ob und welche Tests in Betracht kommen, eine Immunität nach einer Corona-Infektion oder Covid-Erkrankung zu dokumentieren.

Zuvor hatte schon der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, der Einschätzung eine Absage erteilt, Impfdosen würden „verschwendet“, wenn sie Menschen verabreicht würden, die wegen einer unerkannten Corona-Erkrankung möglicherweise bereits immun seien.

Zur Begründung sagte der RKI-Chef, dass nach bisherigen Erkenntnissen weniger als zehn Prozent der Bevölkerung – inklusive Dunkelziffer – mit dem Corona-Virus infiziert worden seien. Bei diesen sei zudem unklar, wie lange eine Immunität danach überhaupt anhalte. Es gebe etwa „klare Daten“, dass neutralisierende Antikörper nach einigen Monaten „verschwinden“, so Wieler. „Insofern ist die Entscheidung, eben nicht die Antikörper zu testen, genau die richtige.“

Niedersachsen schließt weitere Verschärfungen nicht aus

16.30 Uhr: Niedersachsens Landesregierung schließt weitere Verschärfungen der Corona-Beschränkungen über Weihnachten und den Jahreswechsel nach der bereits erfolgten Rücknahme von Lockerungen nicht aus. Dies könne auch die Feiern in der Silvesternacht selber sowie die Frage des Abbrennens von Böllern betreffen, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Ausschlaggebend seien das weitere Infektionsgeschehen und die Ergebnisse der neuerlichen Bund-Länder-Beratungen über den Corona-Kurs am Wochenende.

Die bereits angekündigte Rücknahme der meisten Lockerungen von Kontaktbeschränkungen zum Jahresende einschließlich eines Verbots des Alkoholverkaufs zum Sofortkonsum wird in einer neuen Corona-Verordnung fixiert, die am Freitag oder Samstag veröffentlicht werden sollte. Sie wird den Zeitraum bis zum 10. Januar abdecken.

Handel fürchtet monatelangen Lockdown nach Weihnachten

13.40 Uhr: Der Einzelhandel in Deutschland fürchtet angesichts der ausbleibenden Erfolge in der Corona-Eindämmung einen monatelangen Lockdown für große Teile der Branche. In einem Brief an Kanzleramtsminister Helge Braun warnte der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, selbst wenn nach Weihnachten der gesamte Nicht-Lebensmittelhandel geschlossen werde, könne mit höchster Wahrscheinlichkeit der angestrebte Inzidenzwert von 50 bis zum 11. Januar nicht erreicht werden.

Der Handel befürchtet, dass es einen monatelangen Lockdown mit Geschäftsschließungen geben könnte. Foto: Friso Gentsch / dpa

„Wir befürchten damit in einen perspektivlosen Zustand mit einem wochen- oder monatelangen Lockdown zu geraten, den der überwiegende Teil des innerstädtischen Einzelhandels nicht überleben wird“, warnte der HDE-Präsident. Deshalb müsse schon jetzt klargestellt werden, dass ein möglicher Jahresend-Lockdown nicht verlängert werde. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sprach sich gegen bundesweite Ladenschließungen aus.

Sanktjohanser betonte, der Handel sei kein Infektionshotspot. Dies bewiesen schon die unterdurchschnittlichen Infektionen bei den Mitarbeitern. Die erwogene Schließung eines großen Teils des Einzelhandels sei deshalb nicht verhältnismäßig, zumal jeder Schließungstag alleine im Nicht-Lebensmittelhandel Umsatzausfälle von 800 Millionen Euro verursachen werde.

Intensivmediziner fordern strikten Lockdown

13.04 Uhr: Intensivmediziner habe zügige Entscheidungen für zusätzliche bundesweite Corona-Beschränkungen gefordert. Jeder weitere Tag ohne durchgreifende und nachhaltige Lockdown-Maßnahmen koste Menschenleben, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, am Freitag.

Selbst ein sofortiger Lockdown würde die Zahlen erst in zwei bis drei Wochen deutlich sinken lassen. „Ein Zögern und Warten auf Weihnachten ist schier unverantwortlich.“ Die Belastungen auf den Intensivstationen hätten ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr lange von Pflegern und Ärzten gestemmt werden könne. Wie die Organisation erläuterte, komme es auf ein gemeinsames Handeln aller Länder an.

Kretschmann stellt Lockerungen über Weihnachten wieder infrage

12.54 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die bundesweit geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen über Weihnachten wieder infrage gestellt. Er könne sich etwa vorstellen, dass die Länder-Regierungschefs den Zeitraum der Lockerungen wegen der stark steigenden Infektionen noch einmal verkürzen, sagte Kretschmann am Freitag in Stuttgart. Wenn man etwas ändere, „sollten wir das auch wieder gemeinsam tun“, betonte der Grünen-Politiker.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat die Lockerungen der Corona-Maßnahmen über die Weihnachtsfeiertage infrage gestellt. Foto: Marijan Murat / dpa

Bisher ist vorgesehen, dass sich vom 23. bis zum 27. Dezember zehn Personen treffen dürfen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte. Es stehe nun im Raum, das wieder auf Familienangehörige zu begrenzen, erläuterte Kretschmann. Hintergrund für die Überlegungen sei auch eine aktuelle Umfrage, die besage, dass sich 40 Prozent der Bevölkerung nicht an die Vorschriften über Weihnachten halten wollten. Das seien „keine guten Nachrichten“.

Sterbefallzahlen in zweiter Novemberwoche um acht Prozent gestiegen

12.42 Uhr: In der zweiten Novemberwoche sind rund acht Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Mindestens 19.161 Menschen starben in der Kalenderwoche 46 vom 9. bis zum 15. November, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Demnach stiegen die Zahlen vor allem in Sachsen an.

Spahn: „Besser früher als später“ weitere Corona-Beschränkungen

12.23 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dringt auf möglichst rasche weitere Corona-Beschränkungen nicht nur in einzelnen Regionen. Es brauche „ohne Zweifel auch bundesweit einheitlich zusätzliche Maßnahmen – besser früher als später“, sagte der Politiker am Freitag in Nürnberg. „Wir könnten uns nicht verzeihen, wenn dieses Weihnachten vor allem ein Fest für das Virus würde.“ Das Virus nehme auch „nur bedingt Rücksicht darauf, ob wir alle schon unsere Weihnachtseinkäufe fertig haben oder nicht.“

Spahn verwies auf den neuen Höchststand von 598 Todesfällen binnen eines Tages und mehr als 4300 Menschen auf den Intensivstationen. Er warb zugleich für stärkeres Mitmachen bei Kontaktvermeidung, Abstand, Masken und Hygieneregeln. Die übergroße Mehrheit der Bürger tue dies aus Überzeugung. Zu viele handelten aber nach dem Prinzip „Erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist.“ Man müsse aber nicht alles ausreizen. Es sei nun „unsere patriotische Pflicht“, zusammenzuhalten und aufeinander Acht zu geben.

Söder fordert ebenfalls harten Lockdown

11.56 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten ausgesprochen. „Wir müssen handeln und zwar so schnell wie möglich“, sagte Söder am Freitag bei einem Termin mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im künftigen Corona-Impfzentrum in Nürnberg. Bund und Länder müssten nun überlegen, die Ferien vorzuziehen und auch Geschäfte früher zu schließen. „Ein Tag weniger verschlechtert nicht die Lebensqualität, er kann aber helfen.“

Nordrhein-Westfalen will bundesweiten Lockdown vor Weihnachten

11.50 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung drängt auf einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich am Freitag auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf dafür ausgesprochen, mit den Einschränkungen früher zu starten, als die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorgeschlagen hat. Zudem sprach er sich für ein baldiges Treffen der Ministerpräsidenten aus, um „so schnell wie möglich“ über das weitere Vorgehen zu beraten – „besser noch am Samstag als am Sonntag“.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine „harte Zeit“ angekündigt: Er fordert einen „schnellstmöglichen“ Lockdown. Foto: Federico Gambarini / dpa

„Der Lockdown muss schnellstmöglich kommen“, erklärte Laschet. „Es wird jetzt wieder eine harte Zeit werden.“ Er betonte, dass mit der baldigen Zulassung eines Impfstoffes ein „Licht am Ende des Tunnels“ erkennbar sei.

Sämtliche Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs sollen bis 10. Januar geschlossen werden, für Schulen solle die Präsenzpflicht aufgehoben werden. Schüler der unteren Stufen können und sollen dann von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen, ältere Schüler ab Klasse acht werden auf Distanz unterrichtet. Die Schulferien werden um zwei Tage verlängert. Kitas sollen geöffnet bleiben. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte am Freitag in allerdings an die Eltern, das Angebot nur zu nutzen, wenn es absolut notwendig sei und ihre Kinder ansonsten möglichst zu Hause zu lassen.

Bildungsminister stellen sich auf Schließung der Schulen ein

11.30 Uhr: Die Bildungsminister der Länder stellen sich auf eine Schulschließung ein, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie abzubremsen. Wenn die Ministerpräsidenten am Wochenende einen harten Lockdown beschließen sollten, seien die Bildungsminister „auch bereit, unseren Teil beizutragen“, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig, am Freitag während der letzten regulären Sitzung in diesem Jahr. Wenn es notwendig sein sollte, müsse es dann auch Einschränkungen des Regelbetriebs an den Schulen geben. Diese sollten aber möglichst kurz gehalten werden.

Corona-Fallzahlen: Seehofer fordert sofortigen Lockdown

11.27 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen einen schnellen Lockdown gefordert. „Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss“, sagte Seehofer dem Magazin „Spiegel“ laut einer Vorabmeldung vom Freitag. „Warten wir bis Weihnachten, werden wir noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben“, warnte der CSU-Politiker.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich für einen sofortigen Lockdown angesichts hoher Corona-Zahlen ausgesprochen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Seehofer äußerte sich verärgert darüber, dass nicht schon früher wirksamere Maßnahmen beschlossen worden seien. Er habe richtig Wut im Bauch, sagt der Minister. Der Vorteil, den sich Deutschland im Frühjahr in der Pandemie erkämpft habe, sei verspielt. Das liege nicht an Disziplinlosigkeit der Bürger, „sondern vor allem an unzureichenden Maßnahmen“, kritisierte Seehofer.

Schleswig-Holstein verschärft Kontaktbeschränkungen

11.18 Uhr: Angesichts der hohen Corona-Zahlen verschärft Schleswig-Holstein seine Kontaktbeschränkungen. Statt maximal zehn Personen aus zwei Hausständen sollen sich nur maximal fünf Personen aus zwei Hausständen öffentlich und privat treffen können, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag in Kiel im Landtag an. Das gelte auch für Weihnachten, ausgenommen sei nur die engste Familie.

In Schulen wird es von Montag an ab der 8. Klasse keinen Präsenzunterricht mehr geben. Den Schülern der unteren Klassen werde empfohlen, zuhause zu bleiben, erklärte Günther. Dies solle dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Zudem erlaubt das Bundesland nun doch keine Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche über Weihnachten. Erlaubt seien nur noch berufliche Übernachtungen oder für Trauerfeiern, wie der Ministerpräsident mitteilte.

Baerbock fordert härteren Corona-Lockdown ab kommender Woche

10.43 Uhr: Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert schon ab der kommenden Woche bundesweit einen deutlich härteren Lockdown mit geschlossenen Geschäften. Läden bis auf solche des täglichen Bedarfs sollten geschlossen werden, Schulen sollten ab Klasse 7 auf Fernunterricht umstellen, sagte Baerbock der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Wir sollten eine klare Weihnachtspause einläuten, schon jetzt. Wir müssen die Dynamik des Infektionsgeschehens brechen“, betonte sie angesichts der Höchstwerte bei gemeldeten Neuinfektionen und Todesfällen.

„Unmittelbar mit den Geschäftsschließungen müssen für die betroffenen Unternehmen weitere Hilfen bereitgestellt werden“, forderte Baerbock. Schulen sollten ab der 7. Klasse komplett auf Fernunterricht übers Internet umstellen, für jüngere Schüler sollte aus Sicht der Grünen-Chefin die Präsenzpflicht in den Schulen aufgehoben werden. Kitas und Grundschulen sollten aber offen bleiben, auch, damit nicht in den Kliniken noch mehr Personal ausfalle.

Mit Blick auf Weihnachten sagte die Grünen-Vorsitzende, niemand solle alleine bleiben müssen. „Aber weil die Lage so schlecht ist, in den Krankenhäusern das Pflegepersonal am Anschlag arbeitet, halte ich es für richtig, dass auch an Weihnachten nur Menschen aus maximal zwei Haushalten oder aus der Kernfamilie zusammenkommen.“ Besuche in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Sterbebegleitung müssten möglich sein.

Heil macht Pflegekräften Hoffnung auf bundesweit bessere Bezahlung

10.17 Uhr: Die Beschäftigten in der Altenpflege in Deutschland können im kommenden Jahr voraussichtlich bundesweit auf einheitlich bessere Bezahlung hoffen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte am Freitag im Bundestag an, dafür einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären zu wollen. Dieser Tarifvertrag war von der Gewerkschaft Verdi und kleineren Arbeitgeberverbänden ausgehandelt worden. Nun befassen sich die kirchlichen Dienstgeber in einem Konsultationsverfahren damit.

Erwartet wird, dass der Tarifvertrag im kommenden Jahr nach monatelangem Ringen dann so breit getragen ist, dass er Heil vorgelegt werden kann mit dem Ziel der Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Dann würde er in ganz Deutschland für die Altenpflege gelten. Heil erklärte, wenn dieser Antrag im kommenden Jahr vorliege, werde er ihn 2021 für allgemeinverbindlich erklären.

Heil äußerte sich in der Beratung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr. Über den Haushalt sollte noch am Freitag abgestimmt werden. Der Etat des Bundesarbeitsministeriums sieht Ausgaben in Höhe von 164,92 Milliarden Euro vor und ist der größte Ausgabenposten im gesamten Haushalt. Das meiste Geld aus dem Etat von Heil fließt in die Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 114,58 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr waren das noch 109,9 Milliarden Euro.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) arbeitet an einem allgemeingültigen Tarifvertrag für Beschäftigte in der Altenpflege. Foto: Michael Kappeler / dpa

Start der Corona-Impfungen in den USA rückt näher

9.25 Uhr: Eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech in den USA rückt immer näher: Eine Expertenkommission der US-Arzneimittelbehörde FDA empfahl am Donnerstag (Ortszeit) die Notfallzulassung des Impfstoffs von Biontech und seinem US-Partner Pfizer. Diese könnte in dem Land mit den höchsten Corona-Fallzahlen nun binnen weniger Tage erteilt werden.

In der öffentlichen und live im Internet übertragenen Sitzung stimmten 17 Mitglieder des Expertengremiums für die Notfallzulassung. Vier Experten rieten davon ab, außerdem gab es eine Enthaltung. Zwar ist das Votum des Ausschusses nicht bindend. Es spricht aber alles dafür, dass der Biontech-Impfstoff bald eine Notfallzulassung erhält.

Bereits am Dienstag hatte die FDA erklärt, sie stufe den Impfstoff als sicher und wirksam ein. Am Mittwoch kündigte das US-Gesundheitsministerium an, den Biontech-Impfstoff bereits ab Anfang kommender Woche in Krankenhäusern und Altenheimen einsetzen zu wollen. Auf diese Weise sollen noch diesen Monat 20 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten geimpft werden. Lesen Sie dazu:Corona-Impfstoffe: Welche Nebenwirkungen bekannt sind

Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in den Corona-Lockdown

8.37 Uhr: Baden-Württemberg geht wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs anzustreben, sofern keine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden könne.

Corona-Todeszahlen in den USA bleiben auf hohem Niveau

8.21 Uhr: In den USA sind binnen 24 Stunden fast 3000 Tote infolge einer Coronavirus-Infektion verzeichnet worden. Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Freitagmorgen (MEZ) wurden am Donnerstag 2934 Verstorbene registriert. Das ist die zweithöchste je registrierte Tageszahl. Der bisherige Höchstwert war am Mittwoch mit 3124 Corona-Toten verzeichnet worden.

Lauterbach warnt bei „Lanz“ vor verheerenden Folgen von Weihnachten

7.40 Uhr: Der überschaubare Erfolg des Teil-Lockdowns in Deutschland war gestern Abend das Top-Thema beim ZDF-Talk von Markus Lanz. Dabei waren sie die Teilnehmer weitgehend einig: Deutschland kommt um einen zweiten harten Lockdown nicht herum. Besonders SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte vor der aktuellen Entwicklung der Pandemie in Deutschland – und er stellte eine beunruhigende Rechnung an. Lesen Sie hier mehr zum Thema:„Lanz“: Lauterbach warnt vor tödlichen Weihnachten

Auch in der ARD wurde über den Corona-Trend in Deutschland debattiert. Im Talk von Matthias Fornoff, der für die erkrankte Maybrit Illner übernahm, wehrten sich Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gegen die These, der Teil-Lockdown sei komplett nutzlos gewesen. Überraschend zurückhaltend: Grünen-Politiker Boris Palmer, der als Oberbürgermeister von Tübingen eine erfolgreiche Corona-Strategie in seiner Stadt umsetzt. Lesen Sie hier mehr zum Thema:„Maybrit Illner“: Was Boris Palmer zu einer Impfpflicht sagt

Seitensprünge: Alibi-Agenturen profitieren von Corona-Kontaktbeschränkungen

7.25 Uhr: Die Corona-Kontaktbeschränkungen machen es vielen Menschen schwer, die sich nach körperlicher Nähe außerhalb einer festen Beziehung sehnen. Affären und Seitensprünge in Zeiten geschlossener Hotels, Kneipen und Restaurants zu organisieren, ist nur mit Einfallsreichtum möglich. Einfallsreichtum, mit dem so genannte Alibi-Agenturen in dieser Zeit ein Geschäft machen. Lesen Sie dazu:Schwierige Affären – Wie Corona den Seitensprung verändert

Kommt ab Sonntag der harte Lockdown?

5.31 Uhr: An diesem Sonntag soll es eine neue Videokonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten zu den Corona-Maßnahmen geben. Aufseiten der SPD-Länder gibt es unverändert Unmut darüber, dass Merkel nach der Schalte am 2. Dezember die Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar verkündete und weitere Beratungen vor Weihnachten verneinte. Nun entstehe wieder der Eindruck, die Politik agiere mit einer Salami-Taktik statt mit langfristiger Planung. Lesen Sie hier: Deutschland in der Krise: Wie lang wird der Winter-Lockdown?

IW-Studie: Teil-Lockdown kostet innerstädtische Einzelhändler bis zu 16,9 Milliarden Euro

5.30 Uhr: Der Teil-Lockdown im November und Dezember kostet die innerstädtischen Einzelhändlern bis zu 16,9 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der Deutschen Wirtschaft aus Köln (IW) in einer Studie, die unserer Redaktion vorliegt.

Für die Studie haben der IW-Datenanalyst Henry Goecke und der IW-Wettbewerbsökonom Christian Rusche die Passantenzahlen von 40 Straßenabschnitten in 21 deutschen Städten mit den Vorjahreswerten verglichen. „Im pessimistischen Szenario wurde angenommen, dass der Rückgang in der Kundenfrequenz im jeweiligen Zeitraum 1:1 auf den Umsatz durchschlägt. Dies entspräche einem Schaden von 7,6 Milliarden Euro im November und 9,3 Milliarden Euro im Dezember“, schreiben die beiden IW-Forscher. Lesen Sie dazu:Milliardenverlust: So leidet der Einzelhandel im Lockdown

Baden-Württemberg verschärft Maßnahmen gegen Corona-Pandemie massiv

3.05: Baden-Württemberg will wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen das öffentliche Leben im Land weiter herunterfahren. So seien unter anderem zu Anfang der kommenden Woche eine nächtliche Ausgangssperre sowie tagsüber Ausgangsbeschränkungen geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart nach einem Gespräch der grün-schwarzen Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden am Donnerstag.

Tische und Stühle eines Cafés in Stuttgart stehen zusammen. Baden-Württemberg will wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen das öffentliche Leben im Land weiter herunterfahren. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Mehr als 10.000 Ärzte wollen freiwillig in den Corona-Impfzentren helfen

1.01 Uhr: Mehr als 10.000 Ärzte in Deutschland sind bereit, in den Corona-Impfzentren beim Start der Massenimpfungen zu helfen. Wie eine Umfrage unserer Redaktion unter den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in den Ländern ergab, ist die Bereitschaft bundesweit sehr groß. So hatten sich bis Mitte der Woche bei der KV Niedersachsen mehr als 1021 Ärzte freiwillig gemeldet.

In Schleswig-Holstein waren dem Aufruf der dortigen KV 2900 Ärzte gefolgt. Die Berliner KV zählte mehr als 780 Freiwillige, bei der KV Hamburg hatten sich über 500 Mediziner gemeldet. In Brandenburg folgten mehr als 700 Ärzte dem Aufruf der KV, in Thüringen waren es über 500. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein zählte 3350 Freiwillige, bei der KV Westfalen-Lippe hatten sich 5000 Ärzte und medizinische Fachkräfte gemeldet.

„Die Bereitschaft der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ist hoch, sich an den bevorstehenden Corona-Schutzimpfungen zu beteiligen“, sagte Stephan Hofmeister, Vize-Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) unserer Redaktion. Sobald es die Zahl der Impfdosen, die in Deutschland zur Verfügung stehen, zulasse, sollten die Impfungen allerdings von Impfzentren in die Praxen verlagert werden, mahnte Hofmeister.

US-Expertengremium spricht sich für Biontech/Pfizer-Impfstoff aus

00.30 Uhr: Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partner Pfizer hat mit seinem Antrag auf Notfallzulassung in den USA eine wichtige Hürde genommen. Ein Berater-Komitee der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich am Donnerstag (Ortszeit) nach stundenlanger Diskussion dafür aus, eine Notfallzulassung für den Antrag für Menschen ab 16 Jahren zu gewähren. Bei dem per Video-Schalte abgehaltenen Treffen stimmten 17 der Fachleute für die Zulassung, vier votierten dagegen. Es gab eine Enthaltung.

Eine endgültige Entscheidung über die Notfallzulassung obliegt der FDA selbst und wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Empfehlung des Berater-Komitees ist nicht bindend, meistens folgt die Behörde aber den Empfehlungen der Experten. Es wäre der erste in den USA zugelassene Corona-Impfstoff. Der gewählte US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Empfehlung des Komitees als „helles Licht in einer unnötig dunklen Zeit“.

Donnerstag, 10. Dezember: Bund und Länder wollen laut Berichten am Sonntag erneut beraten

20.49 Uhr: Bund und Länder wollen nach Informationen des „Spiegel“ am Sonntag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Berichte, wonach es am Sonntag eine gemeinsame Schalte der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben soll, wurden demnach aus mehreren Bundesländern bestätigt. „Nach meinen Informationen ist das so“, sagte einer der Vizeministerpräsidenten dem „Spiegel“.

Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte laut der Nachrichtenagentur dpa, er gehe davon aus, dass die Konferenz am Sonntag stattfinden werde.

US-Moderatorin Ellen DeGeneres hat Corona

20.31 Uhr: Die amerikanische Komikerin und Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres ist mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die 62-Jährige in den sozialen Medien bekannt. Sie sei positiv getestet worden, fühle sich aber glücklicherweise gut, schrieb DeGeneres. Menschen, die mit ihr Kontakt hatten, seien informiert worden. Sie werde alle nach den Feiertagen wiedersehen, teilte sie ihren Fans mit.

Die US-Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres ist mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Chris Pizzello / dpa

EU-Gipfel billigt Haushaltskompromiss

19.14 Uhr: Der Weg für den EU-Haushalt und die milliardenschweren Corona-Hilfen ist frei. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich am Donnerstag in Brüssel auf einen Kompromiss zum neuen Rechtsstaatsmechanismus, wie ein Sprecher von EU-Gipfelchef Charles Michel auf Twitter mitteilte. Ungarn und Polen hatten wichtige Entscheidungen wochenlang blockiert.

Franzosen müssen Jahreswechsel drinnen feiern

18.51 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Franzosen den Jahreswechsel nicht im Freien feiern: Die Regierung verhängte für Silvester eine nächtliche Ausgangssperre, wie Premierminister Jean Castex mitteilte. Als Grund nannte er die zu hohen Neuinfektionszahlen.

Sachsen plant Einkaufen im 15-Kilometer-Radius

17.24 Uhr: Einkaufen in Sachsen soll von nächster Woche an nur innerhalb eines 15-Kilometer-Radius möglich sein. Die Regel sei in der neuen Corona-Schutzverordnung vorgesehen, so Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag.

Das Kabinett will die neue Landesverordnung am Freitag beschließen. Kretschmer will der Regierung vorschlagen, dass der 15-Kilometer-Radius nur bis an die Landesgrenze – also innerhalb des Freistaates – gilt. Der Ministerpräsident reagiert damit auf Bedenken aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, die Einkaufstourismus aus Sachsen als bundesweitem Corona-Hotspot fürchten.

Bayern will Impfungen ab 5. Januar starten

17.18 Uhr: Die Corona-Impfungen in Bayern könnten am 5. Januar losgehen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen. Zuerst hatte darüber der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf interne Informationen des Gesundheitsministeriums berichtet. Im Falle einer erfolgreichen Zulassung des Impfstoffes des Mainzer Unternehmens Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer sollen über den Jahreswechsel am 2. Januar die Impfchargen auf die Tiefkühllagerstandorte verteilt werden. Am Montag darauf (4. Januar) könnten die Impfdosen dann dort abgeholt und am Folgetag in die Impfzentren ausgeliefert werden.

Gesamtzahl der Corona-Toten in Spanien deutlich höher als angenommen

16.43 Uhr: In Spanien ist nach der Veröffentlichung neuer Corona-Zahlen von insgesamt 65.000 Todesfällen seit Beginn der Pandemie auszugehen. In den Monaten März bis Mai starben rund 18.000 Menschen mehr an dem Coronavirus als bisher offiziell bekannt, wie die Nationale Statistikbehörde (INE) mitteilte.

Insgesamt erlagen demnach in den drei Monaten 45.684 Menschen dem Virus. Das Gesundheitsministerium hatte bislang etwas über 27.000 Corona-Tote für diesen Zeitraum gemeldet. Laut INE wurde von März bis Mai bei 32.652 Menschen eine Corona-Infektion eindeutig als Todesursache festgestellt, bei weiteren 13.032 sei wegen der Symptome von einer Covid-19-Erkrankung auszugehen.

Unter Berücksichtigung der neuen INE-Zahlen wären damit inzwischen mehr als 65.000 Menschen in Spanien an Covid-19 gestorben. Damit läge das Land noch vor Großbritannien mit mehr als 62.000 Corona-Toten.

Corona: Abschlagszahlungen von Bundesregierung und Ländern aufgestockt

16.01 Uhr: Die höheren Abschlagszahlungen für die Corona-Sonderhilfen im November und Dezember sind endgültig beschlossen. Der entsprechende Vorschlag aus dem Bundesfinanz- und Wirtschaftsministerium sei mittlerweile von den Ländern angenommen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Damit sollen die Abschlagszahlungen für Unternehmen bis zu 50.000 Euro betragen - statt bisher maximal 10.000 Euro.

Die Regierung reagiert damit auf Kritik aus der Wirtschaft. Selbstständige bekommen weiterhin eine Abschlagszahlung von maximal 5000 Euro. Diese Grenzen sollen für die Monate November und Dezember gelten. Die Hilfen erhalten können Unternehmen und Selbstständige, die vom Teil-Shutdown stark betroffen sind.

15.40 Uhr: Die Skilifte sind zu, aber viele wollen nicht auf den Wintersport verzichten. Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin ist alarmiert. Lesen Sie dazu: Trotz Corona – In Bayern gehen Skifahrer auf die Piste

Markus Söder fordert harten Lockdown ab Weihnachten

15.30 Uhr: Angesichts der unaufhörlich steigenden Corona-Zahlen fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ab Weihnachten einen harten Lockdown mindestens bis zum 10. Januar. „Es braucht bundesweit Ausgangsbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperren in Hotspots, Geschäftsschließungen, Betriebsferien und überall verlängerte Schulferien“, sagte Söder der Nachrichtenagentur dpa. Zum Zeitraum sagte der CSU-Chef: „Das muss bis 10. Januar gelten - aber so lange wie nötig.“

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, nimmt während der Sitzung des bayerischen Landtags seine Mund-Nasen-Bedeckung ab. Foto: Peter Kneffel / dpa

Corona: Schweden meldet Höchststand bei neuen Fällen

15.20 Uhr: Schweden meldet mit 7935 Corona-Neuinfektionen eine weiteren Höchstwert. Den vorherigen Höchststand hatte das Land, das im Kampf gegen die Pandemie eine lockerere Strategie verfolgt als andere Staaten, mit 7240 Fällen am 20. November verzeichnet. Die Zahl der Todesfälle stieg um 58 auf 7354, wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilt. In Schweden ist die Sterberate im Verhältnis zur Einwohnerzahl um ein Vielfaches höher als in den nordischen Nachbarländern, im Vergleich zu einigen größeren europäischen Ländern aber niedriger.

Corona-Krise: EZB verlängert Notfall-Programm

14.55 Uhr: Die Europäische Zentralbank (EZB) weitet ihre Anleihekäufe in der Corona-Krise nochmal deutlich aus: Das Notfall-Anleihekaufprogramm PEPP wird verlängert und um 500 Milliarden Euro auf insgesamt 1,85 Billionen Euro aufgestockt, wie eine EZB-Sprecherin in Frankfurt am Main sagte. Die Zentralbank weitete demnach auch die Mindestlaufzeit des Programms aus, das nun bis mindestens Ende März 2022 laufen soll.

Schleswig-Holstein: Distanzunterricht für ältere Schüler in Corona-Risikogebieten

14.30 Uhr: Für ältere Schüler in Mecklenburg-Vorpommern ab der 7. Klasse, die in Risikogebieten leben, gibt es vom kommenden Montag an Distanzunterricht. Die Regelung gelte für die Landkreise und kreisfreien Städte, die eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht haben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin.

Moderna erprobt Corona-Impfstoff an Jugendlichen

13.52 Uhr: Der US-Pharmakonzern Moderna hat mit der Erprobung seines Corona-Impfstoffes an Jugendlichen begonnen. Dem ersten Teilnehmer einer mittleren bis späten Studienphase sei der Impfstoff heute verabreicht worden, teilte Moderna mit. Bei den Untersuchungen geht es um Jugendliche im Alter von zwölf bis einschließlich 17 Jahren. Das Unternehmen hat in den USA und in der EU einen Antrag auf Notfallzulassung seines Impfstoffs gestellt.

Corona: Michael Müller kündigt harten Lockdown für Berlin an

12.56 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat einen harten Lockdown für die Hauptstadt angekündigt. „Wir werden den Einzelhandel runterfahren müssen, auch bis zum 10. Januar. Es geht nicht anders“, sagte Müller während einer Plenardebatte des Abgeordnetenhauses. Ausgenommen von der Schließung sollen Geschäfte zur Lebensmittelversorgung sein, berichtet der „Tagesspiegel“. Müller sprach sich laut dem Bericht zudem für eine Schließung der Schulen über das Ende der Weihnachtsferien hinaus aus. Ab wann die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen gelten soll, ist noch unklar.

Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister, kündigte bei der heutigen Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus einen harten Lockdown für Berlin an. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Umfrage: Hälfte der Deutschen will härte Corona-Maßnahmen

12.42 Uhr: Rund jeder zweite Deutsche befürwortet eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Laut des ZDF-“Politbarometers“ sind 49 Prozent der Meinung, die Maßnahmen müssten „härter ausfallen“. Das ist eine Steigerung um 18 Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Wochen. Auf der anderen Seite halten 13 Prozent die Vorschriften demnach aktuell für „übertrieben“, 35 Prozent finden sie „gerade richtig“.

RKI-Präsident rät von Lockerungen zu Weihnachten ab

12.23 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) hat sich klar gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen über die Feiertage ausgesprochen. „Ich denke, die wichtige Maßnahme ist die, dass wirklich verhindert wird, dass die Lockerungen über Weihnachten kommen“, sagte Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz des RKI. Solche Lockerungen gäben dem Infektionsgeschehen eine schwer zu kontrollierende Dynamik. „Das ist ein wichtiger Aspekt, dass man das wirklich nicht tut.“ Lesen Sie hier:RKI-Chef: Anstieg von Corona-Zahlen ist „besorgniserregend“

Unabhängig von den Entscheidungen der Politik könne er nur an jeden Bürger appellieren, Kontakte möglichst einzuschränken und sich selbst zu schützen, sagte Wieler. Der Bildungsstand in Deutschland sei hoch, „wir sind ein cleveres Volk“. Leugner der Krankheit werde wahrscheinlich niemand belehren können, so Wieler. Er hatte auch die Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina mitunterzeichnet, wonach Weihnachten und der Jahreswechsel für einen „harten Lockdown“ genutzt werden sollten.

Über ein Drittel der Studierenden in Deutschland haben finanzielle Probleme

12.04 Uhr: Die Corona-Pandemie sorgt bei über einem Drittel der Studierenden in Deutschland für finanzielle Probleme. Das geht aus einer Befragung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) von 28.600 Studierenden hervor. Demnach ist auch rund jeder zehnte Studierende zu den Eltern zurückgezogen. Mit zunehmender Dauer steige zudem der Anteil der Studierenden, die die Überbrückungshilfen der Bundesregierung beanspruchen wollen, sagte Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (DSW).

Die Studierenden würden die pandemiebedingten Einbußen vor allem durch stärkere finanzielle Unterstützung aus dem privaten Umfeld, wie etwa der Familie kompensieren. Trotz der finanziell angespannten Lage bei vielen Studierenden vermeldete Meyer auch positive Nachrichten: „Erfreulich ist, dass für den Großteil der Studierenden die Pandemie ihr Studium nicht grundsätzlich gefährdet, und dass zumindest die Absicht, das Studium abzubrechen, nicht generell erhöht ist.“

Dresdner Kliniken warnen mit Anzeigen vor Überlastung

11.27 Uhr: Ein Verbund Dresdner Kliniken macht mit Zeitungsanzeigen und Posts in sozialen Medien auf die sich zuspitzende Lage bei der Versorgung von Covid-19 Patienten aufmerksam. Der massive Anstieg von Patienten mit schweren Krankheitsverläufen habe die Dresdner Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht, heißt es in der Pressemitteilung des St. Joseph-Stift, Diakonissenkrankenhauses, Städtischen Klinikums und dem Universitätsklinikum.

Der Verbund der Kliniken appelliert daher mit den Zeitungsanzeigen auch an die Menschen die Maßnahmen und Regelungen zur Senkung der Infektionszahlen einzuhalten. „Corona ist real – jeden Tag erleben wir Patienten, die schwer krank sind; Patienten, die sterben und Pflegekräfte und Mediziner, die an ihre Grenzen gehen und Tränen in den Augen haben“, sagte Dr. Mark Frank, Leiter des Koordinationsteams Corona am Städtischen Klinikum Dresden.

RKI sieht Verschlimmerung der Corona-Lage in Deutschland

10.33 Uhr: Trotz des Teil-Lockdowns hat sich die Corona-Lage in Deutschland nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) verschlechtert. In den nächsten Tagen und Wochen sei mit einer weiteren Zunahme bei Todesfällen und schweren Krankheitsverläufen im Zusammenhang mit Covid-19 zu rechnen, sage Ute Rexroth vom RKI.

Auch bei den sonstigen Fallzahlen sehe man aktuell wieder einen Anstieg, nachdem sie seit Wochen auf einem hohen Plateau gelegen hätten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Nur wenige Fälle würden ausreichen, um die Fallzahlen wieder exponentiell ansteigen zu lassen. „Das müssen wir verhindern“, betonte Wieler.

Dafür sei eine Reduzierung aller Kontakte um 60 Prozent erforderlich, wie sie in der Bevölkerung während des ersten Lockdowns erreicht worden sei. „Wenn die Menschen das nicht von alleine schaffen, wird man sich sicher andere Maßnahmen überlegen müssen“, sagte Wieler auf Nachfrage zu einem zweiten harten Lockdown.

Aktuell liege die Kontaktreduktion in der Bevölkerung laut Berechnungen des RKI bei rund 40 Prozent. Wenn eine weitere Verringerung nicht gelinge, sehe er „keine andere Möglichkeit“ als den harten Lockdown zu verhängen, sagte Wieler.

RKI-Präsident Lothar Wieler berichtete am Donnerstag von einem Negativ-Trend bei der Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Niedersachsen nimmt Corona-Lockerungen zurück

9.34 Uhr: Die niedersächsische Regierung nimmt die für Weihnachten und Silvester geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen zurück. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Landtag in Hannover an.

Die geltenden Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sollen lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember auf zehn Verwandte zuzüglich von Kindern unter 14 Jahren ausgeweitet werden. Eltern können ihre Kinder bereits in der kommenden Woche vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassen sitzen.

Cyber-Attacke gegen EMA – Daten von Pfizer und Biontech abgegriffen

8.30 Uhr: Bei einer Cyber-Attacke auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in Amsterdam sind unter anderem Daten der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech abgegriffen worden. Das teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit, nachdem sie von der EMA über die Attacke informiert worden waren.

Demnach seien „einige Dokumente“ im Zusammenhang mit dem Antrag der beiden Unternehmen auf Zulassung ihres Impfstoffs gegen das Corona-Virus von dem Angriff erfasst worden. Lesen Sie hier mehr:Hacker erbeuten Dokumente über Biontech-Impfstoff

Corona dominiert die Weihnachts-Wunschzettel der Kinder

8.00 Uhr: Sorgen wegen Corona dominieren in diesem Jahr auch die Weihnachts-Wunschzettel der Kinder ans Christkind. „In etwa zwei Drittel aller Briefe kommt das vor“, sagt eine Sprecherin der Deutschen Post für die Christkindpostfiliale in Engelskirchen bei Köln. „In fast jedem Brief wird Corona erwähnt“, sagt auch die Leiterin des Weihnachtspostamts im unterfränkischen Himmelstadt. „Viele Kinder schreiben, dass sie traurig sind und ihre Großeltern oder Treffen mit vielen Freunden vermissen.“

In den sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post stapeln sich in der Adventszeit jeweils Zehntausende Briefe von Kindern aus aller Welt. Unter den „materiellen Wünschen“ sind den Angaben zufolge viele Klassiker wie Lego, Playmobil, Roller, Bälle, Bücher, Schminkzeug oder Bastelsachen.

Söder will „kompletten Lockdown“ für knapp drei Wochen

7.00 Uhr: Bayern und Sachsen machen Druck für bundesweit noch schärfere Auflagen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Für dringend notwendig halten dies auch Ärztevertreter, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Möglicherweise beraten Bund und Länder noch einmal über ein gemeinsames Vorgehen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“, dies könne wegen der Termine der Kanzlerin beim EU-Gipfel aber frühestens am Wochenende oder Anfang nächster Woche geschehen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte im ZDF-„heute journal“ auf die Frage, ob eine solche Runde am Sonntag zusammenkomme, es gebe viele Gespräche.

Söder sprach sich für einen „kompletten Lockdown“ von Weihnachten bis zum 10. Januar aus. „Einfach mal alles runterfahren von den Geschäften bis hin zu den Betriebsferien in vielen Unternehmen. Wenn alle mitmachen, wäre das super. Dann hätten wir knapp drei Wochen, in denen wir einfach Kontakte reduzieren können. Eine bessere Zeit als diese Zeit zwischen Weihnachten und 10. Januar wird man im ganzen Jahr nicht mehr finden“, sagte der CSU-Chef.

Neuer Höchststand der täglichen Corona-Toten in den USA

6.20 Uhr: Die Zahl der täglichen Corona-Toten hat in den USA einen neuen Höchststand von mehr als 3000 erreicht. Am Mittwoch seien bis zum Abend 3071 weitere Todesopfer der Pandemie registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mit. Zudem wurden mehr als 220.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Allein in Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten der 50 US-Bundesstaaten, waren es laut Covid Tracking Project mehr als 30.000 Neuansteckungen binnen eines Tages. Lesen Sie hier:Corona-Krise in USA immer dramatischer – 3000 Tote pro Tag

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern erreichte einen neuen Höchststand: Am Mittwoch waren es mehr als 106.000 Patienten. Mit dem Anstieg der Fälle war gerechnet worden, nachdem vor zwei Wochen Millionen Menschen die Appelle ignoriert hatten, zu Thanksgiving auf Reisen und Familienbesuche zu verzichten. Die USA sind das zahlenmäßig am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Seit Beginn der Pandemie wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 15 Millionen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, mehr als 289.000 Infizierte starben.

Hoffnung geben mittlerweile neue Corona-Impfstoffe. Am Donnerstag prüft die Impfkommission der US-Arzneimittelbehörde FDA den Antrag für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Sollte die unabhängige Impfkommission sich für eine Notfallzulassung aussprechen, könnte diese sehr schnell von der FDA ausgesprochen werden. Die FDA hatte bereits am Dienstag erklärt, sie stufe den Impfstoff als sicher und wirksam ein. lassen.

Patientenschützer fordern Corona-Register für Pflegeheime

5.31 Uhr: Angesichts steigender Corona-Fallzahlen in Pflege- und Altenheimen fordern Patientenschützer ein bundesweites Corona-Register für die Pflegeeinrichtungen: „Wie das Divi-Intensivregister für Krankenhäuser müsste ein Corona-Pflege-Radar tagesaktuell das Infektionsgeschehen in jeder Pflegeeinrichtung anzeigen“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, unserer Redaktion. Darin erfasst werden sollte die Zahl der Infizierten, der Genesenen, der Verstorbenen und der Heimbewohner, die aufgrund einer Corona-Infektion in eine Klinik verlegt werden mussten.

Zudem müsse auch das jeweils zur Verfügung stehende Personal an ein solches Register gemeldet werden, so Brysch. „Nur so wird auch offenbar, wo sofort praktische Unterstützung von außen notwendig ist.“ Sobald sich eine Ketteninfektion abzeichne, könnten lokale Taskforces gezielt zum Einsatz kommen. In Kombination mit Hygieneregeln und häufigen Tests würde ein Corona-Pflege-Radar den Schutz Pflegebedürftiger deutlich erhöhen, sagte Brysch. Lesen Sie dazu:Coronavirus in Deutschland: Dramatischer Anstieg bei Toten

Ministerpräsident Günther fordert Verzicht auf Silvesterfeiern

5.30 Uhr: CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hätte große Sympathien für eine Kanzlerkandidatur von CSU-Chef Markus Söder: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich meinen Amtskollegen Markus Söder sehr schätze“, sagte Günther unserer Redaktion. Es wäre außerdem als CDU unredlich zu sagen, man könne sich keinen Kandidaten aus der CSU vorstellen. „Ich habe selbst schon Wahlkampf für Edmund Stoiber gemacht. Ich kann mir also gut vorstellen, so etwas wieder zu machen“, sagte Günther.

Außerdem fordert Günther einen Verzicht auf Silvesterfeiern aller Art: „Das ideale Silvester sieht dieses Jahr so aus: Zu Hause im eigenen Hausstand bleiben, vielleicht gemütlich auf den Jahreswechsel anstoßen. Partys oder ein gemeinsames Anstoßen mit den Nachbarn zum Jahreswechsel – das muss dieses Mal ausfallen.“ Auf die Frage, ob die Deutschen dieses eine Mal auf Silvesterfeiern jeglicher Art verzichten sollten, sagte er unserer Redaktion: „Ja, das sollten sie.“

Günther sprach sich grundsätzlich gegen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zu den Feiertagen aus, sie seien zu riskant: „Ich habe Zweifel, dass Menschen etwa bei Familienfesten konsequent auf Abstand und Hygieneregeln achten können.“ Lesen Sie hier:Regierungschef Günther fordert Verzicht auf Silvesterfeiern

Verfassungsschutz beobachtet zunehmende Gewaltbereitschaft bei „Querdenken“

1.01 Uhr: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat vor einer „Steigerung in der Bereitschaft zur Gewaltanwendung“ bei der „Querdenken“-Bewegung gewarnt. Darauf ließen die Anfeindungen, aber auch Angriffe auf Polizeikräfte und Medienvertreter bei Großveranstaltungen schließen, heißt es in einer Stellungnahme des Kölner Bundesamts für unsere Redaktion. Insbesondere bei Demonstrationen mit einer hohen Teilnehmerzahl sei zu beobachten, dass auch rechtsextremistische Gruppen oder Parteien zur Teilnahme aufriefen. „Einen prägenden Charakter hat dies jedoch bisher (noch) nicht erreicht“, so der Verfassungsschutz.

Dennoch wohne den teilnehmerstarken Versammlungen „ein erhöhtes Eskalationspotenzial inne“. Grundsätzlich sei festzuhalten, dass Versammlungen mit geringerer Teilnehmerzahl überwiegend friedlich verliefen. Am Donnerstag und Freitag wollen die Innenminister von Bund und Ländern auf einer Konferenz in Berlin auch über den Umgang mit den „Querdenkern“ beraten.

Mittwoch, 9. Dezember: Im Herbst 2021 gibt es laut Spahn genug Impfstoff für gesamte Bevölkerung

22.37 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass spätestens im Herbst 2021 ausreichend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung vorhanden ist. Deutschland habe sich 300 Millionen Impfstoffdosen bei verschiedenen Herstellern gesichert. „Die werden jetzt Zug um Zug ausgeliefert und verimpft werden“, sagte Spahn im Mittwochabend in der ARD-Talkshow „Maischberger“.

„Wenn all die Zulassungen kommen über den Zeitraum, in dem wir es erwarten, dann können wir spätestens im dritten Quartal jedem in Deutschland, der geimpft werden will, ein Impfangebot machen.“ Spahn rechnet damit, dass in Deutschland spätestens im Januar der Impfstoff gegen Corona verabreicht werden kann.

Studie: Männer müssen dreimal häufiger auf die Intensivstation als Frauen

21.15 Uhr: Männer, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, müssen fast dreimal häufiger als Frauen auf Intensivstation behandelt werden – und sterben auch häufiger nach einer Coronavirus-Infektion. Das ist das Ergebnis einer Studie, die in der Online-Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht wurde.

Die Autoren analysierten für ihre Studie mehr als drei Millionen Infektionsfälle. Dafür sammelten sie in der ersten Jahreshälfte Daten in 46 Ländern und 44 US-Bundesstaaten. Laut der Studie gibt es hinsichtlich der Häufigkeit von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein männlicher Covid-19-Patient auf der Intensivstation stationär behandelt werden muss, sei jedoch knapp dreimal höher als bei einer Frau mit Covid-19. Auch die Wahrscheinlichkeit, im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu sterben, sei bei Männern höher – und zwar um 39 Prozent.

Bund und Länder entscheiden laut einem Bericht am Sonntag über Lockdown

20.33 Uhr: Nur zwei Wochen nach dem letzten Bund-Länder-Gipfel, auf dem eine deutliche Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen wurde, werden die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Weihnachten nun doch noch über einen harten Lockdown bis 10. Januar entscheiden.

Nach Informationen von „Business Insider“ einigten sich Bund und Länder am Mittwochabend, dass eine gemeinsame Vorbereitungsgruppe einen Beschlussvorschlag entwerfen soll. Darüber soll demnach in einem Umlaufbeschluss oder bei einer Telefonkonferenz am Sonntag entschieden werden. Bei einem Umlaufbeschluss setzen alle Länder ihre Unterschrift darunter setzen, kommen aber nicht persönlich oder via Telefonschalte zusammen.

Schleswig-Holstein will harten Lockdown nach Weihnachten

19.59 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen will Schleswig-Holsteins Landesregierung ihren Kurs deutlich verschärfen.

Es sei notwendig, „dass wir spätestens ab Weihnachten in einen harten Lockdown gehen – um die Zeit über den Jahreswechsel zu nutzen, diese gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Mittwochabend in Kiel.

Lockdown ab Weihnachten wird laut Lauterbach „erneut nichts bringen“

19.27 Uhr: SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält einen zweiwöchigen Lockdown ab Weihnachten für zu wenig. Dies werde „erneut nichts bringen“, schrieb Lauterbach bei Twitter. Die Opferzahlen wären viel zu hoch. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte sich – wie viele weitere Politiker – für einen harten Lockdown ab dem 27. Dezember ausgesprochen. Nach den Feiertagen müsse die Politik der Empfehlung der Wissenschaftsakademie Leopoldina folgen und in einen „Jahresend-Lockdown“ gehen, sagte Laschet in Berlin. Der Schaden sei in dieser Zeit am geringsten.

Kanada gibt Biontech-Impfstoff die Zulassung

17.49 Uhr: Kanada lässt den von Pfizer und Biontech entwickelten Corona-Impfstoff auf den Markt. Mit der Entscheidung der kanadischen Behörden wird das Land nach Großbritannien die Nummer zwei weltweit, die den Wirkstoff im Kampf gegen die Pandemie genehmigt hat.

Cyber-Attacke auf Europäische Arzneimittelagentur

17.05 Uhr: Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ist für die Zulassung der Corona-Impfstoffe in der EU, also auch für Deutschland, zuständig. Wie die Agentur am Mittwoch mitteilte, ist sie Ziel eines Cyberangriffs geworden.

EMA habe umgehend eine umfassende Untersuchung eingeleitet und arbeite eng mit den Behörden zusammen. Die Arzneimittelbehörde steht in der Corona-Krise besonders im Fokus. Sie strebt derzeit eine Zulassung des Biontech-Pfizer-Impfstoffes Ende Dezember an, für das Moderna-Mittel Mitte Januar. Lesen Sie hier:Europäische Arzneimittel-Agentur Opfer eines Cyber-Angriffs

Kinderärzte sprechen sich gegen verlängerte Weihnachtsferien aus

16.20 Uhr: Kinderärzte haben sich in der Debatte um härtere Maßnahmen gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien ausgesprochen. Geschlossene Schulen, Kindergärten und Kitas sollten „nur als allerletzte Maßnahme im Rahmen eines allgemeinen Lockdowns“ erwogen werden, so die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und die Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie am Mittwoch.

Bisherige Daten aus Deutschland gäben keinen Anlass, generelle Schulschließungen als „taugliches und angemessenes Mittel“ zur Pandemiebekämpfung anzusehen. Die belastenden Folgen selbst kurzfristiger Schulschließungen auf das Wohlbefinden und die Zukunftsperspektiven von Kindern würden in der Debatte zu wenig berücksichtigt.

Britische Behörden raten von Corona-Impfung für Menschen mit schweren Allergien ab

16.14 Uhr: Nach dem Start der Massenimpfung gegen Corona haben die britischen Behörden Menschen mit einer „signifikanten“ Allergiegeschichte aufgerufen, sich vorerst nicht impfen zu lassen.

Zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS mit einer entsprechenden Vorgeschichte hätten eine allergische Reaktion gezeigt, nachdem sie die Dosis erhalten hatten, sagte NHS-Chef Stephen Powis am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. „Beide erholen sich gut.“ Powis betonte, bei der Warnung handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie es bei neuen Impfstoffen üblich sei.

Trump twittert zu deutscher Corona-Politik

16.01 Uhr: Donald Trump hat die deutsche Corona-Politik auf dem Nachrichtendienst Twitter kritisiert. Deutschland sei von seinen „widerlichen Kritikern“ konsequent als das Land benutzt worden, dem die USA beim Umgang mit dem neuartigen Coronavirus folgen sollten.

„So viel zu diesem Argument“, schrieb der scheidende US-Präsident und bezog sich damit auf die Nachricht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung nach 590 Corona-Toten an einem Tag bittet, das gesellschaftliche Leben herunterzufahren. „Ich liebe Deutschland – Impfstoffe sind unterwegs“, beendete Trump den Tweet.

Germany has consistently been used by my obnoxious critics as the country that we should follow on the way to handle the China Virus. So much for that argument. I love Germany - Vaccines on the way!!! https://t.co/hEeKIqDMQn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

Corona-Shutdown laut Lauterbach nach Weihnachten zu spät

15.46 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt auf dem Nachrichtendienst Twitter, dass sich die Welle an Corona-Neuinfektionen mit „zwei Wochen Shutdown nach Weihnachten niemals unterbrechen“ lasse. Entscheidend seien die 14 Tage vor Weihnachten. „In der nächsten Woche müssten Schulen schließen“, so der Politiker.

„Querdenken“-Gründer hält Beobachtung für Einschüchterungsversuch

15.21 Uhr: Nachdem am Mittwochvormittag bekannt wurde, dass der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg „Querdenken 711“ wegen extremistischer Bestrebungen beobachtet, hat sich nun der Gründer der Bewegung geäußert.

Michael Ballweg kritisierte, es seien nur „allgemeine, völlig substanzlose Gerüchte und Anschuldigungen“ vorgebracht worden. „Die Beobachtung sehen wir als einen weiteren Versuch der Regierung an, friedliche Demonstranten einzuschüchtern und über diese Nachricht zu spalten (...).“

Die „Querdenker“ organisieren seit Monaten Demonstrationen gegen die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Verteilung kostenloser FFP2-Masken festgelegt

14.23 Uhr: Menschen ab 60 und Angehöriger anderer Risikogruppen erhalten noch vor dem Jahreswechsel kostenlose FFP2-Masken vom Bund. Jeweils drei Stück werden an jeden Berechtigten kostenfrei in der Apotheke abgegeben, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin sagte. Für das kommende Jahr sollen die Berechtigten dann zusätzlich zwei Coupons für je sechs Masken erhalten. Die ersten drei Masken in diesem Jahr erhalten die Berechtigten durch Vorlage ihres Personalausweises in der Apotheke „oder nach nachvollziehbarer Darlegung des Anspruchs durch Eigenauskunft“, wie es in Spahns Verordnungsentwurf heißt.

Die Maßnahme soll am 15. Dezember in Kraft treten. Dir fälschungssicheren Coupons sollen von den Krankenkassen ausgegeben werden, und zwar in zwei genau definierten Zeiträumen. „Damit wollen wir verhindern, dass auf Kosten der Schwächsten Geschäfte gemacht werden“, sagte Spahn. Es bleibe oberstes Ziel, die Risikogruppen in der Pandemie zu schützen.

Kommission legt Entwurf für Impfplan vor

14.15 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat einen Entwurf für die Reihenfolge von Corona-Impfungen vorgelegt. Demnach sollen zuerst Personengruppen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe Impfungen angeboten werden. Unter den ersten Impfgruppen sollen zudem beruflich besonders exponierte Menschen sein oder Menschen mit engen Kontakt zu Risikogruppen. Dies entspricht demnach rund 8,6 Millionen Menschen.

Die Stiko-Empfehlung wurde an medizinische Fachgesellschaften und die Regierungen der Bundesländer geschickt. Wegen besonderer Eilbedürftigkeit werden Länder und Experten um Rückmeldungen zum Entwurf mit den Empfehlungen bis diesen Donnerstag gebeten. In der nächsten Woche will das Bundesgesundheitsministeriums dann endgültig die Impf-Prioritäten in einer Verordnung festlegen.

Vier Löwen im Zoo von Barcelona mit Corona infiziert

13.51 Uhr: Im Zoo von Barcelona haben sich vier Löwen mit dem Coronavirus infiziert. Die Tiere hätten nur Anzeichen eines leichten Schnupfens gezeigt, sagte Zoo-Direktor Juli Mauri der Zeitung „La Vanguardia“. Er gehe davon aus, dass sich mindestens eine der Großkatzen bei einem asymptomatischen Pfleger angesteckt haben könnte und das Virus dann an die anderen Tiere weitergegeben hat. Den Löwen gehe es ansonsten gut, betonte der Zoo-Direktor am Dienstag.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine Großkatze mit Corona angesteckt hat. So wurde ein Tiger in einem New Yorker Zoo schon im April positiv auf das Virus getestet. Auch Hauskatzen kann es erwischen. Die umgekehrte Möglichkeit, dass ein Löwe einen Zoobesucher mit Corona infiziert, ist nach Mauris Worten äußerst gering. Dafür müsste man dem Tier so nahe kommen, dass das Virus dann das weitaus kleinere Problem wäre. Lesen Sie dazu:Corona-Infektion bei Hund und Katze erstmals amtlich gemeldet

Tübingen hat mit Corona-Strategie Erfolg

13.17 Uhr: Tübingen, eine Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern südlich von Stuttgart, schafft es regelmäßig in die Schlagzeilen, wenn sein Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) steile Thesen aufstellt. Nun allerdings sorgt die Stadt auch wegen einer erfolgreichen Corona-Strategie für Aufsehen. Keinen einzigen Corona-Fall bei Heimbewohnern über 75 Jahren verzeichnet Tübingen in den letzten Monaten, sagt Palmer. Das sei einer der Gründe, warum die Uniklinik aktuell nur 32 Patienten mit Covid-19-Erkrankung behandele, zehn davon auf der Intensivstation. Wie geht das? Lesen Sie dazu:Wie Tübingen seine Alten vor dem Coronavirus schützt

Polens Vize-Regierungschef spricht von Einigung im EU-Streit

12.21 Uhr: Im EU-Haushaltsstreit haben Polen und Ungarn nach Darstellung von Polens Vizeregierungschef Jaroslaw Gowin eine Verständigung mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gefunden. „Es gibt eine Absprache im Dreieck-Warschau-Berlin-Budapest“, sagte Gowin am Mittwoch in Warschau. Er glaube, dass auch die übrigen 24 Hauptstädte innerhalb der EU diese Vereinbarung mittragen könnten. Details dazu, wie die Lösung aussehen könnte, nannte Gowin nicht. Er sei optimistisch, dass es Regierungschef Mateusz Morawiecki während des EU-Gipfels an diesem Donnerstag und Freitag gelingen werde, ein „gutes Abkommen“ in der Frage des EU-Haushalts zu verhandeln.

Polen und Ungarn blockieren aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen Entscheidungen für die milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und den nächsten langfristigen Haushalt der EU. Dies könnte dazu führen, dass der EU im neuen Jahr zunächst nur eine Art Notbudget zur Verfügung steht. Zahlreiche Programme aus Bereichen wie Forschung, Gesundheit, Bildung und Jugend könnten dann nicht starten.

Daniel Günther für harten Corona-Lockdown nach Weihnachten

11.53 Uhr: Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) befürwortet einen harten Lockdown in Deutschland nach Weihnachten. „Wir dürfen nicht warten“, sagte er am Mittwoch im Landtag in Kiel. Günther kündigte zudem ein Verbot für Alkoholausschank in der Öffentlichkeit an.

Deutsche werden in der Corona-Pandemie dicker

11.21 Uhr: Die Deutschen sind seit dem Lockdown zu Beginn des Jahres dicker geworden. Das ergab eine Studie des Robert-Koch Instituts zum Thema „Gesundheit in Deutschland aktuell“. Die Befragten hätten demnach zwischen April und August im Vergleich zu 2020 durchschnittlich ein Kilo zugelegt. Gründe dafür seien zwei weiteren Befragungen zufolge neben häufigem und ungesundem Essen auch Veränderungen im Alltag, die sich durch die Corona-Beschränkungen ergeben hätten.

Laut der Studie des RKI hätten die Menschen während des ersten Lockdowns zudem vermehrt Besuche beim Haus- oder Facharzt vermieden. Erst ab Juli habe es wieder mehr Arztbesuche gegeben. Offenbar habe die Bevölkerung „verstärkt auf die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen verzichtet“, schrieben die Studienautoren. Anfängliche Befürchtungen, dass psychische Störungen durch die Corona-Pandemie oder die Eindämmungsmaßnahmen zunehmen könnten, hätten sich hingegen nicht bestätigt. Über Symptome wie Müdigkeit und Kraftlosigkeit wurde der Studie zufolge sogar weniger geklagt.

Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet „Querdenker“

11.06 Uhr: Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg stuft als erstes in Deutschland „Querdenken 711“ als Beobachtungsobjekt ein. Die Gruppe protestiert seit Monaten gegen die staatlich verordneten Corona-Einschränkungen. Aus Sicherheitskreisen hieß es nun, dass sich die Gruppe zunehmend radikalisiere und von Extremisten unterwandert sei. Gründer der „Querdenken“-Bewegung ist der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg. Er hatte sich wiederholt gegen die Vorwürfe gewehrt. „Wir sind eine friedliche Bewegung und keine politische Partei“, sagte Ballweg in der vergangenen Woche der Deutschen Presse-Agentur.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hatte dagegen zuletzt vor dem zunehmenden Einfluss von Extremisten und Verfassungsfeinden in Reihen der „Querdenker“ gewarnt. Die Bewegung speise sich aus Reichsbürgern, Selbstverwaltern, Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern, die die Demonstranten instrumentalisierten.

Merkel für Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

10.25 Uhr: In einer für ihre Verhältnisse geradezu flammenden Rede hat sich Kanzlerin Angela Merkel für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen spätestens nach Weihnachten ausgesprochen. Die bisher geltenden Kontaktbeschränkungen hätten das dramatische Wachstum der Infektionszahlen nicht stoppen können. „Weil die Zahlen so sind, wie sie sind, müssen wir etwas tun, und zwar Bund und Länder gemeinsam“ sagte Merkel während der Generaldebatte im Bundestag. Die Politik tue gut daran, der Empfehlung der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina zu folgen. Kontakte müssten weiter reduziert werden, bis die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 erreicht sei. „Sonst entgleitet uns die Pandemie wieder und wieder“, warnte Merkel ausdrücklich und schlug mit ihrer Faust aufs Rednerpult. Der Preis von 590 Toten am Tag sei schlichtweg nicht akzeptabel für ein Treffen am Glühweinstand.

Bei der Kontaktreduzierung schloss Merkel auch die Schulen nicht aus. Diese sollten bis zum 10. Januar geschlossen bleiben oder digitalen Unterricht anbieten. Zudem appellierte Merkel eindringlich, die Winterferien statt am 19. schon am 16. Dezember beginnen zu lassen. „Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden?“ Mehr zur Merkel-Rede lesen Sie hier:Merkel stimmt Deutschland auf harten Corona-Lockdown ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch bei ihrer Rede während der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Merkel appelliert an Eigenverantwortung der Deutschen

9.50 Uhr: Angela Merkel hat in ihrer Rede zum Haushalt davor gewarnt, die Gesundheit der Gesellschaft gegen Einschnitte in der Wirtschaft und Kultur gegeneinander auszuspielen. „Beides miteinander in Einklang zu bringen, ist die komplizierte Aufgabe, die wir täglich neu austarieren müssen“, sagte die Kanzlerin während der Generaldebatte im Bundestag.

Sowohl die wirtschaftliche als auch die zivilgesellschaftliche Stärke Deutschlands müsse trotz der besonderen Situation erhalten werden. „Wir müssen sehen, dass Deutschland zu denjenigen Ländern zählt, die diese Pandemie erfolgreich bewältigen, und ich bin der Meinung, der Bundeshaushalt schafft damit die richtigen Voraussetzungen.“

Die Bewältigung der Corona-Pandemie sei auch ein Kampf der politischen Systeme. „Unser Handeln ist anders als das Handeln in anderen Ländern, die stärker einer Diktatur gleichen“, fuhr die Kanzlerin fort. Deutschland sei freiheitlich und demokratisch organisiert mit einer offenen und individualisierten Gesellschaft. Der wichtigste Schlüssel seien daher nicht Verbote, Schließungen und Kontrollen, sondern „das verantwortliche Handeln jedes Einzelnen und die Bereitschaft zum Mitmachen“. Der Großteil der Bevölkerung habe bereits gezeigt, dass er bereit sei, die Regeln zu befolgen und dies auch in Zukunft zu tun, so Merkel.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kritisiert Merkels Corona-Politik scharf

9.18 Uhr: Mit scharfen Attacken der AfD auf Bundeskanzlerin Angel Merkel (CDU) hat die Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag begonnen. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf der Kanzlerin am Mittwoch im Parlament einen „planlosen und grotesken Umgang“ mit der Pandemie vor. „Sie sperren die Bürger ein und vernichten ganze Branchen“, sagte Weidel. Nach der „Holzhammermethode“ werde ein Lockdown verhängt, der mehr Unheil anrichte als er Nutzen habe.

In der Debatte will im Anschluss die Bundeskanzlerin reden, danach wird es den traditionellen Schlagabtausch zwischen Koalition und Opposition geben. Der Budgetentwurf des Bundesfinanzministers sieht Ausgaben von insgesamt 498,6 Milliarden Euro vor. Wegen der hohen Kosten für die Bewältigung der Corona-Pandemie soll dafür zum zweiten Mal die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden. Die Abschluss-Abstimmung ist für Freitag vorgesehen.

Bundestag debattiert über Corona-Haushalt

9.01 Uhr: Die Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt 2021 hat begonnen. In der sogenannten Elefantenrunde werden sich neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch die Spitzen der Bundestagsfraktionen äußern. Experten erwarten, dass die Kanzlerin neben den von Corona geprägten Finanzzahlen auch zu den anhaltend hohen Infektionszahlen Stellung beziehen wird. Sehen Sie hier die Generaldebatte im Livestream:

YT 1209 Generaldebatte im Bundestag live

Laschet unterstützt Forderung nach hartem Corona-Lockdown

7.25 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich zum Jahreswechsel für einen harten Lockdown ausgesprochen. Angesichts der hohen Fallzahlen will Laschet die Kontaktbeschränkungen von Weihnachten an bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr verschärfen. “Wenn nicht jetzt, wann dann”, sagte Laschet gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. In der vorgeschlagenen Zeit seien Schäden für Bildung und Wirtschaft so gering wie in keiner anderen Zeit des Jahres, sagte Laschet. „Wir brauchen nach Weihnachten einen echten Jahreswechsel-Lockdown, um uns für 2021 wieder eine Perspektive hin zu mehr Normalität zu erarbeiten.“

Markus Lanz streit mit Virologe Schmidt-Chanasit über Corona-Maßnahmen

6.14 Uhr: Auch bei Markus Lanz wurde eine Verschärfung des Corona-Lockdowns diskutiert – nicht immer harmonisch. Lesen Sie hier:Darum stritt Markus Lanz mit Virologe Christian Schmidt-Chanasit

Spahn empfiehlt Gurgeln mit Mundspülung zum Schutz gegen Corona-Infektion

5.37 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält Gurgeln mit Mundspülungen für ein mögliches Mittel zur Verringerung der Gefahr einer Corona-Ansteckung im Privatbereich. „Wissenschaftlich belegt ist das noch nicht. Aber die Idee dahinter ist, dass Gurgeln mit Mundspülungen aus in Alkohol gelösten ätherischen Ölen oder sogar Kochsalz die Viruslast im Mund-und-Rachen-Raum senken soll“, sagte Spahn der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch). Spahn wollte zwar keine generelle Empfehlung zum Gurgeln aussprechen, „Aber schaden tut es sicher nicht“, sagte er.

Spahn warnte zudem vor innerdeutschen Reisen während der Weihnachtsfeiertage. „Den Ort der Familienfeier in das Bundesland mit den großzügigsten Regeln zu legen, fände ich nicht richtig. Denn auch innerhalb der Familien kann Covid-19 ganz schnell gefährlich werden“, sagte der Minister. Spahn selbst will dieses Jahr auch zum ersten Mal seit Langem nicht mit seiner Familie zusammen kommen. Lesen Sie dazu:Auch Spahn tut es – Hygieniker empfehlen Gurgeln

Jens Spahn: Gurgeln gegen Corona

• Ältere Nachrichten zur Entwicklung der Corona-Pandemie lesen Sie hier in unserem alten Newsblog