Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Corona-Warn-App in den kommenden Tagen vorstellen. In der Düsseldorfer "Rheinischen Post" kündigte er zugleich an, dass die Bundesregierung in einer "breit angelegten Kampagne" bei den Bürgern für die Verwendung der App werben werde.

Spahn will Corona-App in kommenden Tagen präsentieren

Berlin. Die Corona-App soll in den nächsten Tagen nutzbar sein. Wie funktioniert sie? Bringt sie wirklich mehr Sicherheit? Wir klären auf.

Nach vielen Verzögerung soll nun bald die Corona-Warn-App der Bundesregierung an den Start gehen

Die App soll anonymisiert die Kontakte ihrer Nutzer aufzeichnen und so helfen, Infektionsketten einfacher identifizieren zu können

Wir erklären, wie die Tracking-App funktioniert und wie sie helfen soll

Eigentlich sollte sie schon lange im Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen, doch jetzt erst, nach mehreren Extrarunden auf den Schreibtischen der Entwickler, soll die staatliche Corona-Tracking-App wirklich an den Start gehen. In der kommenden Woche soll sie zum Download bereitstehen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) machte deutlich, dass die freiwillige App zum digitalen Nachverfolgen von Infektionsketten technisch attraktiv gestaltet werden soll, um eine breite Nutzung zu erreichen. Aus der Opposition kam Kritik am wochenlangen Vorlauf.

Immer wieder verzögerte sich der Start. Erst hieß es: Im April kommt sie. Dann Mai. Jetzt wird es also Mitte Juni. Pünktlich zum Ende der weltweiten Reisewarnung, die das Außenministerium ausgerufen hat.

Wie soll die App helfen? Bringt sie wirklich mehr Sicherheit? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Corona-App: Wie funktioniert das Tracking?

Mit der App soll der Nutzer nachverfolgen, ob er Kontakt zu Infizierten hatte. Jeder sendet Signale von seinem Handy, jeder empfängt Meldungen – im Café, beim Spaziergang, im Supermarkt. Es ist ein noch nie da gewesenes Gesundheits-„Tracking“ der Gesellschaft. Nur, funktioniert das Experiment? Wie stark dämmt die App-Nutzung das Virus ein?

Der Software-Riese SAP und die Telekom haben die Corona-Warn-App programmiert. Konzept und Quell-Code der App wurden im Internet veröffentlicht. Danach soll die Anwendung permanent mitlaufen, wenn der Nutzer die App installiert und das Handy an ist. Einmal eingeschaltet, sendet und empfängt das Handy per Bluetooth-Technik Signale anderer Handys. Die eigene App speichert die anonymisierten Identifikationsnummern anderer App-Nutzer in der Nähe – die IDs.

In regelmäßigen Abständen gleicht die App die gespeicherten Nummern mit einer Liste von IDs von Nutzern ab, die sich als infiziert gemeldet haben. Im Ernstfall schlägt die App Alarm – und liefert Handlungsempfehlungen dazu. Wie diese konkret aussehen, darüber sagt das Konzept wenig: „Hier kann zum Beispiel die Kontaktaufnahme mit ärztlichem Fachpersonal, mit dem zuständigen Gesundheitsamt und/oder die freiwillige häusliche Isolation empfohlen werden“, heißt es in der Veröffentlichung nur.

Wer selbst positiv getestet wird, hat die Möglichkeit, über die App andere zu informieren: Die zuletzt verwendeten anonymen IDs können Nutzer an den Server schicken, wo andere sie abgleichen können mit ihren eigenen Kontakten. Ob Infizierte das tatsächlich tun, bleibt ihnen überlassen.

Besteht die Gefahr, dass die Corona-Warn-App doch zur Überwachung eingesetzt wird?

Nein, das ist quasi ausgeschlossen. Der Quell-Code der App kann auf der Plattform GitHub transparent eingesehen werden. Bei etlichen Analysen des Codes wurden keine Hintertüren oder andere Anomalien entdeckt.

Über Wochen wurde gestritten, ob die Daten der Nutzer zentral auf Servern der Gesundheitsbehörden gespeichert werden sollen. Mehrere Datenschützer, aber auch IT-Fachleute warnten vor der Gefahr einer Massenüberwachung und des Datenmissbrauchs. Am Ende schloss die Regierung diesen Weg aus. All das verzögerte auch die Entwicklung der App.

Corona-Warn-App: Wie viel Akku frisst die Anwendung?

Weil die App andauernd arbeitet, belastet sie auch dauerhaft die Akku-Leistung. Die Hersteller nutzen deshalb die „Bluetooth Low Energy“-Technologie, kurz BLE. Mit dieser Technik werden weniger Daten übertragen, die Reichweite ist geringer. Das aber ist laut SAP der richtige Weg, denn schließlich ist der nahe Kontakt zu Corona-Infizierten entscheidend.

Die Entwickler der App versprechen, dass die Anwendung längst nicht so viel Strom verbraucht wie das Streamen von Musik auf einen Bluetooth-Lautsprecher. Ob das Versprechen gehalten werden kann, wird die Praxis zeigen.

Auf dem Bildschirm eines iPhone ist der von der Bundesregierung herausgegebene Startschirm der Corona Warn-App abgebildet. Foto: Stefan Jaitner / dpa

Coronavirus: Kommt die App-Pflicht?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte schon im April klargemacht, dass die Nutzung einer App nur freiwillig sein könne. Doch gerade aus ihrer Partei gab es immer wieder Stimmen, die das infrage gestellt haben. Vizechef der Unionsfraktion Thorsten Frei. Er schlug Steuervorteile für Menschen vor, die die Warn-App nutzen.

Vorschläge wie dieser stellten die Freiwilligkeit infrage, warnte dagegen der Verein Digitale Gesellschaft, der sich für Bürger- und Verbraucherrechte online einsetzt. Der Erwartungsdruck an jeden Nutzer, die App zu installieren, sei schon jetzt groß, heißt es in einem offenen Brief. In Zukunft könne die Nutzung sogar zur gesellschaftlichen Norm werden. „Menschen, die die App bewusst ablehnen, und diejenigen, die sie gar nicht benutzen können, da sie kein kompatibles Smartphone besitzen oder sich keines leisten können, könnten von anderen geächtet werden.“

Die Bundesregierung glaubt auch, dass die Einführung der App durch kein neues Gesetz begleitet werden muss und dass die bestehenden Datenschutzgesetze ausreichen. Im Bundestag wird sie dabei von der FDP unterstützt.

Die Grünen und Linken fordern dagegen, dass der Einsatz der App durch ein Gesetz geregelt wird. So müsse nicht nur die Installation der App freiwillig sein. Es dürfe auch keine Verpflichtung geben, ein Smartphone mit laufender App mit sich zu führen und bei Restaurantbesuchen, beim Einkaufen oder Veranstaltungen vorzuzeigen. Auch die AfD fordert, dass es keine Diskriminierung von Nicht-Nutzern geben dürfe.

So könnte eine Corona-Warn-App auf dem Handy aussehen. Foto: Google / Apple

Auf welchen Smartphones kann die App installiert werden?

Beim iPhone ist das aktuelle iOS 13.5 Mindestvoraussetzung. Das gibt es für Geräte ab dem iPhone 6s oder dem iPhone SE. Ein altes iPhone 5, 5S oder 6 reicht nicht aus. Bei Android-Handys ist die Lage etwas unübersichtlicher. Hier muss zum einen Bluetooth LE unterstützt werden. Das ist ab Android 6 der Fall. Zum anderen müssen aber auch die Google Play Services laufen, weil der Konzern die Schnittstellen nicht über Android selbst zu Verfügung stellt, sondern über diese Google-Dienste. Android-Handys ohne Google Play Services, wie die neuesten Huawei-Modelle, bleiben außen vor.

Insbesondere beim iPhone bestand die Herausforderung, dass Apple einem Programm bislang nicht gestattet hat, ständig Bluetooth-Signale im Hintergrund zu senden und zu empfangen. Mit der API für die Corona-Warn-App macht Apple nun dafür eine gezielte Ausnahme. Und auch bei Google wird der Parallelbetrieb der Apps nun optimiert. Die App-Entwickler mussten nun sicherstellen, dass diese Schnittstellen optimal genutzt werden.

Wird die Warn-App durch die Betriebssysteme von Google und Apple automatisch aktiviert?

Nein, der Austausch der anonymisierten Kontakt-IDs via Bluetooth findet nur dann statt, wenn man die Corona-Warn-App freiwillig installiert und dem Datenaustausch aktiv zustimmt.

Wie viele Menschen müssen die Corona-App nutzen, damit sie hilft?

Eine Studie aus Oxford sagt, dass der volle Effekt erst dann erreicht wird, wenn sich 60 Prozent der Bevölkerung oder mehr beteiligen. Das wird aber vermutlich nicht zu erreichen sein. Gut 30 Prozent der Deutschen besitzen gar kein Smartphone. Sie können also auch keine App installieren. Und selbst eine populäre App wie WhatsApp hat Jahre gebraucht, um eine so hohe Installationsquote zu erreichen. Aber Experten weisen auch darauf hin, dass jede Installation zählt und Effekte schon bei einer deutlich niedrigeren Quote erreicht werden können.

Michael Kretschmer: Corona-Warn-App bringt keine ausreichende Sicherheit

Nach Wochen der Diskussion die bleibt Skepsis gegenüber der App groß – sogar innerhalb der Regierungsparteien. Auch ein Ministerpräsident äußerte sich kritisch: „So wie die Corona-App jetzt auf den Weg gebracht worden ist, bringt sie keine ausreichende Sicherheit“, sagt Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer unserer Redaktion. „Wichtig ist für die Leute heute 1,50 Meter Abstand und Tragen von Mund-Nasen-Schutz.“ Das ganze Interview lesen Sie hier.

Auch Tabea Rößner, die Sprecherin der Grünen-Fraktion für Netzpolitik und Verbraucherschutz, hat Zweifel – und Fragen: „Habe ich denn einen Anspruch auf einen Test, wenn die App sagt, ich hatte Kontakt zu einer infizierten Person? Wenn das Gesundheitsamt mich in Quarantäne schickt, bin ich dann automatisch krankgeschrieben?“

Rößner warnt wie Kretschmer: Die Anwendung sei kein „Allheilmittel“. Man bekämpfe nicht mit ihr allein die Pandemie.

(tma/cu/ba/dpa)

