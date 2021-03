"Ruhetage" in der Osterwoche - der umstrittene Beschluss von Bund und Ländern als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie hat in Deutschland für Verwirrung gesorgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übernimmt nun persönlich die Verantwortung, stoppt das Vorhaben und bittet in einem beispiellosen Schritt um Verzeihung.

Laut RKI nehmen die Fälle bei Kindern und Jugendlichen zu. Eine Frau ist nach einer Astrazenca-Impfung gestorben. Mehr im Newsblog.

Die Bundesregierung will Frankreich einem Bericht zufolge als Hochrisikogebiet einstufen

Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab Sonntag um 0.00 Uhr gelten

Laut Robert Koch-Institut steigen die Corona-Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen dramatisch an

Das RKI meldet am Donnerstag einen massiven Anstieg der Fallzahlen für Deutschland – die Inzidenz steigt stark

In Rostock ist eine Frau nach einer Astrazeneca-Impfung gestorben

Berlin. Einen Tag nachdem Angela Merkel die beim Corona-Gipfel am Mittwoch beschlossene „Osterruhe“ gekippt hatte, gab die Kanzlerin eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Dabei rief sie die Deutschen auf, sich öfter auf das Coronavirus testen zu lassen. „Je mehr wir testen, umso weniger müssen wir einschränken“, so Merkel.

Zudem forderte sie die Bundesländer und Kommunen auf, mehr „Kreativität“ bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu zeigen. Als Positiv-Beispiel hob die Kanzlerin dabei die Städte Tübingen und Rostock hervor, die eigene Teststrategien und Corona-Maßnahmen entwickelt.

Dass es neuer Strategien bei der Pandemie-Bekämpfung bedarf, zeigt sich an den aktuellen Corona-Fallzahlen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, gibt es besonders bei Kindern und Jugendlichen einen starken Anstieg der gemeldeten Fälle.

Bei Kindern bis 14 Jahren haben sich die Sieben-Tage-Inzidenzen nach den RKI-Daten in den vergangenen vier Wochen bundesweit mehr als verdoppelt. Kinderärzte vermuten, dass der Anstieg nicht nur durch die zunehmenden Öffnungen von Kitas und Schulen, sondern auch durch vermehrtes Testen erklärt werden könnte.

Corona-Zahlen: RKI meldet 22.657 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 22.657 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 228 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 17.504 Neuinfektionen und 227 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 113,3 - und damit höher als am Vortag (108,1). Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert.

Corona-News vom 25. März: Bundesregierung will Frankreich als Hochrisikogebiet einstrufen

17:15 Uhr: Die Bundesregierung will Frankreich einem Zeitungsbericht zufolge als Hochrisikogebiet einstufen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wolle das am Freitag bekanntgeben, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Eine Einstufung als Hochrisikogebiet bedeutet, dass etwa Urlauber bei ihrer Rückreise nach Deutschland einen negativen Test vorweisen müssten.

Testpflicht für Einreisen mit Flugzeug soll ab Sonntag kommen

16.44 Uhr: Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab diesem Sonntag um 0.00 Uhr gelten. Grund sei, dass Reisende und Fluggesellschaften sich darauf einstellen können, hieß es am Donnerstag aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Französische Corona-Mutation schwerer nachweisbar

16.35 Uhr: Eine neue Corona-Mutation bereitet Experten Sorgen: Wie die Generaldirektion des französischen Gesundheitsministeriums in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, haben französische Behörden eine Variante entdeckt, die nicht eindeutig durch PCR-Tests nachgewiesen werden könne. Lesen Sie dazu: Corona: Französische Mutante nicht mit PCR-Test nachweisbar

Weiterer Todesfall nach Impfung mit Astrazeneca

16.16 Uhr: Laut der "Ostsee-Zeitung" ist in der Unimedizin Rostock eine Frau nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gestorben. Der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Vorstand der Unimedizin, Prof. Dr. Christian Schmidt, teilte mit, dass es einen sogenannten impfindizierten Zwischenfall gegeben hat.

Bisher sei allerdings noch nicht abschließend geklärt, ob ein Zusammenhang mit dem Tod der 49-jährigen Patientin und der Impfung bestehe, wie die Zeitung berichtete. Die Frau habe "einige Begleiterkrankungen" gehabt. Lesen Sie hier: Für diese Menschen gilt der Warnhinweis bei der Astrazeneca-Impfung.

62 Millionen EU-Bürger mindestens einmal gegen Corona geimpft

15.57 Uhr: Von den knapp 450 Millionen EU-Bürgern sind inzwischen 62 Millionen mindestens einmal gegen Corona geimpft. 18,2 Millionen Menschen haben auch ihre zweite Dosis bekommen. Die Zahlen legte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag zum EU-Gipfel vor. Die EU-Staaten erhielten von den Pharmakonzernen bisher rund 88 Millionen Impfdosen. Zugleich gingen seit 1. Dezember 77 Millionen Dosen aus der EU in den Export.

Von den Ausfuhren erhielt allein Großbritannien 21 Millionen Dosen, davon eine Million vom Hersteller Astrazeneca und den Rest von Biontech/Pfizer, wie es ergänzend aus EU-Kreisen hieß. Die Exportzahlen sollen belegen, dass die EU viel zur Versorgung anderer Länder beigetragen hat. Seit 1. Februar gelten aber Exportkontrollen, die am Mittwoch verschärft wurden. „Zusammen werden wir sicherstellen, dass die Europäer ihren fairen Anteil an Impfstoffen bekommen“, schrieb von der Leyen auf Twitter.

RKI: Mehr Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen

15.32 Uhr: Nach Beobachtungen des Robert Koch-Instituts scheint sich die Rolle von Kindern und Jugendlichen bei der Ausbreitung des neuen Coronavirus zu ändern. Die Covid-19-Fallzahlen stiegen in allen Altersgruppen an, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen, heißt es im jüngsten Online-Lagebericht des RKI. Ausbrüche beträfen momentan insbesondere private Haushalte, zunehmend aber auch Kitas, Schulen und das berufliche Umfeld, während die Anzahl der Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen abgenommen habe.

Bei Kindern bis 14 Jahren haben sich die 7-Tage-Inzidenzen nach den RKI-Daten in den vergangenen vier Wochen bundesweit mehr als verdoppelt - auf zuletzt mehr als 100 Fälle pro 100 000 Einwohner. Für Kinderärzte kann neben dem zunehmenden Öffnen von Kitas und Schulen dabei aber auch vermehrtes Testen eine Rolle spielen. Die Öffnungen seien natürlich Anlässe für Eltern, ihre Kinder testen zu lassen, sagte Reinhard Berner, Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, dem Berliner „Tagesspiegel“. „Das ist vorher einfach oft nicht geschehen, wenn das Kind zuhause im Lockdown gehockt hat und Schnupfen hatte.“

Besonders frühzeitig zeige sich die Zunahme der registrierten Infektionsfälle in der Altersgruppe bis fünf Jahre, heißt es beim RKI. Das betreffe auch die Daten zu Ausbrüchen in Kitas. Sie stiegen rasch an. Eine ähnliche Entwicklung deute sich auch nach der Öffnung der Schulen an. Bei dieser Entwicklung spiele die zunehmende Ausbreitung der leichter übertragbaren Variante B.1.1.7 eine Rolle.

