Die SPD-Länder streben eine Fortsetzung des derzeitigen Corona-Lockdown bis in den April hinein an. Das geht aus dem Entwurf für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Montag hervor.

Vor dem Corona-Gipfel fordert Kanzlerin Angela Merkel eine Verschärfung des Lockdowns. Das RKI meldet neue Zahlen. Mehr im Newsblog.

Am heutigen Montag findet der Corona-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel und den Ländern statt

Merkel will den Lockdown wohl bis 18. April verlängern – auch eine Ausgangssperre ist im Gespräch

Allerdings könnte der Besuch von Verwandten über die Osterfeiertage möglich sein

Markus Söder spricht sich vor den Bund-Länder-Beratungen für eine konsequente Anwendung der "Notbremse" aus

Eine Untersuchung hat ergeben, dass beim Corona-Impfstoff wohl kein erhöhtes Thromboserisiko besteht

Berlin. Die Corona-Zahlen steigen, die Hoffnung auf eine Lockerung der Maßnahmen schwindet. Stattdessen könnte beim heutigen Corona-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel und den Ländern das Gegenteil beschlossen werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts hervor, die dieser Redaktion vorliegt.

Demnach könnte der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden. Zudem sind deutliche Verschärfungen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuninfektionen je 100.000 Einwohner im Gespräch. Dann könnten auch Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Schulen und Kitas möglich sein.

Mehr dazu: Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel: Ostern im Lockdown

In einem Entwurf brachten zuvor die SPD-geführten Länder "kontaktarmen Urlaub" im eigenen Bundesland mit strengen Hygieneauflagen und Tests ins Gespräch. Möglich sein könnte dies etwa in Appartements, Ferienwohnungen, Wohnwagen und Wohnmobilen – mit eigenen sanitären Anlagen und Essen in Selbstversorgung.

Corona-Zahlen: RKI meldet Inzidenz von über 100 für Deutschland

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat die 100er-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Montag mit, die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege bei 107,3. Am Vortag hatte sie 103,9 betragen.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 7709 neue Corona-Infektionen. Außerdem wurden 50 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Am Montag vor einer Woche waren es noch 6604 Neuinfektionen und 47 Todesfälle an einem Tag gewesen.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 22. März: NRW: Oberverwaltungsgericht kippt Corona-Beschränkungen im Einzelhandel

11.02 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat viele Corona-Beschränkungen im Einzelhandel für NRW außer Kraft gesetzt. Ab sofort gelte im gesamten Einzelhandel im bevölkerungsreichsten Bundesland keine Kundenbegrenzung pro Quadratmeter mehr und auch das Erfordernis der Terminbuchung entfalle, teilte ein Sprecher des Gerichts in Münster mit. Die Beschränkungen verstießen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, so das Gericht.

Das Gericht betonte, bei der Pandemiebekämpfung bestehe zwar ein Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers. Es sei auch zulässig, schrittweise zu lockern. Das Land habe es deshalb grundsätzlich für Geschäfte wie den Lebensmitteleinzelhandel bei den bisherigen Regelungen belassen dürfen, während für andere Betriebe vorläufig nur eine reduzierte Kundenzahl zugelassen werde.

Doch überschreite das Land seinen Spielraum, wo ein einleuchtender Grund für eine weitere Differenzierung fehle. Dies sei der Fall, soweit nunmehr auch Buchhandlungen, Schreibwarenläden und Gartenmärkte mit ihrem gesamten Sortiment unter vereinfachten Bedingungen - also etwa ohne Terminbuchungen - betrieben werden dürften, Modegeschäfte oder Elektronikketten jedoch nicht. Eine Filialen der Elektronikkette Media Markt hatte in Münster geklagt.

Mehrheit der Deutschen will Osterferien Zuhause verbringen

11 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen will eine große Mehrheit der Deutschen in den Osterferien zu Hause bleiben. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 79 Prozent der Befragten an, nicht verreisen zu wollen. Nur 2 Prozent wollen im Ausland Urlaub machen, weitere 4 Prozent wollen im Inland verreisen. 10 Prozent hatten sich zum Zeitpunkt der Umfrage (16. bis 18. März) noch nicht entschieden.

Laut einer Umfrage wollen nur etwa zwei Prozent der befragten Deutschen die Osterferien im Ausland verbringen.

Corona-Gipfel: Besuch von Verwandten über Ostern wahrscheinlich möglich

10.48 Uhr: Trotz einer möglichen Lockdown-Verlängerung soll der Besuch von Verwandten über die Osterfeiertage eventuell möglich sein. So steht es in einer aktualisierten Version der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ländern. Vom 2. April bis zum 5. April sollen Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen möglich sein, zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre - auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren bedeutet.

Untersuchung: Wohl kein kein erhöhtes Thromboserisiko bei Astrazeneca-Impfstoff

10.24 Uhr: Eine neue Untersuchung hat nach Angaben von Astrazeneca kein erhöhtes Thromboserisiko durch den Impfstoff ergeben. Das Unternehmen teilte am Montag mit, eine unabhängige Expertengruppe habe keine Sicherheitsbedenken erhoben. Auch die konkrete Suche nach Blutgerinnseln im Gehirn, sogenannten Sinusthrombosen, habe keinen Treffer ergeben. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, hatten das Präparat zuletzt ausgesetzt, weil in wenigen Fällen nach der Impfung Thrombosen, also Blutgerinnsel, in Hirnvenen aufgetreten waren. In Deutschland kann das Mittel mittlerweile wieder gespritzt werden.

Die Phase-III-Studie mit etwa 32.500 Probanden in den USA, Chile und Peru habe zudem die hohe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs bestätigt, betonte das britisch-schwedische Unternehmen. So schütze das Vakzin mit einer Wirksamkeit von 79 Prozent vor Covid-19, bei Menschen ab 65 Jahren liege dieser Wert sogar bei 80 Prozent. Das bedeutet, dass unter den älteren Probanden einer geimpften Gruppe 80 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter denen einer Kontrollgruppe. Die Wirksamkeit über alle Altersgruppen hinweg in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe liege sogar bei 100 Prozent, teilte Astrazeneca mit.

Boris Johnson will mit EU über Impfstoff-Lieferungen sprechen

10.18 Uhr: Im Streit um einen möglichen Exportstopp der EU von Corona-Impfstoffen nach Großbritannien sucht der britische Premierminister Boris Johnson nun das Gespräch. Johnson wolle noch vor dem EU-Gipfel diese Woche bei Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron dafür werben, die Ausfuhr nicht zu blockieren, berichtete die BBC am Montag. Gesundheits-Staatssekretärin Helen Whately sagte im Sender BBC Radio 4, kein Land und auch nicht die EU solle "Impfnationalismus oder Impfprotektionismus" zulassen.

"Wir erwarten, dass die Europäische Union sich an ihre Verpflichtungen hält. Und ich bin mir sicher, dass der Premierminister mit seinen Kollegen in Kontakt sein wird", sagte Whately. Wichtig sei, dass alle Länder mit ihren Impfungen vorankämen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende wegen des Mangels an Corona-Impfstoff in der EU mit weiteren Exportbeschränkungen gedroht.

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, hat bereits seine erste Impfdosis erhalten. Beim EU-Gipfel diese Woche will er über einen möglichen Exportstopp der EU von Corona-Impfstoffen nach Großbritannien sprechen. Foto: dpa

Grünen-Gesundheitsexperte warnt vor zögerlichem Handeln gegen dritte Corona-Welle

9.36 Uhr: Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat vor zögerlichem Handeln gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie gewarnt. "Wenn wir immer darauf warten, erst perfekt und sicher zu sein, bevor wir überhaupt etwas tun, dann wird diese dritte Welle schlimmer als die zweite", sagte Dahmen in der Sendung "Frühstart" bei RTL/ntv.

Dahmen zufolge ist es möglich, dass bald mehr und jüngere Menschen auf den Intensivstationen liegen. "Es werden viele Menschen deutlich kränker werden." Schärfere Maßnahmen seien angesichts der Situation nicht vermeidbar. "Wer jetzt nicht handelt, in einer solch offensichtlichen Situation, in einer dritten Welle, wo 3000 Menschen schon wieder auf den Intensivstation liegen, die Zahlen wieder exponentiell wachsen, der hat das Prinzip nicht verstanden."

Corona-Neuinfektionen in den USA gehen zurück

9.08 Uhr: In den USA geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten für Sonntag insgesamt 33.243 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Montagmorgen (MEZ) hervorging. Am Sonntag der Vorwoche waren noch 38.222 neue Infektionen registriert worden. Die Zahl der neuen Todesfälle mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion lag bei 430. Eine Woche zuvor waren es noch 579.

Mit mehr als 542.000 Toten und 29,8 Millionen Infizierten sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Inzwischen sind aber auch schon mehr als 81,4 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Insgesamt zählen die USA knapp 330 Millionen Einwohner.

In den USA geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück.

Virologin: Einhaltung der Hygiene-Regeln auch im Freien wichtig

8.33 Uhr: Wegen der sich immer stärker ausbreitenden britischen Corona-Mutante hat die Hamburger Virologin Nicole Fischer eindringlich auf das Einhalten der Abstandsregeln und das Maskentragen auch im Freien und mit Freunden hingewiesen. "Die Fehler, die man jetzt macht - zum Beispiel wenn die Maske unter der Nase sitzt oder man zu nah beieinandersteht - nutzt die britische Mutante leichter aus", sagte die Forscherin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) dem "Hamburger Abendblatt", das auch zur Funke Mediengruppe gehört. Die britische Variante gilt als ansteckender. In der Regel stecke man sich zudem da an, wo man sich zu sicher fühle - im Freundeskreis, im Privaten.

Das UKE prüft seit Dezember die Corona-Proben aus Hamburg auf Mutanten wie die britische Variante. Anfang März "war B.1.1.7 für rund 80 Prozent von 200 untersuchten Neuinfektionen verantwortlich". Impfen könne auch hier helfen: Die bislang zugelassenen Impfstoffe würden "nahezu genauso gut gegen" die britische Variante wirken.

Massive Umsatz- und Jobverluste im Gastgewerbe wegen Corona

8.29 Uhr: Das Gastgewerbe in Deutschland leidet weiterhin schwer unter den Folgen des Corona-Lockdowns. Im Zeitraum zwischen März 2020 und Januar dieses Jahres ging das Geschäft preisbereinigt um 47,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen berichtete. In Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben fiel der Umsatzverlust mit 54,8 Prozent besonders hoch aus. Auch in den Sommermonaten ohne scharfen Lockdown erreichten die Umsätze nicht annähernd die Werte aus den coronafreien Vorjahren.

In der wirtschaftlichen Misere sind trotz des Einsatzes von Kurzarbeit bereits viele Jobs verloren gegangen, wie das Amt weiter berichtete. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche ging in der Pandemie-Zeitspanne um 19,2 Prozent zurück. Jeder fünfte Job in den meist kleinen Betrieben ging also bereits verloren. Schon vorher wurde nicht gut gezahlt: Im Jahr 2018 bekamen zwei von drei Beschäftigten im Gastgewerbe einen Niedriglohn, also weniger als zwei Drittel des mittleren Verdienstes in Deutschland. Die Grenze lag im April 2018 bei 11,05 Euro brutto in der Stunden.

Die Öffnung von Restaurants und Bars rückt offenbar in noch weitere Ferne. Beim Corona-Gipfel am Montag könnte eine weitere Verlängerung des Lockdowns beschlossen werden.

Mehr Pflegebedürftige dürfen in NRW Zuhause geimpft werden

8.10 Uhr: Nordrhein-Westfalen weitet den Kreis pflegebedürftiger Menschen aus, die zu Hause gegen Corona geimpft werden können. Neben Personen mit dem höchsten Pflegegrad 5 sollen jetzt auch bettlägerige Menschen über 80 Jahre sowie Patienten mit Pflegegrad 4 in ihrer Wohnung geimpft werden, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Diese Menschen sollten sich für ein Impfangebot an ihren Hausarzt wenden. Sie dürften außerdem bis zu zwei Kontaktpersonen benennen, die mitgeimpft werden könnten.

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte könnten den Impfstoff entweder über die Impfzentren beziehen oder Patienten benennen, die durch mobile Teams des Impfzentrums ein Impfangebot erhalten sollen. Die Kreise und kreisfreien Städte würden die Ärzte über diese Möglichkeiten informieren.

Weil spricht sich für Urlaub in eigenem Bundesland aus

7.49 Uhr: Vor den erneuten Beratungen von Bund und Ländern über die nächsten Schritte in der Corona-Politik hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angesichts der Osterferien für eine Lockerung für Urlaubsreisen der Bürger innerhalb des eigenen Bundeslands ausgesprochen. "Wenn wir uns auf Urlaubsformen beschränken, die rein auf Selbstversorgung beruhen und nur in der Nähe stattfinden, dann haben wir das Risiko entscheidened reduziert", sagte Weil am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Gastronomie und Gemeinschaftsunterkünfte müssten jedoch geschlossen bleiben.

"Die Frage der Menschen, 'Warum darf ich nicht in die Lüneburger Heide in ein Ferienhaus fahren, aber darf einen Flieger buchen nach Mallorca?', lässt sich nicht überzeugend beantworten", sagte der Ministerpräsident weiter. Es müsse darüber geredet werden, ob diese Entscheidung "so in Stein gehauen ist". Die Menschen seien auch "bei gutem Willen Corona-müde - das müssen wir bei unseren Beschlüssen im Hinterkopf haben".

Deutsche Touristen auf dem Weg nach Mallorca.

Virologe: Corona-Mutationen könnten Frühjahrs-Effekte "auffressen"

6:56 Uhr: Die Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Mutationen könnte nach Ansicht des Virologen Ulf Dittmer die im Frühjahr zu erwartenden, mildernden saisonalen Effekte für die Pandemie abschwächen. Grundsätzlich würden Umweltfaktoren wie etwa UV-Strahlen und höhere Temperaturen sowie das vermehrten Aufhalten im Freien in der wärmeren Jahreszeit helfen, das Infektionsgeschehen zu bremsen. "Dieser Vorteil könnte jetzt - und das ist ein wenig die Gefahr - von den Mutanten aufgefressen werden", sagte der Direktor des Instituts für Virologie des Uniklinikums Essen der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir wissen von Coronaviren, dass der R-Wert, also die Reproduktionsrate des Virus, aufgrund dieser Faktoren im Frühjahr und Sommer deutlich sinkt. Also mindestens um den Faktor 0,5, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist schon relativ viel", sagte Dittmer. Die saisonalen Effekte könnten jedoch wegen der sich leichter ausbreitenden Corona-Variante B.1.1.7 nicht dafür ausreichen, dass der R-Wert langfristig unter die Schwelle von 1 sinke, ab der die Pandemie abflaut.

Unionsfraktions-Chef Brinkhaus für strikten Lockdown

5.44 Uhr: Vor den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise hat sich Unionsfraktions-Chef Ralph Brinkhaus für einen absolut strikten Lockdown ausgesprochen. "Wir sind jetzt in der wahrscheinlich kritischsten Phase der Pandemie. Die Anfang März vereinbarte Notbremse muss deswegen konsequent und ohne Ausnahme umgesetzt werden", forderte der CDU-Politiker am Montagmorgen. "Lockerungen auch im Osterreiseverkehr verbieten sich. Im Gegenteil: Die Lockdown-Maßnahmen müssen - so problematisch das auch ist - noch einmal erweitert werden. Ansonsten wird es für uns alle ein sehr schwerer Sommer."

Studie: Nur ein Drittel der nicht-akademischen Fachkräfte arbeitet im Homeoffice

5.30 Uhr: Mehr als zwei Drittel der Fachkräfte mit Berufsausbildung arbeiten auch in der Corona-Krise nicht im Homeoffice. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Marktforschungsinstituts GapFish im Auftrag des Online-Stellenmarktportals meinestadt.de für den diesjährigen Fachkräftereport, der dieser Redaktion vorliegt. Demnach haben seit März 2020 von den 4.200 befragten nicht-akademischen Fachkräften nur 32,9 Prozent die Möglichkeit gehabt, von zu Hause aus zu arbeiten. "Die medial vermittelten Home Office-Bilder repräsentieren allenfalls die aktuelle Realität akademischer Arbeit, aber nicht der Arbeit an sich. Für die Mehrheit der Fachkräfte gilt vielmehr: Maske auf, Abstand halten und am gewohnten Arbeitsplatz weiterarbeiten", heißt es in dem Bericht.

Am höchsten ist der Anteil derjenigen, die während der Pandemie die Möglichkeit erhielten, im Homeoffice zu arbeiten, bei Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. Hier gaben 40,9 Prozent an, während der Krise Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht zu haben. In der Logistik sagte das nur rund jeder vierte Befragte, im Handel und im Handwerk nur rund jeder Fünfte. In der Pflege hatten 93,3 Prozent der Befragten keine Möglichkeit zum Homeoffice.

41,2 Prozent der nicht-akademischen Fachkräfte gaben an, derzeit mehr zu arbeiten als vor der Pandemie. Bei mehr als einem Drittel hätten sich die Inhalte der Arbeit verändert, rund jeder Zweite gab an, weniger Kundenkontakt als zuvor zu haben. Immerhin: 64,9 Prozent der Befragten finden, dass Corona den Ruf von Fachkräften mit Berufsausbildung verbessert habe. Dennoch glauben 45,1 Prozent nicht, dass ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sich generell verbessert hätten. 31,3 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Wunsch, sich bei einem anderen Arbeitgeber zu bewerben, seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen sei.

Für die Befragung hat GapFish 4.200 nicht-akademische Fachkräfte im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt. Die Befragung fand im Dezember 2020 und Januar 2021 statt.

Mehr als zwei Drittel der Fachkräfte mit Berufsausbildung arbeiten auch in der Corona-Krise nicht im Homeoffice. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Corona-Schalte: Städtetag ruft Bund und Länder zur Geschlossenheit auf

5.01 Uhr: Städtetagspräsident Burkhard Jung hat Bund und Länder vor ihrer Videokonferenz an diesem Montag zur Geschlossenheit aufgerufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten sollten "mit einer Stimme sprechen und auch so handeln", sagte der Leipziger SPD-Oberbürgermeister unserer Redaktion. "Das Schlimmste ist die Kakophonie nach einem solchen Gipfel, wenn jedes Bundesland seinen eigenen Weg geht – obwohl es doch eine gemeinsame Grundlinie geben sollte. Wir verlieren die Menschen, wenn wir nicht zurückkehren zu klaren Botschaften und nachvollziehbaren Entscheidungen.“"

Den Einwand, dass sich die Pandemielage von Region zu Region unterscheide, wollte Jung nicht gelten lassen: "Bei allem Föderalismus und aller kommunalen Selbstverwaltung: Die Mobilität ist groß, wir sind miteinander verwoben. Daher brauchen wir möglichst einheitliche Regeln."

Der Präsident des Deutschen Städtetages appellierte zudem an die Regierungschefs, ihre Entscheidungen "nicht nach vermeintlichen Stimmungen in der Bevölkerung" zu richten. "Die Politik sollte sich stützen auf die Wissenschaft, zu der nicht nur die Medizin gehört. Soziologische, psychologische und pädagogische Sichtweisen brauchen mehr Raum", forderte Jung.

Städtetagspräsident Burkhard Jung ruft Bund und Länder vor ihrer Videokonferenz an diesem Montag zur Geschlossenheit auf.

Umfrage: Fast zwei Drittel der Deutschen unzufrieden mit Corona-Krisenmanagement

4.01 Uhr: Ein Jahr nach den ersten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind fast zwei Drittel der Deutschen unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigen sich 34 Prozent "sehr unzufrieden" und weitere 31 Prozent "eher unzufrieden" mit dem Agieren der Regierung in der Krise. Dagegen sind nur 4 Prozent "sehr zufrieden" und 26 Prozent "eher zufrieden". 5 Prozent machen keine Angaben.

Noch schlechtere Noten als das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) insgesamt bekommt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Nur 24 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden, 69 dagegen unzufrieden.

Die Akzeptanz der Einschränkungen wie die Schließung von Geschäften, Restaurants und Schulen war während der ersten Corona-Welle noch sehr groß. In einer YouGov-Umfrage im April 2020 zeigten sich 67 Prozent eher oder sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement der Regierung.

Lauterbach fordert Lockdown "ohne Wenn und Aber"

1.21 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 18. April für unabdingbar. Diese Maßnahme sei "ohne Wenn und Aber nötig", sagte Lauterbach am Sonntagabend in der Internetsendung "Bild live". Ansonsten würden sich die Sterbezahlen verdoppeln.

"Wir haben zu Beginn der dritten Welle mehr Patienten auf den Intensivstationen mit Covid-19 als zum Ende der ersten Welle. Wir sind also mehr oder weniger schon voll, bevor es losgeht", sagte der SPD-Politiker. "Jeder Zweite stirbt, der beatmet werden muss, auch bei den Jüngeren."

Unter dem Eindruck rasch steigender Infektionszahlen beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer am Montag über die nächsten Schritte in der Corona-Politik. Laut einem Beschlussentwurf des Kanzleramts für die Bund-Länder-Gespräche soll der Lockdown über Ostern hinweg bis zum 18. April verlängert werden.

Für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sieht die Vorlage zusätzliche Einschränkungen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen vor. Diese Maßnahme stößt bei FDP-Chef Christian Lindner auf Widerstand. "Ich halte Ausgangsbeschränkungen immer für unverhältnismäßig, für eine zu scharfe Freiheitseinschränkung", sagte er bei "Bild live". "Wenn sich Angehörige eines Haushalts draußen an der frischen Luft bewegen, sehe ich keinen Grund, ihnen das zu untersagen."

Handelsverband übt massive Kritik an Corona-Politk

0:31 Uhr: Der Handelsverband Deutschland hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag massive Kritik an der Corona-Politik geübt. "Das bundesweite Durcheinander unterschiedlicher Corona-Maßnahmen muss ein Ende haben", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der „Bild“-Zeitung (Montag). "Wir müssen die Inzidenzzahl hinter uns lassen und Aspekte wie die höhere Testquote und die Auslastung der Intensivbetten einbeziehen."

Viele Händler kämpften jeden Tag um ihre Existenz. "Ihre Zukunft von einem Regelchaos und Inzidenzzahlen abhängig zu machen, ist nicht tragbar", so Genth. Das Ansteckungsrisiko im Einzelhandel sei gering. "Funktionierende Konzepte sind da, jetzt bedarf es einer neuen Öffnungsstrategie."

Corona-News vom 21. März: EU-Kommissar: Herdenimmunität in der EU bis Mitte Juli möglich

23.10 Uhr: In der EU kann nach Überzeugung von Binnenmarktkommissar Thierry Breton bis Mitte Juli eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus erreicht werden. "Die Impfstoffe kommen, sie werden da sein", versicherte Breton am Sonntag im französischen Fernsehsender TF1. Zwischen März und Juni werde die EU zwischen 300 und 350 Millionen Impfdosen an die Mitgliedstaaten liefern.

Der Binnenmarktkommissar stellte ein ständig wachsendes Volumen der Lieferungen von 60 Millionen Dosen im März auf 100 Millionen im April und 120 Millionen im Mai in Aussicht. Inzwischen werde in 55 Werken in Europa Corona-Impfstoff hergestellt.

6500 Menschen feiern in Marseille ungenehmigt Karneval

21.41 Uhr: Rund 6500 Menschen haben in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille an einem ungenehmigten Karnevalsumzug teilgenommen. Viele von ihnen hätten keine Schutzmasken getragen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend. Die Polizei habe die Veranstaltung als völlig unverantwortlich bezeichnet. Beamte schritten demnach am Abend in der Nähe des Alten Hafens im Zentrum der Stadt ein, um die Veranstaltung aufzulösen. Die Stadt Marseille habe zunächst nicht auf die Vorfälle reagiert, berichtete AFP.

In Frankreich sind tagsüber grundsätzlich im Freien auch größere Veranstaltungen möglich, wenn dabei die Corona-Sicherheitsregeln eingehalten werden. So hatten am Samstag mehrere Tausend Menschen in Paris und anderen Orten gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Frankreich ist stark von der Corona-Pandemie betroffen, es starben seit Beginn mehr als 92.000 Menschen.

Menschen in Kostümen genießen trotz Corona einen nicht genehmigten Karneval in Marseille. Foto: Christophe Simon/AFP/dpa

Merkel will Lockdown bis 18. April – Ausgangsperren im Gespräch

19.59 Uhr: Bund und Länder wollen den Corona-Lockdown bis zum 18. April verlängern. Das geht aus der Beschlussvorlage des Kanzleramts für die morgigen Beratungen hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

"Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bleiben weiterhin gültig, sofern dieser Beschluss keine abweichenden Festlegungen trifft. Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum 18. April 2021 verlängern", heißt es darin.

Zudem sind deutliche Verschärfungen ab einer Inzidenz von 100 Neuninfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen im Gespräch, dies ist aber noch geklammert und somit strittig. Es gibt demnach noch mehrere offene Punkte, die zur Diskussion stehen:

Ausgangsbeschränkungen bis 5 Uhr (Beginn noch offen)

Eine Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, "soweit ein zweimaliger Corona-Test pro Woche für Erziehungs- und Lehrkräfte sowie alle Schüler und betreuten Kinder in Präsenz nicht sichergestellt ist"

Eine Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen ab einer 7-Tages-Inzidenz von 200

Die Schnelltests in Unternehmen schnell ausgeweitet werden

Söder fordert die konsequente Anwendung der "Notbremse"

19.34 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Pandemie für eine konsequente Anwendung der "Notbremse" ausgesprochen. "Klar ist, die Inzidenzen steigen, und die Gefahren sind relativ groß, dass es wieder in die Krankenhäuser hinein wächst", sagte der CSU-Chef in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Wir sind in einer gefährlichen Situation und müssen aufpassen, dass aus einer dritten Welle keine Dauerwelle kommt."

Jetzt neu zu öffnen, würde bedeuten, dass man bis in den Juni, Juli hinein mit der dritten Welle zu kämpfen habe. "Was für mich ganz wichtig ist, dass wir die Notbremse hart machen", sagte Söder. In einigen Bundesländern werde das noch relativ locker gehandhabt. "Da müssten wir uns morgen glaube ich klar darauf vereinbaren."

Arbeitgeber von Spahns Ehemann verkaufte Masken an Gesundheitsministerium

19.03 Uhr: Der Medienkonzern Burda half dem Bund vergangenes Frühjahr beim Beschaffen der Hygieneartikel. Auch Daniel Funke, der Ehemann von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), arbeitet für das Unternehmen. Lesen Sie hier: Arbeitgeber seines Mannes half Spahn bei Masken-Beschaffung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinem Ehemann Daniel Funke (li.). Foto: Christof STACHE / AFP

Forscher warnen vor besonders starker dritter Welle

18.25 Uhr: Die dritte Welle der Corona-Pandemie könnte Forschern zufolge wesentlich höher werden als die zweite, falls nicht weitere Maßnahmen wie Schnelltests und Masken ausgebaut werden. Grund sei die hohe Übertragbarkeit der in Großbritannien entdeckten Variante B.1.1.7. Ungeschützte Kontakte in Innenräumen trügen derzeit „dramatisch“ zum Infektionsgeschehen bei, schreibt ein Team um den Mobilitätsforscher Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin im Modus-Covid-Bericht. Corona-Infektionen erfolgten maßgeblich im eigenen Haushalt, bei privaten Besuchen, auf der Arbeit und in Schulen.

Die Forscher nutzen für ihre Modelle Daten von Berlin und Umgebung. Die Ergebnisse seien jedoch auf ganz Deutschland übertragbar, erläuterte Nagel mit Verweis auf seine Untersuchungen in weiteren Städten. "Unsere Simulationen zeigen, dass selbst mit den Restriktionen vom Januar die dritte Welle höhere Inzidenzen aufweisen wird als die zweite", schreibt das Team.

Die dämpfende Wirkung der wärmeren Jahreszeit sei schon berücksichtigt. Auch wenn bis Mitte April 15 Prozent der Bürger mindestens eine Impfung haben, sei dies deutlich zu gering, um die Erhöhung der Übertragung durch die neue Variante von 35 bis 70 Prozent auszugleichen.

