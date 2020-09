Berlin. Die Corona-Lage verschärft sich. Der Städte- und Gemeindebund fordert strengere Regeln. Alle aktuellen Infos in unserem Newsblog.

Angesichts steigender Infektionszahlen fordert der Städte- und Gemeindebund eine Verschärfung der Maskenpflicht in Deutschland

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat die Mitgliedstaaten der UNO zum Zusammenhalt im Kampf gegen künftige Pandemien aufgefordert

Das bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat das Coronavirus als „Naturkatastrophe“ bezeichnet und die eigene Corona-Strategie verteidigt

Im Kampf gegen Corona fordert der Deutsche Landkreistag eine bundesweite Obergrenze von weniger als 50 Menschen bei Privatfeiern

Die Bundesregierung hat ganz Tschechien, Luxemburg und das österreichische Bundesland Tirol wegen rasant steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat den höchsten Wert seit April erreicht

In Deutschland gibt es rund 284.000 registrierte Corona-Infektionen und 9456 Todesfälle

Weltweit wurden rund 32,2 Millionen Corona-Infektionen registriert, rund 989.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Die Corona-Lage in Europa verschärft sich weiter. Wegen rasant steigender Infektionszahlen hat die spanische Regierung einen vollständigen Lockdown in Madrid empfohlen. Auch in Frankreich sind die Infektionszahlen weiter hoch: Zuletzt haben sich binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Die Bundesregierung erweitert unterdessen die Liste der Risikogebiete. Nun sind 15 von 27 EU-Ländern teilweise Corona-Risikogebiete, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar vollständig. Lesen Sie hier, welche Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft sind.

Markus Söder bezeichnete das Coronavirus in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag als „Naturkatastrophe“ und als Prüfung für die heutigen Generationen. Der bayerische Ministerpräsident rief zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie auf.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat am Samstag den höchsten Wert seit April erreicht. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 2507 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Am Sonntag meldete das RKI 1411 neue Infektionen. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Sonntag, 27. September: Städte- und Gemeindebund fordert Maskenpflicht für Corona-Hotspots

1.03 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Städte- und Gemeindebund eine Verschärfung der Maskenpflicht in Deutschland gefordert. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes solle überall dort vorgeschrieben werden, „wo im öffentlichen Raum der Abstand nicht eingehalten werden kann – etwa bei Weihnachtsmärkten oder belebten Plätzen – und wo das Infektionsgeschehen die kritische Grenze von mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner erreicht hat oder überschreitet“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion.

Vor der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag stellte sich der Städte- und Gemeindebund auch hinter Forderungen nach einer Obergrenze für private Feiern. Landsberg nannte es „sinnvoll, bundeseinheitlich eine Höchstzahl von 50 Teilnehmern bei solchen privaten Festen festzulegen.“

Diese Einschränkungen seien notwendig, „wenn wir einen größeren Lockdown – auch wenn er nur einzelne Regionen betrifft – vermeiden wollen“, betonte der Vertreter des kommunalen Spitzenverbandes. „Ein solcher Lockdown wäre verheerend für die Wirtschaft, die gerade anfängt sich zu erholen, aber auch eine schwere Belastung für die Menschen.“

Samstag, 26. September: Mehr als 14.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich

20.49 Uhr: In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitagabend seien 14.412 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die französische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mit. Das waren deutlich weniger als an den beiden Vortagen, als mit jeweils mehr als 16.000 Neuinfektionen neue Tagesrekorde verzeichnet worden waren.

Die Gesundheitsbehörde weist allerdings darauf hin, dass trotz des Rückgangs der absoluten Zahlen die Zahl der positiven Virus-Tests weiterhin ansteigt. Am Samstag waren demnach 7,2 Prozent der ausgewerteten Tests positiv. Am Freitag waren es noch 6,9 Prozent, am Donnerstag 6,5 Prozent, am Mittwoch 6,2 Prozent und in der vergangenen Woche 5,4 Prozent. Als „beunruhigend“ wertet die Behörde auch, dass auch wieder vermehrt ältere Menschen infizieren.

Seit Freitag wurden in Frankreich zudem 39 neue Todesfälle registriert. Am Vortag waren 56 Todesfälle verzeichnet worden. Mit rund 31.700 Corona-Todesfällen ist Frankreich bereits eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen wieder stark an.

Johnson fordert globalen Zusammenhalt gegen künftige Pandemien

18.44 Uhr: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat die Mitgliedstaaten der UNO zum Zusammenhalt im Kampf gegen künftige Pandemien aufgefordert. „Wenn wir uns nicht vereinen und unser Feuer gegen unseren gemeinsamen Feind richten, wissen wir, dass alle verlieren werden“, sagte der Premier bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in einer Videobotschaft.

Johnson versprach, die bevorstehende britische G7-Präsidentschaft im kommenden Jahr zu nutzen, um „die Welt nach Covid wieder zusammenzubringen“. Seinen UN-Kollegen unterbreitete Johnson dafür einen Fünf-Punkte-Plan. Demnach soll etwa ein weltweites Netzwerk entstehen, um Krankheitserreger zu identifizieren, bevor sie vom Tier auf den Menschen überspringen.

Als weitere Maßnahmen nannte Johnson die Erhöhung der Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für Behandlungs- und Impfstoffe, die Verbesserung von Frühwarnsystemen und die Vereinbarung internationaler Protokolle für Gesundheitskrisen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) müsse in jedem Fall eine zentrale Rolle spielen - „egal wie groß der Reformbedarf ist“. Für Großbritannien kündigte Johnson eine Aufstockung des WHO-Beitrags um 30 Prozent über die kommenden vier Jahre an.

Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien, hält in einer Videoaufzeichnung eine Rede, die während der 75. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen abgespielt wird. Foto: dpa

Pandemie: Erstmals mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen in Tunesien

16.54 Uhr: Erstmals seit Beginn der Pandemie hat Tunesien mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines einzigen Tages registriert. Binnen 24 Stunden seien 1087 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in Tunis mit. Elf Menschen seien gestorben.

Das Ministerium warnte vor einer „gefährlichen Situation“ im Oktober. Insgesamt registrierten die Behörden in dem nordafrikanischen Land bislang mehr als 14.000 Corona-Fälle und 191 Tote in Verbindung mit Covid-19. Das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit ist mittlerweile wieder Pflicht. Gesundheitsminister Fausi Mehdi kündigte an, jeder positiv Getestete müsse sich zur Quarantäne in ein Hotel begeben.

Mehdi sagte, auch die Rückkehr zu strikteren Ausgangsregelungen sei denkbar. Im März hatte Tunesien schon einmal strikte Ausgangssperren verhängt, die Grenzen geschlossen und internationale Flüge ausgesetzt. Tunesien leidet unter einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft.

Söder bezeichnet Coronavirus als „Naturkatastrophe“ und verteidigt Corona-Strategie

14.25 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat das Coronavirus als Naturkatastrophe und als Prüfung für die heutigen Generationen bezeichnet – und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie aufgerufen. „Corona ist mit voller Wucht, aller Macht wieder da, in ganz Europa“, sagte Söder in seiner Grundsatzrede auf dem ersten großen Online-Parteitag der CSU.

Der bayerische Ministerpräsident betonte: „Corona ist eine Art Naturkatastrophe.“ Man dürfe beim Kampf gegen das Virus nicht nachlassen, sondern müsse der Herausforderung klug und entschlossen begegnen. „Vorsicht ist besser als Risiko“, mahnte Söder.

Er verteidigte seine bisherige Corona-Strategie als alternativlos: „Für mich als Christ ist es ethisch nicht vertretbar, für das Freizeitverhalten vieler das Leben weniger zu Opfern.“ Für ihn habe der Erhalt von Arbeitsplätzen und der Vollbetrieb in Schulen und Kindertagesstätten oberste Priorität. Ein zweiter Lockdown müsse auf jeden Fall verhindert werden. „Wir brauchen ein Regelwerk für alle, das muss verbindlich, verständlich und verhältnismäßig sein“, sagte Söder.

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, sitzt beim virtuellen Parteitag vor seiner Rede in seinem Büro in der CSU-Landesleitung. Die Teilnehmer des Parteitages konnten die Rede in einem Stream verfolgen. Foto: Sven Hoppe / dpa

Jeder sechste Haushalt hat wegen Corona weniger Geld

11.00 Uhr: Die Reallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal um fast fünf Prozent gesunken. Das macht sich in vielen Haushalten finanziell bemerkbar, auch wenn die Mehrheit der Deutschland bislang gut durch die Krise kommt. Lesen Sie hier: Jeder sechste Haushalt hat nun weniger Geld

Landkreise fordern bundesweite Obergrenze für Privatfeiern

9.00 Uhr: Die deutschen Landkreise fordern vor der nächsten Beratungsrunde von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie die Festlegung einer bundesweiten Obergrenze für Privatfeiern von weniger als 50 Teilnehmern. Der gegenwärtige Flickenteppich irritiere die Menschen, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Deshalb brauche es zumindest einige einheitliche Regeln.

Ab 50 Teilnehmern einer privaten Feier werde es „logistisch extrem schwierig, die Kontakte nachzuverfolgen, wenn ein Covid-Positiver unter der Gesellschaft war“, sagte der CDU-Politiker Sager. Daher plädiere er für eine Obergrenze unterhalb von 50.

Bericht – bundesweit 50.000 Schüler in Corona-Quarantäne

7.00 Uhr: Nach dem Start des neuen Schuljahres befinden sich derzeit rund 50.000 Schüler in Quarantäne. Dies habe eine Umfrage bei den zuständigen Ministerien der Länder ergeben, berichtet „Bild“. „Diese Zahl zeigt, dass wir nach wie vor mitten in der Pandemie sind und dies bereits wieder voll auf den Schulbetrieb durchschlägt“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dem Blatt.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnte vor einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen an Schulen. „Die derzeitige hohe Zahl von 50.000 Schülerinnen und Schülern wird sich nach Auffassung des Deutschen Lehrerverbands in den nächsten drei Monaten noch mehr als verdoppeln, wahrscheinlich sogar vervielfachen“, sagte er dem Blatt.

In der Folge dürfte es „immer schwieriger werden, Infektionsausbrüche zu kontrollieren und einzudämmen“, so Meidinger. Inzwischen steige auch die Zahl der Fälle, bei denen eine Ansteckung innerhalb der Schule als wahrscheinlich gelten könne.

Im Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe findet zu Corona Zeiten bei geöffnetem Fenster eine Unterrichtsstunde einer zehnten Klasse statt. Foto: Uli Deck / dpa

Intensivmediziner rechnen mit Anstieg der Corona-Todesfälle

6.00 Uhr: Intensivmediziner rechnen damit, dass die Zahl der Corona-Toten in Deutschland weiter steigt. „Die Totenzahlen werden in den kommenden Wochen weiter steigen“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, unserer Redaktion . Die aktuell steigende Zahl der Covid-19-Toten spiegele zeitversetzt das anwachsende Infektionsgeschehen der vergangenen Wochen wider.

Von der Erstinfektion bis zu einer schweren Erkrankung dauere es in der Regel zehn bis 14 Tage, die durchschnittliche Zeit auf der Intensivstation betrage 21 bis 24 Tage. Daraus folge, dass sich viele Menschen, die jetzt stürben, vor mehr als fünf Wochen angesteckt hätten.

Wegen Corona: Umweltbundesamt gibt grünes Licht für Heizpilze

5.00 Uhr: Heizpilze sind Energiefresser, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. Doch in der Pandemie sei der Einsatz in der Gastronomie ‚vertretbar‘. Das Umweltbundesamt gibt grünes Licht für Heizpilze

Freitag, 25. September: Immer mehr Corona-Risikogebiete

21.57 Uhr: In den USA sind inzwischen mehr als sieben Millionen Corona-Fälle bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit.

In Indien wurden bislang 5,8 Millionen Fälle bestätigt, in Brasilien knapp 4,7 Millionen Fälle. Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität bereits mehr als 32 Millionen Infektionen verzeichnet.

Corona in Frankreich: Schließung von Restaurants und Bars in Marseille

20.35 Uhr: Angesichts der Proteste gegen die Schließung von Restaurants und Bars in der Region von Marseille hat der französische Gesundheitsminister Olivier Véran den Kurs der Regierung verteidigt. Die neuen coronabedingten Maßnahmen seien nötig, „auch wenn sie unpopulär sind“, erklärte Véran am Freitag via Twitter anlässlich seines Besuches in der Hafenmetropole am Mittelmeer. „Leben hängen davon ab“, warnte er.

Der Präsident der Region, Renaud Muselier, kündigte allerdings am Freitagabend an, dass er sich mit Véran darauf geeinigt habe, dass die Bars und Restaurants nun doch erst am Sonntag statt am Samstag schließen sollen. Außerdem sollten sie nun zunächst für sieben statt 15 Tage geschlossen werden.

Restaurantbesitzer demonstrieren vor dem öffentlichen Krankenhauses La Timone in Marseille. Foto: Daniel Cole / dpa

Vor einem Gerichtsgebäude in den Innenstadt protestierten laut Medien mehrere Hundert Menschen gegen die Schließung von Bars und Restaurants. Véran hatte Mitte der Woche angekündigt, dass für Marseille und das Überseegebiet Guadeloupe die „maximale Alarmstufe“ ausgerufen wurde. Das hat besondere Beschränkungen zur Folge.

Es bedeutet, dass neben Bars und Restaurants auch alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen schließen müssen, sofern sie kein „strenges Gesundheitsprotokoll“ haben. Theater und Kinos sind davon nicht betroffen.

WHO warnt vor Anstieg der Corona-Todesfälle

20.20 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ohne gemeinschaftliches internationales Handeln weiter dramatisch steigen könnte. Eine Ziffer von zwei Millionen Corona-Toten oder gar mehr sei „sehr wahrscheinlich“, wenn die Weltgemeinschaft einer Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 nicht entschlossen entgegentrete, sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan, am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Corona: Viele Urlaubsregionen jetzt Risikogebiete

19.24 Uhr: Nun sind 15 von 27 EU-Ländern zumindest teilweise Corona-Risikogebiete, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden.

Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete.

19.13 Uhr: Die Bundesregierung hat ganz Tschechien, Luxemburg und das österreichische Bundesland Tirol wegen rasant steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts wurde am Freitag entsprechend aktualisiert.

Finnland führt wieder Reisebeschränkungen für Deutschland ein

17.30 Uhr: Für Reisende aus Deutschland gelten in Finnland wieder Einreisebeschränkungen. Die Regelungen werden dann nach finnischen Regierungsangaben auch für Estland, Island, Norwegen, die Slowakei und Schweden wiedereingeführt. Grund dafür ist die Corona-Lage in den betroffenen Ländern. Ausnahmen werden für den Tagesverkehr aus den schwedischen und norwegischen Grenzgebieten gemacht. Erst vor gut zwei Wochen hatten die Finnen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert.

Die Rückkehr nach Finnland, der Transitverkehr auf dem Weg in andere Staaten, Dienstreisen und Reisen mit anderen triftigen Gründen sind noch gestattet. Wer dennoch nach Finnland reist, muss für 14 Tage in Quarantäne. Diese Zeit können Reisende ab dem 1. Oktober abkürzen, indem sie in dem Zeitraum zwei freiwillige Corona-Tests machen.

Infektionen in Paketzentrum lassen Fallzahlen in Hessen steigen

17.18 Uhr: Nach einem Covid-19-Ausbruch in einem Paketverteilzentrum im Kreis Offenbach sind die Fallzahlen in Hessen weiter gestiegen. Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Hessen binnen eines Tages um 186 gestiegen (Gesamtzahl 18.221). Das Sozialministerium in Wiesbaden meldete am Freitag auch zwei neue Todesfälle (Gesamtzahl 548).

Deutschland sitzt auf 1,2 Milliarden Masken

16.24 Uhr: In Deutschland werden nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zurzeit gut 1,2 Milliarden Schutzmasken gelagert. Das geht aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Abgeordneten Christine Aschenberg-Dugnus hervor, über die RTL und ntv zuerst berichtet hatten.

Den Angaben des Ministeriums zufolge wurden und werden in diesem und im nächsten Jahr OP- und FFP2-Masken für insgesamt 5,9 Milliarden Euro beschafft. Voraussichtlich werden „nach jetzigem Kenntnis- und Prüfungsstand“ mehr als 85 Prozent aller Masken „verkehrsfähig und damit für den Gesundheitssektor verwendbar sein“, heißt es weiter.

Medizinische Masken werden im Werk Hannover-Stöcken maschinell gefertigt. Bis zu 80.000 Masken pro Tag werden bei dem Automobilzulieferer produziert. Der niedersächsische Standort versorgt die Mitarbeiter in allen europäischen Continental-Werken mit den Schutzmasken. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

„Das Ministerium ist noch immer dabei die Masken zu prüfen, das dauert einfach viel zu lange“, sagte Aschenberg-Dugnus. Wenn die Haltbarkeit nur zwei Jahre betrage, frage man sich, wie viele nach Ende der Prüfung überhaupt noch nutzbar seien. „Es ist wichtig, in Zukunft die Produktion von medizinischer Schutzausrüstung wieder nach Deutschland und Europa zurückzuholen, so dass wir die überhöhten Preise aus China nicht mehr zahlen müssen.“

Verfahren wegen Corona-Ausbruch in freikirchlicher Gemeinde

15.53 Uhr: In der freikirchlichen Christengemeinde in Westertimke bei Bremen gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Die Infektionszahlen in der Gemeinde und ihrem Umfeld sind am Freitag nochmals gestiegen, wie der Landkreis Rotenburg mitteilte.

Am Donnerstag meldete das zuständige Gesundheitsamt in diesem Zusammenhang noch 26 Fälle, am Freitag bereits 43. Die Entwicklung soll auch rechtliche Folgen haben. „Es werden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, hieß es. Über 200 Testergebnisse vom Vortag stünden noch aus. Es sei mit weiter steigenden Zahlen bei Infektionen und Quarantäne zu rechnen.

Der Ausbruch wird mit einem Gottesdienst und da insbesondere mit Gemeindegesang in Verbindung gebracht. Bis auf Weiteres sind der Gemeinde alle Zusammenkünfte untersagt.

Keine Corona-Quarantäne mehr für Altmaier

15.32 Uhr: Auch ein weiterer Corona-Test bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist negativ ausgefallen, wie der CDU-Politiker twitterte. „Zudem hat die Prüfung der Umstände meines Kontaktes ergeben, dass keine Notwendigkeit zu weiterer Quarantäne besteht“, so Altmaier. Für seine Auszeit hatte der Kontakt mit einem infizierten Delegationsmitglied beim EU-Handelsministertreffen gesorgt.

Auch ein weiterer Corona-Test bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist negativ ausgefallen.. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Lufthansa-Chef erwartet grünes Licht für Flüge mit Corona-Tests

15.18 Uhr: Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet in den kommenden Wochen grünes Licht seitens der Regierungen für die geplanten Corona-Schnelltests auf Flügen zwischen Deutschland und Nordamerika. Die Tests seien der Schlüssel zur Wiedereröffnung zahlreicher Strecken, sagte der Vorstandschef des MDax-Konzerns auf einer virtuellen Luftverkehrskonferenz. Ohne diese Tests werde der Transatlantik-Verkehr nicht in Schwung kommen.

Mit den Corona-Schnelltests unmittelbar vor dem Abflug sollen wieder mehr Flugreisen auf interkontinentalen Strecken möglich werden. Negative Testergebnisse müssten die Passagiere dabei von den geltenden Einreiseverboten befreien. Spohr kündigte erste Flüge unter diesen Bedingungen noch in diesem Jahr an, ein testbasiertes Verbindungsnetzwerk werde voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2021 entstehen. Man sei zu den Einreisebestimmungen in Verhandlungen mit den Regierungen der USA und Kanada.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet in den kommenden Wochen grünes Licht seitens der Regierungen für die geplanten Corona-Schnelltests auf Flügen zwischen Deutschland und Nordamerika. Foto: Jan Woitas / dpa

Maas bleibt noch länger in Quarantäne

15.15 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas bleibt bis zum 4. Oktober in Corona-Quarantäne. Das gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag bekannt. Der SPD-Politiker hatte sich am Mittwoch wegen der Infektion eines seiner Leibwächter selbst zu Hause isoliert. Ein erster Test war am Mittwoch aber negativ ausgefallen.

Wie lange Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Quarantäne bleibt, ist dagegen weiter unklar. Bei dem CDU-Politiker hatte ein Corona-infiziertes Delegationsmitglied beim EU-Handelsministertreffen für die Auszeit gesorgt. Ob Altmaier nach dem möglichen Kontakt schon auf Corona getestet worden ist, konnte eine Sprecherin seines Ministerium nicht sagen.

Forscher entwickeln Frühwarntest für schwere Corona-Krankheitsverläufe

13.59 Uhr: Japanische Forscher haben einen Bluttest entwickelt, der als Frühwarnsystem für schwere Erkrankungen bei einer Corona-Infektion dienen könnte. Niedrige Werte des Serums CCL17 hätten in vergangenen Fällen darauf hingedeutet, dass ein schwerer Krankheitsverlauf bevorstehe, erklärten die Wissenschaftler vom Nationalen Zentrum für Globale Gesundheit und Medizin.

„Wenn der CCL17-Wert niedriger als 100 Pikogramm pro Milliliter ist, dann nehmen wir die Patienten ins Krankenhaus auf. Wenn er über 400 liegt, können die Patienten in einem Hotel oder zu Hause bleiben und sich nur alle drei Tage vorstellen“, sagt Forschungsgruppenleiter Masaya Sugiyama. Die Forscher haben 500 Prototypen ihres Analysegeräts aufgestellt, um herauszufinden, ob die Serum-Tests effektiv sind.

Spanische Regierung empfiehlt vollständigen Lockdown in Madrid

13.51 Uhr: Wegen der weiter steigenden Infektionszahlen hat die spanische Regierung einen vollständigen Lockdown in Madrid empfohlen. Dies teilte Gesundheitsminister Salvador Illa mit. Bislang haben die Behörden lediglich verschärfte Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen für Teile der Hauptstadt verhängt.

Ein Polizist bittet die Fahrgäste eines Busses in einem abgesperrten Stadtteil von Madrid um Dokumentation. In der spanischen Hauptstadt Madrid sind seit Montag sechs Stadtteile und sieben Kommunen im Umland zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilweise abgesperrt. Foto: Eduardo Parra / dpa

Studie: Mehr als 80 Prozent der Briten verstoßen gegen Quarantäne-Regeln

11.56 Uhr: Mehr als 80 Prozent der Briten halten sich einer Studie zufolge nicht an die Regeln zur Selbstisolation, wenn sie Covid-19-Symptome aufweisen oder Kontakt mit einem Infizierten hatten. Eine Mehrheit der Befragten war zudem nicht in der Lage, die Anzeichen der Erkrankung wie Husten, Fieber oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns zu identifizieren, wie die Studie unter Leitung des Londoner King’s College ergab.

Danach seien nur 18,2 der Befragten, die in den vergangenen sieben Tage Symptome verspürten, zu Hause geblieben. Nur 11,9 Prozent hätten sich um einen Corona-Test bemüht. Eine finanzielle Unterstützung in der Zeit der häuslichen Quarantäne könnte nach Einschätzung der Wissenschaftler dazu führen, dass die Betroffenen sich eher an die Regeln hielten.

„Dschungelcamp“ in Wales statt in Australien

11.12 Uhr: Schafe statt Schlangen: Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet RTL sein „Dschungelcamp“ 2021 in Wales statt im australischen Dschungel. Das teilte der Sender mit. „Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf laut Mitteilung.

Corona-Pandemie: Kein Herbsturlaub in diesem Jahr?

10.58 Uhr: Deutschland und Europa blicken einem Corona-Herbst mit wachsenden Ansteckungszahlen entgegen. Beinahe täglich werden weitere Länder innerhalb der Europäischen Union zu Risikogebieten erklärt. Als Reiseziele für die nahenden Herbstferien kommen sie damit nicht mehr infrage. Wie schon im Sommer sieht es erneut so aus, als mache die Pandemie viele Urlaubspläne zunichte: Die Corona-Zahlen steigen drastisch – gibt es dieses Jahr keinen Herbsturlaub?

