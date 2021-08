Delta-Variante in Australien: Ausgangssperre in Brisbane

Delta-Variante in Australien: Ausgangssperre in Brisbane

Guyra. Aufgrund des Lockdowns konnte sich ein Bauer nicht von seiner sterbenden Tante verabschieden. Er sendete ihr einen besonderen Gruß.

Um seiner verstorbenen Tante die letzte Ehre zu erweisen, hat sich der australische Landwirt Benjamin Jackson etwas Besonderes einfallen lassen: ein Herz aus Schafen. Die beeindruckenden Bilder, die er mit einer Drohne aufnahm, wurden bei der Beerdigung gezeigt – und rühren nun die ganze Welt.

Besonders tragisch ist, dass sich Jackson nicht mehr persönlich von seiner Tante verabschieden konnte. Diese lag im mehr als 400 Kilometer entfernten Brisbane im Sterben. Da Australien aufgrund der Corona-Pandemie die Grenzen zwischen den einzelnen Staaten geschlossen hat, konnte der Landwirt aus Guyra im Nordosten des Bundesstaates New South Wales nicht mehr zu ihr reisen.

"In diesen Covid-Zeiten kann einen keiner auf den Schmerz vorbereiten, den die Grenzschließungen mit sich bringen. Nicht 'Lebewohl' sagen zu können. Nicht da zu sein, wenn sie geht. Es ist ziemlich hart", zitiert ihn die britische Zeitung „Guardian“.

Herz aus Schafen rührt die Netz-Welt

Um die Schafe in Stellung zu bringen, legte Jackson zusammen mit Helfern Futter in Herzform aus und ließ seine Herde darauf los. Die ersten Anläufe ließen laut dem Landwirt noch zu wünschen übrig. Doch beim vierten Versuch gelang dann die gewünschte Drohnenaufnahme. "Als ich das Ergebnis gesehen hab, flossen schon einige Tränen", so Jackson. Er postete das Video zunächst auf seinem Instagram-Kanal, unterlegt mit Simon and Garfunkels "Bridge over Troubled Water". Es war eines der Lieblingslieder seiner Tante.

Der Bauer hatte bereits in der Vergangenheit Drohnenaufnahmen seiner Schafherden gemacht und dabei Futter so ausgelegt, dass aus Vogelperspektive bestimmte Formen durch die fressenden Tiere entstanden. Zurzeit seien viele seiner Schafe trächtig und benötigen ohnehin zusätzliche Nahrung – und so war die Idee für das Herz geboren.

Lesen Sie auch: Dschungelcamp 2022 - Wieder kein Dreh in Australien?

Im Internet feiern Tausende das besondere Abschiedskunstwerk. "Die Reaktion im Netz hat gezeigt: Es gibt da draußen eine Menge Leute, die derzeit eine kleine Aufmunterung gebrauchen können", so Jackson. Und seine Tante, so hofft er, sah vom Himmel aus zu.

(amw)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama