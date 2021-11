Berlin Booster sollen gegen die vierte Welle wirken. Doch welcher Abstand zur letzten Dosis ist sinnvoll? Ist die Impfung früher möglich?

Rund zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland sind mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Doch das reicht nicht. Die Pandemie hat im Herbst wieder an Fahrt aufgenommen, die täglich gemeldeten Corona-Zahlen sind hoch und die Intensivbetten werden knapper.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hält eine Impfrate von 85 bis 90 Prozent für notwendig, um das Virus zu bekämpfen. Aber auch die Zahl der Impfdurchbrüche steigt. Denn der Schutz der Vakzine sinkt mit der Zeit. Sogenannte Booster sollen deshalb die Impfkampagne ergänzen. Ab wann kann man die Auffrischungsimpfung bekommen?

Corona-Booster: Auffrischungsimpfung für alle

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will künftig allen Bürgerinnen und Bürgern, die bereits vollständig geimpft sind, den Booster anbieten. Grundsätzlich ist das laut der Impfverordnung des Bundes auch möglich. Der Anspruch auf die Schutzimpfung gegen das Coronavirus umfasst Folge- und Auffrischimpfungen.

Doch über Spans Pläne gibt es Uneinigkeit. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischungsimpfungen derzeit nur für bestimmte Personengruppen wie über 70-Jährige und Menschen in Heimen. Über eine Booster-Empfehlung für alle will die Stiko erst in ein paar Wochen entscheiden. Auch die niedergelassenen Ärzte haben an die Bundesregierung appelliert, sich mit eigenen Empfehlungen zu den Corona-Auffrischungsimpfungen zurückzuhalten und vor Verwirrung gewarnt. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kritisierte Spahns Booster-Forderung für alle zu einem Zeitpunkt, "zu dem noch nicht einmal die besonders schutzbedürftigen Menschen eine solche Impfung erhalten haben."

Booster: Dritte Dosis nach sechs Monaten

Auch wenn nicht klar ist, ob die Auffrischung nun für alle empfohlen ist - Einigkeit besteht offenbar über den zeitlichen Abstand, den die Booster-Impfung zur letzten verabreichten Dosis haben soll. Die Stiko schreibt: "Die Auffrischungsimpfung soll frühestens sechs Monate nach der aus zwei Impfstoffdosen bestehenden Grundimmunisierung verabreicht werden."

Darauf bezieht sich auch die Impfverodnung, in der steht: "Von der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Insitut empfohlene Abstände zwischen Erst- und Folge- sowie Auffrischimpfungen sollen eingehalten werden." Spahn bezieht sich in seinen Plänen ebenfalls auf einen Abstand von sechs Monaten.

Booster: In diesen Fällen schon früher

Doch es gibt auch Ausnahmen. Ein Beschluss der Gesundheitsministerinnen- und Gesundheitsministerkonferenz zieht in folgenden Fällen einen früheren Booster in Betracht:

Personen mit einer schweren Immunschwäche oder Immunsuppression sollen die Auffrischung in der Regel ab vier Wochen nach der Grundimmunisierung bekommen

Auch Personen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurden, sollen den Booster in der Regel ab vier Wochen nach der Grundimmunisierung bekommen

Corona-Impfung: Booster beim Arzt schon früher?

Die Auffrischungsimpfungen können laut Gesundheitsministerium durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, mobile Teams der Impfstellen, durch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte oder auch in den Impfzentren der Länder verabreicht werden.

In der Vergangenheit konnten niedergelassene Ärzte von den Empfehlungen der Stiko abweichen und beispielsweise den Impfstoff von auch unter bestimmten Bedingungen nicht empfohlenen Personengruppen verimpfen. Eine offizielle Stellungnahme, ob die Mediziner gegebenenfalls auch vom Impfschema der Booster abweichen können, liegt derzeit nicht vor. Das RKI rät aber generell davon ab, zugelassene Impfschema zu modifizieren. Das könnte sich sonst negativ auf einen langandauernder Immunschutz auswirken. (jtb mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama