Bei den umstrittenen Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen sind zuletzt in Berlin vielfach die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten worden. Jetzt hat der Senat eine Maskenpflicht bei Demonstrationen ab hundert Teilnehmern in der Hauptstadt beschlossen.

Berlin. Noch im September soll ein Corona-Schnelltest auf den Markt kommen, der in 15 Minuten ein Ergebnis liefert. Alle Infos im Newsblog.

Der Pharmakonzern Roche bringt einen Corona-Schnelltest auf den Markt, der in 15 Minuten Ergebnisse liefern soll

„Love Island“-Moderatorin Jana Ina Zarella ist mit dem Coronavirus infiziert

Österreich hält erste Corona-Impfungen bereits im Januar für möglich

Wegen knappen Materialien und Kapazitäten fordern Experten gezieltere Corona-Tests – allein in der letzten Woche wurden fast eine Million Menschen getestet

Der Corona-Podcast von Christian Drosten ist aus der Sommerpause zurück – am Dienstag warb der Virologe einmal mehr fürs Tragen von Masken

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 246.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9300 Todesfälle

Weltweit wurden über 25,6 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 855.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Mit dem September halten auch neue Corona-Regeln in einigen Bundesländern Einzug. In Sachsen droht bei Verstößen gegen die Maskenpflicht nun ein Bußgeld von 60 Euro. An weiterführenden Schulen in NRW hingegen gilt vorerst keine Maskenpflicht mehr.

Nach der frühen Freigabe eines Impfstoffes gegen das Coronavirus soll in Russland bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden. Die österreichische Regierung hält erste Impfungen gegen das Coronavirus immerhin bereits ab Januar für möglich. Der Hersteller des erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten AstraZeneca hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen.

Corona-News-Ticker: Drosten-Podcast mit neuem Konzept

Der Corona-Podcast von Christian Drosten ist aus der Sommerpause zurückgekehrt – mit geändertem Konzept. Neben dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité ist auch die Virologin Sandra Ciesek Gesprächsgast in dem NDR-Format „Coronavirus-Update.“ Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen, macht wirklich Sinn – und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen 1256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,84. Lesen Sie dazu: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Corona-News von Mittwoch, 2. September: RKI meldet 1256 neue Infektionen

7.01 Uhr: Ein neuer Forschungsbericht aus Frankreich zeigt: Babys können sich offenbar im Mutterleib mit dem Coronavirus anstecken. Wie sich das auf die Kinder auswirken kann, ist noch unklar. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken

6.43 Uhr: Die US-Regierung lehnt eine Teilnahme an der internationalen Initiative Covax ab, die einen fairen weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen garantieren soll. Die USA ließen sich nicht durch multilaterale Projekte einschränken, die unter dem Einfluss „der korrupten Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Chinas“ stünden, hieß es am Dienstag (Ortszeit) in einer Erklärung aus dem Weißen Haus. Covax wird federführend von den Impfallianzen Gavi und Cepi und von der WHO getragen.

Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten. Präsident Donald Trump warf der in Genf ansässigen Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl China geringere Beiträge an die WHO zahle als die USA. Trump macht die WHO mitverantwortlich für die hohe Anzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus.

5.19 Uhr: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen auf seiner Homepage bekannt (Datenstand 2. September, 0 Uhr).

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 244.855 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9313. Seit dem Vortag wurden elf Todesfälle mehr gemeldet. Bis Mittwochmorgen hatten etwa 219.100 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Corona-Sterblichkeit in Peru am höchsten

4.34 Uhr: Gemessen an der Bevölkerungszahl sterben in keinem Flächenstaat der Erde so viele Menschen an der Krankheit Covid-19 wie in Peru. 89,99 Tote je 100.000 Einwohner registrierte das südamerikanische Land zuletzt. Damit liegt es vor Belgien, Andorra und Großbritannien weltweit an erster Stelle. Nur der Kleinstaat San Marino in Italien kommt umgerechnet auf die Bevölkerungszahl auf noch mehr Tote – allerdings mit insgesamt gerade einmal 42 Opfern.

Bislang haben sich in Peru über 652.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 28.000 Patienten sind an Covid-19 gestorben. In Südamerika ist nur das viel größere Brasilien stärker von der Pandemie betroffen.

Roche: Neuer Corona-Schnelltest soll Ergebnis in 15 Minuten liefern

0.03 Uhr: Der schweizerische Pharmakonzern Roche wird noch im laufenden Monat einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Bei diesem stehe das Testergebnis in der Regel innerhalb von 15 Minuten fest, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Der Test soll laut den Angaben Ende September zunächst in Europa (Länder mit CE-Kennzeichnung) lanciert werden. Es sei aber geplant, auch in den USA bei der zuständigen Behörde FDA eine schnelle Zulassung (Emergency Use Authorisation) zu beantragen.

Der Test kann der Mitteilung zufolge ohne Laborinfrastruktur mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden und habe eine hohe Zuverlässigkeit. Bei der Markteinführung sollen laut Roche monatlich 40 Millionen Schnelltests zur Verfügung stehen. Diese Kapazität werde sich bis Ende dieses Jahres mehr als verdoppeln.

Corona-News von Mittwoch, 1. September: Corona-Demo an Siegessäule – weniger Teilnehmer als erwartet

20.06 Uhr: Die Demonstration von Gegnern der staatlichen Corona-Politik an der Berliner Siegessäule hat kein Verkehrschaos verursacht. Es sei auch zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend. Gegen 18 Uhr seien gut 180 Teilnehmer am Großen Stern in Berlin-Tiergarten gewesen. Bei der Polizei angemeldet war eine Demonstration mit 500 Teilnehmern.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte am späten Nachmittag mit, wegen der geringen Anzahl sei nicht mehr mit einer Sperrung des Kreisverkehrs zu rechnen. Schon zuvor hatte sie darauf hingewiesen, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt worden sei. Die Gegner der Corona-Maßnahmen wollen nach eigenen Angaben in der nächsten Zeit täglich an der Siegessäule demonstrieren.

19.22 Uhr: Mit neuen Erklärungen und Vorschlägen ist Christian Drosten in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen. Lesen Sie dazu: Neuer Podcast – Drosten geht von Immunität nach Infektion aus.

Corona-Fall bei „Love Island“ – Moderatorin Jana Ina Zarella ist infiziert

18.02 Uhr: „Love Island“-Moderatorin Jana Ina Zarella ist mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2. Zarella wurde nach der Rückkehr von den Dreharbeiten für die erste Folge auf Mallorca positiv auf Covid-19 getestet, wie der Sender in München mitteilte. Hummels, die auf der spanischen Insel bereits für eine andere Sendung von RTL2 dreht, springe bis auf weiteres ein.

Mitarbeiter, die in engerem Kontakt mit Zarrella standen, wurden den Angaben zufolge bereits getestet und sind bis zum Vorliegen der Ergebnisse isoliert. Der Sender verwies zudem auf das umfassende Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Kandidaten der Sendung und der Mitarbeiter vor Ort, das in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden erarbeitet worden sei.

Moderatorin Jana Ina Zarrella ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie fällt daher als Moderatorin der Dating-Show "Love Island aus. Foto: Tobias Hase / dpa

Großbritannien: 200 Menschen nach Tui-Flug von Zakynthos in Quarantäne

17.52 Uhr: Nach einem Flug von einer griechischen Insel nach Großbritannien sind alle etwa 200 Passagiere und Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden. 16 Gäste des Ferienfliegers seien bereits positiv getestet worden, berichtete der Sender BBC am Montag. Sieben davon seien britischen Gesundheitsexperten zufolge höchstwahrscheinlich an Bord schon ansteckend gewesen.

Auf dem Flug von der Insel Zakynthos nach Cardiff (Wales) am 25. August sollen etliche Passagiere die Corona-Schutzmaßnahmen ignoriert haben. Viele hätten nicht wie vorgeschrieben Masken getragen; die Besatzung sei kaum eingeschritten, hieß es.

„Der Flug war ein Debakel“, sagte eine Frau der BBC. Viele Fluggäste seien ohne Masken im Flieger herumspaziert, um sich mit Bekannten zu unterhalten. Die Maschine sei voller „egoistischer Cov-Idioten“ gewesen, sagte sie in Anspielung auf die Erkrankung Covid-19. Den Vorwürfen werde genau nachgegangen, zitierte der Sender einen Sprecher des Reisekonzerns Tui. Viele junge Briten haben in Griechenland den Ruf, feierwütig zu sein und viel Alkohol zu trinken.

17.50 Uhr: Auf den Kanarischen Inseln steigen nach einer Partynacht die Corona-Zahlen. Gran Canaria und Lanzarote sind besonders vom Coronavirus betroffen. Doch die Lage sieht nicht auf jeder der Inseln schlecht aus. Lesen Sie dazu: Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder

Russland beginnt mit Impfungen gegen das Coronavirus

17.43 Uhr: Nach der frühen Freigabe eines Impfstoffes gegen das Coronavirus soll in Russland bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden. Das sagte der Direktor des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau, Alexander Ginzburg, am Dienstag der Agentur Interfax. Sein Institut hatte das Vakzin entwickelt. „Alles läuft nach Plan.“

Demnach sollen sich am nächsten Samstag in der Hauptstadt Moskau die ersten Freiwilligen impfen lassen. Die Teilnehmer der dritten Testphase sollten bis dahin noch einmal überprüft werden, sagte er. Wie viele es sein werden, sagte Ginzburg zunächst nicht.

Der russische Impfstoff mit dem Namen „Sputnik V“ wurde vor drei Wochen für eine breite Anwendung in der Bevölkerung registriert. Diese Genehmigung erfolgte, bevor die wichtige Testphase III überhaupt begonnen hatte. Erst in dieser Phase wird gewöhnlich an sehr vielen Teilnehmern überprüft, ob und wie gut ein Wirkstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt und welche Nebenwirkungen auftreten.

Österreich will Corona-Impfstoff schon im Januar einsetzen

16.56 Uhr: Die österreichische Regierung hält erste Impfungen gegen das Coronavirus ab Januar für möglich. Die Regierung hofft darauf, bis zum Jahreswechsel 600.000 Impfdosen für 300.000 Menschen zu erhalten, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag sagte. „Es sieht derzeit ganz gut aus“, fügte der Minister hinzu. Bei den ersten Impfungen sollen seinen Angaben zufolge Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege bevorzugt werden.

Vergangene Woche hatte Österreich seine Teilnahme an einer EU-weiten Vereinbarung mit dem Pharmakonzern AstraZeneca bekanntgegeben. Die Europäische Union und die EU-Kommission verhandeln auch noch mit anderen Herstellern über Vorverträge, um verschiedene Impfstoffe zur Verfügung zu haben.

Corona-Gegner wollen täglich in Berlin demonstrieren

16.31 Uhr: Gegner der staatlichen Corona-Politik wollen in der nächsten Zeit täglich an der Berliner Siegessäule demonstrieren. Das kündigten sie im Messengerdienst Telegram an. Es gehe um „Demokratie und Meinungsfreiheit und gegen die Corona-Maßnahmen“, hieß es dort. Für diesen Dienstagnachmittag war bereits eine Demonstration mit 500 Teilnehmern bei der Polizei angemeldet.

Ein direkter Bezug zu der Initiative „Querdenken“, die am Wochenende die große Demonstration veranstaltet hatte, sei nicht zu erkennen, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings wurde der Aufruf auch auf Kanälen von „Querdenken“ geteilt. Der Große Stern mit der Siegessäule – eine zentrale Verkehrsachse in Berlin – sollte am Nachmittag wegen der Demonstration gesperrt werden.

Am Samstag hatten sich Zehntausende Menschen in der Hauptstadt versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Zuvor wollte die Polizei die Demonstration verbieten, weil sie wegen der zu erwartenden geringen Abstände zwischen den Menschen eine hohe Ansteckungsgefahr befürchtete. Das Verbot kippten die Gerichte. Als Reaktion darauf beschloss der Senat nun eine Maskenpflicht für Demonstrationen. Sie gilt ab Samstag.

Corona-Impfstoff: AstraZeneca startet klinische Tests mit Freiwilligen

16.19 Uhr: Der Hersteller eines erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten, AstraZeneca, hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund 30.000 erwachsenen Freiwillige in den Vereinigten Staaten teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte.

Insgesamt gibt es rund zehn Phase-III-Studien zu diversen Corona-Impfstoffkandidaten. Erst in dieser Phase wird überprüft, ob und wie gut ein Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt.

Der britisch-schwedisch Pharmakonzern arbeitet mit einer Forschergruppe der Universität Oxford zusammen. Der Impfstoff wird neben den USA auch in Großbritannien, Brasilien und Südafrika getestet, wie einer der Forscher kürzlich dem Sender BBC berichtete. Insgesamt sollen so 50.000 Menschen das Vakzin erhalten.

Der Pharmakonzern AstraZeneca entwickelt derzeit einen Corona-Impfstoff, der nun in die wichtige Phase III geht. Foto: Dan Himbrechts / dpa

Experten fordern gezieltere Corona-Tests – Überlastung der Labore

15.17 Uhr: Angesichts knapper werdender Materialien und Kapazitäten fordern Labore bundesweit gezieltere Corona-Tests statt anlassloser Untersuchungen. „Wir brauchen eine rasche Umsetzung der geänderten nationalen Teststrategie, und zwar besser heute als morgen“, sagte Jan Kramer vom Vorstand des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM). Der Verband unterstützt demnach den Entschluss des Bundes und der Länder vom vergangenen Donnerstag, die Teststrategie den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Laut einer Erhebung des ALM ist die Zahl der Sars-CoV-2-Tests auch in der vergangenen Woche weiter gestiegenen – auf fast eine Million. Bei den 155 an der Erfassung teilnehmenden Laboren gebe es inzwischen einen Rückstau von mehr als 34.600 Tests (Stand Montag). Der Anteil der positiven Ergebnisse sei weiter rückläufig und liege nur noch bei 0,7 Prozent. Bei den Reiserückkehrern betrage die Rate weniger als 0,4 Prozent. Dies zeige, dass komplexe und wertvolle medizinische Tests für die falsche Zielgruppe eingesetzt würden, so Oliver Harzer vom ALM.

14.43 Uhr: Private Feiern in Wohnung oder Garten sind in Brandenburg wegen der Corona-Krise künftig nur noch mit bis zu 75 Teilnehmern möglich. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Potsdam. Die Begrenzung gilt nicht für Feiern in Gaststätten.

Zudem kostet der bewusste Verzicht auf eine Corona-Maske in Brandenburg künftig zwischen 50 und 250 Euro Bußgeld. Die Maskenpflicht gilt unter anderem im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel.

Corona-Gegenmaßnahmen: Spahn sieht bessere Voraussetzungen als im Frühjahr

14.31 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht inzwischen bessere Voraussetzungen für gezielte Gegenmaßnahmen bei steigenden Corona-Infektionszahlen als noch im Frühjahr. Es gehe jeden Tag um die richtige Balance zwischen Gesundheitsschutz sowie Alltag und Freiheit, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Klinikbesuchs am Dienstag in Bochum. „Wir können heute diese Abwägungsentscheidung zwischen Schutz und Alltag besser treffen, weil wir mehr wissen, weil wir mehr Erfahrung haben.“

Spahn verteidigte es zugleich, dass im März mit dem damaligen Wissen und der damaligen Infektionsdynamik weitgehende Eindämmungsmaßnahmen im öffentlichen Leben verhängt worden waren. Nun, Anfang September, wisse man aber, „wie wir gut etwa im Einzelhandel im Regelbetrieb damit umgehen können, vor allem wenn wir Masken tragen und Abstand halten, ohne dass es zu Einschränkungen kommt“.

Spahn betonte, generell bleibe es richtig, dass Abstand, Hygiene und Alltagsmasken die „besten Waffen“ und vergleichsweise milde Maßnahmen im Kampf gegen das Virus seien.

Gesundheitsminister Jens Spahn. Foto: Roland Weihrauch / dpa

14.01 Uhr: Bei der Verhängung von Reisewarnungen gehen die EU-Länder bislang unterschiedliche Wege. Dieser Vorschlag soll den Flickenteppich bei der Beurteilung von Risikogebieten beenden.

13.27 Uhr: Mit Blick auf die bevorstehende Erkältungssaison im Herbst und Winter hatten Kinderärzte am Montag erneut die aktuellen Empfehlungen zur Corona-Testung kritisiert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) müsse seine Empfehlungen ändern, damit die Praxen dem „großen Ansturm“ gewachsen seien und arbeitsfähig blieben, erklärte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, am Montag in Köln.

Kinderärzte stellen Forderung an das RKI

„Wir müssen in diesem Jahr die Erkältungssaison unter verschärften Pandemiebedingungen managen“, betonte Fischbach. Dies könne nicht gelingen, „wenn uns das RKI dazu zwingt, von jedem Kind mit Husten ohne weitere Symptome einen Abstrich zu nehmen“.

Die Ärzte plädieren dafür, Kinder mit leichten Erkältungssymptomen symptomatisch zu behandeln.

In Fällen mit einem begründeten Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung solle getestet werden.

Das RKI empfiehlt aktuell eine „niederschwellige Testung“ aller Menschen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung.

Das gilt unter anderem bei akuten respiratorischen Symptomen wie Husten, Schnupfen oder Halskratzen.

Fischbach verwies darauf, dass Säuglinge und Kleinkinder acht bis zwölf Infektionen pro Jahr durchmachen. Mehr als zwei von drei Infekten werden bei Kindern und Jugendlichen nach einer Analyse des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung im Winter diagnostiziert, besonders häufig zwischen Januar und März.

12.49 Uhr: Die EU-Kommission hat von Ungarns Regierung eine Erklärung zu den erneuten Corona-Grenzschließungen gefordert. Er habe gemeinsam mit Innenkommissarin Ylva Johansson ein entsprechendes Schreiben nach Budapest geschickt, erklärte Justizkommissar Didier Reynders auf Twitter.

Darin hätten sie auch „an die Bedeutung der Integrität des Schengen-Raums und der diskriminierungsfreien Anwendung von Grenzmaßnahmen auf alle EU-Bürger“ erinnert. „Alle Maßnahmen, die nicht mit diesen Grundprinzipien des EU-Rechts in Einklang stehen, sollten natürlich sofort zurückgenommen werden“, fügte Reynders hinzu.

Ungarn will ab heute „ausländischen Staatsbürgern die Einreise ins ungarische Staatsgebiet“ verweigern, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ungarische Staatsangehörige dürfen nach den neuen Vorschriften nur einreisen, wenn sie zwei negative Corona-Tests vorweisen können oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Grenzschließung soll zunächst einen Monat lang gelten.

Nach Anti-Corona-Demo – in Berlin gilt künftig Maskenpflicht bei Demonstrationen

12.12 Uhr: Bei Demonstrationen in Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei seiner Sitzung am Dienstag verständigt. Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben.

Ein Teilnehmer der Anti-Corona-Demo in Berlin. Foto: Michael Kappeler / dpa

Studie: Darum greift das Coronavirus besonders ältere Menschen an

11.33 Uhr: Vor allem ältere Menschen gelten als Risikogruppe in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Mehr dazu lesen Sie hier:

Zweiter Lockdown kann aus Sicht von Altmaier verhindert werden

11.21 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, das ein zweiter Lockdown verhindert werden kann. Steigenden Infektionszahlen werde man durch gezielte und regional begrenzte Maßnahmen entgegenwirken, sagte Altmaier in Berlin. Damit könne sich die wirtschaftliche Belebung in den kommenden Monaten weiter nach und nach entfalten.

Der Erholungsprozess dürfte angesichts des Pandemieverlaufs in wichtigen Handelspartnerländern aber langsam voranschreiten und eine Zeit lang andauern, geht aus einer neuen Prognose hervor. Wirtschaftsverbände und Experten hatten eindringlich vor den Folgen eines zweiten Lockdowns für die Wirtschaft gewarnt. Lesen Sie dazu: Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen.

Virologe geschockt über Anfeindungen gegen Jens Spahn

11.07 Uhr: Der Virologe Hendrik Streeck hat die Anfeindungen gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verurteilt. „Der Übergriff hat mich geschockt“, sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur.

„Jens Spahn ist der Gesundheitsminister, der bereits vor der Pandemie viele Probleme aktiv angegangen ist und sich nicht in der Bürokratie verloren hat. Er steht für mich als Politiker dafür, dass diese Pandemie nur gemeinsam bewältigt werden kann. Die Attacke war daher eine Attacke auf uns alle.“ Die Anfeindungen zeigten aber auch, „dass das Virus politisch geworden ist, und dass Maßnahmen noch besser erläutert, evaluiert und implementiert werden müssen“.

Spahn war am Rande eines Wahlkampftermins in Bergisch Gladbach bei Köln von Demonstranten angefeindet und beschimpft worden. Nach Ministeriumsangaben wurde er nach der Veranstaltung am Samstag angeschrien und bespuckt. Die Bundesregierung und die CDU-Spitze haben den Vorfall verurteilt. Erst in der vergangenen Woche war Spahn bei einem Auftritt in Wuppertal gestört worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beim Besuch des Pflege-Campus der St. Elisabeth-Gruppe in Herne. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Russland

10.41 Uhr: In Russland sind bislang mehr als eine Million Corona-Infektionen registriert worden. Pro Tag kommen nach offiziellen Angaben derzeit rund 5000 neue Fälle hinzu.

Weltweit liegt Russland damit an vierter Stelle bei den offiziell erfassten Fällen. Im ganzen Land sind bislang offiziell knapp 17.300 Menschen gestorben – im Vergleich zu anderen Ländern ist das relativ wenig. Immer wieder gab es Berichte über geschönte Corona-Statistiken in Russland.

Corona-Krise in Frankreich – Schule gestartet

10.11 Uhr: In Frankreich hat das neue Schuljahr mit Corona-Regeln begonnen. Die Schüler müssen ab elf Jahren eine Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. Unklar ist zum Beispiel noch, wie viele Schüler infiziert sein müssen, bevor ganze Klassen geschlossen werden.

Ab dem heutigen Dienstag gilt auch in französischen Unternehmen eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz.

Deutscher Arbeitsmarkt stabilisiert sich nach Corona-Einbruch

9.55 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erneut gestiegen. 2,95 Millionen Menschen waren ohne Job, 45.000 mehr als im Juli und 636.000 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Jedoch handele es sich dabei um keinen von der Corona-Krise ausgelösten Anstieg mehr.

Die Anzahl der Menschen in Kurzarbeit sank laut Arbeitsagentur. Im Juni waren 5,36 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Im Mai hatte die Zahl noch bei 5,82 Millionen gelegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist erneut gestiegen. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Corona-Regel – Singen in der Klasse bleibt in NRW verboten

9.39 Uhr: Singen in Klassenräumen soll vorerst bis zu den Herbstferien in den Schulen in Nordrhein-Westfalen verboten bleiben. Darauf hat das Schulministerium in einer E-Mail an die Einrichtungen aufmerksam gemacht.

Singen im Freien oder in der Aula seien grundsätzlich erlaubt. Auch der Sportunterricht solle weiter im Freien stattfinden. „Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“ sei für den gesamten Sportunterricht- „insbesondere in den Phasen physischer Betätigung“ aber nicht vorgesehen.

Der Schwimmunterricht solle auch in Hallenbädern, soweit die Bäder geöffnet sind, stattfinden.

„Hart aber fair“: Ärztin erklärt, wie Corona-Leugner ticken

8.33 Uhr: Die „Hart aber fair“-Runde sprach über die Anti-Corona-Demo in Berlin und bot Einblicke in die Weltsicht von Verschwörungsideologen sowie Corona-Leugnern. Im Studio saß unter anderem die RBB-Moderatorin und Ärztin Julia Fischer. Ihre These: Niemand sei vor Verschwörungsideologien gefeit – auch intelligente Menschen nicht.

Neuinfektions-Höchstwert in Israel

8.18 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden am Vortag 2159 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Der bisherige Höchstwert von 2129 stammte vom 28. Juli.

Im Vergleich haben die Gesundheitsämter in Deutschland am Dienstag 1218 neue Corona-Infektionen gemeldet. Israel hat also fast doppelt so viele Neuinfektionen – wobei Deutschland etwa neunmal mehr Einwohner hat als Israel.

Zu Beginn der Corona-Pandemie galt Israel noch als leuchtendes Beispiel für eine rasche und erfolgreiche Eindämmung des Coronavirus. Foto: Sebastian Scheiner / dpa

RKI meldet 1218 Corona-Neuinfektionen

7.24 Uhr: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1218 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen auf seiner Homepage bekannt.

Am Samstag waren es noch 1479 neue registrierte Fälle, am Sonntag 785 und am Montag 610. Die Fallzahlen an Sonn- und Montagen sind oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen.

6.12 Uhr: Die Übermittlung der aktuellen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin verzögert sich zunächst. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 244.802 Infizierte und 9303 Tote in Deutschland seit Beginn der Pandemie.

Polizeigewerkschaft warnt vor Rechten bei Demos

3.14 Uhr: Nach den Ausschreitungen am Wochenende in Berlin mehren sich die Warnungen vor einer weiteren Radikalisierung der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Rechtsextremisten seien dabei, die Bewegung „komplett zu kapern“, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, in einem Interview vom Dienstag. Der Zentralrat der Juden warnte vor wachsendem Antisemitismus im Zuge der Protestbewegung.

Radek sagte, der Einfluss rechtsextremer Gruppen auf die Corona-Proteste verfestige sich. Er warnte unserer Redaktion gegenüber vor einer ähnlichen Radikalisierung wie bei der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Seit dem Wochenende habe die Corona-Protestbewegung „endgültig ihre Unschuld verloren“, sagte der GdP-Vizevorsitzende auch. Wer weiterhin an diesen Demonstrationen teilnehme, müsse sich fragen, ob er sich mit den Rechtsextremen gemein machen wolle. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Demonstration: Wird die rechte Gefahr unterschätzt?

Neue Corona-Regeln in Sachsen und NRW

0.01 Uhr: In Sachsen gelten ab heute neue Corona-Regeln: Wer beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn keine Alltagsmaske trägt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Die Regelung ist Teil der neuen Corona-Schutzverordnung, die bis 2. November gelten soll.

An weiterführenden Schulen in NRW gilt im Unterricht von diesem Dienstag an keine Maskenpflicht mehr. Einzelne Einrichtungen setzen aber auf freiwilliges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auf Schulhöfen und im Schulgebäude bleibt die Maskenpflicht ohnehin bestehen.

Die Maskenpflicht im Unterricht der weiterführenden und berufsbildenden Schulen in NRW bestand seit Beginn des Schuljahres am 12. August. Dass die Maskenpflicht nicht verlängert wird, stößt auch auf Kritik. So warnt etwa der Berufsverband der Gymnasiallehrer, dass die Infektionszahlen an den Schulen steigen und „zu erneutem Distanzunterricht und damit zu deutlichen Einschränkungen führen“ könnten.

Im Unterricht müssen in Nordrhein-Westfalen in den meisten Schulen bald keine Masken mehr getragen werden. Foto: Guido Kirchner / dpa

Corona-News von Montag, 31. August: Berliner Bürgermeister Müller zu Polizeieinsatz: „Das müssen wir in Zukunft besser machen“

22.38 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat Versäumnisse beim Polizeieinsatz am Samstag am Berliner Reichstagsgebäude eingeräumt. Mit Blick auf die Besetzung der Treppen vor dem Parlament von Demonstranten und der zunächst geringen Polizeipräsenz dort sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung hart, aber fair: „Das müssen wir anders koordinieren. Das müssen wir in Zukunft besser sichern.“

Die Berliner Polizei ist für den Außenschutz des Bundestages zuständig. Trotz des Demonstrationsgeschehens mit vielen Orten in der Stadt „muss das trotzdem natürlich anders gesichert werden in Zukunft, gar keine Frage“, räumte Müller ein.

22.12 Uhr: Ein Grünen-Kommunalpolitiker ist wegen seiner Rede auf einer Demonstration gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen am Samstag in Berlin aus der Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung ausgeschlossen worden. Dies teilte der Fraktionsvorsitzende Clemens Schmidt mit.

Der Grüne David Claudio Siber hatte in Berlin die Schutzmaßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie, die Medien und die eigene Partei vehement kritisiert.

Die Flensburger Grünen und der Landesverband distanzierten sich daraufhin scharf von Siber. „Der Auftritt fand explizit als Fraktionsmitglied statt, war aber keineswegs abgesprochen“, teilte die Ratsfraktion mit.

Frankreich meldet über 3000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

21.35 Uhr: In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 3082 Neuansteckungen gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden.

Die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Erkrankung in Krankenhaus behandelt werden müssen, ist weiter angestiegen, nachdem sie zuvor für fast zwei Wochen rückläufig gewesen war.

Unterdessen gibt es beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain zwei Corona-Verdachtsfälle. Um wen es handelt, teilte der Club nicht mit.

Joe Biden attackiert Donald Trump scharf

20.34 Uhr: Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Herausforderer Joe Biden mit einer Rede in der Industriestadt Pittsburgh eine neue Phase im Wahlkampf eröffnet und Präsident Donald Trump scharf attackiert. Der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei warf Trump am Montag in einer knapp halbstündigen Ansprache Unfähigkeit und Scheitern vor – in der Corona-Krise wie in der Reaktion auf die anhaltenden gewaltsamen Proteste in amerikanischen Städten.

„Dieser Präsident kann die Gewalt nicht beenden“, sagte Biden in einem Saal der Carnegie-Mellon-Universität vor Kameras, aber ohne Publikum. Er mache die Situation nicht besser, sondern immer schlimmer.

Trump habe darin versagt, Amerika vor der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Jetzt setze er auf „Law and Order“, auf Recht und Ordnung, und betreibe eine Politik der Angst: „Je mehr Chaos und Gewalt, desto besser ist es für Trumps Wiederwahl.“

Mehr als sechs Millionen Corona-Infektionen in den USA

Donald Trump hat die Corona-Pandemie in den USA erst heruntergespielt. Foto: JIM WATSON / AFP

20.05 Uhr: Die Zahl der in den USA seit Beginn der Pandemie registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von sechs Millionen überschritten. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore vom Montag hervor.

Damit verzeichneten die USA die höchste Zahl an Infektionen, gefolgt von Brasilien mit knapp 3,9 Millionen Fällen. An dritter Stelle steht Indien, wo bisher gut 3,6 Millionen Ansteckungen registriert wurden.

Auch bei der absoluten Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stehen die USA demnach an erster Stelle mit gut 183.000 – in einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern.

Bei den Toten pro 100 000 Einwohner liegen nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität allerdings Peru (89,4), Chile (60) und Brasilien (57,7) vor den USA (56).

Insgesamt starben den Angaben zufolge seit Beginn der Pandemie bisher mehr als 847 000 Menschen weltweit nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2.

Lesen Sie hier: Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa.

WHO appelliert an Regierungen wegen Corona-Protesten

19.38 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Regierungen aufgerufen, auf Demonstrationen gegen staatliche Corona-Maßnahmen mit Besonnenheit zu reagieren. Die Regierungen sollten nicht überreagieren, sagte der WHO-Experte Mike Ryan am Montag in Genf. „Die wirklich wichtige Sache ist, in einen Dialog einzutreten.“ Gerade jetzt komme es darauf an, nicht noch mehr Spaltung in der Gesellschaft zu befördern.

Überzeugungsarbeit zur Notwendigkeit von Maßnahmen könne manchmal scheitern. „Aber es ist wirklich wichtig, dass man nicht seinen Willen aufzwingt“, sagte Ryan. Es gebe ein Recht darauf, nicht zuzustimmen. Ausnahmesituation wie die Corona-Krise erzeugten immer starke Gefühle und Reaktionen. Natürlich sei es auch ein Gebot, dass die Proteste in einer sicheren Art und Weise abliefen, die das Risiko einer Übertragung nicht erhöhe, sagte Ryan weiter. Auch das könne durch Zuhören und Dialog erreicht werden.

Reisewarnungen sollen in EU koordiniert werden

19.06 Uhr: Angesichts der wieder zunehmenden Zahl von nationalen Alleingängen bei Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen wirbt die EU-Kommission für eine stärkere Koordinierung innerhalb des Unionsgebiets. Man habe vorgeschlagen, für die Beurteilung der Corona-Risikolage gemeinsame Kriterien zu entwickeln, sagte ein Sprecher am Montag in Brüssel. Zudem könnten das Farbensystem für Risikogebiete und die Regeln für Reisen in Risikogebiete vereinheitlicht werden.

„Einschränkungen der Freizügigkeit innerhalb der EU sollte es nur dann geben, wenn es zur Eindämmung von Gesundheitsrisiken unbedingt notwendig ist (...)“, sagte der Sprecher. Zudem sollte das Vorgehen koordiniert, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein.

Über die Vorschläge sei bereits am vergangenen Freitag zum ersten Mal mit Experten der Mitgliedstaaten diskutiert worden. Weitere Gespräche sollten folgen.

Auch interessant: Wirecard-Bilanzskandal: Was wusste Kanzlerin Angela Merkel?

USA: Zahl der Corona-Infektionen übersteigt sechs Millionen

18.03 Uhr: In den USA hat die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von sechs Millionen Fällen überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Montagmittag (Ortszeit) mehr als sechs Millionen Infektionen gemeldet. Das sind fast ein Viertel der weltweit rund 25 Millionen nachgewiesenen Fälle. Mehr als 183.000 Infizierte in den USA starben bereits.

Die USA sind gemessen an den absoluten Zahlen das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Erst vor drei Wochen hatten die Vereinigten Staaten die Marke von fünf Millionen Infektionen erreicht - nur 17 Tage nach Erreichen der Vier-Millionen-Marke.

USA, New York: Fußgänger mit Schutzmasken überqueren die 6th Avenue. Foto: Kostas Lymperopoulos / dpa

US-Präsident Donald Trump ist für seinen Umgang mit der Pandemie scharf kritisiert worden. Der Republikaner, der schon seit Monaten auf eine rasche Rückkehr zur Normalität dringt, weist alle Vorwürfe zurück. Die Pandemie ist auch ein wichtiges Wahlkampfthema vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Die oppositionellen Demokraten von Präsidentschaftskandidat Joe Biden machen Trump für die verheerenden Corona-Zahlen mitverantwortlich. Lesen Sie hier: Donald Trump gegen Joe Biden: Wie die Chancen bei der US-Wahl 2020 stehen

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor Überlastung der Praxen

17.35 Uhr: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Coronatests im Herbst und Winter gewarnt. In Fällen, in denen der begründete Verdacht auf Corona bestehe, sei ein entsprechender Test sinnvoll, sagte Präsident Thomas Fischbach am Montag in Köln. „Um die Familie zu informieren, damit sie sich isolieren kann, um die anderen Mitglieder und die Gesellschaft zu schützen.“ Bei Kindern mit leichten Erkältungsanzeichen ohne konkreten Verdacht sei jedoch eine symptomatische Behandlung ausreichend und sinnvoll.

Im Herbst und Winter sorgten Infekte der Atemwege für Hochbetrieb in den Kinder- und Jugendarztpraxen. 70 Prozent der 32 Millionen Infektionen entfielen auf diese Zeit, sagte Fischbach mit Verweis auf Daten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). „Die Auswertung zeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen mehr als zwei von drei Infekten im Winter diagnostiziert werden“, so Fischbach. Acht bis zwölf Infektionen pro Jahr machen Säuglinge und Kleinkinder demnach im Durchschnitt durch. Dazu kämen in diesem Jahr nun die Arztbesuche infolge der Corona-Pandemie.

Corona: Türkische Wirtschaft ist von Krise schwer gezeichnet

16.36 Uhr: Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998.

Der wirtschaftliche Abstieg setzt auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan unter Druck. Der Staatschef hatte noch 2018 angekündigt, dass sein Land 2023, im Jahr 100 nach der Republikgründung, unter die zehn größten Wirtschaftsnationen der Welt vorstoßen werde. Doch von diesem Ziel war die Regierung nie weiter entfernt als in diesem Sommer.

Mit am schlimmsten trifft das Land, dass der Tourismus in Folge der Pandemie teilweise zum Erliegen gekommen ist.

Im ersten Halbjahr 2020 brach die Zahl der Besucher aus dem Ausland um 75 Prozent auf 4,51 Millionen ein.

Im laufenden Quartal sind zwar einige Corona-Reisewarnungen für die Türkei gelockert worden, die Einbußen werden dadurch aber nicht ausgeglichen. Schon jetzt ist rund jeder vierte Türke unter 25 Jahren ohne Job.

Tiermedizin könnte bei Corona-Tests helfen

16.33 Uhr: Bei der Auswertung der vielen Corona-Tests könnten demnächst Fachlabore für Tiermedizin aushelfen. „Wir prüfen, ob und wie veterinärmedizinische Labore in die Auswertung der Tests eingebunden werden können“, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. In einigen Bundesländern gebe es bereits entsprechende Ausnahmegenehmigungen für solche Einrichtungen.

Die Sprecherin wies darauf hin, dass die Testkapazitäten in Deutschland bereits „massiv“ ausgebaut worden seien. Es könnten derzeit 1,4 Millionen Abstriche pro Woche untersucht werden; zuletzt seien „weit mehr als 900.000“ Tests pro Woche durchgeführt worden.

Bei der Auswertung der vielen Corona-Tests könnten künftig Fachlabore für Tiermedizin aushelfen Foto: Sven Hoppe / dpa

Die Strategie werde derzeit „hin zu einem gezielten Testen“ verändert, sagte die Sprecherin. Bund und Länder hatten vergangene Woche beschlossen, die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten zu beenden. „Wenn wir das System unter Volllast fahren lassen, dann fehlen auf Dauer Mensch und Material“, sagte die Ministeriumssprecherin.

16.24 Uhr: Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist am Montag an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 84-Jährige war vor drei Wochen mit Covid-19 diagnostiziert und in einer Klinik in der Hauptstadt Neu-Delhi behandelt worden, wie indische Medien berichteten. Mukherjee war von 2012 bis 2017 Staatsoberhaupt. Der Politiker der Kongresspartei hatte in seiner über 50-jährigen Karriere wichtige Schlüsselrollen inne. Er war unter anderem Außen-, Verteidigungs- und Finanzminister Indiens.

Das ist unser neuer Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus breitet sich aus – mehr Infos zur Pandemie:

(fmg/dpa/afp)