An den Stränden der spanischen Ferieninsel Mallorca tummeln sich wieder deutschen Touristen. Viele sind froh, der für sie deprimierenden Lage in Deutschland entflohen zu sein. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige!

Madrid/Palma. Die gefährliche brasilianische Corona-Mutation P.1 hat Mallorca erreicht. Wie viele Menschen bereits infiziert sind, ist nicht klar.

Auch Mallorca ist nicht vor der gefürchteten brasilianischen Virusvariante P.1 sicher. Die Gesundheitsbehörden der Urlaubsinsel bestätigten nun, dass erstmals ein Infektionsfall mit dieser Corona-Mutation identifiziert wurde.

Ob es sich bei dem Betroffenen um einen Touristen oder einen Einheimischen handelt, wurde nicht mitgeteilt. Auf der Mittelmeerinsel war Mitte März der Tourismus unter großen Sicherheitsvorkehrungen wieder angelaufen. Seitdem sind mehr als 100.000 ausländische Feriengäste auf dem Flughafen gezählt worden – darunter sind viele Deutsche. Lesen Sie hier: Diese Virus-Mutationen bereiten Forschern Sorge.

Der brasilianische Virustyp P.1 – ansteckender und resistent?

Der Virustyp P.1 war Anfang des Jahres erstmals in Brasilien aufgetaucht. Er weist nach ersten Studien möglicherweise eine höhere Resistenz gegen Impfstoffen auf und könnte auch ansteckender als andere Varianten sein. Bereits seit einigen Wochen weiß man, dass der P.1-Virus in fast allen europäischen Ländern angekommen ist. In Spanien wurden mittlerweile insgesamt 35 Fälle bekannt.

In Deutschland macht P.1 laut Robert-Koch-Institut (RKI) bislang schätzungsweise 0,1 Prozent aller Infektionen aus. Bei den Stichproben, die bei positiven PCR-Tests gemacht werden, sind laut dem jüngsten RKI-Bericht über Virusvarianten bisher annähernd 200 P.1-Infektionen oder Verdachtsfälle in Deutschland konkret identifiziert worden.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Das RKI warnt, dass die bisherigen Daten „auch für diese Variante auf eine reduzierte Wirksamkeit neutralisierender Antikörper bei Genesenen beziehungsweise Geimpften hinweisen“. Zudem ist laut RKI „eine erhöhte Übertragbarkeit“ von Corona durch P.1 „denkbar“.

In Palma de Mallorca warten Menschen vor einem Covid-19-Zentrum am Strand von El Arenal, um sich testen zu lassen. Die brasilianische Virusmutation P.1 hat nun auch die beliebte Ferieninsel erreicht. Foto: Clara Margais / dpa

Mallorcas Gesundheitsbehörden sind wegen Mutation in Sorge

Nun hat es also Mallorca erwischt, wo die Gesundheitsbehörden nicht verbergen, dass ihnen diese Nachricht Sorgen macht. Wenn sich aggressive Virusvarianten wie P.1 unkontrolliert ausbreiten, könnten sie zum Infektionstreiber werden.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Es gilt bereits als wahrscheinlich, dass es sich bei der P.1-Infektion auf Mallorca nicht um einen Einzelfall handelt, sondern dass weitere Menschen angesteckt wurden. Im Umfeld der betroffenen Person seien bisher acht weitere Menschen positiv getestet worden. Deren PCR-Proben werden derzeit hinsichtlich des Virustyps untersucht. Der Sprecher des epidemiologischen Dienstes auf der Insel, Antonio Oliver, ging jedoch davon aus, dass es sich auch in diesen acht Fällen wohl um P.1 handelt.

Lesen Sie auch: Wegen Corona: Günther Jauch fällt wieder bei Liveshow aus

Deutsche Touristen auf Mallorca - was sagen Inselbewohner? Deutsche Touristen auf Mallorca - was sagen Inselbewohner?

Corona-Mutation: Eine Sportveranstaltung soll Auslöser gewesen sein

Ansteckungsherd sei eine Sportveranstaltung Ende März auf der Insel gewesen, heißt es. In welchem Inselort dieser Virusausbruch registriert wurde, teilten die Behörden aber nicht mit. 40 weitere Personen, die mit den Infizierten dieses Ausbruchs Kontakt hatten, seien negativ getestet worden.

Fluggäste mit dem Reiseziel Mallorca stehen im Flughafen Hannover-Langenhagen am Check-in. Mindestens 27 deutsche Urlauber befinden sich aktuell in einem Quarantänehotel in Palma. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Die Nachricht über die Ankunft von P.1 im Ferienparadies signalisiert, dass sich auch auf der Baleareninsel, die seit März sehr niedrige Infektionszahlen verzeichnet, die Lage sehr schnell wieder ändern kann. Zuletzt meldete das regionale Gesundheitsministerium in Palma eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,8 Fällen pro 100.000 Einwohner auf der Balearen-Hauptinsel Mallorca (Stand: 15. April). Balearenweit betrug dieser Wert 30,5.

Mehr zum Thema: Diese Unterlagen müssen Sie zur Corona-Impfung mitbringen

Mallorcas Corona-Inzidenz liegt unter 30 – inklusive infizierter Touristen

In dieser statistischen Fallzahl sind ebenfalls Infektionen von Touristen enthalten. Mindestens 30 Urlauber, darunter wenigstens 27 Deutsche, befinden sich wegen einer Ansteckung oder Infektionsverdachts in einem Quarantänehotel in der Inselhauptstadt Palma. Etliche von ihnen wurden bei jenen Tests identifiziert, die seit Ende März alle Fluggäste vor ihrer Rückkehr in die Heimat machen müssen.

Vor Ostern hatte der deutsche SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach den Verdacht geäußert, dass auf Mallorca die P.1-Variante aufgetaucht sei. Seine Unterstellung, dass die örtlichen Gesundheitsbehörden diesen Befund verheimlichen und die offiziellen Infektionszahlen beschönigen würden, hatte für Empörung auf der Insel gesorgt.

Lesen Sie auch: Mallorca-Arzt verkaufte Testergebnisse: Das droht ihm jetzt

Die örtlichen Behörden dementierten Lauterbach damals. Und auch jetzt verweisen sie erneut darauf, dass Mitte März auf Mallorca lediglich die brasilianische Variante B.1.1.28 registriert worden sei. Diese sei ein weniger gefährlicher Vorläufer der P.1-Mutation, die wegen ihrer Abstammung von den Wissenschaftlern nun auch als „B.1.1.28.1“ bezeichnet wird.

Corona - Mehr Infos zum Thema