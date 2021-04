Laut RKI steigt die Inzidenz in Deutschland weiter. Kommt ein Acht-Wochen-Lockdown? Kanzleramtschef Braun widerspricht. Mehr im Blog.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen

Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen

Angela Merkel bezeichnet die dritte Corona-Welle als "vielleicht härteste" von allen

Die geplante Testangebotspflicht für Unternehmen sorgt für Kontroversen

In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium mit 161.736 Neuinfektionen so viele wie bislang kein anderes Land an einem Tag

Berlin. Die unterschiedliche Handhabe der Corona-Notbremse in den Bundesländern hat ein Ende. Das Bundeskabinett hat nun bundesweit einheitliche Einschränkungen beschlossen, um die immer stärkere dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu wird das Infektionsschutzgesetz geändert.

In einem neuen Paragrafen 28b soll festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert 100 liegt.

Weltweit begehen Muslime ab heute den Fastenmonat Ramadan. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass der Ramadan im Zeichen der Corona-Pandemie steht. Viele Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung haben Einschränkungen für Gläubige verhängt. So sollen sie etwa Gebete zu Hause verrichten, mancherorts gelten nächtliche Ausgangssperren.

Corona-Zahlen: RKI meldet über 10.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 10.810 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 140,9. Am Montag hatte der Inzidenzwert bundesweit bei 136,4 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Zudem wurden binnen eines Tages 294 neue Todesfälle verzeichnet.

Das RKI rechnet nach dem Verzug bei Tests und Meldungen rund um Ostern etwa ab Mitte dieser Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert. Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7593 Neuinfektionen und 109 neue Todesfälle verzeichnet.

Corona-News vom Dienstag, 13. April: Plattform soll Überwachung von Corona-Mutationen erleichtern

11.29 Uhr: Wissenschaftler haben die gemeinsame Plattform CovRadar entwickelt, die eine bessere Kontrolle über die Ausbreitung von Corona-Mutationen und über mögliche neue Varianten des Erregers ermöglichen soll. An der Plattform sind das Robert Koch-Institut, das Hasso-Plattner-Institut, das Europäische Virus-Bioinformatik-Institut und die Medizinische Hochschule Hannover beteiligt.

Pandemie: Massive Umsatzeinbußen für Messebranche

11.14 Uhr: Im vergangenen Jahr wurden Messen oder Kongresse wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder konnten nur digital stattfinden. Das sorgte bei den Betrieben, welche die Veranstaltungen ausrichten, für herbe Umsatzverluste, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zu 2019 brachen die Einnahmen in der Branche im vergangenen Jahr um 56 Prozent ein.

Der Wirtschaftszweig umfasste nach Daten der Behörde im Jahr 2018 rund 7100 Unternehmen, die mit mehr als 48.000 Angestellten einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro erwirtschafteten.

Wo früher Messen stattfanden, wird jetzt geimpft. Die Messehalle in Erfurt dient derzeit als Impfzentrum - sofern Impfstoffe vorhanden sind. Foto: Martin Schutt / dpa

Israel will weitgehend in den Regelunterricht zurückkehren

10.58 Uhr: Die israelische Regierung hat beschlossen, dass ab kommendem Sonntag in Schulen wieder in normaler Klassenstärke unterrichtet werden soll. Bislang waren die Schulen geschlossen oder es wurden nur kleine Gruppen an Kindern und Jugendlichen unterrichtet.

Die Schulöffnung folgt auf eine Reihe von Lockerungen, die vor allem auf den Erfolg der Impfkampagne in Israel zurückzuführen sind. Das Land mit fast neun Millionen Einwohnern steht kurz davor, dass fünf Millionen Menschen die zweite Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten.

Regierung bringt Bundes-Notbremse auf den Weg

10.29 Uhr: Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen.

Ab einer Infektionsrate von 100 Fällen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche müssen Landkreise oder kreisfreie Städte unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 05 Uhr am nächsten Morgen verhängen. Ab einer Inzidenz von 200 Fällen müssen Schulen ihren Präsenzunterricht einstellen.

Die bundesweite Regelung soll eine einheitliche Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen sicherstellen. Bisher wurden solche Maßnahmen per Verordnung von jedem Bundesland zum Teil unterschiedlich umgesetzt.

England will ab heute auch mit Moderna impfen

10.00 Uhr: Ab heute soll nach Angaben des britischen Gesundheitsdienstes NHS in England auch mit dem Wirkstoff des Herstellers Moderna geimpft werden. Er soll vorerst in 20 großen Impfzentren verabreicht werden. In Großbritannien hatte in der vergangenen Woche Wales erstmals das Vakzin eingesetzt.

Allen Einwohnern, die älter als 50 Jahre sind, konnte in Großbritannien bereits eine Corona-Impfung angeboten werden. Nun sollten schon bald Einwohner unter 50 Jahren geimpft werden. Insgesamt haben im Vereinigten Königreich bisher mehr als 32 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten - und damit mehr als die Hälfte der Erwachsenen. Gut 7,5 Millionen Briten haben wurde bereits die für den kompletten Schutz notwendige zweite Dosis gespritzt.

England gets third Covid jab as Moderna rollout begins https://t.co/QgCJtoonLM — BBC News (UK) (@BBCNews) April 13, 2021

Debatte über Corona-Testangebotspflicht

9.46 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat der geplanten Testangebotspflicht für Unternehmen im ARD-Morgenmagazin nur eine geringe Bedeutung beigemessen: "Ich glaube, dass die Testpflicht eigentlich entbehrlich ist, weil jeder verantwortungsbewusste Arbeitgeber macht das schon." Das Testen in Betrieben hänge weniger am Willen der Arbeitgeber, sondern eher an Fehlern der Bundesregierung, so Lindner. Die habe "bei der Organisation der Schnelltests, bei den Rechtsgrundlagen und bei der Beschaffung gepatzt.“

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, unterstützt dagegen die von Arbeitsminister Hubertus Heil angestrebte Testangebotspflicht in Betrieben. "Das geht in die richtige Richtung. Es ist an der Zeit, dass die Arbeitgeber ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommen", sagte Hoffmann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Corona: Indien lässt Sputnik V als Impfstoff zu

9.39 Uhr: Die indische Arzneimittelbehörde hat eine Notfallzulassung für den russischen Impfstoff Sputnik V erteilt, wie die Zeitung "Indian Express" berichtet. Es ist der dritte Impfstoff, der in Indien zugelassen wird - nach AstraZeneca und dem im eigenen Land hergestellten Vakzin der Firma Bharat Biotech.Indien will dem Bericht zufolge jährlich 850 Millionen Impfdosen von Sputnik V produzieren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in dem Land bislang fast 110 Millionen Corona-Impfungen verabreicht.

Zirkus-Verband hofft auf weitere finanzielle Hilfe in Corona-Krise

9.16 Uhr: Der Verband Deutscher Circus Unternehmen rechnet erst gegen Jahresende wieder mit einer Aufnahme des Geschäftsbetriebes seiner Mitglieder. Dank der aktuellen Überbrückungshilfen in der Corona-Pandemie geht Verbandschef Ralf Huppertz davon aus, dass mittlere und größere Unternehmen zumindest die Zeit bis zum Sommer überstehen. Viel hänge nun davon ab, wie die Monate Juli bis Oktober finanziert werden und ob es eine weitere staatliche Unterstützung gibt, sagte Huppertz der Deutschen Presse-Agentur.

Kaum ein Unternehmen plane allerdings noch mit einem Saisonbeginn im Sommer, der ja auch nicht planbar sei: "Man konzentriert sich nun auf die Planung der Weihnachtszirkusse und die Saison 2022.“ Huppertz zufolge erfahren vor allem die kleinen Unternehmen eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. "Die Besichtigung der Tiere wurde mancherorts zur Attraktion, meist ohne Eintritt aber mit vielen Spenden in den aufgestellten Dosen.“ Es habe sogar Firmen gegeben, die Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge oder notwendige Reparaturen bezahlt haben.

Kleine Betriebe könnten bei Beendigung des Lockdowns unter Umständen schneller wieder Tour gehen, falls ihnen Festplätze zur Verfügung gestellt werden. Bei größeren Unternehmen sei das aber nicht von heute auf morgen möglich. Nach Verbandsangaben gibt es in Deutschland schätzungsweise 300 Zirkusunternehmen.

Die Zirkuskinder Megan und Diego füttern Ziegen im Tierzelt der Zirkusse Piccolino und Bernardo. Wie es 2021 für die Branche weitergeht, ist ungewiss. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

9.05 Uhr: Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Arbeitswelt seit Monaten maßgeblich. Können Chefs ihre Mitarbeiter jetzt zur Impfung zwingen? Lesen Sie hier: Das müssen Arbeitnehmer über die Corona-Impfung wissen

Thailand feiert Neujahrsfest unter Pandemie-Bedingungen

8.46 Uhr: In Thailand beginnt heute das Neujahrsfest unter strengen Corona-Auflagen. In dem Land steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an. Die Gesundheitsbehörden meldeten allein in den vergangenen 24 Stunden 965 Neuinfektionen.

Ein Angestellter trifft Vorbereitungen für die buddhistischen Neujahrsfeierlichkeiten in Thailand. Foto: Mladen ANTONOV / AFP

Keine Erstattung für Betriebe bei Testangebotspflicht

8.32 Uhr: Sollte das Bundeskabinett den Plänen des Bundesarbeitsministeriums heute zustimmen, müssen Unternehmen ihren Beschäftigten künftig Corona-Tests anbieten. Für die damit verbundenen Kosten können sie aber keine finanzielle Erstattung erwarten. das sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk.

Scholz zufolge sollen die Firmen auch verpflichtet werden, nachzuweisen, dass sie die Tests für ihre Angestellten zur Verfügung stellen. Die Angebotspflicht ist nicht nur für Betriebe der privaten Wirtschaft, sondern auch für öffentliche Arbeitgeber vorgesehen.

8.30 Uhr: Aufgrund der Pandemie schraubt das Jobcenter die Sanktionen für Empfängerinnen und Enpfänger von Hartz-IV deutlich runter: Über 95 Prozent der Hartz-IV-Empfänger bleiben verschont. Lesen Sie dazu: Hartz IV - Deutlich weniger Sanktionen wegen Corona

Lohnfortzahlung in Quarantäne - über 150 Millionen Euro erstattet

8.22 Uhr: Die Bundesländer haben wegen behördlich angeordneter Quarantäne in der Corona-Zeit bislang Verdienstausfälle in dreistelliger Millionenhöhe erstattet. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den zuständigen Ämtern der Länder hervor. Demnach wurden bislang mindestens 150 Millionen Euro ausgezahlt. Während in etwa in Hessen oder Baden-Württemberg vergleichsweise viel Geld geflossen ist, stauen sich die Anträge vor allem in den neuen Bundesländern.

Kritik für die schleppenden Auszahlungen kam vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). "Dass die Auszahlung auch hier stockt, passt leider in das Bild des bisherigen Managements der übrigen Hilfspakete. Die Bewilligungsquote scheint zudem noch deutlich niedriger zu liegen als bei den großen Corona-Hilfsprogrammen für Unternehmen“, sagte der IW-Wissenschaftsleiter Hans-Peter Klös.

161.736 Neuinfektionen - Indien verzeichnet weltweiten Höchstwert

8.17 Uhr: In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 161.736 Neuinfektionen – so viele wie bislang kein anderes Land an einem Tag. Insgesamt haben sich damit mehr als 13,69 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. 879 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Insgesamt sind es damit 171 058. Indien weist nach den USA die höchste Infektionszahl weltweit auf.

Corona-Test in Indien: Das Land ist von der Pandemie schwer getroffen. Foto: Mahesh Kumar A/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Heil: "Wir müssen flächendeckend in Unternehmen testen"

7.58 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat im ARD-Morgenmagazin nochmals die Bedeutung von regelmäßigen Corona-Tests in Betrieben hervorgehoben. "Wir sind in der dritten Welle", betonte Heil und die Infektionszahlen seien "besorgniserregend". Im Kampf gegen die Pandemie müsse "auch die Arbeitswelt ihren Beitrag leisten". Das Bundeskabinett soll heute über die Testangebotspflicht in Firmen abstimmen.

In 60 Prozent der Unternehmen würden bereits Tests für Beschäftigte angeboten. "Doch das reicht nicht", so Heil, "wir müssen das flächendeckend machen". Mitarbeitern soll einmal pro Woche ein Test angeboten werden. Beschäftigte mit starkem Kontakt zu Kunden sollen sich zweimal in der Woche testen lassen können. "Das ist Aufwand, aber das ist nicht unverhältnismäßig", sagte Heil.

Umfragen hätten zudem gezeigt, dass 84 Prozent unter Arbeitnehmern eine die Pflicht für Konzerne, Tests anzubieten, befürworten würden und auch bereit seien, diese Tests anzunehmen. Für Angestellte besteht den Plänen des Arbeitsministeriums zufolge aber keine Verpflichtung, sich selbst zu testen oder sich von Betriebsärzten testen zu lassen.

So wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft

7.45 Uhr: Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen. Mittlerweile haben 13.196.552 Menschen mindestens die erste Dosis erhalten. Das entspricht 15,9 Prozent der Bevölkerung. 6,1 Prozent haben bereits den vollen Impfschutz.

Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen. Foto: FUNKE Interaktiv

Handel warnt Bundestagsabgeordnete vor Verschärfung des Lockdowns

7.31 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat in einem Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten vor einer Verschärfung des Lockdowns im Einzelhandel im Zuge der Änderung des Infektionsschutzgesetzes gewarnt. Es dürfe keine weiteren Beschränkungen des Einzelhandels im "Notbremsfall“ über das bisher Übliche hinaus geben, verlangte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in dem Schreiben, das der dpa vorliegt.

Es sei für den HDE "in keinster Weise nachvollziehbar“, dass im aktuellen Gesetzentwurf für den Handel gravierende weitere zusätzliche Beschränkungen vorgesehen seien, betonte Genth. "So würde die im Lebensmittelhandel und dem Handel mit Gütern des täglichen Bedarfs bislang geltende Kundenbegrenzung drastisch verschärft und die maximal zulässige Kundenzahl halbiert“, klagte Genth.

Außerdem würde die in einigen Bundesländern eingeführte Test-Option durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen ersatzlos gestrichen. Und selbst Click & Collect - das Abholen bestellter Ware im Laden - wäre nicht mehr möglich, warnte Genth.

Britische Mutation in den gesamten USA nachgewiesen

7.20 Uhr: Die britische Mutation des Coronavirus hat sich mittlerweile in allen 50 Bundesstaaten der USA ausgebreitet, wie CNN unter Berufung auf Angaben von Medizinern berichtet. Auffallend sei dabei, dass sich immer häufiger jüngere Menschen mit der Variante anstecken.

Doctors say many young people are suffering coronavirus complications they didn't expect. And it's time to ditch the belief that only older adults or people with pre-existing conditions are at risk of severe Covid-19. https://t.co/qQdf2KcNNK — CNN International (@cnni) April 13, 2021

Intensivmediziner erwarten noch im April mehr als 6000 Patienten

4.04 Uhr: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen erwartet die Intensivmediziner-Vereinigung Divi, dass der bisherige Höchststand an Intensivpatienten schneller erreicht wird als erwartet - nämlich noch im April.

"Wir müssen davon ausgehen, dass wir deutschlandweit jetzt jeden Tag zwischen 50 und 100 neue Covid-Intensivpatienten aufnehmen müssen", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, der "Augsburger Allgemeinen". "Das heißt, dass wir bereits Ende April die Größenordnung von 6000 und mehr Corona-Intensivpatienten erreichen würden, wie wir sie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle hatten." Erst vor wenigen Tagen waren für Ende April noch 5000 Intensivpatienten prognostiziert worden.

Studie: Britische Variante nicht tödlicher - aber höhere Viruslast

3.57 Uhr: Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 ist aktuellen Studien zufolge ansteckender als die ursprüngliche Form, allerdings nicht tödlicher. Zu diesem Schluss kommen Forscher in zwei separaten Studien, die am Dienstag in den Fachmagazinen „The Lancet Infectious Diseases“ und „The Lancet Public Health“ veröffentlicht wurden. Zuvor hatte es teilweise die Annahme gegeben, die Variante B.1.1.7 sei nicht nur leichter übertragbar als die in Wuhan entdeckte Wildform des Virus, sondern könne auch zu einer höheren Sterblichkeit unter den Patienten führen.

In ihrer Studie untersuchten Forscher des University College London mit PCR-Tests die Viruslast von Infizierten und werteten die in diesem Zeitraum aufgetretenen schweren Verläufe und Todesfälle aus. Bei Infizierten mit der sogenannten britischen Variante stellten sie eine höhere Viruslast fest. Der Anteil der Patienten, die an Covid-19 starben, war jedoch bei der Variante nicht erhöht.

Die andere in „The Lancet“ veröffentlichte Studie wertete Symptome von Covid-Patienten aus, die diese über eine App des Gesundheitssystems meldeten. Mittels Gensequenzierung stellten sie zudem fest, an welcher Corona-Variante die Betroffenen erkrankt waren. Auch diese Studie stellte keine signifikanten Unterschiede bei der Schwere der Erkrankung sowie bei nachweisbaren Langzeitwirkungen einer Infektion fest. Die Forscher wiesen jedoch für die britische Variante eine deutliche Erhöhung des R-Wertes nach, der die Entwicklung der Pandemie beschreibt. Das spricht ebenfalls für eine erhöhte Übertragbarkeit der Variante.

Kinder- und Jugendärzte warnen vor Notbremse

3.19 Uhr: Deutschlands Kinder- und Jugendärzte haben die geplante Notbremse zur Corona-Eindämmung scharf kritisiert. "Alle Schulen ab einer Inzidenz von 200 pauschal dichtzumachen wäre für das Kindswohl fatal", sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die Datenlage zeige, dass Schulen nicht der Haupttreiber der Pandemie seien, weil sich Kinder viel häufiger bei Eltern oder Verwandten ansteckten als im Klassenzimmer oder bei Schulkameraden. "Belegt sind aber längst die sozio-emotionalen Schäden der Schüler durch dauerhaft geschlossene Einrichtungen."

Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung hätten mehr als ein Jahr Zeit gehabt, die Schulen pandemietauglich zu gestalten. Passiert sei wenig und oftmals nur durch Eigeninitiative der Schulleitungen und Lehrer. "Die Versäumnisse hier sind unverzeihlich", sagte Fischbach und ergänzte: "Wir dürfen die Grundrechte nicht länger gegeneinander aufrechnen. Neben dem Recht auf körperliche Unversehrtheit gibt es ein Recht auf Bildung. Das steht in der UN-Kinderrechtskonvention, aber dagegen wird in Deutschland seit mehr als einem Jahr verstoßen."

Risiko Schule: Deutschlands Kinder- und Jugendärzte kritisieren die Entscheidung, Schulen ab einer Inzidenz von 200 zu schließen. Foto: Gregor Fischer / picture alliance/dpa

Kommunen warnen vor strengen Ausgangssperren

3.11 Uhr: Vor der Entscheidung des Bundeskabinetts über das neue Infektionsschutzgesetz hat der Städte- und Gemeindebund die geplanten Ausgangsbeschränkungen infrage gestellt. Die vorgesehene Ausgangssperre ab einem Inzidenzwert von 100 sei verfassungsrechtlich problematisch, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Klug wäre es hier, auf einen höheren Inzidenzwert, etwa 200 oder höher, abzustellen." Ein derart tiefgreifender Eingriff müsse im übrigen befristet werden.

Landsberg verwies auf Erkenntnisse von Aerosolforschern, wonach Ansteckungen im Freien äußerst selten seien und Corona-Viren fast ausnahmslos in Innenräumen übertragen würden. "Insofern kann hinterfragt werden, welchen Beitrag Ausgangssperren tatsächlich zur Pandemiebekämpfung leisten können."

Deutscher Groß- und Außenhandel: "Feste Testintervalle sind untauglich"

2.47 Uhr: Die Groß- und Außenhändler lehnen eine Corona-Testpflicht für Unternehmen strikt ab. "Neun von zehn Unternehmen testen ihre Mitarbeiter bereits auf das Corona-Virus oder werden es in Kürze tun", sagte der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, unserer Redaktion. Der Verbandschef plädiert grundsätzlich nur für anlassbezogene Tests. "Feste Testintervalle sind untauglich."

Die Unternehmen täten alles, um ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten, sagte Börner dieser Redaktion. "Einmal mehr versucht die Politik, ihre Pflicht auf die Arbeitgeber abzuwälzen, von den Kosten ganz zu schweigen", kritisierte Börner. In Zukunft sollten die Unternehmen "also für den Staat nicht nur die Steuern einziehen, sondern auch noch die Bürger testen".

Betriebsärzte kritisieren geplante Corona-Testpflicht für Unternehmen

1.17 Uhr: Die Betriebsärzte in Deutschland haben die geplanten verpflichtende Corona-Tests für Unternehmen kritisiert. Die Politik sollte die Tests in Firmen "stärker auf Bereiche und Abteilungen konzentrieren, in denen die Gefährdung durch viele persönliche Kontakte besonders hoch ist", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Wolfgang Panter, unserer Redaktion. Das sei etwa für Beschäftigte an der Supermarktkasse der Fall.

Panter fuhr fort: "Wer hingegen in einem Stahlwerk in 50 Metern Höhe allein auf einer Bühne arbeitet, hat ein sehr geringes Infektionsrisiko." Die Politik sollte diese Aspekte mitbedenken und bei Tests "stärker in Abhängigkeit zur jeweiligen Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz differenzieren, statt für alle Unternehmen mit Präsenzarbeit eine pauschale Vorgabe zu machen", forderte der Mediziner mit Blick auf eine entsprechende Kabinettsentscheidung, die für diesen Dienstag geplant ist.

Zugleich wies Panter auf eine wachsende Umweltbelastung durch Millionen genutzter Testkits aus Kunststoff hin. "Immerhin produzieren wir mit den massenhaften Schnelltests jeden Tag auch Berge von medizinischem Plastikmüll", gab Panter zu bedenken.

Mehr als 15.000 Teststellen in Deutschland - Lob von Spahn

0.04 Uhr: In Deutschland sind mehr als 15.000 Teststellen für kostenlose Corona-Tests geschaffen worden. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der "Welt" nach einer Umfrage seines Ressorts in den Ländern. "Das gibt uns mehr Sicherheit in dieser schwierigen Phase der Pandemie."

Der Bund hatte Anfang März die Finanzierung der Tests übernommen, Länder und Kommunen waren für die Einrichtung der Stellen zuständig. Sie umfassen etwa Testzentren und Apotheken. Die meisten gibt es dem Bericht zufolge mit 5776 im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (Stand 8. April). Im bundesweiten Durchschnitt sind es 37 Teststellen pro Landkreis oder kreisfreier Stadt.

Eine Frau bei einem Corona-Test in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-News vom Montag, 12. April: Auch Irland verabreicht Astrazeneca-Impfstoff nur noch an über 60-Jährige

23.47 Uhr: Auch in Irland wird der Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen des Risikos von Blutgerinnseln künftig nur noch an Menschen im Alter von mehr als 60 Jahren verabreicht. Das Vakzin werde für unter 60-Jährige nicht mehr empfohlen, teilte das für Impfungen zuständige Beratungskomitee NIAC am Montagabend mit.

Zwar seien Thrombose-Fälle eine "sehr seltene" Nebenwirkung des Impfstoffs. Da das Alter dabei aber womöglich eine Rolle spiele und andere Vakzine zur Verfügung stünden, habe die Behörde ihre Empfehlung überarbeitet. Irlands oberster Amtsarzt Ronan Glynn kündigte an, die Impfkampagne werde nun an die neuen Vorgaben angepasst.

Mehr als eine Million Corona-Tote in Europa seit Beginn der Pandemie

21.33 Uhr: In Europa hat die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million überschritten. In den 52 Ländern und Territorien des Kontinents wurden bis Montagabend insgesamt 1.000.288 Todesfälle von Corona-Infizierten registriert, wie die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben errechnete. Europa ist damit die Region mit der höchsten Opferzahl der Pandemie, gefolgt von Lateinamerika mit 832.577 Toten und Nordamerika mit 585.428 Todesopfern.

Bundesweiter R-Wert klettert weiter nach oben

21.25 Uhr: Der bundesweite R-Wert ist am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts erneut deutlich gestiegen - auf 1,29 (Vortag: 1,22). Das RKI gibt den R-Wert in der Regel abends bekannt.

New Yorker Broadway bekommt eigenes Impfzentrum

20.49 Uhr: Ein eigenes Impfzentrum am New Yorker Broadway soll der berühmten Theater- und Musicalszene der Weltmetropole aus der Corona-Pandemie helfen. Am Montag eröffnete Bürgermeister Bill de Blasio zusammen mit Lin-Manuel Miranda, dem Erschaffer des Hitmusicals "Hamilton", das Zentrum mitten im Theaterviertel von Manhattan.

Es habe eine Kapazität von rund 1500 Impfungen pro Tag und beschäftige auch rund 80 bis 100 zuvor Arbeitslose aus der Showbranche, hatte die Branchenseite "Broadwayworld" berichtet. Das Angebot solle vor allem bei Theater-Gewerkschaften und Hilfsorganisationen beworben werden und bevorzugt Menschen aus der Kreativbranche impfen, hieß es weiter.

Braun widerspricht Medienbericht über langen Lockdown

20.23 Uhr: Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat einen Bericht über einen möglicherweise bis Mitte Juni andauernden Corona-Lockdown zurückgewiesen. Braun bestritt am Montag im Onlinedienst Twitter, bei einer Besprechung mit Vertretern der Länder davor gewarnt zu haben, dass der Lockdown bis Ende Mai oder Mitte Juni gelten müsse.

Ziel des geplanten Bundesgesetzes zum Kampf gegen die Corona-Pandemie sei es vielmehr, das Infektionsgeschehen "zügig einzudämmen", betonte Braun.

Der "Tagesspiegel" hatte unter Berufung auf die Beratungen des Kanzleramtsministers mit den Ländern berichtet, dass die Bundesregierung von einer verschärften Infektionslage ausgehe, die noch sechs bis acht Wochen andauern werde.

Corona-Tests bei Kleinkindern: Forscher prüfen Verfahren

19.43 Uhr: Mit sogenannten Lolli-Tests wollen Forscher auch zunehmend Kinder im Kita- und Grundschulalter auf das Coronavirus testen. Sie sind einfacher und nicht schmerzhaft in der Anwendung, anders als viele bisher eingesetzte Tests. Diese erfordern oft einen Abstrich im hinteren Rachen- oder Nasenbereich. Derzeit laufen in verschiedenen deutschen Städten Modellprojekte mit den Lolli-Tests. Wie die Tests funktionieren und wie Forscher die ersten Ergebnisse bewerten, lesen Sie hier.

WHO zeigt sich besorgt über weltweiten Anstieg der Corona-Infektionen

18.22 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich besorgt über den weltweiten Anstieg der Corona-Infektionszahlen gezeigt und eine konsequente Umsetzung der Schutzmaßnahmen gefordert.

„Wir sind gerade an einem kritischen Punkt der Pandemie“, sagte die WHO-Corona-Expertin Maria Van Kerkhove am Montag in Genf und verwies auf exponentiell ansteigende Infektionszahlen. „Das ist nicht die Situation, in der wir 16 Monate nach Beginn einer Pandemie sein wollen, wenn wir wirksame Kontrollmaßnahmen haben.“ In der vergangenen Woche sei die Zahl der Neuinfektionen weltweit um neun Prozent gestiegen, sagte Van Kerkhove. Die Zahl der Todesfälle habe um fünf Prozent zugenommen.

Uschi Glas: Hassmails wegen Werbung für Coronaimpfung

17.50 Uhr: Die Behörden in München haben ab kommenden Mittwoch wieder schärfere Corona-Regeln angekündigt. Weil die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag, zieht die bayrische Landeshauptstadt die Notbremse. Ab Mittwoch gelten dann eine Ausgangsperre von 22 bis fünf Uhr und Treffen sind nur noch mit einer einzigen Person aus einem fremden Haushalt erlaubt.

München plant wieder schärfere Maßnahmen

17.24 Uhr: Die Behörden in München haben ab kommenden Mittwoch wieder schärfere Corona-Regeln angekündigt. Weil die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag, zieht die bayrische Landeshauptstadt die Notbremse. Ab Mittwoch gelten dann eine Ausgangsperre von 22 bis fünf Uhr und Treffen sind nur noch mit einer einzigen Person aus einem fremden Haushalt erlaubt.

Dr. Kasperl erklärt Kindern den Corona-Selbsttest

Augsburger Puppenkiste erklärt Corona-Test

16.58 Uhr: In mehreren Bundesländern gilt ab heute eine Corona-Testpflicht an Schulen. Das bayerische Kultusministerium hat deshalb die Augsburger Puppenkiste für ein Erklärvideo engagiert. Aus dem Ensemble des berühmten Marionettentheaters erläutert nun der Kasperl den Kindern den Corona-Selbsttest. Lesen Sie dazu: Augsburger Puppenkiste erklärt Kindern den Corona-Selbsttest

Experten: Dringend auf Studie zu Asthma-Medikament aufbauen

16.30 Uhr: Laut einer Studie im Fachmagazin "The Lancet" zeigt sich ein Asthma-Spray äußerst wirksam in der Behandlung von Covid-19-Patienten. Mehrere Experten fordern nun die Studienergebnisse in einer breiter angelegten Untersuchung zu validieren. Die Studie hatte ergeben, dass bei Patienten, die im frühen Stadium ihrer Covid-Erkrankung das antientzündlich wirkende Medikament Budesonid inhalierten, das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt deutlich sank. Zudem seien sie schneller genesen, so die Autorinnen und Autoren.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach mit Bezug auf die Studie von einem möglichen "Game Changer". "Das sind überaus interessante Ergebnisse und vom biologischen Ansatz plausibel", sagt auch der Leiter des Zentrums für klinische Studien des Universitätsklinikums Jena, Frank M. Brunkhorst. Man brauche "dringend" eine große Phase-III Studie mit etwa 1000 Patienten, so Brunkhorst. Wenn sich die Beobachtungen bewahrheiteten, habe das eine enorme Wirkung. Lesen Sie dazu: Asthmaspray soll vor schwerem Covid-Verlauf schützen

Habeck hält Gesetz für Bundes-Notbremse "nicht gut genug"

16.09 Uhr: Mit dem geplanten Gesetz zur Bundes-Notbremse handelt die Regierung aus Sicht von Grünen-Chef Robert Habeck "zynisch spät". Zudem räume die Bundesregierung praktisch ein, dass das bisherige Format der Ministerpräsidentenkonferenzen gescheitert sei, sagte Habeck in Berlin. Zwar sei der Schritt im Grunde richtig, sagte Habeck. "Gleichzeitig ist das Gesetz, so wie es vorliegt, nicht gut genug." So könne etwa der Fokus auf härtere Maßnahmen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zu einer Art Pendelbewegung von Öffnen und Schließen um den Wert herum führen, kritisierte Habeck. Zudem mangele es an differenzierteren Maßnahmen, die die Teilnahme am öffentlichen Leben mit negativem Corona-Test vorsähen. Auch die Rückgabe von Rechten an Geimpfte oder Immunisierte fehle.

Robert Habeck (Grüne) hat das geplante Gesetz zur Bundes-Notbremse deutlich kritisiert. (Archivfoto) Foto: dpa

Studie: Antikörpermittel kann vor Corona-Infektion schützen

15.40 Uhr: Die kombinierte Verabreichung der Antikörpermittel Casirivimab und Imdevimab könnte das Risiko symptomatischer Corona-Infektionen um etwa 81 Prozent verringern. Das geht aus einer klinischen Studie hervor, die der Pharmakonzern Roche mit seinem US-Partner Regeneron vorgelegt hat. Demnach seien die Symptome bei Patienten mit symptomatischer Infekion im Durchschnitt innerhalb einer Woche abgeklungen. Unerwartete ernste Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten. Der Antikörper-Coktail von Regeneron hatte weltweit Bekanntheit erlangt, nachdem Ex-Präsident Donald Trump damit behandelt worden war.

Merkel: Dritte Corona-Welle ist vielleicht "die härteste"

14.40 Uhr: Zur Eindämmung der Corona-Zahlen in Deutschland will Bundeskanzlerin Angela Merkel besonders auf Tests und Impfungen setzen. "Wir müssen sagen, dass diese dritte Welle für uns vielleicht die härteste ist", sagte die Kanzlerin am Montag zur Eröffnung der digitalen Industrieschau Hannover Messe. Die Auslastung der Intensivstationen nehme wieder zu, die Infektionszahlen seien aktuell viel zu hoch. Das Impfen bezeichnete sie als "die wichtigste Waffe, die wir haben", um die Welle zu brechen. Bis dahin helfe das Testen dabei, eine Brücke zu bauen.

Die weitere Entwicklung der Wirtschaft sei nun davon abhängig, inwieweit die Ansteckungen möglichst schnell unter Kontrolle gebracht werden können, erklärte die Kanzlerin. Sie forderte ein gemeinsames Vorgehen auf der Welt zur Pandemiebekämpfung. "Denn selbst eine schnelle Impfung unserer Bevölkerung ist noch keine Garantie dafür, dass sich weltweit nicht auch weitere Virusmutationen verbreiten, gegen die unsere Impfstoffe dann nicht mehr oder weniger gut wirken." Auch der Zugang von ärmeren Ländern zu den Impfstoffen sei von globaler Bedeutung.

Europa müsse gleichzeitig mit Blick auf internationale Lieferketten widerstandsfähiger werden, sagte die Kanzlerin. Es sei wichtig, die Unabhängigkeit Deutschlands und Europas strategisch zu stärken - auch bei der Produktion der Corona-Impfstoffe. Das bedeute jedoch nicht, die Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsräumen einzuschränken.

Wirtschaftsverband BGA hält einheitliche Regeln für sinnvoll

14.30 Uhr: Der Wirtschaftsverband BGA hält bundesweit einheitliche Corona-Regeln für sinnvoll - und spricht sich zugleich für behutsame Lockerungen bei Gastronomie und Einzelhandel aus. "Es ist höchste Eisenbahn für eine bundeseinheitliche Regelung mit klaren Kriterien anstelle der bisherigen Kleinstaaterei", sagte Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) am Montag. "Zumindest wissen dann Bürger und Unternehmen, was sie erwartet, je nach Entwicklung des weiteren Infektionsgeschehens."

Börner mahnte zudem vorsichtige Lockerungen für Gastronomie und Einzelhandel an, "um die neuen Belastungen durch die Ausgangssperre erträglicher und damit für die Bevölkerung annehmbarer zu machen".

Bundesregierung will Unternehmen zum Angebot von Corona-Tests verpflichten

14.04 Uhr: Unternehmen sollen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bald Corona-Tests anbieten müssen, wenn diese nicht im Homeoffice arbeiten. In der Bundesregierung wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine entsprechende Paketlösung angestrebt. Die Änderung der Arbeitsschutzverordnung soll dabei gemeinsam mit der geplanten Novelle des Infektionsschutzgesetzes für eine bundesweite Corona-Notbremse kommen.

Die Arbeitgeber sollen die Tests zur Verfügung stellen. Sie müssen aber voraussichtlich nicht dokumentieren, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Tests auch in Anspruch nehmen. Bei viel Kundenkontakt sollen zwei wöchentliche Tests möglich sein. Der "Spiegel" berichtete, dass das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) seinen Widerstand gegen eine Testangebotspflicht trotz Kritik seitens der Wirtschaft aufgegeben habe.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plant ein ein verpflichtendes Testangebot für Betriebe in ganz Deutschland. Foto: dpa

Bundesweite Notbremse: Gespräche laufen

13.43 Uhr: Die Gespräche zwischen Bund und Ländern sowie Bundesregierung und Fraktionen über die Einführung einer bundesweiten Corona-Notbremse dauern an. Es liefen Abstimmungen zu einzelnen Punkten der geplanten Neuregelung, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagmittag in Berlin. Eine Verabschiedung am Dienstagmorgen im Bundeskabinett sei weiterhin geplant.

Derzeit gebe es mehr als 300 Kreise, die über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 lägen, sagte Seibert. In mehr als 50 Landkreisen liege die Inzidenz über 200. Ziel sei, möglichst schnell in einen Bereich mit niedrigeren Zahlen zu kommen, wo Lockerungen im Verbund mit Tests wieder möglich seien.

Der Bundestag müsste den bisherigen Plänen zufolge die Reform billigen. Ob auch der Bundesrat zustimmen müsse, hänge von der konkreten Ausgestaltung ab, sagte Seibert. Dazu könne er noch keine abschließende Auskunft geben.

Handel warnt vor schärferem Lockdown – "Verlieren Perspektive"

12.40 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat davor gewarnt, im Zuge der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes einen schärferen Lockdown im Einzelhandel durchzusetzen. "Viele Nicht-Lebensmittelhändler verlieren aufgrund der angekündigten Veränderungen im Infektionsschutzgesetz jegliche Perspektive. Die Geschäfte ab einem Inzidenzwert von über 100 wieder zu schließen, wird der Lage nicht gerecht", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Montag in Berlin.

Er verwies auf eine HDE-Umfrage unter 1000 Unternehmen, die deutlich mache, wie kritisch die Lage bei vielen Nicht-Lebensmittelhändlern sei.

Demnach sehen 45 Prozent der Befragten ihre unternehmerische Existenz im Laufe des Jahres in akuter Gefahr

Die Umsätze der klassischen Innenstadthändler hätten in der vergangenen Woche um 60 Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau gelegen

Wo im Zuge der Corona-Bekämpfung lediglich die Kundenzahl in den Geschäften begrenzt war, betrug das Minus demnach knapp 30 Prozent

Wo Kunden mit Terminvereinbarung einkaufen durften, lagen die Umsatzeinbußen bei knapp 50 Prozent

Wo nur negativ getestete Kunden in die Läden durften, gingen die Umsätze um 62 Prozent zurück

Johnson & Johnson startet Impfstoff-Lieferung an die EU

12.18 Uhr: Der Impfstoffhersteller Johnson & Johnson beginnt heute mit der Lieferung seines Corona-Vakzins an die Europäische Union. Das berichtete der CDU-Gesundheitspolitiker und Europaabgeordnete Peter Liese unter Berufung auf Informationen aus dem Unternehmen und aus der EU-Kommission. Johnson & Johnson hat in den Verträgen mit der EU angekündigt, bis Ende Juni 55 Millionen Impfdosen zu liefern. Zuletzt war aber unklar, ob diese Zusage eingehalten wird.

Liese sagte: "50 Millionen Dosen sind sicher, für Deutschland geht es um zehn Millionen Impfdosen." Der Impfstoff habe in klinischen Prüfungen eine gute Wirkung nicht nur gegen den Ursprungstyp des Virus gezeigt, sondern auch gegen die britische und sogar gegen die südafrikanische und brasilianische Variante. "Man braucht nur eine Impfung, um einen ausreichenden Schutz zu erzielen, daher wird der Impfstoff das Tempo in Deutschland und der EU massiv beschleunigen".

Steinmeier fordert Gesellschaft zu Solidarität mit jungen Menschen auf

12.13 Uhr: Zu Beginn des Sommersemesters hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft zur Solidarität mit jungen Menschen in der Corona-Pandemie aufgefordert. Jüngere hätten "enorme Solidarität" mit Älteren und besonders Gefährdeten gezeigt, sagte Steinmeier am Montag in einer Ansprache für Studierende in der Berliner Staatsbibliothek. "Jetzt ist es umgekehrt auch an uns, den Älteren, Solidarität mit ihnen zu zeigen."

Die Gesellschaft dürfe nicht darüber hinwegsehen, wie die junge Generation aus dieser Jahrhundertkrise hervorgehe. Die Jungen, die das Land für seine Zukunft brauche, treffe die Pandemie besonders hart. "In der falschen Erwartung, diese Pandemie schnell hinter uns zu lassen, hatten wir als Gesellschaft vielleicht zu wenig im Blick, was dieser harte und tiefe Einschnitt, dieses Ausgebremstsein für junge Menschen bedeutet", sagte Steinmeier.

Bundespräsident Steinmeier fordert die Gesellschaft zu mehr Solidarität mit jungen Menschen auf Foto: Sean Gallup / Getty Images

Griechenland öffnet den Tourismus ab 14. Mai

12 Uhr: Urlauber aus den anderen EU-Staaten werden ab 14. Mai ohne Quarantänepflicht nach Griechenland reisen und Urlaub machen können. Dies teilte die griechische Tourismus-Vizeministerin Sofia Zacharaki am Montag mit. Es werde aber Voraussetzungen geben: "Die Urlauber müssen entweder geimpft sein oder einen PCR-Corona-Test vorzeigen", sagte sie dem griechischen Nachrichtensender Skai.

Anschließend werden sie frei ihre Ferien in Griechenland machen können, hieß es. Diese Regelung werde auch für einige andere Staaten gelten. Darunter seien auch Serbien und Großbritannien, teilte die Vizeministerin weiter mit.

Hamburg ruft Prio2-Gruppe zum Impfen – unabhängig vom Alter

11.46 Uhr: In Hamburg sind jetzt alle Angehörigen der sogenannten Priorisierungsgruppe 2 zum Impfen aufgerufen – unabhängig vom Alter. Neben allen Hamburgern ab 70 Jahren seien das unter anderem auch Kontaktpersonen von Schwangeren und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, teilte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag mit. "In der aktuellen Phase der Pandemie ist es von enormer Bedeutung, dass wir mit dem Impfen schnell vorankommen."

Leonhard sprach von einem "Wettlauf, Impfen gegen die Virus-Infektionen". In den vergangenen Wochen sei man schon gut vorangekommen. "Und wir wollen möglichst zügig noch weiter vorankommen. Daher weiten wir nun den Anspruch auf alle in der zweiten Priorität aus."

Bundesregierung plant mit sechs bis acht Wochen Lockdown

11.10 Uhr: Das Kanzleramt geht offenbar von einem längeren Lockdown aus. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Sonntag in einer Länder-Besprechung deutlich gemacht haben, dass die Bundesregierung mit einer länger anhaltenden verschärften Infektionslage rechnet.

Sechs bis acht Wochen soll diese demnach andauern. Die Maßnahmen aus dem verschärften Infektionsschutzgesetz – eine Kabinettsentscheidung ist für Dienstag angesetzt – würden entsprechend mindestens genauso lange andauern müssen. Damit würde der Lockdown erst Ende Mai oder Mitte Juni enden.

Schulen öffnen nach Ostern wieder – vielerorts herrscht Testpflicht

11 Uhr: Die Schulen haben in Deutschland nach den Osterferien ihre Türen wieder für Präsenzunterricht geöffnet. Vielerorts gilt allerdings eine Testpflicht, etwa in Niedersachsen, Bayern oder Sachsenanhalt. In Nordrhein-Westfalen hingegen müssen die meisten Schülerinnen und Schüler wieder von zuhause aus in den Unterricht. Welche Corona-Regeln für Schulen in Ihrem Bundesland gelten, lesen Sie hier.

Schülerinnen an der städtischen Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte in München führen einen Corona-Schnelltest durch Foto: Sven Hoppe / dpa

Widerstand in Schleswig-Holstein gegen einheitliche Corona-Regeln

10.37 Uhr: Ein Teil der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein lehnt die geplanten bundesweit einheitlichen Regelungen gegen die dritte Corona-Welle ab. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Koalitionskreisen erfuhr, hält die FDP vor allem die geplanten Ausgangsbeschränkungen für problematisch. Regierungschef Daniel Günther (CDU) hat sich bislang noch nicht zu den Vorschlägen der Bundesregierung geäußert.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hält das Verfahrenstempo für unangemessen. Bereits am Dienstag will das Bundeskabinett die gesetzlichen Vorgaben auf den Weg bringen. In Kiel ist von einem "undurchdachten Schnellschuss" die Rede, der eine Vielzahl ungeklärter Probleme und Rechtsfragen aufwerfe. Geplante Änderungen für den Einzelhandel oder eine Beschränkung der Personenzahl in Bussen und Bahnen seien praktisch nicht umsetzbar.

Die FDP will dem Vernehmen nach keiner Regelung zustimmen, die bei Überschreitung einer 100er Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ausnahmslos Ausgangsbeschränkungen vorsieht. Wenn einer der drei Koalitionspartner eine Gesetzesänderung ablehnt, müsste sich die Landesregierung laut Koalitionsvertrag im Bundesrat der Stimme enthalten.

Frankreich impft über 55-Jährige mit Astrazeneca und Johnson & Johnson

10.01 Uhr: Frankreich öffnet seine Impfkampagne für Menschen über 55 Jahren. Ab Montag können sie das Vakzin von Astrazeneca oder von Johnson & Johnson erhalten, wie Gesundheitsminister Olivier Véran in der Sonntagszeitung „Journal du Dimanche“ ankündigt hatte. Demnach erhält Frankreich am Montag mit einer Woche Vorsprung 200.000 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson.

Die Impfung mit Astrazeneca empfiehlt Frankreichs oberste Gesundheitsbehörde bereits nach dem kurzzeitigen Impfstopp Mitte März wegen Blutgerinnsel-Fällen nur noch für Menschen über 55 Jahre.

Um die Impfkampagne weiter voranzutreiben, soll zudem der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung für die Vakzine von Moderna und Biontech/Pfizer ausgeweitet werden. Statt nach bisher vier Wochen soll die zweite Dose nun nach sechs Wochen verabreicht werden. Véran zufolge erlaube dies, schneller zu impfen. An Schutz verliere man nicht, da das Impfalter sinke und die Immunität in dieser Gruppe ausreichend hoch sei.

Knapp 16 Prozent der Deutschen haben eine erste Impfung erhalten Foto: FUNKE Digital

Studie aus Israel – Südafrika-Mutante kann Biontech-Schutz durchbrechen

9.50 Uhr: Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt einer israelischen Studie zufolge weniger gut vor der südafrikanischen Coronavirus-Variante als vor anderen Varianten. "Die südafrikanische Variante ist in gewissem Umfang in der Lage, die Schutzwirkung des Impfstoffs zu durchbrechen", sagte der Co-Autor Adi Stern, der an der Universität Tel Aviv forscht, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Bei den 150 Probanden, die sich trotz vollständigen Impfschutzes infizierten, war der Anteil der südafrikanischen Variante B.1.351 den Angaben zufolge acht Mal größer als bei den ungeimpften Probanden. "Das bedeutet, dass der Pfizer/Biontech-Impfstoff, obwohl er hochwirksam ist, wahrscheinlich nicht das gleiche Maß an Schutz gegen die südafrikanische Coronavirus-Variante bietet", erklärten die Autoren.

Nach Angaben von Co-Autor Stern wurde in der Studie allerdings nicht überprüft, ob sich die acht vollständig geimpften Probanden, die sich mit der südafrikanischen Variante infizierten, auch einen schweren Krankheitsverlauf hatten. Lesen Sie dazu: Was Coronavirus-Mutationen für die Impfungen bedeuten

Verdi-Chef Werneke fordert Corona-Schutz in Unternehmen und Kitas

9.36 Uhr: Angesichts der dramatischen Corona-Lage fordert die Gewerkschaft Verdi von Bund und Länder eine schnelle Notbremse und eine Testpflicht in Unternehmen. In Betrieben müsse die Bundesregierung verpflichtende Testangebote anordnen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Montag in Berlin. Auch für die Kitas müsse es verbindliche Vorgaben geben. "Wir brauchen jetzt eine wirksame Notbremse", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende.

In der Wirtschaft verweigerten 40 Prozent aller Arbeitgeber ihren Beschäftigten Testangebote, sagte Werneke unter Berufung auf eine Befragung im Auftrag der Bundesregierung. Demnach testen 43 Prozent der Unternehmen aufgrund der Kosten nicht oder wollen dafür finanzielle Unterstützung.

46.016 Neuinfektionen in den USA

9.29 Uhr: In den USA nimmt die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zu. Mit 46.016 neuen Fällen am Sonntag meldeten die Behörden rund 11.000 mehr als vor genau einer Woche, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Montagmorgen (MESZ) hervorging. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion blieb mit 289 vergleichsweise stabil. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300.295 Neuinfektionen sowie am 12. Januar mit 4476 Toten verzeichnet.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang knapp 31,2 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, rund 562.000 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen - aber nicht relativ zur Bevölkerung - sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Bislang haben landesweit mehr als 119,2 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, 72,6 Millionen gelten als voll geimpft, wie Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC zeigen.

Biergärten in England öffnen – Johnson mahnt zur Vorsicht

9.25 Uhr: Nach Monaten des Lockdowns dürfen sich die Menschen in England seit Montag über deutlich mehr Freiheiten freuen. Neben Biergärten und anderer Außengastronomie dürfen auch Friseure, Geschäfte, Fitnessstudios und Zoos wieder öffnen.

Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Lockerungen als "wichtigen Schritt auf unserem Weg Richtung Freiheit". Er rief seine Landsleute jedoch dazu auf, vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen.

In Innenräumen dürfen Gastronomen noch keine Gäste empfangen, genauso wie private Treffen drinnen noch bis mindestens Mai verboten bleiben. Johnson verhängt die Corona-Maßnahmen nur für England – Schottland, Wales und Nordirland fahren jedoch einen ähnlichen Kurs.

Brinkhaus drängt auf Rasche Entscheidung zu Infektionsschutzgesetz

9.20 Uhr: Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Bundestagsopposition zu einer schnelle Entscheidung über die Mitwirkung an den geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz gedrängt. "Es geht um Menschenleben", sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Wir sind in einer dramatischen Situation." Er appelliere daher "dringend" an die Opposition, die Beschlussfassung über die geplanten Änderungen noch "diese Woche zu Ende zu bringen".

Staatsrechtler Battis: Bundes-Notbremse verfassungsgemäß

9.19 Uhr: Der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battis sieht "keine verfassungsrechtlichen Probleme" für bundeseinheitliche Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz. "Die Kompetenz des Bundes, diese Fragen im Infektionsschutzgesetz zu klären, ist rechtlich völlig unproblematisch", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Das gelte auch für die Vorgaben zum Präsenzunterricht an Schulen. "Zwar ist die Schule grundsätzlich Ländersache, doch hier überschneiden sich organisatorische Fragen wie die Bedingungen für den Präsenzunterricht mit der Pandemiebekämpfung", erklärte er. Der Bund greife nicht inhaltlich in Lehrpläne oder die Bildungspolitik ein, sondern regele, wie man mit möglichen Infektionsquellen umgehe.

Einfache Verwaltungsgerichte könnten dann kaum noch die im Gesetz geregelten Maßnahmen einschränken. "Weil dies nun ein Bundesgesetz werden soll, wird das nun Sache des Bundesverfassungsgerichts und nicht einfacher Verwaltungsgerichte", erklärte der Professor.

FDP-Chef Linder hält Ausgangsbeschränkungen für "nicht einmal wirksam"

8.37 Uhr: In der Debatte über bundeseinheitliche Corona-Regeln hat sich FDP-Fraktionschef Christian Lindner erneut gegen Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. "Die konkret jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen sind verfassungsrechtlich fragwürdig und teilweise epidemiologisch noch nicht einmal wirksam", sagte Lindner am Montag im Deutschlandfunk.

"Es geht in Wahrheit ja darum, Ansammlungen von Menschen, Wohnungspartys und anderes zu unterbinden. Dafür kann man aber keine generelle Ausgangssperre verhängen. Da gibt es mildere Mittel." Zugleich kritisierte er, dass sich der Entwurf des Bundes vor allem an der Inzidenz und nicht auch an anderen Parametern orientiere.

SPD fordert Tempo von der Union

8.25 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert im Ringen um bundesweit einheitliche Regelungen gegen die dritte Corona-Welle mehr Tempo von der Union. "Ich hoffe nur, dass der Koalitionspartner sich endlich auf dieses Thema auch konzentriert und nicht auf die Nachfolgefrage für eine Bundeskanzlerkandidatur", sagte Mützenich am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Der SPD-Fraktionschef zeigte sich optimistisch, in der Debatte über mehr Durchgriffsrechte der Bundes zu einer Einigung zu kommen. "Wir sind auf gutem Weg. Und wir werden heute auch entscheidende Gespräche mit der Bundesregierung und dem Koalitionspartner führen", sagte er.

Mützenich bekräftigte die Bereitschaft der SPD, Ausgangsbeschränkungen mitzutragen und erneuerte die Forderung der Partei nach verpflichtenden Testangeboten in Betrieben.

Wirtschaftsweise für Testpflicht in Unternehmen

8.22 Uhr: Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm plädiert dafür, Unternehmen gesetzlich zu Coronatests für Beschäftigte zu verpflichten. „Das ist eine Herausforderung, bei der der Gesetzgeber tätig werden muss. Auch, weil nicht zu erwarten ist, dass flächendeckende Tests auf freiwilliger Basis mit ausreichender Konsequenz umgesetzt werden können“, sagte Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Auch wenn man gegen Zwang ist, muss man sehen: Die Testpflicht kann zu sinkenden Zahlen beitragen und so die Möglichkeit eröffnen, in absehbarer Zeit zu lockern und das Infektionsgeschehen dann bei niedrigen Zahlen auch unter Kontrolle zu behalten." Natürlich sei eine mögliche Testpflicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.

"Aber die Infektionszahlen nicht verlässlich zu senken und niedrig zu halten, ist weitaus teurer", argumentierte Grimm. Sie sprach sich für eine finanzielle Unterstützung testender Unternehmen aus: "Gegebenenfalls muss es Zuschüsse für Unternehmen geben, die die Tests nicht aus eigener Kraft stemmen können."

Polizei löst Party auf Parkplatz auf – Feiernde treffen sich kurz darauf erneut

8.20 Uhr: Die Polizei hat im Münsterland in NRW eine in der Corona-Pandemie verbotene Party aufgelöst. Am frühen Sonntagmorgen seien mehrere Menschen mit Autos auf einem Schwimmbad-Parkplatz im Ort Everswinkel gemeldet worden, teilten die Beamten mit. An Ort und Stelle habe man dann eine größere Gruppe an jungen Erwachsenen angetroffen. "Diese Gruppe hatte sich zuvor über die sozialen Medien zu einer Party verabredet", erklärte die Polizei.

Gegen 61 Menschen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung eingeleitet worden. Ein Teil der Party-Gruppe sei kurze Zeit später erneut auf einem Parkplatz bei einem Treffen entdeckt worden. Dort seien Anzeigen gegen 19 Teilnehmer gefertigt worden.

Australien verfehlt Impfziele

08.13 Uhr: Australien wird sein Ziel, die gesamte Bevölkerung bis Ende des Jahres gegen das Coronavirus zu impfen, nach Angaben der Regierung nicht einhalten können. Die Ankündigung von Premierminister Scott Morrison kam wenige Tage, nachdem Experten ihre Empfehlungen für die Impfung mit dem Mittel von Astrazeneca geändert hatten. Australier unter 50 Jahren sollen demnach nur noch mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden. Hintergrund sind Bedenken gegenüber dem Astrazeneca-Vakzin wegen möglicher Nebenwirkungen.

Die Regierung werde keine neuen zeitlichen Ziele für eine Erstimpfung der Gesamtbevölkerung aufstellen, teilte Morrison am Montag mit. Die Impfkampagne in Australien ist unter anderem wegen Lieferproblemen nur schleppend angelaufen. Die Regierung hatte geplant, vier Millionen der insgesamt 25 Millionen Bürger bis Ende März erstmals zu impfen. Stattdessen wurden aber nur 842.000 Dosen verabreicht.

Städte- und Gemeindebund gegen flächendeckende Ausgangssperren

7.52 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält flächendeckende Ausgangssperren in ganz Deutschland für falsch, begrüßt aber im Grundsatz ein bundeseinheitliches Vorgehen in der Corona-Pandemie. "Unverzichtbar bleibt allerdings, die Inzidenzentwicklung in den einzelnen Städten und Kreisen zu beachten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundes, Gerd Landsberg, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Es werde "sicherlich keine flächendeckenden Ausgangsbeschränkungen geben können".

Landsberg verwies darauf, dass es nach wie vor Gesundheitsamtsbezirke gebe, die unter einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen. Die im Entwurf für Änderungen am Infektionsschutzgesetz thematisierte Ausgangssperre ab einem Inzidenzwert von 100 sei verfassungsrechtlich problematisch. "Ein derart tiefgreifender Eingriff muss befristet und genau begründet werden." Er fügte hinzu: "Hier ist es notwendig, auf einen höheren Inzidenzwert (zum Beispiel 200 und höher) zu setzen."

Aerosolforscher warnen vor Symbolpolitik – Ansteckungsgefahr vor allem in Innenräumen

7.00 Uhr: Führende Aerosolforscher aus Deutschland fordern von der Politik einen Kurswechsel bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Seuche. "Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass DRINNEN die Gefahr lauert", heißt es in einem Brief an die Bundesregierung und an die Landesregierungen. Es gilt als sicher, dass sich das Coronavirus vor allem über Luft verbreitet.

"Leider werden bis heute wesentliche Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit nicht in praktisches Handeln übersetzt", kritisieren die Verfasser. In Wohnungen, Büros, Klassenräumen, Wohnanlagen und Betreuungseinrichtungen müssten Maßnahmen ergriffen werden. In Innenräumen finde auch dann eine Ansteckung statt, wenn man sich nicht direkt mit jemandem trifft, sich aber ein Infektiöser vorher in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten hat, warnen sie. Debatten über das Flanieren auf Flusspromenaden, den Aufenthalt in Biergärten, das Joggen oder Radfahren seien hingegen kontraproduktiv.

Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung und Bereichsleiter für Luftreinhaltung und Filtration, steht in einer Halle des Instituts für Energie und Umwelttechnik Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Wirbel um chinesische Impfstoffe - Beamter beklagt "Missverständnis"

5.24 Uhr: Äußerungen eines hohen Gesundheitsbeamten Chinas haben Wirbel um die Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe ausgelöst. Der Direktor des chinesischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (CDC), Gao Fu, trat umgehend dem Eindruck entgegen, er habe erstmals eingestanden, dass chinesische Vakzine einen niedrigen Schutz böten. "Es war ein komplettes Missverständnis", sagte Gao Fu der Zeitung "Global Times".

Er habe vielmehr eine "wissenschaftliche Vision" vorgelegt, dass eine Anpassung der Impfabfolge oder die Vergabe verschiedener Vakzine nacheinander auch Optionen sein könnten, den Schutz zu verstärken. "Wie ihre Wirksamkeit verbessert werden kann, muss von allen Wissenschaftlern in der Welt in Erwägung gezogen werden", betonte Gao Fu in dem Blatt, das vom kommunistischen Parteiorgan "Volkszeitung" herausgegeben wird und als englischsprachiges Sprachrohr dient.

Kritiker beklagen mangelnde Transparenz bei chinesischen Impfstoffen, die in Deutschland und vielen europäischen Staaten auch noch nicht zugelassen sind. Vor allem werden mehr Daten aus der dritten Phase klinischer Versuche gesucht. Da China das Coronavirus weitgehend im Griff hat und selbst kaum lokale Infektionen verzeichnet, sind bislang meist nur unterschiedliche Studien aus anderen Ländern veröffentlicht worden, wo die Impfstoffe zum Einsatz kommen.

Campact plant Protest für härteren Lockdown in Berlin

5.11 Uhr: Mit Pappsärgen vor dem Kanzleramt will die Bewegung Campact am Montag vor dem Kanzleramt in Berlin für einen härteren Lockdown demonstrieren. "Mit Schildern, die als Platzhalter für die abwesenden Demonstrierenden stehen, fordern wir, Arbeitgebende in die Pflicht zu nehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen", teilte der Verein mit.

Die Aktion war anlässlich der ursprünglich für Montag angesetzten Ministerpräsidentenkonferenz geplant, auf der erneut über die Maßnahmen in der Corona-Krise diskutiert werden sollte. An der Protest-Aktion halte Campact aber trotz der Absage des Corona-Gipfels weiterhin fest, sagte eine Sprecherin. Die Kundgebung werde mit Abstand und Masken durchgeführt.

Zweite Phase der Corona-Lockerungen in England beginnt

4.40 Uhr: In England tritt am Montag die zweite Phase der Corona-Lockerungen in Kraft, in der auch die Außenbereiche von Pubs und Restaurants wieder öffnen dürfen. Außerdem dürfen auch alle Geschäfte, Fitnessstudios und Friseure wieder aufmachen. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte vor einer Woche erklärt, die Lockerungen seien durch die sinkenden Infektionszahlen "vollauf gerechtfertigt".

In England, wie etwa hier in Brixon, bereiten sich Wirte auf den nächsten Schritt in Sachen Corona-Lockerungen vor. Foto: Tolga Akmen / AFP

Großbritannien hat mit mehr als 127.000 Corona-Toten die höchste Opferzahl der Pandemie in Europa zu beklagen. Mit den Corona-Impfungen geht es im Vereinigten Königreich allerdings gut voran. Von den gut 66 Millionen Einwohnern haben bereits mehr als 32 Millionen eine erste Impfdosis erhalten, weitere 7,47 Millionen Menschen haben bereits beide Impfspritzen bekommen. Im Rahmen eines Vier-Stufen-Plans sollen in England bis Ende Juni alle Corona-Restriktionen enden.

Lauterbach: Fußball-EM in zwölf Ländern "verantwortungslos"

2.02 Uhr: Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern in diesem Sommer für "verantwortungslos". Der SPD-Politiker verwies in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf ein steigendes Risiko für Fußballprofis auf Spätfolgen nach Corona-Infektionen. "Das sind gesundheitliche Langzeitschäden, die das sofortige Karriereende bedeuten können. Dies muss man Menschen, deren Gesundheit ihr Kapital ist, ehrlich mitteilen", sagte Lauterbach mit Blick auf Erkrankungen, die in der Fachsprache Long Covid genannt werden.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes: Linke lehnt Zustimmung ab

1.41 Uhr: Die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ziel bundeseinheitlicher Corona-Maßnahmen stößt bei der Linken auf Ablehnung. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, machte im Gespräch mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) deutlich, dass seine Partei den Neuregelungen so nicht zustimmen könne. "Es ist gut, dass es Regelungen geben soll, die für alle nachvollziehbar sind", sagte Bartsch demnach. "Wir werden das Verfahren auch nicht bremsen. In der Sache habe ich allerdings ein paar fundamentale Kritikpunkte."

So solle zum Beispiel das private Verhalten hart reglementiert werden, während für Unternehmen keine Pflichten vorgesehen seien, monierte Bartsch. "Ich sehe deshalb kaum Möglichkeiten, dem Vorhaben zuzustimmen."

Lauterbach: Ohne Corona-Pflichttests können die Infektionsketten in den Betrieben nicht unterbrochen werden

1.30 Uhr: Die SPD will das geplante Notbremse-Gesetz um eine Testpflicht in den Unternehmen erweitern. "Ich halte den Widerstand von Wirtschaftsminister Peter Altmaier gegen Pflichttests in der Arbeitswelt für sehr bedenklich", sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach unserer Redaktion.

SPD-Politiker und Mediziner Karl Lauterbach spricht sich für eine Testpflicht in Unternehmen aus. Foto: imago images/ epd

"Ein Angebot von einem Test in der Woche in den Betrieben wird nicht ausreichen, um auch nur im Ansatz die Infektionsketten in den Betrieben zu unterbrechen und den R-Wert dort zu senken", kritisierte er. Zumal es nur ein Angebot sei, das man nicht mal wahrnehmen müsse. Lauterbach ist überzeugt, "wenn wir die Kraft aufbringen, eine 'Notbremse' und eine Testpflicht in den Betrieben zu beschließen, dann sind Inzidenzen unter 100 auch erreichbar".

Zur Entlastung des Gesundheitssystems sagte er, "wir haben in den Krankenhäusern schon die Zahl der Eingriffe heruntergefahren, um die Intensivstationen zu entlasten. Aber das kann man nicht beliebig fortsetzen. Eine OP kann man absetzen, den Eingriff nach einem Unfall nicht." Die Covid-Patienten würden immer jünger, sie blieben auch immer länger in Behandlung. "Diese Faktoren können im Zusammenspiel zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen. Davor warne ich", sagte Lauterbach.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner zieht in der Pandemie Kraft aus seinen Grenzerfahrungen

1.15 Uhr: Das Leben von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner ist durch die Corona-Pandemie nicht erschüttert worden. Der Südtiroler zieht Kraft aus seinen Grenzerfahrungen und verweist auf die menschliche Widerstandskraft: "Wir Menschen haben weit über das hinaus, was wir für das Maximum unserer Kraft und Ausdauer halten, noch Energie und Überlebensmöglichkeiten", sagte der 76-Jährige unserer Redaktion.

"Wenn die Verzweiflung kommt, darf man nicht aufhören. Man hat bis zuletzt noch viele Chancen, sich zu retten." Auch an eine Existenz nach dem Tod glaubt Messner, wenn auch nicht unbedingt als individuelles Wesen: "Wenn wir entschlafen und ins Jenseits abdriften, kommen wir in eine zeitlose, entschleunigte, stille Welt. Wir lösen uns in der Unendlichkeit auf", ist er überzeugt. Lesen Sie hier das ganze Interview: Reinhold Messner: "Wenn Verzweiflung kommt, nicht aufhören"

DGB-Chef Hoffmann begrüßt Vorstoß der SPD-Minister für eine Testpflicht in Betrieben

1.00 Uhr: Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), hat den Vorstoß von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Olaf Scholz, eine Testpflicht in Betrieben durchzusetzen, begrüßt. "Die vom Vizekanzler Scholz und Arbeitsminister Heil vorgesehene Pflicht für die Arbeitgeber, ihren Beschäftigten regelmäßige Tests anzubieten, muss jetzt kommen. Dazu haben aktuell immer noch viel zu wenige Zugang", sagte Hoffmann unserer Redaktion.

Der DGB-Chef appellierte an CDU/CSU, ihre "Blockade" bei dem Thema aufzugeben. Eine Selbstverpflichtung reiche nicht aus, mahnte Hoffmann: "Es ist schlicht nicht verständlich, weshalb sich Menschen im Privatbereich seit gut einem Jahr bis hin zu ihren Grundrechten einschränken, aber die Regeln für die Arbeitgeber nach wie vor butterweich sind." Dass sich die Arbeitgeber gegen verpflichtende Auflagen wehrten, sei nicht vertrauensbildend, so Hoffmann.

Sonntag, 11. April: Corona-Ampel im Saarland auf "Gelb": erweiterte Testpflicht ab Montag

Im Saarland hat die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 gelegen und damit springt die Corona-Ampel im Land von "Grün" auf "Gelb" . Ab Montag, dem 12. April, gilt eine erweiterte Testpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte

hat die drei Tage in Folge über 100 gelegen und damit springt die Corona-Ampel im Land von "Grün" auf . Ab Montag, dem 12. April, gilt eine erweiterte Testpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte Bei der Klausur des Unions-Fraktionsvorstands hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) überraschend verteidigt. Vor zwei Wochen hatte Merkel Laschet bei einem Auftritt in der TV-Talkshow "Anne Will" massiv wegen seiner Pandemiepolitik kritisiert

Die FDP lehnt den Gesetzentwurf zur Bundes-Notbremse ab. "Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung für die Fraktion der Freien Demokraten nicht zustimmungsfähig", schrieb FDP-Fraktionschef Christian Lindner in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dieser Redaktion vorliegt

zur Bundes-Notbremse ab. "Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung für die Fraktion der Freien Demokraten nicht zustimmungsfähig", schrieb FDP-Fraktionschef Christian Lindner in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dieser Redaktion vorliegt In vielen kleinen und großen Gemeinden Deutschlands gehört die Kirmes, das Schützenfest oder der Jahrmarkt zu den absoluten Jahreshighlights. Doch große Volksfeste können nach Einschätzung des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) erst wieder veranstaltet werden, wenn eine sogenannte Herdenimmunität in der Bevölkerung erreicht ist

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für einen konsequenten Lockdown im Kampf gegen die dritte Corona-Welle ausgesprochen

Corona-News vom Samstag, 10. April: Pflegebevollmächtigter: "Jeder Tag ohne Entscheidung kostet Menschenleben"

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Politik in Bund und Ländern zu einem raschen und entschlossenen Handeln bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen

der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Politik in Bund und Ländern zu einem raschen und entschlossenen Handeln bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht eine komplette nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch. In zahlreichen Städten und Bundesländern gelten bereits gewisse Ausgangsbeschränkungen.

(SPD) sieht eine komplette nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch. In zahlreichen Städten und Bundesländern gelten bereits gewisse Ausgangsbeschränkungen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund mehr Engagement bei der Impfstoffbeschaffung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Eine Studie des Helmholtz Zentrums München hat ergeben, dass in der zweiten Corona-Welle wohl deutlich mehr Kinder mit Sars-CoV-2 infiziert waren, als offiziell durch Tests bestätigt wurde

wohl deutlich mehr Kinder mit Sars-CoV-2 infiziert waren, als offiziell durch Tests bestätigt wurde Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich selbst dafür gefeiert, dass sie inmitten der dritten Corona-Welle einen Präsenzparteitag mit mehreren Hundert Delegierten veranstaltet. Die AfD wolle "zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut", sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Samstag zur Eröffnung eines Bundesparteitages in Dresden.

einen Präsenzparteitag mit mehreren Hundert Delegierten veranstaltet. Die AfD wolle "zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut", sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Samstag zur Eröffnung eines Bundesparteitages in Dresden. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dringt auf einen harten Lockdown

Der Deutsche Städtetag befürwortet eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse

Corona-News vom Freitag, 9. April: Bundesweite Corona-Maßnahmen sollen kommen

Kein neuer Corona-Gipfel – dafür eine Ausweitung des Infektionsschutzgesetzes : Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben.

: Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben. In Deutschland sind bislang 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend.

einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend. Grünen-Chef Robert Habeck hat seine Partei vor vor Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte gewarnt. So sei etwa der Kampf gegen die Corona-Pandemie "keine Blaupause" für den Kampf gegen den Klimawandel.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca nach.

geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von nach. Trotz der aktuellen Debatten um härtere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung hält das Land Schleswig-Holstein an einer Öffnung der Außengastronomie in allen Kreisen und Städten mit einer Inzidenz von unter 100 fest.

Die EU-Kommission will bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen für Auffrischungen und für Kinder bestellen.

Die Absage der für Montag geplanten Runde der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder ist nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) "folgerichtig". "Denn ich halte nichts davon, erneut in eine schlecht oder gar nicht vorbereitete Sitzung zu gehen", sagte Dreyer am Freitag dieser Redaktion.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III für besonders stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen an.

betroffene Unternehmen an. Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang.

(fmg/pcl/dpa/afp)