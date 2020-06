Berlin. Die Einreise nach Deutschland ist nun wieder erlaubt. Spanien öffnet die Grenzen früher als geplant. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Mit Blick auf die hohe Ansteckungsrate im Skiort Ischgl, Österreich, warnte Bundesaußenminister Heiko Maas vor einem „Tourismus-Wettlauf“ – zu schnelle Grenzöffnungen könnten die Fortschritte der letzten Wochen gefährden

Das Auswärtige Amt hat um Mitternacht die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben. Spanien will seine Grenzen aber erst zum 21. Juni wieder öffnen

Außenminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich im ZDF zu Reisewarnungen für Nicht-EU-Länder: Der Politiker halte es für möglich, dass diese in den nächsten Wochen gelockert werden

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung kritisiert die Fluggesellschaften für zu späte Rückerstattungen

In NRW gehen die Grundschulen ab Montag in den Regelbetrieb zurück, in Brandenburg und Berlin die Kitas

Die Bundespolizei hat ihren Kontrollen an den deutschen Grenzen auf Anordnung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) in der Nacht zu Montag beendet

Die Corona-Warn-App wird am Dienstag freigeschaltet. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält sie entgegen der Einwände von Grünen und Linken für datenschutzrechtlich unbedenklich

Weltweit gibt es mehr als 7,9 Millionen registrierte Coronavirus-Infektionen

In Deutschland sind nach unseren Recherchen mehr als 187.500 Infektionen registriert worden, über 8800 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Nach drei Monaten hat die Bundespolizei in der Nacht zu Montag ihre Kontrollen an den deutschen Grenzen beendet. Einreisende aus den Nachbarländern können somit wieder problemlos nach Deutschland kommen. Auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für 27 europäische Länder endete um Mitternacht.

Damit können auch Touristen beliebte Urlaubsländer wie Italien, Frankreich oder Griechenland wieder besuchen, ein Sommerurlaub im Ausland scheint zunächst für viele wieder möglich. In manchen Ländern gilt allerdings nach wie vor eine Einreisesperre. Spanien etwa will seine Grenzen erst zum 21. Juni wieder öffnen.

Am Dienstag soll die Corona-Warn-App in Deutschland an den Start gehen. Grüne und Linke hatten gesetzliche Regelungen gefordert, um beispielsweise eine zeitliche Befristung der App festzulegen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Montag allerdings gesagt, alle datenschutzrechtlichen Fragen seien abgeklärt.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag knapp über der kritischen Marke von 1,0 bei 1,05 (Stand 14. Juni). Am Vortag hatte er bei 1,02 gelegen.

Montag, 15. Juni: Kontrollen an deutschen Grenzen beendet

10.20 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) hält es für möglich, dass auch die Reisewarnungen für Länder außerhalb der EU in den kommenden Wochen gelockert werden. „Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es auch weitere Länder gibt, wo wir in den nächsten Wochen die Reisewarnung aufheben und Reisehinweise aussprechen“, sagte er am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Das hänge allerdings auch vom Infektionsgeschehen in den jeweiligen Ländern ab.

Heiko Maas schließt eine Aufhebung der Reisewarnungen für Nicht-EU-Länder innerhalb der nächsten Wochen nicht aus. Foto: FABRIZIO BENSCH / AFP

10.10 Uhr: Einer Analyse der University of Maryland zufolge hat sich das Coronavirus zumindest bis Mitte März wie eine saisonale Infektionserkrankung verbreitet. Die Forschenden hatten Daten aus acht Städten mit hohen und 42 Städten mit geringen Infektionszahlen verglichen. Unter den Städten mit den hohen Infektionszahlen waren unter anderem das chinesische Wuhan und Mailand. Die Städte mit den hohen Infektionszahlen hatten demnach eine ähnliche Temperaturspanne und Luftfeuchtigkeit: 20 bis 30 Tage vor dem ersten Coronatoten hatten alle Durchschnittstemperaturen von fünf bis elf Grad.

Allerdings wies das Forschungsteam darauf hin, dass sich die Todesraten in verschiedenen Ländern teilweise stark unterscheiden. Zudem seien Aspekte wie demografische Merkmale, Bevölkerungsdichte oder das Gesundheitswesen des Landes nicht berücksichtigt worden.

8.36 Uhr: Nach größeren Anlaufschwierigkeiten starten nun auch die staatlichen Hilfen für Studierende in finanziellen Notlagen. Ab Dienstag sollen die Hilfen beantragt werden können, erklärte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag in der „Augsburger Allgemeinen“. Die Anträge würden dann vom jeweils vor Ort zuständigen Studierendenwerk bearbeitet.

8.33 Uhr: Nach fast zehn Wochen ohne Unterricht dürfen ab heute alle Kinder der Grundschulen in NRW in ihre Klassen zurückkehren. Bis zu den Sommerferien sollen die rund 600.000 Schüler und Schülerinnen an allen Wochentagen Unterricht im Regelbetrieb haben.

In Berlin und Brandenburg gehen die Kitas zum Wochenstart wieder in den Normalbetrieb.

Bundesregierung kritisiert Umgang der Airlines mit Rückerstattungen

8.25 Uhr: Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), kritisiert die Fluggesellschaften scharf für die verzögerten Rückerstattungen gegenüber ihren Kunden und Kundinnen: „Was da passiert, ist eine Frechheit“, sagte Bareiß der „Bild“-Zeitung. „Und das von Unternehmen, deren Zukunft von der Solidarität und Hilfe der Allgemeinheit abhängt.“

In anderen Ländern würden die Rückerstattungen problemloser laufen, so Bareiß. Er erwarte, dass die Airlines ihren rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Kundschaft auch hierzulande nachkommen.

8.14 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält die für Dienstag geplante Corona-Warn-App für datenschutzrechtlich unbedenklich: „Es gelten die allgemeinen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung ohne Wenn und Aber auch für die Corona-Warn-App“, sagte Lambrecht gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Alle datenschutzrechtlichen Fragen seien abgedeckt.

„Es gibt keine Veranlassung für ein spezielles App-Gesetz“, so die Politikerin. Zuvor hatten Linke und Grüne eine gesetzliche Regelung für den Einsatz der App gefordert. Ein solches Gesetz müsse etwa eine zeitliche Befristung und ein Zweckentfremdungsverbot der App regeln, hatte am Sonntag die Linke-Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg im ZDF-„heute journal“ gesagt.

Am Dienstag soll die Corona-Warn-App der Bundesregierung an den Start gehen. Foto: Stefan Jaitner / dpa

8.07 Uhr: Journalisten, Verlage und Wissenschaftlerinnen haben ein schärferes Vorgehen gegen soziale Netzwerke im Kampf gegen Fake News rund ums Coronavirus gefordert. Das Gremium teilte am Montag mit, man sei wegen des Anstiegs an Falschinformationen während der Pandemie besorgt. Es brauche strengere Regeln. Bereits in der vergangenen Woche hatte die EU-Kommission Konzerne wie Facebook und Twitter aufgefordert, jeden Monat über ihren Kampf gegen Desinformation in der Krise zu berichten und enger mit unabhängigen Faktenprüfern zusammenzuarbeiten.

Auswärtiges Amt hebt Reisewarnung für 27 europäische Länder auf

7.39 Uhr: Deutsche und französische Abgeordnete haben nach dem Ende der Grenzkontrollen ein kritisches Fazit gezogen. Selbst, wenn es eine zweite Infektionswelle geben sollte, dürfte die gemeinsame Grenze nicht mehr geschlossen werden, erklärten der Unions-Vizefraktionschef Andreas Jung (CDU) und der französische Abgeordnete Christophe Arend gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

„Man kann nicht einfach wieder einen künstlichen Schnitt zwischen unsere Länder ziehen, ohne das Zusammenleben und den Binnenmarkt hart zu treffen“, so Jung und Arend. Für den Fall der Fälle müsse man besser vorbereitet sein und von Anfang an eine europäische Antwort vorbereiten, sagten die Politiker.

7.35 Uhr: Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder geöffnet. Um Mitternacht beendete die Bundespolizei auf Anordnung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) die vor drei Monaten in der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen. Auch die am 17. März verhängten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für 27 europäische Länder liefen aus. Dazu zählen Haupturlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien.

In anderen europäischen Ländern gelten dennoch in manchen Fällen weiterhin Einreiseverbote, etwa in Finnland und Norwegen. Auch Spanien öffnet seine Grenzen erst zum 21. Juni.

Sonntag, 14. Juni: Bieten Lebendimpfstoffe Schutz vor Covid-19?

22.22 Uhr: Pünktlich zur Grenzöffnung mit Deutschland lockert Frankreich ab Montag seine Corona-Beschränkungen weiter. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an. So dürfen etwa alle Restaurants und Cafés in Paris und Umgebung zu Wochenbeginn wieder öffnen – gut eine Woche früher als geplant. Macron sprach von einem „ersten Sieg gegen das Virus“.

Macron sagte, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus habe sich in Frankreich so stark verlangsamt, dass nun das ganze Land wieder zur „grünen“ Zone werde. Dies gilt erstmals auch für den Pariser Großraum, der bisher noch unter verschärfter Beobachtung der Behörden stand. Nur die Überseegebiete Französisch-Guyana und Mayotte bleiben „orange“ Zonen.

Corona: Jens Spahn appelliert an Reisende

20.14 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in der ARD vor der Aufhebung der Reisewarnung an das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden appelliert: „Wir müssen aufeinander Acht geben wollen“, sagte der CDU-Politiker im Bericht aus Berlin. „Das Virus ist noch da.“ Jeder müsse auch selbst entscheiden, „ob es jetzt wirklich die weite Reise sein muss“.

Vorschreiben könne er da aber nichts, betonte Spahn, die Behörden könnten nicht alles kontrollieren: „Wir müssen die richtige Balance finden zwischen Regeln, Auflagen, Beschränkungen und auch der Verantwortung, die jeder einzelne für sich und für andere übernehmen muss.“

Partys seien momentan weniger angesagt, sagte Spahn weiter. „Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden“, sagte Spahn unter Bezug auf den österreichischen Skiort, von dem aus das Coronavirus in viele Länder gelangte.

Jens Spahn. Foto: Tobias Schwarz / AFP

17.22 Uhr: Die Bundesregierung erwägt ein millionenschweres Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten für die Umsetzung des Programms „Ausbildungsplätze sichern“ werden auf 500 Millionen Euro geschätzt, wie aus einem Eckpunktepapier hervorgeht, das der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vorlag.

Es sollen kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt werden, die erheblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Sie sollen Zuschüsse erhalten, wenn sie das Ausbildungsniveau halten oder ausbauen. Lesen Sie auch: Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen

14.58 Uhr: Spanien will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen. Mit Ausnahme von Portugal fielen die Grenzkontrollen gegenüber allen EU-Ländern ab dem 21. Juni weg, erklärte Regierungschef Pedro Sánchez am Sonntag in einer Fernsehansprache. Für Portugal bleiben die Kontrollen demnach bis zum 1. Juli bestehen, wie es ursprünglich auch für alle anderen EU-Länder geplant war.

Coronavirus: Bundespolizei sprach 196.000 Zurückweisungen aus

14.50 Uhr: Die Bundespolizei hat bei den coronabedingten Grenzkontrollen bis zum 11. Juni rund 196 000 Zurückweisungen ausgesprochen. Die Zahl nannte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der „Bild am Sonntag“. Seit dem 16. März seien 6000 Beamte täglich im Einsatz gewesen. Bei 122 Beamten der Bundespolizei sei eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt, teilte das Innenministerium mit.

11.11 Uhr: Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird am Dienstag vorgestellt und freigeschaltet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag in Berlin. Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es. Nach dpa-Informationen dürfte die App bereits am Montagabend in den Stores von Google und Apple zum Herunterladen bereitstehen.

Nach weiteren Informationen soll die App am Vormittag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Vertretern der an der Entwicklung beteiligten Unternehmen – Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges und SAP-Chief Technology Officer (CTO) Jürgen Müller – präsentiert werden.

Mit der App sollen die Corona-Infektionsketten besser erkannt werden. Sie soll dafür sorgen, dass bei einer Lockerung für das öffentliche Leben die Ausbreitung des Coronavirus nicht wieder stark ansteigt.

9.33 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will ein Konzept für die Entsorgung gebrauchter Atemschutzmasken in Zügen vorlegen. „Es kann nicht sein, dass verschmutzte Masken täglich einfach so weggeworfen werden, da es sich eigentlich um Sondermüll handelt“, sagte Scheuer der „Bild am Sonntag“.

„Wir prüfen, wie man Millionen benutzte Mund- und Nasenschutzmasken in Zügen und Bahnhöfen hygienisch entsorgen und wieder recyceln kann.“ Die Deutsche Bahn habe bereits Konzepte für eine umweltgerechte Entsorgung ausgearbeitet, sagte der Minister. Diese Pläne könnten Vorbild auch für andere Bereiche sein: „Über ähnliche Konzepte müssen wir an Flughäfen und Busbahnhöfen, ja generell nachdenken.“

5.33 Uhr: Weltweit wird intensiv nach einem Impfstoff geforscht, der gezielt vor dem Coronavirus schützen soll. Bis es den gibt, könnten möglicherweise bereits existierende Lebendimpfstoffe einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forscher.

Denn gerade Lebendimpfstoffe, die funktionsfähige, aber abgeschwächte Erreger enthalten, lösen eine besonders robuste Antwort des Immunsystems aus.

„Bisherige Studien konnten Hinweise erbringen, dass diese Impfstoffe einen Effekt über ihre erregerspezifische Wirkung hinaus haben und den Schutz vor anderen Krankheiten erhöhen können“, schreiben die Experten Melanie Brinkmann aus Braunschweig, Eva Kaufmann aus Montreal und Thomas Mertens aus Ulm in einer gemeinsamen Antwort auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Eine solche Stimulierung bewirke langanhaltende Veränderungen in Immunzellen oder deren Vorläuferzellen, die zu einer erhöhten Funktionsbereitschaft der Körperabwehr führten, betont die Immunologin Eva Kaufmann von der McGill University in Montreal. Ob dies auch einen gewissen Schutz vor dem Coronavirus biete, müssten nun Studien prüfen, betonen die drei Forscher.

Melanie Brinkmann verweist auf Hinweise dafür, dass der Tuberkulose-Impfstoff BCG gegen virale Infektionen bei Menschen schützen kann. Ob diese Immunantwort auch einen gewissen Schutz gegen die Infektion mit SARS-CoV-2 vermittele, sei bislang nicht bekannt. „Es ist wichtig, dies nun in klinischen Studien zu untersuchen“, betont die Virologin.

5.01 Uhr: Brasilien ist nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas stieg auf 42.720, wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Samstagabend (Ortszeit) mitteilte. Insgesamt 850.514 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert.

Die tatsächliche Zahl in Brasilien dürfte weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert sind wie bislang bekannt. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner und ist 24 mal so groß wie Deutschland.

Protest gegen den Umgang der Regierung mit der Corona-Krise: Ein Aktivist der NGO Rio de Paz schaufelt am Strand Copacabana Gräber aus. Foto: Fernando Souza / dpa

Angst vor zweiter Coronavirus-Welle in China

4.12 Uhr: Nach rund zweimonatiger Behandlung seiner schweren Covid-19-Erkrankung hat eine Klinik in der Nähe von Seattle einem 70-jährigen US-Bürger eine Rechnung von über einer Million Dollar präsentiert. Ihm sei das Herz „beinahe zum zweiten Mal stehengeblieben“, als er die 181 Seiten starke Rechnung in Höhe von 1.122.501,04 Dollar (rund 997.000 Euro) erhalten habe, sagte Michael Flor am Samstag der „Seattle Times“.

Flor war am 4. März mit Covid-19 ins Schwedische Krankenhaus von Issaquah eingeliefert worden. Ihm ging es so schlecht, dass die Krankenschwestern ihm eines Abends das Telefon halten mussten, damit er von seiner Frau und seinen beiden Kindern Abschied nehmen konnte. Doch er erholte sich wieder und konnte am 5. Mai die Klinik unter den Jubelrufen seines Pflegepersonals wieder verlassen.

Die Rechnung kam später:

9736 Dollar pro Tag für die Zeit auf der Intensivstation

82.000 Dollar für den 29-tägigen Einsatz eines Beatmungsgeräts

100.000 Dollar für seine Betreuung als akut gefährdeter Patient

Der Patient hat Glück: Laut „Seattle Times“ ist der 70-Jährige über Medicare, die Krankenversicherung für ältere Bürger in den USA, abgesichert. Weder er noch Medicare werden allerdings für die astronomische Summe aufkommen müssen, berichtete das Blatt und verweist auf die 100 Millionen Dollar, mit denen der US-Kongress Krankenhäuser für die Behandlung von Covid-19-Patienten entschädigen will.

3.17 Uhr: Angst vor einer zweiten Welle: China hat den höchsten Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit April gemeldet. Binnen eines Tages seien 57 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte die nationale Gesundheitskommission mit. 36 der Fälle traten demnach in der Hauptstadt Peking auf und wurden offenbar nicht aus dem Ausland eingeschleppt.

Auch in der nordöstlichen Provinz Liaoning gab es den Angaben zufolge zwei Infektionsfälle, die nicht aus dem Ausland eingeschleppt wurden. Bei diesen beiden Infizierten handelte es sich demnach um Kontaktpersonen von Patienten aus Peking.

Die ursprünglich für kommenden Montag geplante Öffnung der Grundschulen wurde wegen des neuen Infektionsherds verschoben. Auch alle Sportveranstaltungen und sowie Gruppenreisen in andere Provinzen wurden abgesagt.

2.17 Uhr: Während der Corona-Krise gingen die Flüchtlingszahlen deutlich zurück. Im April sank die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte auf ein Rekordtief. Nun steigt die Zahl der Flüchtlinge Richtung Europa wieder stark an. Im Mai gab es auf den Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4300 unerlaubte Grenzübertritte. Dies ermittelte die EU-Grenzschutzagentur Frontex in ihrem Mai-Bericht, der unserer Redaktion vorliegt. Mehr dazu lesen Sie hier.

0.02 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun hat Versäumnisse bei der Entwicklung der Corona-Warn-App eingeräumt. „Aus heutiger Sicht hätten wir die Entscheidung, die Unternehmen mit der technischen Umsetzung der Corona-App zu betrauen, zehn Tage früher treffen sollen“, sagte der CDU-Politiker der „Welt am Sonntag“. Braun sprach auch von Differenzen im ursprünglichen Projektteam, die einen schnellen Erfolg verhindert hätten.

Eigentlich sollte die Warn-App bereits Ende April starten, nun soll sie nächste Woche kommen. Ende April hatte die Bundesregierung entschieden, nicht mehr das Projektteam, sondern die Unternehmen SAP und T-Systems mit der Umsetzung der App zu beauftragen.

Der digitalpolitische Sprecher der SPD, Jens Zimmermann, sagte der „Welt am Sonntag“, die App hätte „sicherlich zwei bis drei Wochen früher zur Verfügung stehen können, hätten sich Gesundheitsminister Spahn und das Kanzleramt von vornherein auf den sogenannten dezentralen Ansatz verständigt, wie von vielen Experten gefordert.“

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz forderte ein Gesetz, dass die Freiwilligkeit der Nutzung der App und die Anonymität der erhobenen Daten garantiert. Noch vor der Sommerpause werde seine Fraktion einen Gesetzesvorschlag im Bundestag vorlegen.

Teilnehmer der Teststudie zur Corona-Warn-App. Reale Situationen im Alltag sollten dargestellt werden, um weitere Verbesserungen der App zu ermöglichen. Foto: Handout / dpa

Samstag, 13. Juni: Polen öffnet Grenzen zu EU-Ländern

20.53 Uhr: Nach fast drei Monaten im Homeoffice haben viele Deutsche einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ zufolge wieder Lust aufs Büro. In einer internationalen Umfrage der Kommunikationsberatung Kekst CNC, aus der das Wochenblatt zitierte, antwortete jeweils mindestens die Hälfte der Befragten in Frankreich, Großbritannien, Schweden, den USA und Japan auf die Frage, was sie an einer Rückkehr ins Büro hindere, dass sie „Angst vor dem Virus“ hätten.

In Deutschland dagegen hieß die mit 36 Prozent häufigste Antwort, es gebe „keine nennenswerten Hindernisse“. Nur 18 Prozent der Deutschen nannten demnach als Hindernis, dass sie von zu Hause aus arbeiten wollten – viel weniger als in den anderen Ländern.

20.36 Uhr: Bei einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Oyten sind nach Angaben des Landkreises Verden bislang 28 Infektionen festgestellt worden. Betroffen seien acht Pflegekräfte und 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims, teilte der Kreis am Samstag mit. Nur beim Pflegepersonal weise eine Person stärkere Symptome auf, sagte Amtsärztin Jutta Dreyer. Das Heim sei angewiesen worden, infizierte und nicht infizierte Bewohner sofort räumlich zu trennen.

Viele Deutsche wollen aus dem Homeoffice wieder zurück ins Büro. Foto: Sebastian Gollnow / dpa-tmn

17.03 Uhr: Das Auswärtige Amt will bald die Rechnungen für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken. „Die Teilnehmer werden individuell über den jeweils zu tragenden Kostenanteil in den nächsten Tagen und Wochen informiert“, hieß es am Samstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio über das Thema berichtet.

Für die wegen der Coronavirus-Pandemie im Ausland gestrandeten deutschen Touristen hatte das Auswärtige Amt am 17. März eine beispiellose Rückholaktion gestartet. 240.000 Menschen wurden in gut fünf Wochen nach Deutschland zurückgebracht, 66.000 von ihnen mit vom Auswärtigen Amt angemieteten Flugzeugen. Noch immer werden Einzelpersonen und kleinere Gruppen zurückgeholt.

Die Aktion hat ihren Preis: Wie das Auswärtige Amt erklärte, sollen sich die Betroffenen nach dem Konsulargesetz an den Kosten der Charterflüge beteiligen. „Hierfür werden Pauschalen festgelegt, die sich nach der zurückgelegten Entfernung, vergleichbaren durchschnittlichen Ticketpreisen und den Kosten vergleichbarer Rückholaktionen von EU-Mitgliedsstaaten richten.“

Impfstoff gegen Corona – EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen

15.33 Uhr: Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben einen ersten Vertrag über 300 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus geschlossen, wie das Bundesgesundheitsministerium am Samstag in Berlin mitteilte. Aus dem Ministerium zeigte man sich zuversichtlich, dass die Entwicklung eines Impfstoffs im günstigen Fall schon Ende 2020 abgeschlossen sein könnte.

Vertragspartner ist das Pharmaunternehmen AstraZeneca. Alle EU-Staaten, die dabei sein wollen, sollen profitieren, indem die Impfdosen relativ zur Bevölkerungsgröße aufgeteilt würden. „Viele Länder der Welt haben sich schon Impfstoffe gesichert, Europa noch nicht“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Durch das zügige koordinierte Agieren einer Gruppe von Mitgliedsstaaten entsteht in dieser Krise Mehrwert für alle EU-Bürger. Wir wollen gemeinsam mit der Kommission künftig noch schneller und verhandlungsstärker werden.“

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums haben sich die vier Staaten zu einer Impfallianz zusammengeschlossen und sind mit mehreren Unternehmen im Gespräch, die an aussichtsreichen Impfstoffen forschen. „Damit Impfstoffe sehr zügig nach einer möglichen Zulassung in diesem oder im nächsten Jahr in großer Zahl verfügbar sind, müssen Produktionskapazitäten schon jetzt vertraglich gesichert werden“, hieß es weiter.

14.04 Uhr: Schlichte Zeremonie statt „Trooping the Colour“-Parade: Die Queen hat auf Schloss Windsor ihren 94. Geburtstag nachgefeiert. Auf die übliche Militärparade in London wurde angesichts der Coronavirus-Pandemie verzichtet. Stattdessen gab es am Samstag unter Einhaltung der Abstandsregeln einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards. Die Monarchin verfolgte die als „Mini-Trooping“ bezeichnete Zeremonie von einem überdachten Podium im Innenhof des Schlosses aus.

Die Queen ist bereits am 21. April 94 Jahre alt geworden. Schon damals hatte sie wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Kanonendonner im Londoner Hyde-Park und am Tower verzichtet. Die farbenfrohe Militärparade, die wegen des normalerweise besseren Wetters traditionell im Juni stattfindet, war ebenfalls abgesagt worden.

12.18 Uhr: Das Tragen von Schutzmasken hat einer Studie zufolge in Italien und New York jeweils Zehntausende Coronavirus-Infektionen verhindert. In Italien habe die Maßnahme zwischen dem 6. April und dem 9. Mai mehr als 78.000 Ansteckungen verhindert, in New York vom 17. April bis zum 9. Mai mehr als 66.000, berechnen Forscher von Universitäten in Texas und Kalifornien in Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ („PNAS“).

Die Wissenschaftler untersuchten Daten und Statistiken aus dem chinesischen Wuhan, wo das Virus anfangs ausgebrochen war, sowie aus Italien und der Millionenmetropole New York. Das Tragen von Masken wurde in Italien und New York zeitlich nach anderen Empfehlungen, wie Händewaschen oder Abstand halten, angeordnet – im besonders stark betroffenen Norden Italiens am 6. April, in New York am 17. April. In Wuhan dagegen wurden alle diese Regeln gleichzeitig angeordnet.

Aus ihren Zahlen folgert das Team um Renyi Zhang von der A&M University in College Station, dass sich die Übertragung der Viren durch die Luft als dominanter Infektionsweg herauskristallisiere. Maßnahmen wie Abstand halten und Quarantäne alleine könnten die Corona-Verbreitung deswegen nicht aufhalten. „Der Unterschied zwischen vorgeschriebenem und nicht vorgeschriebenem Mundschutz stellt den bestimmenden Faktor bei der Gestaltung des Ablaufs der weltweiten Pandemie dar“, schreiben sie.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch Virologe Christian Drosten. In seinem Podcast sprach er am Donnerstag über die umgesetzten Corona-Maßnahmen, ohne die es in Deutschland viel mehr Corona-Tote gegeben hätte. Demnach hätten sich durch die frühe Maskenpflicht die Fallzahlen in Jena nach 20 Tagen um ein Viertel reduziert, bei Personen über 60 sogar um mehr als die Hälfte.

10.29 Uhr: Nach knapp drei Monaten hat Polen seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern in der Nacht zum Samstag wieder geöffnet. Dies bedeute, dass es auch keine Fieber-Kontrollen und keine Quarantänepflicht für Einreisende aus der EU mehr gebe, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes laut Nachrichtenagentur PAP.

Ab dem 16. Juni soll es nun auch wieder Flüge zu Zielen innerhalb der EU geben. Wann die ebenfalls für fast drei Monate gekappten internationalen Zugverbindungen innerhalb der EU wieder aufgenommen werden, war zunächst noch nicht klar. Der Eurocity, der Warschau mit Berlin verbindet, wird seit der Grenzschließung nach Norden in die Hafenstadt Stettin (Szczecin) umgeleitet.

9.13 Uhr: Die Corona-Pandemie hat für Ernährungsministerin Julia Klöckner gezeigt, dass es für die Bürger wichtig sei zu wissen, dass es genug Nahrungsmittel gebe. Sie spricht sich daher dafür aus, den deutschen EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr zur Sicherung der Lebensmittelversorgung zu nutzen.

„Angesichts von Corona müssen wir die anstehende Ratspräsidentschaft neu denken“, sagte die CDU-Politikerin unserer Redaktion. „Die europäische Ernährungsversorgung in einem gut aufgestellten Binnenmarkt zu sichern, wird für uns eine entscheidende Rolle spielen.“

6.54 Uhr: Wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsfälle haben die Behörden in Peking elf Wohngebiete abgeriegelt. Auch neun Schulen und Kindergärten seien geschlossen worden, sagten Behördenvertreter am Samstag bei einer Pressekonferenz in der chinesischen Hauptstadt.

Sechs der Neuinfektionen seien am Samstag registriert worden, hieß es auf der Pressekonferenz. Sie alle stünden in Zusammenhang mit dem Xinfadi-Fleischmarkt. Dessen Chef sagte der staatlichen Webseite Beijing News, das Virus sei auf Schneidebrettern nachgewiesen worden, auf denen importierter Lachs verarbeitet wurde.

Wie die Zeitung „Beijing Daily“ berichtete, nahmen große Supermarktketten wie Wumart und Carrefour in der Nacht zum Samstag sämtliche Lachsprodukte aus ihrem Sortiment. Bereits am Freitag hatten die Behörden zwei Märkte in Peking geschlossen, die einer der Infizierten besucht hatte. AFP-Reporter berichteten von einem massiven Polizeiaufkommen vor den Märkten.

Polizisten sichern den Xinfadi-Fleischmarkt, der von den Behörden geschlossen wurde. Foto: Mark Schiefelbein / dpa

Mehr als 800 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

4.12 Uhr: Brasilien hat Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten überholt. Nach den Daten des Gesundheitsministeriums starben in Brasilien bislang 41.828 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das größte und bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika liegt damit laut der Johns-Hopkins-Universität in den USA weltweit auf Platz zwei der Länder mit den meisten Corona-Toten – nach den Vereinigten Staaten.

In Großbritannien starben laut Johns-Hopkins-Universität 41.566 mit dem Virus infizierte Menschen.

3.50 Uhr: In den USA könnten wieder striktere Corona-Maßnahmen nötig werden. Binnen 24 Stunden wurden in dem Land fast 840 Corona-Todesfälle registriert. Wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore vom Freitag hervorging, erhöhte sich die Zahl der Corona-Todesfälle damit auf insgesamt 114.613. Die Zahl der Infektionsfälle lag am Freitagabend (Ortszeit) demnach bei 2,04 Millionen.

Angesichts der anhaltenden Neuinfektionen hat die US-Gesundheitsbehörde CDC alle Bewohner der USA dazu aufgerufen, die Situation weiter ernst zu nehmen. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, sagte der bei der CDC für Infektionskrankheiten zuständige Jay Butler. Auch neue strikte Ausgangsbeschränkungen „könnten wieder nötig werden“. Das müsse auf lokaler Ebene je nach Infektionsgeschehen entschieden werden.

So meldeten einige Staaten Höchststände an Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium in North Carolina teilte mit, am Freitag seien mit 1768 Neuinfektionen so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie innerhalb eines Tages nachgewiesen worden.

Die CDC verfolge den Anstieg der Neuinfektionen in zahlreichen Bundesstaaten genau und sei „sehr besorgt“, sagte Butler.

Der Gouverneur des Bundesstaates und einstigen Corona-Brennpunkts New York, Andrew Cuomo, sagte, sein Staat habe mittlerweile die niedrigste Übertragungsrate des Virus. Er lobte am Freitag die Anstrengungen der Bürger: „Sie waren schlau, sie waren diszipliniert, sie wissen, was zu tun ist.“ Cuomo fügte hinzu: „Wir müssen schlau bleiben.“

Frankreich öffnet am 1. Juli Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums

3.46 Uhr: Die Entwickler der deutschen Corona-Warn-App sind nach ausführlichen Tests zuversichtlich, dass die geplante Entfernungsmessung per Bluetooth-Funk auch im Alltag funktionieren wird.

Das Fraunhofer Institut IIS in Erlangen spielte bei Tests der deutschen App diverse konkrete Szenarien durch:

Sitzen in einem Restaurant

Schlangestehen

Aufenthalt in öffentlichen Verkehrsmitteln

Von der Deutschen Telekom bekamen Google und Apple eine Liste der 50 meistgenutzten Smartphone-Modelle in Deutschland, sagte der Chef der Telekom-Geschäftskundentochter T-Systems, Adel Al-Saleh. Das war nötig, um die Algorithmen zur Entfernungsschätzung auf die einzelnen Geräte anpassen konnten.

Wichtig ist das vor allem beim Google-Betriebssystem Android, wo es eine Vielzahl von Geräten verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen Bauteilen und Software gibt.

So wie das Verfahren aufgebaut ist, soll es kaum Auswirkungen auf die Batterielaufzeit haben. Das Bluetooth LE (Low Energy), das zum Einsatz kommt, verbraucht ohnehin wenig Strom. Eine größere Belastung der Batterie gäbe es erst, wenn der Hauptprozessor aktiviert würde und damit auch andere Anwendungen wie E-Mail oder Social-Media-Apps anspringen.

Für die Warnfunktion tauschen die Geräte via Bluetooth zufällig erzeugte Krypto-Schlüssel aus. Diese Schlüssel werden nicht permanent verschickt, sondern in Abständen von zweieinhalb bis fünf Minuten als Salve von 16 Schlüsseln binnen vier Sekunden. Auf Basis der Signalstärke wird dabei die Entfernung geschätzt.

Ein Problem bei der Bluetooth-Technologie ist, dass die Smartphones nicht erkennen, wenn zwischen zwei Nutzern eine Glasscheibe ist und die Smartphone-Besitzer sich gar nicht gegenseitig anstecken konnten. Genauso gehen Bluetooth-Signale nicht durch Wasser.

Ein zentrales Element der Corona-Warn-Apps ist das Verfahren, mit dem Infizierte ein positives Testergebnis in der App teilen können, damit Nutzer, die sich angesteckt haben könnten, informiert werden.

Die App-Partner hätten ein Formblatt entwickelt, das alle Testlabore in Deutschland nutzen sollen, damit die Ergebnisse standardisiert erfasst werden. Beim Test erhält jeder ein Papier mit einem QR-Code. Die Registrierung damit in der App sorgt auch dafür, dass man das Testergebnis auf dem Telefon erhält.

Bei positiven Ergebnissen werden Nutzer ausdrücklich gefragt, ob sie das zur Kontakt-Nachverfolgung teilen wollen. Alternativ zu der digitalen Übertragung steht eine Validierung über ein Call Center der Telekom zur Verfügung.

2.15 Uhr: Die Lage in Deutschland stabilisiert sich. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, werden Schritt für Schritt zurückgenommen. Viele Arbeitnehmer, die noch im Homeoffice arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier.

0.59 Uhr: Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen. Wie Innenminister Christophe Castaner und Außenminister Jean-Yves Le Drian mitteilten, werde der Zeitpunkt der Öffnung „je nach Gesundheitslage in den verschiedenen Drittstaaten“ variieren und den Vereinbarungen entsprechen, „die bis dahin auf europäischer Ebene beschlossen worden sein werden“.

Die Minister bestätigten auch die Aufhebung der eingeführten Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen am Sonntag um Mitternacht. Ab diesem Zeitpunkt können Bürger aller EU-Staaten und des Schengen-Raums ohne Einschränkungen wieder nach Frankreich einreisen. Ausnahmen gelten weiterhin für Spanien und Großbritannien.

Die Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich. Am Sonntag öffnet Frankreich die Grenzen für Bürger der EU-Staaten und des Schengen-Raums. Foto: Salvatore Di Nolfi / dpa

Corona-News vom Freitag, 12. Juni: Mütter sollen trotz Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre Neugeborenen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion Die Fluggesellschaften British Airways, Easyjet und Ryanair haben Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht eingereicht

eingereicht Das Bundeskabinett hat die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am 29. Juni geplant

hat die vorübergehende Senkung der und den auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am geplant Wann kommt der Impfstoff gegen Sars-CoV-2? Bei „Illner“ sagte Virologe Hendrick Streeck, er sei nicht sicher, ob der Corona-Impfstoff überhaupt kommt

Corona-News vom Donnerstag, 11. Juni: Corona-Studie – Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

Die Reisewarnung für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Lesen Sie auch: Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich

für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich enttäuscht über die Corona-Warn-App geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview

hat sich enttäuscht über die geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview Eine neue Covid-19-Studie lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen

im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Bolsonaro: Corona-Proteste sind das wahre Problem Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie

Die sozialen Medien werden auch in der Corona-Krise genutzt, um Fake News zu verbreiten. „Desinformation in Zeiten des Coronavirus kann töten“, warnte am Mittwoch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel. Die EU will daher jetzt dagegen vorgehen. Lesen Sie hier, was der Plan vorsieht

Corona-News vom Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

Die US-Notenbank Fed geht nicht davon aus, dass die Welt vor einer ähnlich einschneidenden ökonomischen Krise steht wie vor etwa 90 Jahren

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Generaldebatte der UN-Vollversammlung erstmals in der Geschichte nur virtuell statt

erstmals in der Geschichte nur virtuell statt Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet

Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet Landwirte können ab kommender Woche leichter Erntehelfer nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden.

nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden. Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben. Kommentar: Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht

mehr geben. Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht 10.000 Jobs stehen bei der Lufthansa wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel

wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. Lesen Sie dazu: In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich

für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat eine schnelle Einführung von Massentests gegen das Coronavirus angekündigt

angekündigt In der US-Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten, die Zahl wurde nicht bekannt gegeben

Corona-Virus-News vom Dienstag, 9. Juni: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lesen Sie mehr: Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“

hat angesichts der gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“ 6000 Touristen und Touristinnen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Lesen Sie mehr: Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“

Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“ mallorca nach corona-krise- „eimer-saufen ist geschichte“ In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen

In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus

in ausgebreitet. Die Forscher der werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die Kitas ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder

werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen

hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus und die Behandlung per Nasenspray und Inhalator geäußert – mit Zuversicht. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. Lesen Sie hier : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen

könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer kommen Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden

an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Lesen Sie hier: Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet

aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen

wurden bis Ende Mai in ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als in die Haushaltskasse geflossen Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“

mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“ Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind“, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion Lesen Sie hier: Prozesse abgesagt – Warum Corona zu einer Justiz-Krise führt

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Mit einer „Rückflug-Garantie“ will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“

will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

beim Verlauf einer eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind. Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Was bedeutet die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen? Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket als eine Mischung aus klassischem Konjunkturpaket und einem auf viele Jahre ausgerichteten Zukunftspaket beschrieben.

Kanzlerin Merkel zum Konjunkturpaket

Die WHO befürwortet nun doch das Tragen von Masken in der Corona-Krise Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Dabei soll es sich um Unterstützungen von bis zu 500 Euro monatlich handeln.

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

wollen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden Nach massiver Kritik an einer Studie zur Wirksamkeit des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin bei Coronavirus-Infektionen haben drei der vier Autoren ihren Rückzug aus der Studie erklärt

bei Coronavirus-Infektionen haben ihren aus der Studie erklärt Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

will seinen deutschen Ferienflieger um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher“ oder „wahrscheinlich“ bereit, ein Impfangebot anzunehmen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Chef der Wirtschaftsweisen: „Der Kinderbonus bringt wenig“

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier. Nach längeren Startschwierigkeiten sollen dem Bundesbildungsministeriums zufolge auch bald die Corona-Zuschüsse für Studierende in Not fließen. Corona-Tests in Schweden sollen künftig kostenlos sein

sollen künftig kostenlos sein Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen. Kommentar: Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld

Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an

Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen

bleiben bis auf Weiteres geschlossen Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021. Kommentar: Konjunkturpaket mit „Wumms“: Feuerwerk oder Strohfeuer?

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

