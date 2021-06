Nach monatelangem Lockdown dürfen die Freizeitparks in Deutschland wieder öffnen. Was dabei beachtet werden muss und was die Freizeitparks zu bieten haben, sehen Sie im Video.

Die Inzidenz sinkt. Ab Montag können sich Kinder impfen lassen. Doch die Stiko will das wohl nicht generell empfehlen. Mehr im Blog.

Auch am Freitag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) weniger Neuinfektionen und die Inzidenz sinkt

Ein Füntel der Deutschen ist vollständig gegen Corona geimpft

Ärzte und Gesundheitsministerium streiten über zurückgehaltene Biontech-Impfdosen

Jugendliche können sich laut Experten gegen den Willen ihrer Eltern gegen COVID-19 impfen lassen

Sie können sich ab Montag um einen Impftermin bemühen, wenn die Priorisierung fällt

Doch die Ständige Impfkommission (Stiko) wird wohl keine generelle Empfehlung dafür abgeben

Berlin. Das Leben in Deutschland fühlt sich immer normaler an. Viele Bundesländer und Regionen lockern ab heute die Corona-Regeln deutlich. Vor allem bei Freizeit- und Urlaubsaktivitäten gilt wieder etwas mehr Normalität: In Berlin entfällt die Testpflicht in der Außengastronomie, Kinos und Fitnessstudios öffnen. In mehreren Bundesländern nehmen Freizeitparks den Betrieb auf. Es sieht alles nach einem entspannteren Start in den Sommer aus, als viele vor Wochen erwartet hatten.

Auch die Impfkampagne schreitet voran: Am Montag fällt die Priorisierung. Dann können sich alle um einen Impftermin bemühen - auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Dafür haben sich Bund und Länder entschieden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) ist jedoch anderer Ansicht. Sie will die Impfung für Kinder wohl nicht generell empfehlen, hat Stiko-Chef Thomas Mertens am Freitag angekündigt.





RKI meldet aktuelle Zahlen: Inzidenz wieder gesunken

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3165 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7380 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit bundesweit 29,7 an (Vortag: 34,1; Vorwoche: 39,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 86 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 192 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Freitag, 4. Juni: Auch britische Behörde lässt Biontech-Impfstoff für Teenager zu

13.24 Uhr: Auch die britische Zulassungsbehörde hat den Biontech/Pfizer-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige freigegeben. Man habe die klinischen Studiendaten für diese Altersgruppe geprüft und komme zu dem Schluss, dass der Nutzen der Impfung die Risiken übersteige, teilte die Chefin der Behörde am Freitag in London mit. Nun muss die britische Impfkommission ihr Urteil darüber fällen, ob und wie die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der nationalen Impfkampagne geimpft werden sollen.

Zuvor hatte bereits die europäische Zulassungsbehörde EMA grünes Licht für das Mittel in der Altersgruppe gegeben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hatte sich aufgrund der noch lückenhaften Studienlage allerdings bislang zurückgehalten, eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche auszusprechen.

In Deutschland ist noch offen, welche Empfehlung es für die Impfung von Jugendlichen und Kindern geben wird. Foto: Sven Simon / imago-images.de

Münchner EM-Spiele vor jeweils rund 14.000 Zuschauern

12.55 Uhr: Jeweils rund 14.000 Zuschauer sollen die Spiele trotz Corona-Pandemie bei der Fußball-EM in München besuchen dürfen. Dies kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts am Freitag an und sprach von einer Stadionauslastung von „bis zu 20 Prozent“. Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Ein Fünftel der Deutschen vollständig gegen Corona geimpft

12.32 Uhr: In Deutschland hat inzwischen ein Fünftel der Menschen den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand: 11.10 Uhr) sind 45 Prozent der Deutschen (37,4 Millionen Menschen) mindestens einmal geimpft worden, 20,1 Prozent (16,7 Millionen Menschen) sind vollständig geimpft. Demnach sind bislang insgesamt 53,4 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Am Donnerstag wurden laut RKI 614 111 Dosen gespritzt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb am Freitag auf Twitter: "Dank dieses Fortschritts können wir ab Montag die Prio. aufheben – auch wenn wir noch einige Wochen Geduld miteinander brauchen, bis alle, die wollen, geimpft sein werden."

45% der Deutschen (37,4 Mio) sind mind. einmal geimpft, jeder Fünfte (16,7 Mio) hat den vollen Impfschutz. Dank dieses Fortschritts können wir ab Montag die Prio. aufheben - auch wenn wir noch einige Wochen Geduld miteinander brauchen, bis alle, die wollen, geimpft sein werden. — Jens Spahn (@jensspahn) June 4, 2021

Streit zwischen Ministerium und Ärzten um zurückgehaltene Dosen für Zweitimpfung

12.01 Uhr: Zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und Ärztevertretern ist ein Streit entbrannt über das Zurückhalten von zahlreichen Corona-Impfdosen für geplante Zweitimpfungen. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, gab das Ressort von Jens Spahn (CDU) in dieser Woche rund 1,2 Millionen gelieferte Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer nicht an Ärzte und Impfzentren weiter. Der Hausärzteverband äußerte Unverständnis über den Vorgang.

Dem Bericht zufolge lieferte Biontech für die laufende Woche rund 5,13 Millionen Dosen an den Staat. Eigentlich hätten demnach die niedergelassenen Ärzte in dieser Woche Impfstoff für mehr als 3,3 Millionen Spritzen bekommen sollen. Tatsächlich seien aber nur etwa 2,2 Millionen Portionen angekommen. Bei den Impfzentren seien rund 75.000 Dosen gekürzt worden.

Die Aufgabe des Bundesgesundheitsministeriums sei es, "die Mengen in die Arztpraxen so zu steuern, dass der Bedarf für Zweitimpfungen zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden kann", teilte eine Ministeriumssprecherin dem "Spiegel" mit. In den kommenden drei Wochen müssten überproportional viele Zweitimpfungen vorgenommen werden.

Frankreich erleichtert Einreise ab kommendem Mittwoch

11.19 Uhr: Frankreich erleichtert ab dem kommenden Mittwoch die Einreise für EU-Bürger: Vollständig Geimpfte müssen ab dem 9. Juni keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Regierungsbeschluss hervorgeht. Für alle anderen reicht dann ein höchstens 72 Stunden alter Antigen-Schnelltest statt des bisher vorgeschriebenen PCR-Tests.

Als vollständig geimpft gelten alle, die mindestens zwei Wochen vor der Einreise ihre zweite Impfdosis erhalten haben. Bei dem Vakzin von Johnson & Johnson gilt eine Wartezeit von vier Wochen. Die Erleichterungen gelten für alle Bürger aus "grün" eingestuften Ländern. Dazu gehören alle EU-Staaten sowie einige Drittländer wie Australien, Südkorea oder Japan.

Die Einreiseerleichterungen fallen mit neuen Lockerungen zusammen. Ab Mittwoch öffnen in Frankreich auch die Innenräume von Cafés und Restaurants, die nächtliche Ausgangssperre beginnt erst um 23 Uhr statt bisher um 21 Uhr.

Tierschützer befürchten Abgabewelle bei Corona-Haustieren

10.36 Uhr: Tierschützer befürchten in Folge der "extremen Nachfrage nach Haustieren" in Zeiten von Corona eine Abgabewelle in deutschen Tierheimen. "Viele Menschen haben sich womöglich spontan, aus Einsamkeit durch die Kontaktbeschränkungen (...) ein Tier beim Züchter oder schlimmstenfalls über dubiose Internetanzeigen gekauft", sagte Tierschutzbund-Sprecherin Lea Schmitz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Einige der mehr als 550 Tierheime berichteten bereits jetzt schon von "Corona-Abgaben".

Dabei handelt es sich den Informationen zufolge etwa um Hunde oder Katzen, die in Zeiten hoher Infektionszahlen und strenger Kontaktbeschränkungen angeschafft wurden. „Eine größere Abgabewelle gibt es aber zum Glück noch nicht. Dennoch ist die Sorge groß“, sagte Schmitz.

Eine Tierliebhaberin schaut sich eine Katze im Tierheim Berlin an. Tierschützer fürchten, dass mit einem Abflauen der Pandemie viele Haustiere abgegeben werden. Foto: Annette Riedl/dpa

Die Pandemie hat nach Einschätzung des Deutschen Tierschutzbundes zu einem regelrechten "Haustierboom" geführt. Dabei stützen sich die Tierschützer auf Informationen des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) und des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH). Demnach nahm im Corona-Jahr 2020 die Zahl der Haustiere in deutschen Haushalten im Vorjahresvergleich um knapp eine Million Tiere zu.

Bericht: Mehrere hundert Millionen Euro für Schnelltests abgerechnet

9.55 Uhr: Von Jahresbeginn bis Mitte Mai sind in Deutschland einem Bericht zufolge mehrere hundert Millionen Euro in Zusammenhang mit Corona-Schnelltests abgerechnet worden. Rund 225 Millionen Euro entfielen auf Antigen-Schnelltests, weitere rund 338 Millionen Euro auf das Nehmen von Nasen- oder Rachenabstrichen, die für Schnell- und PCR-Tests nötig sind, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Freitag berichteten. Sie beriefen sich auf Antworten des Bundesgesundheitsministeriums auf Fragen der SPD-Fraktion.

In dem Schreiben wird demnach betont, dass die Zahlen keine Differenzierung nach sogenannten Bürgertests und anderen Testungen zuließen. So seien in der Zahl der Testkits "auch die Kontingenttestungen in medizinischen Einrichtungen umfasst". Die Zahl der Abstriche umfassten "auch die für PCR-Testungen oder laborbasierte Antigentestungen erforderlichen Abstrichnahmen". Zu beachten sei außerdem, "dass zwischen Leistungserbringung und Abrechnung mehrere Monate liegen können, so dass die Daten nicht das aktuelle Leistungsgeschehen wiedergeben", zitierten die Zeitungen weiter.

Passanten warten vor einem Corona-Testzentrum in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Stiko-Chef: "Keine Empfehlung für alle gesunden Kinder zu erwarten"

9.07 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat in der Debatte um Corona-Kinderimpfungen angedeutet, dass es keine generelle Empfehlung geben wird. "Es ist keine generelle Empfehlung der Stiko für alle gesunden Kinder zu erwarten", sagte Mertens am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Für die Empfehlung einer Impfung bei allen gesunden Kindern reichten die Daten bei weitem nicht aus.

Die Experten haben demnach viele verfügbare Daten aus Studien zusammengetragen. "Es sind alle Ergebnisse so, dass man sicher daraus keine Argumentation für eine generelle Impfung aller gesunden Kinder ableiten kann". In den nächsten Tagen will die Stiko ihre Empfehlung offiziell bekanntgeben. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Mertens um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen geworben.

Altmaier erwartet bis zu vier Prozent Wachstum in diesem Jahr

8.02 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet angesichts der abflauenden Corona-Krise in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum hierzulande von bis zu vier Prozent. Deutschland habe die Rezession besser überstanden als von vielen erwartet, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Der Staat habe seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 insgesamt 300 Milliarden Euro in die Hand genommen, um den Abschwung abzumildern. Dank dieses "beispiellosen gemeinsamen Kraftakts" sei es gelungen, schweren Schaden von der heimischen Wirtschaft abzuwenden. So seien Hunderttausende, vermutlich bis zu einer Million Arbeitsplätze gesichert worden.

Kinder können sich ohne Einwilligung der Eltern impfen lassen

3.02 Uhr: Kinder und Jugendliche können sich auch gegen den Willen ihrer Eltern gegen COVID-19 impfen lassen. "Wenn mir ein 14-Jähriger klar erklären kann, warum er geimpft werden will und das Thema auch versteht, dann ist eine Impfung ohne Einwilligung der Eltern möglich", sagte Jakob Maske, Bundespressesprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, dieser Redaktion. “Theoretisch haben wir ihm gegenüber sogar eine Schweigepflicht. Da dürften wir bei den Eltern nicht mehr nachfragen."

Eine Empfehlung an Ärzte, Kinder und Jugendliche gegen den Willen ihrer Eltern zu impfen, wollte Maske aber nicht aussprechen: "Das ist für uns immer der letzte Weg." Der goldene Weg sei, die Eltern mit ins Boot zu holen.

Kinder können sich in bestimmten Fällen gegen Corona impfen lassen – ohne Erlaubnis der Eltern. Sowohl Kinderärzte als auch Juristen empfehlen dies jedoch nicht. (Symboldbild) Foto: MiS / imago-images.de

Ähnlich äußerte sich der Medizinrechtler Thomas Schlegel: "Ich würde Ärzten davon abraten, das Wagnis einzugehen, Kinder gegen den Wunsch der Eltern gegen Covid-19 zu impfen. Alle Beteiligten sparen sich eine Menge Zeit und Ärger, wenn man offen damit umgeht." Bei der Impfung handele es sich um keine Notfallbehandlung, so Schlegel. "Das kann auch warten, bis der jugendliche Patient die Sache mit den Eltern geklärt hat."

Psychische Krisen durch Corona: Grüne fordern Sonderzulassungen für Kinder- und Jugendtherapeuten

1.48 Uhr: Die Grünen dringen auf schnelle Sonderzulassungen für Kinder- und Jugendtherapeuten, um junge Menschen zu unterstützen, die durch Corona psychisch erkrankt sind. Die Forderung ist Teil eines 5-Punkte-Plans, der unserer Redaktion vorliegt. Darin fordern die stellvertretende Fraktionschefin Maria Klein-Schmeink und Kirsten Kappert-Gonther, Berichterstatterin für seelische Gesundheit, die Bundesregierung auf, "eine Corona-Soforthilfe für psychisch kranke Kinder und Jugendliche einzurichten".

Konkret schlagen sie vor, angesichts der langen Wartezeiten auf Therapieplätze schnell Kapazitäten zu schaffen durch Sonderzulassungen für Therapeuten. Gleichzeitig müsse eine Übernahme der Kosten für eine Psychotherapie in einer Privatpraxis sichergestellt werden, wenn nicht in einer angemessenen Zeit ein Platz in einer Praxis mit kassenärztlicher Zulassung gefunden werde. Die Bundespsychotherapeutenkammer meldete im Januar deutlich mehr Anfragen und längere Wartezeiten bei Kinder- und Jugendtherapeuten als im Vorjahr.

Seelische Not zeige sich häufig erst, wenn eine Krise wieder abklingt, erklärte dazu Kirsten Kappert-Gonther, die selbst Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Der Bedarf an psychotherapeutischer Beratung und Behandlung werde voraussichtlich steigen. "Die Bundesregierung muss jetzt die Weichen für einen guten und flächendeckenden Zugang zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sicherstellen. Dazu sind Sonderzulassungen ein erster wichtiger Schritt", sagte sie.

Corona-News von Donnerstag, 3. Juni: EU-Behörde: Einige Migranten von Covid besonders betroffen

22.53 Uhr: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC sieht Hinweise für erhöhte Corona-Risiken bei einigen Gruppen von Migranten in Europa und fordert gezielte Maßnahmen, um die Menschen besser zu schützen. Dazu zählt auch gezieltes Werben in den jeweiligen Muttersprachen, um Impfraten zu erhöhen. Die Studie legte die ECDC am Donnerstag in Stockholm vor. Als "Migrant" gilt in der Studie eine Person, die für mindestens zwölf Monate entweder von einem anderen europäischen Land oder einem Drittstaat in ein Land der EU oder der europäischen Freihandelszone EFTA zieht.

Die EU-Behörde greift damit eine heikle politische Debatte auf. Teils gab es auch in Deutschland Schätzungen, wonach besonders viele Menschen mit ausländischen Wurzeln auf Covid-19 behandelt wurden. In Deutschland werden Angaben zu Staatsangehörigkeit oder Migrationshintergrund bei Covid-Kranken laut Infektionsschutzgesetz jedoch nicht erfasst. Das ECDC nennt nun Hinweise aus anderen europäischen Ländern. So seien in Dänemark, Norwegen und Schweden mehr Migranten unter Covid-Kranken festgestellt worden, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspräche.

Indien-Rückkehrer stirbt an Corona: Dresdner Hochhaus unter Quarantäne

21.39 Uhr: Nach dem Tod eines an Covid-19 erkrankten jungen Indien-Rückkehrers in Dresden hat das Gesundheitsamt für alle Bewohner eines Hochhauses Quarantäne angeordnet. Es handelt sich um ein Studentenwohnheim. Hintergrund sei der schnelle Krankheitsverlauf des Mannes, dessen Gesundheit sich nach zunächst gutem Allgemeinzustand rapide verschlechtert habe, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Er war zuvor aus Indien zurückgekehrt und hatte keine erkennbaren Vorerkrankungen. Es bestehe der begründete Verdacht, dass die Infektion auf eine Virusvariante zurückzuführen sei. Wie alt der Mann war, wurde nicht mitgeteilt.

Um Infektionsketten aufzudecken und zu unterbrechen, sollen am Freitag alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses verpflichtend auf Corona getestet werden. Sie stehen mindestens bis einschließlich Dienstag unter Quarantäne. Bis dahin seien die Corona-Tests ausgewertet und auf mögliche Virusvarianten untersucht worden, heißt es zur Begründung von der Stadt. Wieviele Menschen von der Quarantäne betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

Delta-Mutante dominiert nun in Großbritannien

20.15 Uhr: Die Delta-Mutante, die zuerst in Indien festgestellt wurde, dominiert nun in Großbritannien. Das gab die Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) bekannt. Die Variante könnte ein höheres Risiko für eine Behandlung im Krankenhaus bergen als die britische Alpha-Mutante, warnt die Behörde. In den jüngsten wöchentlichen Zahlen wuden 5472 neue Fälle der Delta-Variante gemeldet, womit die Gesamtzahl auf 12.431 steigt. Damit habe sie die Alpha-Mutante überholt.

Kalayci wirft CDU-Abgeordnetem Missbrauch von Testangebot vor

19.56 Uhr: Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann Missbrauch von Testangeboten vorgeworfen. "Was mir missfallen hat, ist der parteipolitische Missbrauch dieser Testmöglichkeiten", sagte Kalayci am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Die "Teststelle Heilmann" habe demnach keine Zertifizierung mehr. "Bürgertesten heißt, dass die Stelle politisch, religiös neutral sein muss. Wenn auf dem Bus "Heilmann" steht, dann ist diese Teststelle nicht neutral", so die Gesundheitssenatorin. "Und deswegen hat diese Apotheke diese Zertifizierung nicht mehr." Heilmann hatte zum Bundestagswahlkampf im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf in Zusammenarbeit mit einer Apotheke die "Teststelle Heilmann" eingerichtet. Dort waren in einem Doppeldecker-Bus Corona-Tests möglich.

Dafür, dass der Bus nun auch nicht mehr als Teststelle genutzt werden darf, hat der CDU-Politiker und ehemalige Justizsenator kein Verständnis: "Ich bin mehr als verwundert, weil es doch sehr erstaunlich ist, dass ein Bürger unter den 1600 Teststellen, die es inzwischen gibt, nicht selbst entscheiden kann, ob er in eine möchte, an der mein Konterfei hängt", sagte Heilmann der Deutschen Presse-Agentur. "Er muss es ja nicht machen, aber jetzt kann er gar nicht mehr hingehen." Er sehe auch nicht, welche Rechtsgrundlage es für die Entscheidung gebe. "In der Impfverordnung steht nichts von Neutralität", sagte Heilmann. "Woher die diesen Rechtsmaßstab nehmen, das scheint mir eine sehr kreative Erfindung zu sein."

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: dpa

Hälfte der erwachsenen Briten ist vollständig geimpft

19.11 Uhr: Jeder zweite Erwachsene in Großbritannien ist mittlerweile vollständig gegen Corona geimpft. "Ein weiterer wichtiger Meilenstein heute", twitterte Impf-Staatssekretär Nadhim Zahawi am Donnerstag. "50 Prozent aller Erwachsenen in Großbritannien haben nun den Schutz von zwei Impfdosen." Auch Premierminister Boris Johnson erhielt am Donnerstag seine zweite Impfdosis. Mehr als drei Viertel der Erwachsenen haben bislang eine erste Corona-Impfung erhalten. Die Briten befinden sich derzeit im Wettlauf der Impfungen mit der wohl sehr ansteckenden, zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante: Derzeit sind die Corona-Fallzahlen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 32 noch immer recht niedrig - allerdings hat der Anteil der Delta-Variante in den vergangenen Wochen rapide zugenommen.

Absagen von Wahlhelfern mit Impfbescheinigung: Berliner Bezirk prüft

18.37 Uhr: 60 Menschen haben im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg nach Angaben des Bezirksamtes kurz nach oder im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Erhalt einer Impfbescheinigung ihre Bereitschaft als Wahlhelfer zurückgezogen. Das Wahlamt prüfe die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahren, sagte die zuständige Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Wahlhelfer haben Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Sie gehören zur Prioritätsgruppe drei.

Stadträtin Heiß kritisierte das Verhalten: "Eine Absage führt nicht nur zu Mehraufwand, sondern gefährdet gegebenenfalls auch die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl." Absagen dürften nur unter bestimmten Gründen erfolgen, wie familiäre oder berufliche Verpflichtungen. Reicht die Begründung für die Absage nicht aus, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis 500 Euro geahndet werden kann, sagte Heiß. Auch in anderen Bezirken der Hauptstadt haben sich Wahlhelfer abgemeldet.

Charité-Studie: Kreuzimpfungen bieten guten Schutz

18.22 Uhr: Der vorläufigen Auswertung einer Charité-Studie zufolge bieten Kreuzimpfungen einen guten Schutz gegen Coronavirus-Infektionen: So sei die Immunisierung durch eine Astrazeneca-Dosis, gefolgt von einer Dosis Biontech zwölf Wochen später genauso wirksam wie zwei Impfdosen von Biontech-Pfizer. Die Kombination von verschiedenen Impfstoffen habe keinerlei Nachteile und sei gut verträglich, wie aus Twitter-Beiträgen des Charité-Wissenschaftlers Leif Erik Sander hervorgeht.

6/6 Our study provides real-world evidence that heterologous ChAdOx/BNT immunisation with 10-12 week intervals is well-tolerated & elicits comparable immune responses as homologous BNT/BNT vaccination, with evidence of enhanced T cell reactivity.https://t.co/kn1V9r7SkC — Leif Erik Sander (@Sander_Lab) June 2, 2021

USA verkünden erste Details zu Impfstoffverteilung an andere Länder

17.55 Uhr: Die US-Regierung will einen Großteil ihrer Impfstoff-Spenden an andere Länder über das Impfprogramm Covax verteilen. Das Weiße Haus veröffentlichte am Donnerstag Details zur Verteilung der ersten zugesagten 25 Millionen Impfstoffdosen an andere Staaten. Mindestens 75 Prozent davon, knapp 19 Millionen Dosen, sollen demnach über Covax vergeben werden. Davon seien etwa sechs Millionen Dosen für Lateinamerika und die Karibik vorgesehen, etwa sieben Millionen Dosen für Süd- und Südostasien und etwa fünf Millionen Dosen für Afrika. Die verbleibendenden rund 25 Prozent der ersten 25 Millionen Impfstoffdosen wiederum, etwa 6 Millionen Dosen, will die US-Regierung direkt an Länder abgeben, etwa an die Nachbarländer Kanada und Mexiko sowie Indien und Südkorea.

"Nicht vorbereitet": WHO warnt vor dritter Pandemie-Welle in Afrika

17.33 Uhr: Während die Industrieländer den Höhepunkt der Corona-Krise anscheinend hinter sich haben, kämpft Afrika mit rasant steigenden Infektionszahlen und Impfstoffmangel. Angesichts der Lage warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag, dass Afrika nicht auf eine dritte Pandemie-Welle vorbereitet sei. Besonders betroffen seien Uganda sowie die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa."Viele afrikanische Krankenhäuser und Kliniken sind noch lange nicht darauf vorbereitet, einen enormen Anstieg an schwer erkrankten Patienten zu bewältigen", sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti. "Die Gefahr einer dritten Welle in Afrika ist real und nimmt zu", fügte sie hinzu.

Ein Anwohner wird in Zomba in Malawi gegen Covid-19 geimpft. Foto: Joseph Mizere/XinHua / dpa

In den vergangenen Wochen erlebte der Kontinent einen Anstieg der Infektionen. Besonders besorgt zeigte sich die WHO wegen "exponentiell" steigender Corona-Zahlen in Kinshasa Ende Mai. "Die dritte Welle von Covid-19 ist bereits da", sagte ein Vertreter des kongolesischen Gesundheitsministeriums. Es handele sich um die Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde und die Beta-Variante aus Südafrika. "Diese Welle könnte tödlicher sein als die vorherigen", warnte er und führte den Anstieg auf die Missachtung von Abstands- und Hygieneregeln zurück.

Corona-Impfstoff für Dörfer in Kenia Corona-Impfstoff für Dörfer in Kenia

Gute Corona-Lage: EU erlaubt wieder unkomplizierte Einreise aus Japan

17.25 Uhr: Reisende aus Japan können künftig wieder leichter in die Europäische Union einreisen. Aufgrund verbesserter Corona-Zahlen wurde das Land am Donnerstag von der EU auf die Liste derjenigen Drittstaaten gesetzt, für die keine strengen Einreisebeschränkungen mehr gelten sollen. Auf der Liste standen bislang nur Australien, Neuseeland, Ruanda, Singapur, Südkorea, Israel und Thailand. Für alle anderen Staaten gelten drastische Einschränkungen, die für die meisten normalen Menschen aus dem Land ein Einreiseverbot bedeuten. Die Liste wird regelmäßig überarbeitet.

Auf die Einreisebeschränkungen hatten sich alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island bereits zu Beginn der Corona-Pandemie verständigt. Demnach sind alle nicht zwingend notwendigen Reisen in die EU verboten. Rechtlich bindend ist der Einreisestopp allerdings nicht. Zudem gelten Ausnahmen etwa für EU-Bürger und ihre Familien.

Studie der EU belegt deutlich angestiegenen Antisemitismus im Netz

16.51 Uhr: Eine neue EU-Studie zeigt einen deutlichen Anstieg von antisemitischen Inhalten auf deutschsprachigen Kanälen während der Corona-Pandemie. Im Vergleich zu den ersten beiden Monate des Jahres 2020 seien im Januar und Februar 2021 auf Twitter, Facebook und Telegram mehr als das Dreizehnfache an antisemitischen Inhalten auf deutscher Sprache erschienen, teilte die EU-Kommission mit. Die Studie "The rise of antisemitism online during the pandemic" untersuchte auch den Anstieg von antisemitischen Inhalten im Netz auf Frankreich bezogen. Dort steigerten sich antisemitische Inhalt im Netz um das Siebenfache.

Kontrollkomitee übt schwere Kritik an schwedischer Regierung

16.15 Uhr: Das Kontrollkomitee des schwedischen Reichstages hat Schwedens Regierung für deren Corona-Politik heftig kritisiert. In einem am Donnerstag vorgelegten Bericht werden zahlreiche Mängel aufgeführt. Kritisiert wird unter anderem, dass die Regierung keine Strategie zur Bekämpfung der Pandemie verabschiedet habe. Außerdem sei das Pandemiegesetz, das der Regierung mehr Vollmachten gibt, zu spät ausgearbeitet worden. "Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der Umgang der Regierung mit der Pandemie mangelhaft war", sagte die Vorsitzende Karin Enström.

Steinmeier sieht in der EU "bemerkenswerten Zusammenhalt"

15.46 Uhr: sieht nach "einigen nationalen Reflexen" in Europa, über das gern leichtfertig schlecht geredet werde, mittlerweile "wirklich bemerkenswertes Maß an Zusammenhalt und Solidarität". Steinmeier würdigte nach einem Gespräch mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Berlin auch das 750-Milliarden-Aufbauprogramm der EU. "Das ist ein Signal des Zusammenhalts. Wir brauchen aber auch ein Signal des Aufbruchs in Europa für die Zukunft nach der Krise", betonte er.

Dieses werde es nur geben, wenn stärker als in der Vergangenheit das Bewusstsein entstehe, dass Europa nicht nur die EU-Institutionen in Brüssel seien, sondern auch die 27 Mitgliedsstaaten und alle Bürgerinnen und Bürger. Die Veränderung der globalen Kräfte habe sich beschleunigt. „Und die Welt wartet eben nicht ohne weiteres auf Europa“, sagte Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts im Bild) bei der Begrüßung des Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Berlin. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Nur 35 Prozent der Deutschen laut Umfrage zufrieden mit EU-Corona-Politik

15.05 Uhr: Die Menschen in Deutschland sehen die EU-Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie einer Umfrage zufolge deutlich kritischer als andere Europäer. Nur 35 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik waren mit den Maßnahmen zufrieden, im Vergleich zu 48 Prozent im EU-Durchschnitt. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten neuen Eurobarometer unter knapp 27.000 Menschen hervor. Auch EU-weit ist eine knappe Mehrheit von 50 Prozent unzufrieden, in Deutschland 63 Prozent.

Die EU-Kommission hatte unter anderem die Beschaffung von Corona-Impfstoff für alle 27 Mitgliedsstaaten übernommen. Als im Frühjahr Nachschub fehlte, löste dies in Deutschland Kritik aus. Weitere EU-Maßnahmen waren die Versuche, die Abwehr der Pandemie zu koordinieren sowie die Beschlüsse für gemeinsame Wiederaufbauhilfen zur Erholung der Wirtschaft.

Pandemiekosten sollen laut Altmaier nicht durch Steuererhöhungen finanziert werden

14.43 Uhr: Bundeswirtschaftsminsiter Peter Altmaier (CDU) hat sich gegen Steuererhöhungen zur Refinanzierung der Corona-Hilfen ausgesprochen. "Ich glaube, dass es falsch wäre, mitten in einer Krise die Steuern zu erhöhen", sagte Altmaier den Fernsehsendern RTL und n-tv am Donnerstag. Er setzte auf "solide Haushaltsführung", um die rund 300 Milliarden Euro schrittweise zurückzuholen. Das Ziel müsse "möglichst viel neues Wachstum sein", sagte Altmaier weiter.

Die milliardenschweren Wirtschaftshilfen verteidigte Altmaier gegen den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung. Der Wettbewerb sei in Pandemie-Zeiten immer verzerrt, sagte Altmaier. Einzelne Unternehmen hätten von der Lage profitiert, andere hätten ihr Geschäftsmodell hingegen völlig verloren. "Deswegen müssen wir einen klugen Mittelweg gehen", sagte Altmaier. Insgesamt sei das Geld gut investiert gewesen, die deutsche Wirtschaft habe mittlerweile "das Schlimmste überstanden".

Peter Altmaier will die Corona-Hilfen nicht durch Steuererhöhungen refinanzieren. (Symbolbild) Foto: Robert Michael / dpa

Gericht kippt Ausgangssperre auf Mallorca

13.50 Uhr: Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat die Ausgangsperren für alle Menschen auf den Balearen aufgehoben. Auch die Beschränkungen bei Versammlungen wurden als unvereinbar mit den Gesetzen erklärt. Die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung seien der Bedrohungslage nicht angemessen, berichteten die Zeitung „El País“ und die Nachrichtenagentur Europa Press am Donnerstag unter Berufung auf das Gericht. Das Urteil selbst lag zunächst nicht vor. Die Richter hätten betont, dass punktuelle Einschränkungen individueller Recht zur Bekämpfung einer Pandemie zulässig seien, jedoch nicht generell für die gesamte Bevölkerung.

Die Regionalregierung der Balearen hatte nach dem Ende des landesweiten sechsmonatigen Corona-Notstandes am 9. Mai, der solche Maßnahmen erlaubte, eigenständig eine nächtliche Ausgangssperre und Beschränkungen bei Treffen auf Mallorca und den restlichen Inseln angeordnet. Allerdings sollte die nächtliche Ausgangssperre ohnehin in der Nacht von Samstag auf Sonntag enden.

Spahn: Suchen pragmatische Lösung für Nationalspieler aus England

13.29 Uhr: Es sind nur noch wenige Tage bis zu dem Beginn der Fußball-EM. Es ist aber weiter unklar, wie die geplanten Corona-Ausnahmeregeln für einreisende Spieler aus dem Virusvariantengebiet Großbritannien aussehen sollen. "Wir sind im Moment auf der Suche nach einer verantwortungsvollen, pragmatischen Lösung für genau diese Situation“", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag in Oxford der Deutschen Presse-Agentur.

Wer aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland einreist, muss eigentlich für 14 Tage in Quarantäne. Bei der DFB-Elf wären Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner (alle FC Chelsea) sowie Ilkay Gündogan (Manchester City) betroffen. Die Mannschaft bestreitet am 7. Juni in Düsseldorf ihr letztes Testspiel vor der EM. Die Bundesregierung hatte Ausnahme-Regelungen angekündigt.

Spahn verwies darauf, dass es nicht nur um die deutschen Nationalspieler gehe. Viele Teilnehmer an der Europameisterschaft, die auch in München stattfindet, spielten bei englischen Vereinen. Eine Lösung könne es aber nur „für eine sehr kleine Zahl“ Betroffener geben, sagte Spahn. Es müsse sichergestellt werden, dass entsprechende Test- und Sicherheitskonzepte greifen und die Ausbreitung von Varianten verhindern. „Wir wollen ja nicht Reisen unterbinden als Selbstzweck, sondern wir wollen zu diesem Zeitpunkt der Impfkampagne den Eintrag neuer Mutationen so weit als möglich reduzieren“, betonte Spahn.

Corona-Zahlen in Afghanistan steigen stark an

12.44 Uhr: Inmitten einer dritten Welle der Corona-Pandemie steigen die Neuinfektionen in Afghanistan stark an. Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsministeriums in der Hauptstadt Kabul hervor. Wurden vor rund 20 Tagen noch 200 tägliche Neuinfektionen registriert, so waren es am Mittwoch bereits mehr als 1500.

Lokale Medien berichteten von Engpässen in Krankenhäusern bei der Versorgung, Sauerstoff und Betten für Patienten. Die US-Botschaft in Kabul stellte am Donnerstag mit Verweis auf den starken Anstieg der Zahlen eine Gesundheitswarnung für Afghanistan aus. Darin hieß es unter anderem, US-Bürger hätten berichtet, dass ihnen die Aufnahme in Krankenhäuser aus Platzmangel verweigert worden sei.

Ein Passant geht in Kabul (Afghanistan) an einer bemalten Wand des Gesundheitsministeriums vorbei, auf der auf die coronabedingten Hygieneregeln hingewiesen wird. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa

Studie: Jede zweite Infektion unbekannt

12.30 Uhr: Ersten Ergebnissen einer Antikörperstudie der Unimedizin Magdeburg zufolge könnte auf jede gemeldete Corona-Infektion eine nicht gemeldete kommen. Von 1895 ungeimpften Studienteilnehmern hätten 110 Antikörper entwickelt, 57 davon hätten von ihrer Sars-CoV-2-Infektion gewusst, sagte Achim Kaasch, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, am Donnerstag. "Die andere Hälfte war zum Teil sehr überrascht, zum Teil haben sie es vermutet. Diese Fälle sind nicht in die offizielle Statistik eingegangen." Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen bilde also nur etwa die Hälfte des Infektionsgeschehens ab. Bei Ungeimpften sind Antikörper im Blut ein Zeichen für eine durchgemachte Corona-Infektion.

Laut Kaasch handelt es sich um bislang unveröffentlichte Daten, die einen Vorab-Einblick bieten sollen. Für die Studie werden laut der Unimedizin Blutspenderinnen und Blutspender aus Magdeburg und der Umgebung untersucht. Start sei im Januar 2021 gewesen. Die erste Phase, auf die sich die Zwischenergebnisse beziehen, lief bis Ende April. Rund 2100 Menschen nahmen teil. Weitere Studienphasen sollen bis Oktober 2022 folgen. Die Unimedizin hofft auf insgesamt 4000 bis 5000 Teilnehmer.

Spahn ruft G7-Staaten zu solidarischer Verteilung von Impfstoff auf

12.05 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mit Blick auf G7-Mitglieder wie Großbritannien und die USA eine solidarische Verteilung von Impfstoffen angemahnt. "Die Europäische Union hilft gerade, die Welt zu impfen. 50 Prozent der in der Europäischen Union hergestellten Impfstoffe werden und wurden exportiert, weil wir sehr genau wissen: Wir sind erst sicher, wenn alle auf der Welt sicher sind", sagte Spahn am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Oxford.

Deswegen werde er beim Treffen mit seinen G7-Kollegen "einmal mehr dafür werben, dass nicht nur die Europäische Union in die Welt exportiert". Großbritannien, das die G7-Ratspräsidentschaft inne hat, und die USA haben bisher fast keine Impfstoffe exportiert.

Fast 1,2 Millionen Menschen am Mittwoch geimpft worden

11.26 Uhr: Am Mittwoch sind in Deutschland fast 1,2 Millionen Menschen gegen Corona geimpft worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag (Stand: 10.20 Uhr) wurden bislang insgesamt 52,8 Millionen Impfdosen verabreicht. Demnach sind bisher 44,6 Prozent (37,1 Millionen) der Menschen mindestens einmal und 19,6 Prozent (16,3 Millionen) vollständig geimpft.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften verzeichnet das Saarland mit 48 Prozent. Sachsen liegt mit 39,4 Prozent etwas hinter den anderen Bundesländern zurück. Während das Saarland auch bei der Berücksichtigung aller verabreichter Impfdosen beim Tempo an der Spitze liegt, läuft die Kampagne laut RKI in Brandenburg am langsamsten. Das östliche Bundesland hat aber von allen Ländern bislang auch die wenigsten Impfdosen erhalten.

Ein medizinische Angestellte bereitet eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer vor. Foto: ZUMA Press/dpa

EU-Kommission will Zunahme von Grenzkontrollen stoppen

11.04 Uhr: Die Brüsseler EU-Kommission will die starke Zunahme von temporären Grenzkontrollen innerhalb des eigentlich grenzkontrollfreien Schengenraumes nicht länger hinnehmen. Ein am Mittwoch präsentierter Plan sieht vor, mit Staaten wie Deutschland und Frankreich Gespräche über die Notwendigkeit von temporär wieder eingeführten Personenkontrollen aufzunehmen. Sollte sich dabei zeigen, dass Kontrollen unverhältnismäßig verlängert werden, müssen die Länder den Angaben zufolge mit Vertragsverletzungsverfahren rechnen. Diese könnten am Ende auch Geldstrafen zur Folge haben.

Zudem will die Brüsseler Behörde zügig zu Fortschritten bei der Verbesserung des Außengrenzschutzes und beim Ausbau der Zusammenarbeit nationaler Sicherheitsbehörden kommen. Dies soll eine temporäre Wiedereinführung von Grenzkontrollen grundsätzlich überflüssig machen.

Altmaier sieht sich bei Auszahlung der Wirtschaftshilfen bestätigt

10.39 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mit Blick auf Betrugsvorwürfe gegen Testanbieter die teils langsame Auszahlung der Corona-Wirtschaftshilfen verteidigt. "Die Diskussionen, die es um die Testzentren und Impfzentren gegeben hat, die haben gezeigt, wie sensibel und gefährlich das sein kann. Und genau das haben wir bei den Wirtschaftshilfen verhindert", sagte Altmaier am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin.

Bei den Hilfsmaßnahmen habe man immer darauf achten müssen, dass diese Gelder nicht betrügerisch zweckentfremdet würden und dass nicht Unternehmen ohne Anspruch darauf sie beantragten. "Deshalb hat es zu Anfang einige Wochen gedauert", sagte Altmaier weiter.

Vor genau einem Jahr beschloss die Bundesregierung ein milliardenschweres Konjunkturpaket, das Bürgern und Betrieben auf die Beine helfen sollte. Das sogenannte "Wumms"-Paket hatte einen Umfang von 130 Milliarden Euro.

Mangel an Sauerstoffflaschen in Bolivien

10.01 Uhr: Angehörige von Corona-Patienten warten in Bolivien an der Tür einer medizinischen Sauerstofferzeugungsanlage, um ihre Sauerstoffflasche zu bekommen, auf die sie drei Tage gewartet haben. In Cochabamba, die am zweitstärksten vom Coronavirus betroffene Stadt des Landes, wird der Sauerstoff knapp. Die Erzeugungsanlagen sind von der Nachfrage gesättigt und die Angehörigen der Kranken schlafen tagelang auf der Straße, um eine Flasche nachfüllen zu können.

Angehörige von Corona-Patienten stehen in Bolivien tagelang für Sauerstoffflaschen an. Foto: David Flores/dpa

Mediziner blicken mit Sorge auf Ende der Impfpriorisierung

9.31 Uhr: Mediziner in Niedersachsen blicken einem Bericht zufolge mit Sorge auf die Aufhebung der Impfpriorisierung in der Corona-Pandemie am kommenden Montag. Die Kassenärztliche Vereinigung in Niedersachsen (KVN) fürchtet einen Andrang bei den Hausärztinnen und Hausärzten, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Zeitgleich würden für die erste Junihälfte nicht mehr Impfstoffe in Niedersachsen erwartet.

"Wie soll bei gleichbleibender Impfstoffmenge und erhöhter Nachfrage diese Quadratur des Kreises funktionieren? Dazu kommt noch, dass das Impfangebot an Kinder und Jugendliche bereits ab 7. Juni greift – also an dem Tag, an dem die Priorisierung bundesweit fallen soll", sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke der Zeitung (Donnerstag).

Trendbarometer: Deutsche planen trotz Corona Urlaub

8.58 Uhr: Die Mehrheit der Deutschen plant einer Umfrage zufolge trotz Corona-Pandemie eine Reise im Sommer. Zwei von drei Befragten (64 Prozent) gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv am letzten Mai- und ersten Junitag an, im Sommer verreisen zu wollen.

Knapp ein Drittel (31 Prozent) will dafür die ganze Zeit innerhalb Deutschlands bleiben, 15 Prozent wollen ins Ausland reisen und 18 Prozent wollen sowohl in Deutschland als auch im Ausland Urlaub machen. 33 Prozent wollen dagegen daheim bleiben.

Wer nicht verreist, tut das teils wegen der Pandemie: 53 Prozent der entsprechenden Befragten gaben an, wegen der unsicheren Corona-Lage nicht zu verreisen. Etwa jeder Vierte (24 Prozent) verzichtet dem RTL/ntv-Trendbarometer zufolge aus finanziellen Gründen. Festgezurrt haben aber auch die Reiselustigen ihre Pläne noch nicht unbedingt: 55 Prozent von ihnen haben noch nichts gebucht.

Viele Urlauber nutzen das sonnige und warme Sommerwetter zu einem Strandbesuch in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

"Lanz": Pandemie stürzt Kinder in Einsamkeit

8.21 Uhr: Im ZDF-Talk "Markus Lanz" ging es am Mittwochabend um die Einsamkeit von Jugendlichen durch Corona. Welche Rolle soziale Medien dabei spielen, lesen Sie hier.

Infektiologe: Umfassende Aufklärung bei Impfung von Kindern nötig

8.05 Uhr: In der Debatte um Corona-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren hat der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Thomas Grünewald, eine umfassende Aufklärung aller Impfwilligen über Wirkungen und Nebenwirkungen angemahnt. Die Nebenwirkungsraten seien durchaus hoch - etwa was Schmerzen an der Einstichstelle, Schwäche oder Kopfschmerzen betreffe, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem beruhe die Zulassungsstudie nur auf gut 1100 Kindern; bei der Zulassung der Impfstoffe für Erwachsene sei die Zahl sehr viel höher gewesen. "Wir wissen, dass sehr seltene Nebenwirkungen oder Probleme erst dann auftauchen und festgestellt werden, wenn eine ausreichend große Zahl an Impflingen in Studien überwacht geimpft wurden."

Studie: Einsatz von Antibiotika bei Covid-19-Patienten oft unnötig

7.38 Uhr: Antibiotika werden bei Covid-19-Patienten einer Studie zufolge weitaus häufiger eingesetzt als nötig wäre. Die Präparate würden wegen möglicher bakterieller Co-Infektionen verabreicht - diese gebe es aber bei Covid-19 vergleichsweise selten, berichten britische Forscher im Fachmagazin "The Lancet Microbe". Covid-19 selbst wird von einem Virus verursacht - gegen solche Erreger wirken Antibiotika nicht.

Das Team um Clark Russell und Cameron Fairfield von der University of Edinburgh hatte Daten zu gut 8600 Covid-19-Patienten untersucht, die im vergangenen Jahr in Kliniken eingeliefert und gezielt auf Bakterieninfektionen getestet wurden. Nur etwa 1100 davon - etwa 13 Prozent - hatten demnach eine begleitende bakterielle Infektion. Meist habe es sich um Sekundärinfektionen gehandelt, die mehr als zwei Tage nach der Einlieferung der Patienten ins Krankenhaus erworben wurden.

Eine Krankenhaus-Mitarbeiterin behandelt einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Foto: Jefferson Bernardes/AP/dp

Bericht: Nachtclubs in Spanien dürfen bei niedriger Infektionsrate wieder öffnen

7.09 Uhr: In Spanien dürfen Nachtclubs in Regionen mit niedriger Infektionsrate demnächst wieder öffnen. "Wir kehren nach und nach zur Normalität zurück", sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Mittwoch vor Journalisten. Die Regelung gilt für Regionen mit weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 14 Tagen. Die Nachtclubs dürfen zudem nur bis 03.00 Uhr früh öffnen. Ob Kapazitätsbeschränkungen für die Clubs gelten, blieb unklar.

Im August 2020 hatte die Regierung angesichts rasant steigender Corona-Fallzahlen die landesweite Schließung aller Nachtclubs angeordnet. Seit dem Ende des nationalen Notstands Anfang Mai haben die Regionalregierungen unterschiedliche Regelungen für das Nachtleben beschlossen.

Um das Vorgehen bei den Öffnungen zu vereinheitlichen, beriet sich Darias am Mittwoch mit den Gesundheitsministern der Regionen. Bislang weisen nur die Balearen, die Küstenregion von Valencia und die Enklave Ceuta weniger als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern auf.

Feiernde verlassen eine Bar in Barcelona. In Spanien dürfen Nachtclubs in Regionen mit niedriger Infektionsrate demnächst wieder öffnen. Foto: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa

Mehr psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen

6.47 Uhr: Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen haben während der Corona-Pandemie einem Bericht zufolge deutlich zugenommen. Die Zahl der wegen Essstörungen behandelten Minderjährigen könnte 2020 um rund 60 Prozent gestiegen sein, berichtete das ARD-"Mittagsmagazin" am Donnerstag unter Berufung auf eine Auswertung von Versichertendaten der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). Auch andere psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout könnten um rund 30 Prozent zugenommen haben.

Innerhalb von zehn Jahren habe sich die Zahl der Depressionen bei Minderjährigen fast verdoppelt. Auch Anpassungsstörungen, Burnout, Angststörungen und Essstörungen nahmen demnach zwischen 2009 und 2019 deutlich zu. Die Pandemie habe diesen Trend verstärkt. Bundesweit wiesen die Zahlen auf einen Anstieg von mehr als 20 Prozent aller psychischen Erkrankungen hin.

Trotz erfolgreicher Impfkampagne: Chiles Kliniken am Limit

4.07 Uhr: Trotz eines der am weitesten fortgeschrittenen Impfprogramme weltweit geraten in Chile die Krankenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie an ihre Grenzen. Die Intensivstationen des südamerikanischen Landes seien zu 96,7 Prozent ausgelastet, sagte der Beauftragte für die Intensivpflege des chilenischen Gesundheitswesens, Luis Castillo, am Mittwoch im Radiosender Cooperativa.

Im ganzen Land seien nur noch 146 Intensivbetten frei. Das sei die höchste Auslastung in Chiles Geschichte, sagte Castillo. Bei den meisten Intensivpatienten handele es sich um Menschen mit Covid-19. Ein Großteil sei noch nicht geimpft worden.

Dabei liegt Chile beim Bevölkerungsanteil der vollständig Geimpften mit rund 53 Prozent weltweit auf einem der vordersten Plätze. Chile hat sich frühzeitig Impfstoffe einer ganzen Reihe von Herstellern gesichert. Geimpft wird nach einem recht einfachen Priorisierungsplan ohne komplizierte Terminvergabe - in Gesundheitszentren, Fußballstadien und Impfstraßen.

Lauterbach warnt vor Infektionswelle durch Reiserückkehrer

3.15 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor einer neuen Infektionswelle durch Reiserückkehrer: Die Mutante Delta, die zuerst in Indien entdeckt wurde, werde sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten in zahlreichen europäischen Ländern ausbreiten. "Der Sommertourismus könnte sie schnell über den Kontinent verteilen", sagte Lauterbach dieser Redaktion. "Durch Reiserückkehrer wird sich die Mutante spätestens im Herbst auch in Deutschland großflächig ausbreiten." Das Ausmaß sei noch unklar, man müsse aber davon ausgehen, dass am Ende dieses Sommers deswegen eine neue Infektionswelle drohen könnte.

Touristen auf Teneriffa in einer Einkaufsstraße. Reiserückkehrer könnten die Pandemie neu antreiben, warnt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Foto: Arturo Jimenez/dp

Mit Blick auf die kommenden Wochen dagegen erwartet der SPD-Politiker eine vergleichsweise entspannte Infektionslage: Die Sieben-Tage-Inzidenz werde sich in den nächsten Tagen bei einem Wert von rund 35 einpendeln. "Danach wird sie weiter sinken." Die Öffnungsschritte führten zwar zu mehr Infektionen, gleichzeitig aber seien immer mehr Menschen durch Impfungen geschützt. Hinzu komme, dass sich vieles jetzt draußen abspiele – das senke ebenfalls das Infektionsrisiko. Der entscheidende Treiber für Infektionen seien nach wie vor Begegnungen in Innenräumen: "Dort, wo Partys oder Feiern in geschlossenen Räumen erlaubt sind, muss unbedingt sichergestellt sein, dass alle Teilnehmer geimpft, genesen oder getestet sind", forderte Lauterbach.

Mittwoch, 2. Juni: Betrug in Testzentren - Laschet warnt vor zu viel Bürokratie

Mit Blick auf den Betrugsskandal um Corona-Testzentren warnt der Vorsitzende der CDU, Armin Laschet , vor zu viel Bürokratie als Reaktion

warnt der Vorsitzende der CDU, , vor zu viel Bürokratie als Reaktion Der Vorsitzende der CDU und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet lehnt eine priorisierte Impfung von Kindern und Jugendlichen ab

Im Kampf gegen die Pandemie will Frankreich von Monatsmitte an auch Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren impfen

will Frankreich von Monatsmitte an auch Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren impfen US-Präsident Joe Biden hat einen "nationalen Aktions-Monat" angekündigt, um dafür zu sorgen, dass bis zum Unabhängigkeitstag 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben

70 Prozent aller Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben Die vor einigen Wochen als besorgniserregend eingestufte Corona-Variante Delta (B.1.617.2) spielt in Deutschland nach Daten des Robert Koch-Instituts weiter eine untergeordnete Rolle

spielt in Deutschland nach Daten des Robert Koch-Instituts weiter eine untergeordnete Rolle Die Koalition will die Pandemie-Notlage nationaler Tragweite verlängern, die als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Testkosten dient

nationaler Tragweite verlängern, die als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Testkosten dient Mit den Corona-Lockerungen in Italien kommen wieder Gäste in Bars und Restaurants, aber es fehlen offenbar 150.000 Arbeitskräfte

Auf Zypern kann man vom 4. Juni an den jeweils anderen Teil der Insel besuchen, ohne wegen Corona in Quarantäne zu müssen

kann man vom 4. Juni an den jeweils anderen Teil der Insel besuchen, ohne wegen Corona in Quarantäne zu müssen Norwege n hat dem Impfprogramm Covax weitere eine Million Impfdosen gespendet, die ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen

n hat dem Impfprogramm weitere eine Million Impfdosen gespendet, die ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen Die Schweiz streicht Thüringen und Sachsen an diesem Donnerstag von ihrer Liste der Risikogebiete

streicht Thüringen und Sachsen an diesem Donnerstag von ihrer Liste der Risikogebiete In Großbritannien haben mittlerweile drei Viertel (74,9 Prozent) der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten

haben mittlerweile drei Viertel (74,9 Prozent) der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten Regierung und Verwaltung müssen sich nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Konsequenz aus der Corona-Pandemie stärker gemeinsam auf neue Krisen vorbereiten

(CDU) als Konsequenz aus der Corona-Pandemie stärker gemeinsam auf neue Krisen vorbereiten In Japan sind Tausende von freiwilligen Helfern für die Olympischen Spiele einem Medienbericht zufolge abgesprungen

einem Medienbericht zufolge abgesprungen Auch angesichts einer sich bessernden Corona-Infektionslage kann das Hamburger Festival " MS Dockville " in diesem Jahr erneut nicht stattfinden

" in diesem Jahr erneut nicht stattfinden Nach den Grenzschließungen während der Corona-Pandemie und der Flüchtlingskrise will die EU-Kommission das Schengen-System für Reisefreiheit in Europa reformieren

während der Corona-Pandemie und der Flüchtlingskrise will die EU-Kommission das Schengen-System für Reisefreiheit in Europa reformieren Israel will kommende Woche mit der Impfung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen das Coronavirus beginnen

gegen das Coronavirus beginnen Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden bereits 18,8 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland vollständig geimpft , 43,9 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten

, 43,9 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten Laut dem Deutschen Tierschutzbund hat die gestiegene Nachfrage nach Haustieren im Corona-Jahr 2020 das unerlaubte Geschäft mit Welpen massiv angekurbelt

hat die gestiegene Nachfrage nach Haustieren im Corona-Jahr 2020 das unerlaubte Geschäft mit Welpen massiv angekurbelt Mit Milliardenausgaben will die britische Regierung Schulen, Schülern und Lehrkräften helfen, die Folgen der Corona-Pandemie zu meistern

In der Debatte um die Corona-Impfung von Kindern ab zwölf Jahren hat sich der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, gegen eine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen

Um auf eine mögliche nächste Pandemie vorbereitet zu sein, fordern Thüringer Ärzte einen größeren Vorrat mit medizinischer Schutzausstattung, Medikamenten und Ähnlichem anzulegen

Die Einreise in die Türkei aus Deutschland ist jetzt auch mit der Vorlage eines Corona-Antigen-Schnelltests möglich

Polen hat die Lockerung weiterer Corona-Beschränkungen angekündigt

Staatsanwälte haben rund um den Corona-Ausbruch im österreichischen Skiort Ischgl im Frühjahr 2020 fünf Beschuldigte identifiziert

im Frühjahr 2020 fünf Beschuldigte identifiziert Im Berliner Bezirk Neukölln sind nach Kontrollen von Corona-Teststellen fünf Einrichtungen geschlossen worden

Veröffentlichte E-Mails des US-Gesundheitsexperten Anthony Fauci zu Beginn der Pandemie zeigen, wie chaotisch es in der Krise unter Ex-Präsident Donald Trump zuging

zu Beginn der Pandemie zeigen, wie chaotisch es in der Krise unter Ex-Präsident Donald Trump zuging Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft nur noch einen Strang der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante Delta als "besorgniserregend" ein

Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch mehrere Eilanträge und Verfassungsbeschwerden gegen die Bundesnotbremse zurückgewiesen

Angesichts der zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen sieht die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen dem Ende der Priorisierung sorgenvoll entgegen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich in diesem Sommer besser auf eine möglicherweise im Herbst drohende neue Corona-Welle vorbereiten als im vergangenen Jahr

will sich in diesem Sommer besser auf eine möglicherweise im Herbst drohende neue Corona-Welle vorbereiten als im vergangenen Jahr Nach einer langen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie dürfen Chöre in Niedersachsen wieder gemeinsam üben - zunächst draußen unter freiem Himmel mit Hygieneregeln

Kurz vor dem Start der Impfkampagne in den Betrieben am 7. Juni haben sich die deutschen Betriebs- und Werksärzte zufrieden über die Zahl der über 700.000 Impfdosen geäußert

Trotz Aufhebung der Impfpriorisierung ab kommenden Montag werden in den Impfzentren Nordrhein-Westfalens erstmal keine Termine für Corona-Erstimpfungen zur Verfügung stehen

Der Corona-Lockdown in der australischen Millionenmetropole Melbourne wird um eine Woche verlängert

Auch nach der Corona-Pandemie will fast die Hälfte der Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge weiter Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen

zufolge weiter Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich nach der Bundesnotbremse für eine neue bundesweite Corona-Obergrenze ausgesprochen

Corona-News von Dienstag, 1. Juni: Stiko-Chef wirbt um Verständnis für Haltung bei Kinderimpfungen

Nach einer Überprüfung mehrerer Corona-Teststellen in Neukölln sind laut Berliner Gesundheitsverwaltung zwei der Einrichtungen geschlossen worden

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona geworben

gegen Corona geworben Die Slowakei macht trotz heftiger innenpolitischer Kritik Ernst mit dem Einsatz des in der EU nicht zugelassenen Corona-Impfstoffs Sputnik V

Biontech/Pfizer kann in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren

Die Chefs der vier internationalen Organisationen WHO, WTO, IWF und Weltbank fordern, dass reiche Länder rasch Milliardenbeträge für den Kampf gegen die Corona-Pandemie locker machen

In Hessen sind nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) zwei mögliche Betrugsfälle in Corona-Testzentren registriert worden

In Bayern sind den Ermittlungsbehörden inzwischen zwei Fälle bekannt, in denen der Verdacht auf Betrügereien rund um Abrechnungen in Corona-Testzentren besteht

Erstmals seit mehr als 14 Monaten ist im Vereinigten Königreich binnen eines Tages niemand an oder mit Covid-19 gestorben

ist im Vereinigten Königreich binnen eines Tages niemand an oder mit Covid-19 gestorben Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Notfallzulassung für das Corona-Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac erteilt

