Dem RKI zufolge sind fast drei Viertel der Erwachsenen vollständig geimpft. Mehr Informationen dazu lesen Sie im Corona-Newsblog.

Das RKI meldet aktuelle Zahlen zur Corona-Pandemie

Die Inzidenz sinkt leicht, auch die Hospitalisierungsrate geht zurück

Forscher haben in Fledermäusen Coronaviren entdeckt, die Sars-CoV-2 stark ähneln sollen

In Thailand sinken die Corona-Zahlen auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli

Malaysia impft seine Bevölkerung sehr erfolgreich

Kinderärzte-Präsident Fischbach bringt eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ins Gespräch

Berlin. Deutschland steckt in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Aktuell hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Robert Koch-Institut eingependelt, tendenziell sinkt sie sogar eher. Auch die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten, geht derzeit leicht zurück. Ob die Welle damit gebrochen ist und ob der Rückgang der Zahlen am Impffortschritt liegt, ist noch nicht sicher.

In Deutschland sind zur Zeit rund 64 Prozent der Menschen voll geimpft – viel zu wenig, um sorglos in den Winter zu gehen. Zum Vergleich: In Malaysia sind mehr als 84 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Das schwer von Corona getroffene Land denkt derzeit über eine vorsichtige Öffnung seiner Grenzen für Handel und Tourismus nach und will die Impfquote weiter erhöhren.







In Deutschland wird derweil diskutiert, ob eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt werden muss. Kinderärzte-Präsident Fischbach forderte etwa, dass Beschäftigte in Kitas, Schulen und Kliniken zur Impfung verpflichtet werden sollten.

RKI meldet neue Infektionszahlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 60,3 an. Am Vortag hatte der Wert bei 61,7 gelegen, vor einer Woche bei 68,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4171 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4664 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 101 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 81 Todesfälle. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate

Corona-News von Dienstag, 28. September: Fast drei Viertel der Erwachsenen vollständig geimpft

11.54 Uhr: Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sind nun fast drei Viertel der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren vollständig geimpft. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag inzwischen 74,7 Prozent aller Menschen ab 18 Jahren bekommen - und 33,2 Prozent derjenigen von 12 bis 17 Jahren. Mindestens eine erste Impfung haben demnach 78,6 Prozent der Erwachsenen und 41 Prozent der 12- bis 17-Jährigen erhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb auf Twitter:"Das ist eine gute Quote." Jede weitere Impfung gebe allen mehr Sicherheit für Herbst und Winter. Insgesamt sind inzwischen 53,3 Millionen Menschen oder 64,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Mindestens einmal geimpft sind 56,4 Millionen Menschen oder 67,8 Prozent aller Einwohner.

Knapp 75 % der Erwachsenen und ein Drittel der 12-17-Jährigen haben den vollen Impfschutz. Mind. eine Dosis haben 78,6% der Erwachsenen und 41% der 12-17-Jährigen erhalten. Das ist eine gute Quote. Und jede weitere Impfung gibt uns allen mehr Sicherheit für Herbst und Winter. — Jens Spahn (@jensspahn) September 28, 2021

Geimpfte ausländische Touristen dürfen ab November wieder in den Iran

11.36 Uhr: Vollständig geimpfte ausländische Touristen dürfen ab November wieder in den Iran einreisen. Die Visa erhalten die Touristen bei der Einreise ins Land, wie das Tourismusministerium laut Nachrichtenagentur Ilna am Dienstag mitteilte. Der Iran hatte im April 2020 die Einreise ausländischer Touristen wegen der Corona-Pandemie verboten.

Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für den Iran, der wegen der US-Sanktion seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Laut Medienberichten hatte das Land vor der Corona-Krise fast 9 Millionen ausländische Touristen im Jahr. Danach jedoch brach die Tourismusindustrie komplett zusammen.

Coronaviren bei Fledermäusen: Starke Übereinstimmung mit Sars-CoV-2

11.19 Uhr: Experten haben in Höhlen in Laos in Fledermäusen drei Coronaviren entdeckt - diese sollen Sars-CoV-2 so ähnlich sein wie bislang kein anderes Virus. Das Erbgut der drei Spezies von Hufeisennasen sollen zu mehr als 95 Prozent mit Sars-CoV-2 übereinstimmen.

Demzufolge sollen die Bindedomänen der Erreger nahezu identisch mit denen von Sars-CoV-2 sein, wobei die Partikel offenbar auch menschliche Zellen infizieren können. Fachleute werten die vielen Gemeinsamkeiten als weiteren Hinweis dafür, dass Sars-CoV-2 natürlich entstanden ist.

Japan hebt monatelangen Corona-Notstand auf

10.33 Uhr: Japan wird den Corona-Notstand zum Monatsende aufheben. Das kündigte der scheidende Ministerpräsident Yoshihide Suga am Dienstag an. Nach dem planmäßigen Ende der Maßnahmen am 30. September steht erstmals seit Anfang April keine Region des Inselreiches mehr unter Notstand oder Quasi-Notstand. Die Zahl der Neuinfektionen sowie der Patienten mit schweren Symptomen habe dramatisch abgenommen, sagte Suga im Parlament.

Die Restriktionen werden stufenweise gelockert. Der Notstand in Tokio sowie 18 weiteren Präfekturen sieht im wesentlichen vor, dass Restaurants keinen Alkohol ausschenken und früher schließen. Fortan ist Alkohol wieder erlaubt, die Restaurants sind aber aufgerufen, einen weiteren Monat lang früher zu schließen. Japan hatte den inzwischen fünften Notstand immer wieder verlängert und ausgeweitet. Einen Lockdown mit harten Ausgangssperren wie in anderen Ländern hat Japan seit Beginn der Pandemie jedoch nie verhängt.

Ältere bekommen Hochdosis-Impfstoff gegen Grippe

7.20 Uhr: Hochdosis-Impfstoff für mehr Schutz heißt es in diesem Jahr für Menschen ab 60 Jahren, die sich gegen Grippe impfen lassen. Dieser spezielle Impfstoff unterscheidet sich durch bestimmte Wirkverstärker oder eine höhere Menge von enthaltenen Antigenen von den normalen Influenza-Impfstoffen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Impfstoff für Ab-60-Jährige. Die Schutzimpfungs-Richtlinie, die grob gesagt regelt, welche Impfungen als Kassenleistungen gelten, wurde daran angepasst: Sie sieht bei Menschen ab 60 den Hochdosis-Influenza-Impfstoff vor.

Hochdosis-Impfstoffe haben dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge eine leicht höhere Wirksamkeit bei Älteren. Doch schon eine etwas bessere Wirkung verhindere bei dieser Risikogruppe eine relevante Zahl zusätzlicher Grippe-Fälle und schwerer Krankheitsverläufe.

Kurztherapie-Programm für Spritzen-Phobiker

6.01 Uhr: Drei Prozent der Bevölkerung sind nach Expertenschätzungen über die gesamte Lebensspanne gesehen von einer sogenannten Blut-Spritzen-Verletzungsphobie betroffen. Das Max-Planck-Institut (MPI) für Psychiatrie in München bietet ein Kurztherapie-Programm gegen die Phobie an, wie die Oberärztin der psychiatrischen Ambulanz des MPI, Angelika Erhardt, sagte. 90 Prozent der Teilnehmer verließen das Programm mit einer Impfung oder einer Blutabnahme.

"Das ist eine Erkrankung. Wir bewegen uns dann nicht im Rahmen von einem bisschen Angst vor der Spritze", sagte Erhardt. Betroffenen riet Angstforscher Borwin Bandelow, sich mit der Angst direkt zu konfrontieren und sich impfen zu lassen. Bei einer sehr starken Phobie könne man sich notfalls ein Beruhigungsmittel verschreiben lassen und zur Impfung mitnehmen. Angehörige sollten behutsam mit Betroffenen umgehen und sie zu einem Impftermin begleiten.

Grippeimpfung in einer Apotheke Foto: David Inderlied/dpa

Malaysia will über vorsichtige Öffnung für Tourismus entscheiden

5.20 Uhr: Malaysia denkt über eine vorsichtige Öffnung seiner Grenzen für Geschäftsreisende und Urlauber nach. Die Regierung werde voraussichtlich noch in dieser Woche entscheiden, ob und wann vollständig geimpfte Malaysier wieder ins Ausland und Ausländer nach Malaysia reisen dürfen, berichtete die Zeitung "The Star" am Dienstag unter Berufung auf den Vorsitzenden des "National Recovery Council" (Rat für die nationale Wiederbelebung), Muhyiddin Yassin.

Die Corona-Zahlen in dem südostasiatischen Land sinken seit Wochen. Am Montag hatten die Behörden weniger als 11.000 Neuinfektionen gemeldet. Ende August gab es noch täglich rund 20.000 Fälle am Tag.

Derweil sind Behördenangaben zufolge bereits mehr als 84 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft. Bis Anfang Oktober soll diese Zahl auf 90 Prozent steigen. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für eine Öffnung, hieß es. Lesen Sie auch: Rätsel gelöst – Warum Rauchen vor Corona schützen kann

Corona-Zahlen in Thailand auf tiefstem Stand seit Mitte Juli

5.25 Uhr: Thailand bekommt seine bisher schwerste Corona-Welle immer besser in den Griff. Am Dienstag meldeten die Behörden in Bangkok rund 9400 Neuinfektionen - so wenige, wie seit Mitte Juli nicht mehr. Die höchste jemals in dem südostasiatischen Land verzeichnete Zahl waren 23 400 neue Fällen innerhalb von 24 Stunden am 13. August. Bislang ist jedoch nur etwa ein Viertel der rund 70 Millionen Einwohner vollständig geimpft. Lesen Sie auch: Corona-Pandemie: Wo es die Deutschen in den Urlaub hinzieht

Wegen strikter Maßnahmen sinken die Zahlen aber seit Wochen stetig, so dass die Regierung zum Wochenbeginn weitere Lockerungen des Lockdowns ab dem 1. Oktober angekündigt hat. Dann dürfen Museen, Fitnessstudios, Spas und Kinos wieder öffnen. Zudem werden die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen um eine Stunde verkürzt. Auch für Reisende gibt es gute Nachrichten: Vollständig Geimpfte müssen nach der Ankunft in Thailand nur noch sieben statt wie bisher 14 Tage in Hotel-Quarantäne.

Kinderärzte-Präsident: Impfpflicht für bestimmte Berufe erwägen

4.55 Uhr: Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hat eine Corona-Impfpflicht für Erzieherinnen, Lehrkräfte sowie Beschäftigte in Gesundheitsberufen und der Pflege ins Gespräch gebracht. "Wenn viele Beschäftigte in Kitas, Schulen und Kliniken Impfungen weiter verweigern, sollte der Gesetzgeber ernsthaft über eine Impfpflicht in diesen sensiblen Bereichen nachdenken", sagte Fischbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). "Wer mit vulnerablen Gruppen zu tun hat und die eigene Immunisierung ablehnt, hat seinen Verstand ausgeschaltet", sagte er.

Neben der Politik sieht Fischbach auch Betriebsärzte von Kliniken in der Verantwortung: "Sie müssen aufklären und das medizinische Personal an seine Pflicht erinnern, kranken Menschen zu helfen und sie vor Ansteckungen zu schützen."

New Yorker Met-Oper wieder auf - erstmals Oper eines Afroamerikaners

4.10 Uhr: Nach anderthalbjähriger Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie hat die New Yorker Metropolitan Oper ihre Türen wieder geöffnet - und das mit der erstmaligen Aufführung eines Werks eines afroamerikanischen Komponisten in der Geschichte des Opernhauses. Die Zuschauer feierten am Montagabend (Ortszeit) die Premiere von "Fire Shut Up in My Bones", komponiert von dem Jazz-Trompeter Terence Blanchard, der zuvor unter anderem Filmmusik für Regisseur Spike Lee geschrieben hatte. Die Oper basiert auf der gleichnamigen Autobiografie von Charles Blow über dessen Kindheit und Jugend im südlichen US-Bundesstaat Louisiana.

Szene aus "Fire Shut Up in My Bones", mit dem die Met die Saison eröffnet. Es ist die erste Oper eines Schwarzen in der Geschichte des New Yorker Opernhauses. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

"Es ist eine phänomenale Ehre und überwältigend. Aber gleichzeitig sehe ich das auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge", hatte der 59-jährige Blanchard zuvor der "New York Times" gesagt. In der gesamten 138 Jahre langen Geschichte des renommierten Opernhauses war zuvor keine Oper eines afroamerikanischen Komponisten aufgeführt worden. "Die Black Lives Matter-Bewegung hatte da ohne Zweifel einen großen Einfluss", sagte Met-Chef Peter Gelb der Zeitung. "Es hat sich so angefühlt, als ob es wichtig wäre, dass die Met antwortet."

(fmg/dpa/afp/epd)

