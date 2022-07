Ein Nachbarland Deutschlands schafft die Isolation für Corona-Infizierte ab. Das RKI meldet aktuelle Fallzahlen. Alle Infos im Blog.

Österreich lockert die Regeln für Corona-Infizierte

Das RKI registriert am Dienstag 145.472 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 678,7

Inzidenz bei 678,7 Lehrerverbände sind gegen die Aufhebung der Corona-Isolationspflicht

Karlsruhe nimmt den milliardenschweren EU-Corona-Fonds unter die Lupe

US-Präsident Joe Biden ist wegen einer Corona-Infektion in Isolation – mit seinem Hund

Berlin. Die Corona-Sommerwelle rollt weiter über Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen 145.472 Neuinfektionen und 187 Todesfälle innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 678,7 (Vorwoche: 744,2; Vormonat: 605,9).

In der Ampel-Koalition gibt es derzeit Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Isolationspflicht bei Corona-Infektionen. Die FDP unterstützt die Forderung von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, auf eine solche Regelung künftig zu verzichten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Grünen wollen die Isolationspflicht hingegen beibehalten.







Corona-News von Dienstag, 26. Juli: Österreich lockert die Regeln für Corona-Infizierte

17.25 Uhr: Mitten in der sommerlichen Corona-Welle schafft Österreich die Isolation für Infizierte ab. "Wir machen jetzt Verkehrsbeschränkungen statt verpflichtender Quarantäne", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag in Wien. Die grundsätzliche Lockerung werde ab 1. August gelten. Auch Infizierte dürften nun weiter unterwegs sein, allerdings mit FFP2-Maske. "Wer krank ist, bleibt zu Hause", appellierte Rauch zugleich an die Bürger. Die Entscheidung sei auch gerade mit Blick auf die psychischen und sozialen Folgen der Corona-Krise gefallen, sagte Rauch. Weltweit hätten Ängste und Depressionen zugenommen. "Wir gehen einfach gut vorbereitet in eine neue Phase der Pandemie-Bekämpfung."

"Wir können die Pandemie nicht wegtesten, nicht wegimpfen und nicht wegabsondern", hieß es. Weiterhin gelte eine Meldepflicht, um einen Überblick über das Krankheitsgeschehen zu behalten.

Eine Frau in Corona-Isolation blickt aus dem Fenster. Foto: VioletaStoimenova/istock

Marburger Bund: Ende der Isolationspflicht wäre katastrophal

15.01 Uhr: Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Niedersachsen hat vor einer Aufhebung der Isolationspflicht im Falle einer symptomfreien Corona-Infektion gewarnt. Die Forderung des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, gehe an der Versorgungsrealität im Gesundheitswesen vorbei und hätte katastrophale Folgen, teilten die beiden Vorsitzenden der Gewerkschaft, Hans Martin Wollenberg und Andreas Hammerschmidt, am Dienstag in Hannover mit. Ausdrücklich begrüßten sie die Positionierung von Ministerpräsident Stephan Weil und Sozialministerin Daniela Behrens (beide SPD), die den Forderungen eine Absage erteilt hatten.

Gassen hatte am Wochenende für ein Ende der meisten Schutzmaßnahmen plädiert und gesagt, die Omikron-Mutante sollte als "Friedensangebot des Virus" angesehen werden. Es sei nicht möglich, sich dauerhaft vor dem Virus zu verstecken. Außerdem seien Geimpfte gut gegen schwere Verläufe geschützt.

Bundesregierung verteidigt milliardenschweren Corona-Fonds

12.22 Uhr: Die Bundesregierung hat die gemeinsame Schuldenaufnahme für den Hunderte Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds der EU verteidigt. So etwas wie die Corona-Krise habe man noch nicht gesehen, sagte Finanzstaatssekretär Werner Gatzer am Dienstag in Karlsruhe beim Verhandlungsauftakt vor dem Bundesverfassungsgericht. Er erinnerte an die dramatische Entwicklung im Frühjahr 2020. Damals sei in vielen europäischen Staaten das öffentliche Leben heruntergefahren worden, mit immensen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Ein entschlossenes gemeinsames Handeln sei in dieser Situation notwendig gewesen. Schon die Ankündigung des Aufbauprogramms habe positive Effekte gehabt und für Beruhigung gesorgt.

Die im Sommer 2020 verabredeten Hilfen sollen die 27 EU-Staaten dabei unterstützen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Das Geld dafür nimmt die EU-Kommission an den Kapitalmärkten auf. Insgesamt geht es um ein Volumen von 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018 - das sind inzwischen knapp 807 Milliarden Euro.

Lebenserwartung seit Beginn der Pandemie gesunken

8.57 Uhr: Die Lebenserwartung in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug im Jahr 2021 für neugeborene Mädchen 83,2 Jahre und für neugeborene Jungen 78,2 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung von Neugeborenen im Vergleich zum letzten Vorpandemiejahr 2019 stark verringert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete: Bei Jungen um 0,6 Jahre, bei Mädchen um 0,4 Jahre.

"Hauptgrund für diese Entwicklung sind die außergewöhnlich hohen Sterbefallzahlen während der Coronawellen", berichteten die Statistiker. Die Entwicklung der Lebenserwartung zeige Veränderungen der Sterblichkeit an, die von der Altersstruktur unabhängig sind. Sie seien deshalb besonders gut für Zeitvergleiche geeignet.

Lehrerverbände gegen Aufhebung der Corona-Isolationspflicht

5.47 Uhr: Mehrere Lehrerverbände haben sich gegen ein Ende der Corona-Isolationspflicht ausgesprochen. "Die Selbstisolation jetzt aufzugeben, käme bei den aktuellen Infektionszahlen einer Durchseuchung gleich", sagte der Vizevorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Andreas Keller, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auch der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte dem RND: "Wenn alle Quarantäne- und Schutzmaßnahmen aufgegeben werden und sich Infektionen ungehindert ausbreiten können, besteht die Gefahr, dass sich der bestehende Lehrkräftemangel so verschärft, dass das Kartenhaus Schule endgültig zusammenbricht." Am Wochenende hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, für eine Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänepflichten ausgesprochen, um Personalnot zu lindern.

Karlsruhe nimmt milliardenschweren EU-Corona-Fonds unter die Lupe

4.16 Uhr: Die Pandemie hat den Volkswirtschaften in Europa zugesetzt. Mit sehr viel Geld aus Brüssel soll der Neustart nach der Krise gelingen. Der Preis dafür: gemeinsame Schulden auf Jahrzehnte. In Deutschland steht das Hunderte Milliarden Euro schwere Aufbauprogramm noch unter Vorbehalt. Etliche Menschen haben dagegen in Karlsruhe geklagt. Das Bundesverfassungsgericht nimmt ihre Bedenken ernst und will den Fonds genau prüfen. Am Dienstag (10.00 Uhr) und Mittwoch findet dazu eine große Verhandlung statt. (Az. 2 BvR 547/21 u.a.)

Die im Sommer 2020 verabredeten Hilfen haben ein Volumen von bis zu 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018. Berücksichtigt man die Inflation, sind das inzwischen knapp 807 Milliarden Euro. Das Geld wird an den Kapitalmärkten aufgenommen und soll bis spätestens Ende 2058 zurückgezahlt sein. Die einzelnen Staaten bekommen es teils als Darlehen, teils als Zuschüsse. Sie sollen die Mittel vor allem für den Klimaschutz und die Digitalisierung einsetzen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Foto: dpa

Biden in tierischer Corona-Isolation: "Hund hat mich geweckt"

1.26 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist derzeit wegen einer Corona-Infektion in Isolation – und hat dabei tierische Gesellschaft. "Ich fühle mich großartig. Ich habe zwei ganze Nächte durchgeschlafen", sagte Biden am Montagnachmittag (Ortszeit) auf die Frage eines Journalisten nach seinem Befinden bei einer Videoschalte. "Mein Hund musste mich heute Morgen sogar wecken. Meine Frau ist nicht hier. Normalerweise führt sie ihn morgens aus, während ich oben trainiere", erzählt Biden weiter. Er sei aufgewacht, weil Hund "Commander" ihn mit der Nase angestupst habe.

Biden hatte zuvor bereits auf Twitter ein Bild mit "Commander" veröffentlicht. Auf dem Foto war zu sehen, wie Biden telefonierend auf einem Balkon des Weißen Hauses sitzt – daneben liegt der Deutsche Schäferhund auf dem Sofa.

US-Präsident Joe Biden ist derzeit wegen einer Corona-Infektion in Isolation - und hat dabei tierische Gesellschaft. Hund "Commander" war ein Geschenk seines Bruders und wohnt seit Ende des vergangenen Jahres im Weißen Haus. Foto: Adam Schultz/The White House via AP/dpa

