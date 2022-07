Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist mit Corona infiziert. Lauterbach kritisiert Kassenärzte-Chef. Mehr im Blog.

In der Debatte um die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fordert FDP-Vize Kubicki ein zügiges Ende der staatlichen Regelung

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hatte am Wochenende ein Ende der Isolationspflicht gefordert

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kritisiert diesen Vorschlag

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Thüringens Gesundheitsministerin hält die Impfpflicht im Gesundheitswesen für nicht haltbar

RKI meldete am Samstag gut 92.000 Corona-Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 709,7

Berlin. Die Corona-Sommerwelle rollt weiter über Deutschland. Während deutsche Kliniken unter der zunehmenden Belastung zu ächzen beginnen, gibt es eine Debatte über ein mögliches Ende der Isolationspflicht.

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hatte am Wochenende gefordert, dass Corona-Infizierte künftig nicht mehr in Isolation oder Quarantäne müssen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will hingegen definitiv daran festhalten.







Corona-News von Sonntag, 24. Juli: Ende der Corona-Isolationspflicht für Kubicki "überfällig"

22.09 Uhr: In der Debatte um die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fordert FDP-Vize Wolfgang Kubicki ein zügiges Ende der staatlichen Regelung: "Aus meiner Sicht ist es sowohl epidemiologisch als auch aus Gründen der Eigenverantwortung überfällig, den Menschen diese Entscheidung wieder zu überlassen - so, wie es andere europäische Länder schon längst getan haben", sagte Kubicki unserer Redaktion. Der Grundsatz "Wer krank ist, soll zu Hause bleiben" möge für manche revolutionär klingen, sei aber vor der Corona-Pandemie gesellschaftliche Normalität gewesen, so Kubicki.

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hatte am Wochenende ein Ende der Isolationspflicht gefordert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dagegen will daran festhalten. Die Obfrau der Grünen im Gesundheitsausschuss, Saskia Weishaupt, verlangte ebenfalls ein Festhalten an der Regelung: Wer Corona habe, müsse zuhause bleiben, sagte Weishaupt dieser Redaktion. Wenn Menschen zur Arbeit gingen, sollten sie nicht der Gefahr ausgesetzt sein, sich anzustecken. "Wir schlittern in einen Herbst, wo die Quarantäne- und Isolationsregeln besonders wichtig werden und letztlich Menschenleben retten werden", mahnte die Gesundheitspolitikerin.

Bidens Covid-Symptome bessern sich "deutlich"

21.16 Uhr: Die Symptome von US-Präsident Joe Biden wegen seiner Coronavirus-Infektion haben sich nach Angaben des Arztes weiter "deutlich" gebessert. Der 79-Jährige leide primär noch unter Halsschmerzen, hieß es in einem Schreiben von Präsidentenarzt Kevin O'Connor vom Sonntag, das das Weiße Haus veröffentlichte. Die anderen Symptome - laufende Nase, Husten und Gliederschmerzen - seien klar zurückgegangen. Er sei weiterhin heiser. Die Behandlung mit dem Covid-19-Medikament Paxlovid werde fortgesetzt.

O'Connor hatte am Samstag mitgeteilt, nach der sequenzierten Analyse habe sich Biden vermutlich mit der Omikron-Untervariante BA.5 infiziert, die derzeit für 75 bis 80 Prozent aller Infektionen in den USA verantwortlich sei. Das Weiße Haus hatte am Donnerstag verkündet, dass sich Biden mit dem Coronavirus infiziert habe, seine Amtsgeschäfte aber aus der Isolation heraus weiter ausübe. Biden hatte sich am Freitag bei einem virtuellen Treffen mit seinem Wirtschaftsteam, bei dem er aus seinem Wohntrakt im Weißen Haus zugeschaltet war, mit heiserer Stimme zu Wort gemeldet. "Ich fühle mich viel besser als ich klinge", sagte er.

US-Präsident Joe Biden ist mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Corona: Warum die neue Sorglosigkeit gefährlich ist

19.00 Uhr: Das Coronavirus hat in den vergangenen Wochen und Monaten viel von seinem Schrecken eingebüßt. Redakteurin Gudrun Büscher findet, dass wir trotzdem nicht zur Tagesordnung übergehen sollten. Lesen Sie hier Ihren Kommentar: Warum die neue Sorglosigkeit gefährlich ist

Kommt das Ende der Isolationsplflicht?

18.16 Uhr: Die aktuelle Omikron-Welle führt zu massenhaften Personalausfällen in ganz Deutschland. Deshalb will die FDP jetzt die Isolationspflicht beenden. Doch damit sind längst nicht alle einverstanden. Lesen Sie hier: Müssen sich Corona-Infiziert bald nicht mehr isolieren?

Sauerstoff gegen Corona-Spätfolgen

17.10 Uhr: Long Covid hat gravierende Symptome und war bisher nicht behandelbar. Doch Forscher haben nun eine Therapie gegen Corona-Spätfolgen entwickelt. Lesen Sie dazu: Neue Long Covid-Therapie – Sauerstoff gegen Corona-Spätfolgen

Forschungsministerin Stark-Watzinger mit Corona infiziert

16.16 Uhr: Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Leider wurde ich positiv auf Corona getestet und bin deshalb in häuslicher Isolation", schreibt die FDP-Politikerin bei Twitter und zeigt sich enttäuscht, dass sie mehrere geplante Besuche in den kommenden Tagen unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg nicht realisieren kann. "Ich habe mich schon sehr auf meine Sommertour gefreut."

Nach Angaben einer Sprecherin ist es das erste Mal, dass sich Stark-Watzinger mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Ministerium hatte am Freitag auf Twitter die Tour der Ministerin angekündigt, auf der sie sich über neue Technologien wie Grünen Wasserstoff informieren wolle. Laut der Ministeriumssprecherin ist geplant, die Sommertour nachzuholen. Aus dem Kabinett waren zuletzt Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) positiv auf Corona getestet worden.

Bettina Stark-Watzinger (FDP) ist mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Jens Kalaene / dpa

Lauterbach verärgert über Äußerungen von Kassenärzte-Chef zu Corona-Impfungen

11.25 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich verärgert über Äußerungen von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen zur Corona-Impfung gezeigt. "Ich halte es für problematisch, wenn der Eindruck erweckt wird, die Impfung für Ältere im Herbst sei nicht notwendig", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nach Angaben vom Sonntag. Zumindest für die über 60-Jährigen sei unumstritten, dass die Booster-Spritze wichtig sei, "um schwere Krankheitsverläufe oder gar Todesfälle zu verhindern".

Von einem Ärztefunktionär erwarte er, "dass er das klarmacht". Zugleich wies Lauterbach Kritik von Gassen an der umfangreichen Bestellung von Impfdosen durch die Bundesregierung zurück. Gassen hatte vorhergesagt, wegen überhöhter Schätzungen müssten am Ende Vakzine für bis zu 100 Millionen Euro weggeworfen werden.

"Offenbar weiß Herr Gassen schon, welcher Impfstoff im Herbst benötigt und bevorzugt wird", konterte Lauterbach ironisch. Tatsächlich sei das aber nicht bekannt. Deshalb habe die Regierung mehrere Impfstoffe parallel bestellt: Wir haben so eingekauft, dass wir auf jeden Fall den Impfstoff, der dann der beste sein wird, jedem anbieten können. Lauterbach plant bis zu 60 Millionen Impfungen in Herbst und Winter. Lesen Sie auch: Lauterbach: Impfung oder ein "katastrophaler" Corona-Herbst?

Macht er es schon vor? Im Herbst droht eine neuerliche Maskenpflicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt eindringlich vor einem katastrophalem Corona-Herbst. Sein Rat: Impfen, impfen, impfen.

Gesundheitsministerin Werner: Corona-Impfpflicht allein im Gesundheitswesen nicht zu halten

10.40 Uhr: Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) kann sich eine Verlängerung der Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen nur dann vorstellen, wenn diese mit einer allgemeinen Impfverpflichtung gegen Covid-19 gekoppelt wird. "Ich glaube, ohne eine solche Verbindung wäre die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch nicht zu halten", sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur. Dabei halte sie es für denkbar, eine allgemeine Impfpflicht zum Einstieg zunächst nur für Menschen über 60 Jahre einzuführen.

Corona-News von Samstag, 23. Juli: Corona-Sommerwelle: Kliniken verzeichnen doppelt so viele Covid-Patienten wie vor einem Jahr

21.58 Uhr: Die deutschen Krankenhäuser geraten durch die aktuelle Corona-Sommerwelle immer stärker unter Druck: "Die Belastung steigt stetig, der deutliche Mehraufwand durch die Pflicht zur Isolation nimmt zu", sagte Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) unserer Redaktion. In deutschen Krankenhäusern würden derzeit rund 1300 Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen und rund 17.000 auf den Normalstationen behandelt. Das seien 7,7 bzw. 15,4 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die absolute Patientenzahl sei damit doppelt so hoch, wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Mit steigenden Infektionszahlen steige zudem vor allem auch die Anzahl infizierter Krankenhausmitarbeiter. "In zahlreichen Krankenhäusern müssen planbare Operationen daher verschoben und zeitweise ganze Bereiche abgemeldet werden", warnte Gaß. Lesen Sie auch: Corona-Varianten: Forscher entwickeln Universalimpfstoffe

Lindner fordert "möglichst viel Eigenverantwortung" im Kampf gegen Corona

21.18 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat Forderungen nach weitergehenden Corona-Schutzmaßnahmen zurückgewiesen. "Es darf in Zukunft nicht mehr flächendeckende, pauschale Freiheitseinschränkungen für alle geben", sagte der Bundesfinanzminister unserer Redaktion. "Wir brauchen gezielte Maßnahmen, die möglichst viel gesellschaftliches Leben garantieren und den Menschen möglichst viel Eigenverantwortung belassen."

Zuvor hatte etwa der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, an die Politik appelliert, dass das Infektionsschutzgesetz wieder weitreichende Maßnahmen zum Schutz vor Corona ermöglichen solle. "Wer von vornherein Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns kategorisch ausschließt, hat weder den Sinn des Gesetzes verstanden noch den Ernst der Lage begriffen", sagte Montgomery.

Zugleich verteidigte Lindner die Entscheidung, die kostenlosen Corona-Tests stark einzuschränken. "Um die Bürgertests zu finanzieren, verwenden wir weiterhin sehr viel Steuergeld. Ein Eigenanteil aber ist zwingend nötig, damit mit dem Steuergeld vernünftig umgegangen wird", sagte er. "Mit den Gratis-Tests scheinen sich viele eine goldene Nase verdient zu haben."

Corona-Regeln: Ein Schild "Bitte Mundschutz tragen" ist am Eingang eines Krankenhauses angebracht. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Präsidentenarzt: Bidens Covid-Symptome bessern sich weiter

18.25 Uhr: Die Symptome von US-Präsident Joe Biden wegen seiner Coronavirus-Infektion haben sich nach Angaben des Arztes weiter gebessert. Der 79-Jährige leide unter Halsschmerzen, laufender Nase, Husten und Gliederschmerzen, hieß es in einem Schreiben von Präsidentenarzt Kevin O'Connor vom Samstag, das das Weiße Haus veröffentlichte. Er sei weiterhin heiser. Die Symptome seien weiter beschwerlich. Die Behandlung mit dem Covid-19-Medikament Paxlovid werde fortgesetzt.

O'Connor teilte weiter mit, nach der sequenzierten Analyse habe sich Biden vermutlich mit der Omikron-Untervariante BA.5 infiziert, die derzeit für 75 bis 80 Prozent aller Infektionen in den USA verantwortlich sei. Das Weiße Haus hatte am Donnerstag verkündet, dass sich Biden mit dem Coronavirus infiziert habe, seine Amtsgeschäfte aber aus der Isolation heraus weiter ausübe.

Lauterbach lehnt Ende von Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab

14.15 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Forderungen nach einem Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgelehnt. "Infizierte müssen zu Hause bleiben", schrieb Lauterbach am Samstag auf Twitter. "Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko."

Kassenärztechef fordert Ende von Corona-Quarantäne und Isolationspflicht

11.55 Uhr: Kassenärztechef Andreas Gassen hat eine Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänevorgaben gefordert, um Personalengpässe zu entschärfen. "Die Isolations- und Quarantänepflichten sollten bis auf Weiteres aufgehoben werden, dadurch würde die Personalnot vielerorts gelindert", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vom Samstag. "Wir müssen zurück zur Normalität. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit."

"So halten wir es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch", betonte Gassen. Die Infektionszahlen seien zwar seit Monaten sehr hoch. Und da gleichzeitig weniger getestet werde, "können wir zusätzlich von Hunderttausenden von nicht erkannten Ansteckungen pro Tag ausgehen", sagte der KBV-Chef. "Aber: Die Verläufe sind fast immer milde."

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, will, dass Corona-Infizierte ohne Symptome zur Arbeit zurückkehren dürfen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Kassenärztechef wirft Lauterbach "unrealistische Ziele" bei Impfkampagne vor

9.15 Uhr: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) "unrealistische" Ziele für die nächste Impfkampagne vorgeworfen. KBV-Chef Andreas Gassen ging in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag auf das Ziel der Bundesregierung von bis zu 60 Millionen neuen Impfungen in Herbst und Winter ein.

"Die KBV hat das mal kalkuliert: Bei einem zweiten Booster für alle ab 60, einem ersten Booster für alle Jüngeren und einem üppigen Kontingent für Ungeimpfte - ohne große Hoffnung, dass bisherige Impfskeptiker sich jetzt impfen lassen - kommen wir - großzügig gerechnet - auf rund 30 Millionen Impfungen."

Das Ziel von 50 bis 60 Millionen Impfungen "ist unseres Erachtens unrealistisch", sagte Gassen der "NOZ". Wenn Lauterbach wie von Medien berichtet mehr als 200 Millionen Dosen bestellt habe, "ist zu erwarten, dass Impfstoff im Wert von möglicherweise hundert Millionen Euro oder mehr weggeworfen werden muss". Die "Bild"-Zeitung hatte am Dienstag von dem Ziel von bis zu 60 Millionen neuen Impfungen berichtet.

RKI registriert 92.009 Corona-Neuinfektionen

5.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 709,7 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 729,3 gelegen (Vorwoche: 752,7; Vormonat: 532,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 92.009 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 123.046) und 116 Todesfälle (Vorwoche: 134) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 30.331.131 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Corona-News von Freitag, 22. Juli: Lauterbach über Bidens Corona-Infektion: "Wird er wohl gut überstehen"

Nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dürfte US-Präsident Joe Biden seine Infektion mit dem Coronavirus wohl gut überstehen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer "katastrophalen" Corona-Entwicklung, sollten vor dem Herbst keine tauglichen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beschlossen werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer "katastrophalen" Corona-Entwicklung, sollten vor dem Herbst keine tauglichen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beschlossen werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat ältere Menschen zu einer frühzeitigen Auffrischungsimpfung gegen Corona aufgefordert.

Einer der Beschuldigten, die eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben sollen, hat laut "Spiegel" ein Geständnis abgelegt.

von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben sollen, hat laut "Spiegel" ein Geständnis abgelegt. Die Corona-Impfstoffe haben zwar Millionen Leben gerettet, aber sie haben die Ausbreitung des Virus nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht entscheidend reduziert.

Die Corona-Impfstoffe haben zwar Millionen Leben gerettet, aber sie haben die Ausbreitung des Virus nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht entscheidend reduziert. Die Zahl der Corona-Infektionen in England ist zuletzt wieder auf hohem Niveau angestiegen.

Die Zahl der Corona-Infektionen in ist zuletzt wieder auf hohem Niveau angestiegen. Die Behandlung von US-Präsident Joe Biden wegen seiner Coronavirus-Infektion verläuft nach Angaben seines Arztes zufriedenstellend.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Joe Biden nach dessen Coronavirus-Infektion gute Besserung gewünscht.

Corona-News von Donnerstag, 21. Juli: RKI registriert 136 624 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 740,3 angegeben.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 740,3 angegeben. Der bis vor einigen Tagen anhaltende Aufwärtstrend bei den Corona-Infektionen zeigt sich immer deutlicher auch bei den Krankschreibungen .

. Bis zum Jahreswechsel 2021/22 hat sich laut einer Studie geschätzt rund jeder zehnte Erwachsene in Deutschland mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt.

Die Universität Osnabrück untersucht die Auswirkungen des Corona-Lockdowns auf die Gastronomie in niedersächischen Städten.

Krankschreibungen wegen Erkältungsbeschwerden sollen angesichts der Corona-Sommerwelle auch wieder telefonisch und ohne Praxisbesuch möglich werden.

sollen angesichts der Corona-Sommerwelle auch wieder telefonisch und ohne Praxisbesuch möglich werden. US-Präsident Joe Biden hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 79-Jährige sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) positiv getestet worden, teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, steigt weiter an.

Corona-News von Mittwoch, 20. Juli: Montgomery: Lockdowns sollten nicht kategorisch ausgeschlossen werden

Das Infektionsschutzgesetz sollte nach Ansicht des Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, wieder weitreichende Maßnahmen zum Schutz vor Corona ermöglichen.

sollte nach Ansicht des Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, wieder weitreichende Maßnahmen zum Schutz vor Corona ermöglichen. Erwachsene in den USA können sich künftig auch mit dem Impfstoff des Hersteller gegen das Coronavirus impfen lassen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will sich mit Wissenschaftlern und Regierungsvertretern in den USA über Strategien für den weiteren Corona-Krisenkurs austauschen.

austauschen. Der Pazifik-Staat Mikronesien gehört nicht mehr zur exklusiven Gruppe der offiziell Corona-freien Staaten.

Nach zwei Jahren Corona-Krise hat sich der Flugverkehr in Deutschland deutlich erholt. Im ersten Halbjahr 2022 wurden mehr als 1,2 Millionen Flugbewegungen nach Instrumentenregeln gezählt, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Mittwoch in Langen bei Frankfurt berichtete.

nach Instrumentenregeln gezählt, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Mittwoch in Langen bei Frankfurt berichtete. Die von manchen Wissenschaftlern zunächst mit Sorge betrachtete Omikron-Sublinie BA.2.75 breitet sich nicht ganz so schnell aus wie befürchtet.

Die von manchen Wissenschaftlern zunächst mit Sorge betrachtete Omikron-Sublinie BA.2.75 breitet sich nicht ganz so schnell aus wie befürchtet. In der Auseinandersetzung um die wegen Korruptionsverdachts eingefrorenen Corona-Hilfen der EU will Ungarn nun den Forderungen der EU-Kommission entgegenkommen.

Corona-News von Dienstag, 19. Juli: Messewirtschaft wehrt sich gegen mögliche Corona-Beschränkungen im Herbst und Winter

Angesichts der neuen Debatte um Corona-Einschränkungen im Herbst und Winter hat die deutsche Messewirtschaft die Politik an bisherige Absprachen erinnert.

die Politik an bisherige Absprachen erinnert. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) hat verhältnismäßige Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefordert.

Die Europäische Union hat sich weitere bis zu 2,25 Millionen Fläschchen des Corona-Medikaments Remdesivir gesichert.

gesichert. Führende Politiker der Grünen haben die Einrichtung von Online-Schulen gefordert für Kinder, die coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat mit Blick auf eine drohende Corona-Welle im Herbst Klarheit über die Immunität in der deutschen Bevölkerung gefordert.

hat mit Blick auf eine drohende Corona-Welle im Herbst Klarheit über die in der deutschen Bevölkerung gefordert. Beim Besuch von Großveranstaltungen könnte einem Bericht zufolge bald ein Test für alle zur Pflicht werden – unabhängig davon, ob jemand geimpft ist oder nicht.

Nach Aufrufen zu Protesten gegen einen Lockdown in der Corona-Pandemie hat ein russisches Gericht einen Opernsänger wegen Extremismus zu zehn Jahren Straflager verurteilt.

Angesichts schnell ansteigender Infektionszahlen rechnet das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO mit einer herausfordernden Corona-Lage im Herbst und Winter.

Der internationale Pharmaverband IFPMA in Genf hat einen Vorschlag für eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen und Arzneimitteln bei einer neuen Pandemie vorgelegt.

in Genf hat einen Vorschlag für eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen und Arzneimitteln bei einer neuen Pandemie vorgelegt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

getestet worden. Signale von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für eine Maskenpflicht in Innenräumen im Herbst sind auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Auf einem australischen Kreuzfahrtschiff haben sich mindestens 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Corona-News von Montag, 18. Juli: Lange Wartezeiten auf Prüfungstermine an Hamburger Fahrschulen

Die Corona-Pandemie und der Fachkräftemangel verlangen Hamburgs Fahrschülern viel Geduld ab. Einige Fahrschulen sind ausgebucht und Prüfungstermine gibt es oft erst nach langer Wartezeit.

verlangen Hamburgs Fahrschülern viel Geduld ab. Einige Fahrschulen sind ausgebucht und Prüfungstermine gibt es oft erst nach langer Wartezeit. Jeder zweite Corona-Infizierte klagt einer Studie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) über Langzeitfolgen.

(UKSH) über Langzeitfolgen. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides schlägt wegen befürchteter Corona-Wellen im Laufe des Jahres Alarm.

schlägt wegen befürchteter Corona-Wellen im Laufe des Jahres Alarm. Deutschland hat nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bisher mehr als 118 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an 45 Empfängerländer gespendet.

Corona-Impfstoff an 45 Empfängerländer gespendet. Die EU-Kommission und die europäische Gesundheitsbehörde ECDC haben in einem eindringlichen Appell zur vierten Impfung aller Menschen über 60 Jahre aufgerufen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund bis Mitte September Klarheit über einen coronabedingten Rechtsrahmen für die Bundesländer im Herbst und Winter.

im Herbst und Winter. Die schnell steigenden Preise machen den Menschen in Deutschland zurzeit größere Sorgen als alles andere. Selbst der Krieg in der Ukraine kann da nicht mithalten, erst recht nicht die Corona-Pandemie.

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, hält für ältere Menschen im Herbst unter Umständen eine fünfte Impfung gegen das Coronavirus für angebracht.

für angebracht. Pläne für eine längere Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie stehen nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner auf der Kippe.

Corona-News von Sonntag, 17. Juli: Tour-Aus: Positive Corona-Tests bei Etappensieger Cort und Clarke

Die 109. Tour de France ist am Sonntag ohne zwei Etappensieger fortgesetzt worden. Der Däne Magnus Cort und der Australier Simon Clarke wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten die Rundfahrt verlassen, wie die Teams der Radprofis mitteilten.

ist am Sonntag ohne zwei Etappensieger fortgesetzt worden. Der Däne Magnus Cort und der Australier Simon Clarke wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten die Rundfahrt verlassen, wie die Teams der Radprofis mitteilten. Wegen Überschreitung der Haltbarkeitsfristen muss mehr Corona-Impfstoff vernichtet werden als bisher befürchtet. Zwischen Anfang Dezember 2021 und Ende Juni diesen Jahres sind etwa 3,9 Millionen Corona-Impfdosen in Deutschland verfallen.

In der Hauptferienzeit ist der Krankenstand bei der Lufthansa durch Corona stark angestiegen. Der Krankenstand erreiche aktuell bis zu 30 Prozent – "aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung", sagte ein Konzernsprecher der "Bild am Sonntag".

durch Corona stark angestiegen. Der Krankenstand erreiche aktuell bis zu 30 Prozent – "aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung", sagte ein Konzernsprecher der "Bild am Sonntag". In den Bundesländern hapert es nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit der Umsetzung der Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal. Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Die älteren Corona-News finden Sie hier.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

(fmg/dpa/afp/epd)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama