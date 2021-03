In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 6600 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Mit einem Wert von 82,9 steigt auch der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - am Vortag lag der dieser noch bei 79.

Das Robert Koch-Institut hat die Corona-Zahlen mit Verzögerung gemeldet. Karl Lauterbach warnt vor Oster-Urlaub. Mehr im Newsblog.

Das RKI meldet die aktuellen Corona-Zahlen am Montagmorgen mit einer Verzögerung

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ruft die deutsche Bevölkerung dazu auf, an Ostern möglichst auf Reisen zu verzichten

Anders als mehrere andere europäische Länder nutzt Großbritannien weiter den Corona-Impfstoff von AstraZeneca

Trotz steigender Corona-Zahlen öffnen weitere Bundesländer ihre Schulen

Im Corona-Jahr haben die privaten Haushalte in Deutschland ihre Konsumausgaben stark eingeschränkt

Im Corona-Jahr haben die privaten Haushalte in Deutschland ihre Konsumausgaben stark eingeschränkt Das RKI rechnet an Ostern mit mehr Corona-Neuinfektionen als an Weihnachten

Berlin. Wenige Wochen vor Ostern wächst die Sorge um die Corona-Entwicklungen rund um das Fest. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ruft die deutsche Bevölkerung dazu auf, an Ostern möglichst auf Reisen zu verzichten. "Reisen sollten an Ostern möglichst nicht unternommen werden, erst recht keine Flugreisen", sagt Lauterbach der Zeitung "Rheinische Post". Es brauche Konzepte wie an Weihnachten, damit Familientreffen an Ostern nicht zu einem Anstieg der Infektionszahlen führten.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen mit Impfungen und Tests den Weg aus dem Corona-Lockdown schaffen. Doch auch beim Thema Impfen reißen die Probleme nicht ab. Lesen Sie hier, wann der nächste Gipfel von Bund und Ländern stattfindet

Corona - Mehr Infos zum Thema

So melden einige Bundesländer, dass sich Lieferengpässe des Astrazenca-Vakzins negativ auf ihre Impfkampagne auswirken. Der Chef der Konservativen im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), hat in der „Welt am Sonntag“ mit einem Exportstopp des Astrazeneca-Impfstoffs gedroht. Im Vorfeld hatten mehrere europäische Länder die Impfungen mit dem Vakzin wegen möglicher Nebenwirkungen ausgesetzt. Lesen Sie dazu: Länder stoppen Astrazeneca-Impfung - so reagiert Deutschland

Corona-Zahlen: RKI meldet mehr als 6600 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.604 Corona-Neuinfektionen gemeldet - über 1000 Fälle mehr als vor einer Woche. Das geht aus den Zahlen des RKI vom Montag hervor. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Zudem wurden 47 neue Todesfälle gemeldet.

Auch die Zahl der binnen sieben Tage gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Morgen mit 82,9 nochmals höher als am Vortag (79). Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 15. März: Großbritannien setzt weiter auf Astrazeneca-Impfstoff

10.15 Uhr: Anders als mehrere andere europäische Länder nutzt Großbritannien weiter den Corona-Impfstoff von AstraZeneca. "Wir prüfen die Berichte genau, aber angesichts der großen Anzahl verabreichter Dosen und der Häufigkeit, mit der Blutgerinnsel auf natürliche Weise auftreten können, deuten die verfügbaren Beweise nicht darauf hin, dass der Impfstoff die Ursache ist", sagte Phil Bryan von der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) einer Mitteilung zufolge. "Alle Menschen sollten sich gegen Covid-19 impfen lassen, wenn sie dazu aufgefordert werden", so Bryan.

Zuletzt hatte die Impfkommission sich für einen vorübergehenden Stopp der Impfungen mit dem Präparat ausgesprochen, das der britisch-schwedische Konzern Astrazeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Zuvor waren einzelne Fälle in Dänemark und Norwegen bekanntgeworden, in denen schwere Blutgerinnsel nach der Verabreichung des Mittels auftraten. In Großbritannien wurden bisher keine Fälle schwerer Nebenwirkungen bekannt.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Söder will verstärkt auf Corona-Erstimpfungen setzen

10.00 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will verstärkt auf Erstimpfungen setzen. „Keine Dose darf ungenutzt bleiben“, sagt der CSU-Chef mit Blick darauf, dass man bisher Impfdosen für die Zweitimpfung zurückbehalten hat. Dies werde Thema bei den Beratungen der Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten am Mittwoch werden. Es müsse zudem mehr nach Infektionsgeschehen und nicht nach der Impfprioritätenliste geimpft werden. Die EU müsse ihr Zulassungsverfahren beschleunigen – auch für russische oder chinesische Impfstoffe.

Markus Söder ist CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. Foto: Matthias Balk/dpa

Pandemie - Italien plant Defiziterhöhung von bis zu 30 Milliarden Euro

9.30 Uhr: Italien will im Kampf gegen die Corona-Krise sein Staatsdefizit um weitere 20 bis 30 Milliarden Euro erhöhen. Die Mittel sollten zur Stützung der von der Pandemie belasteten Wirtschaft dienen, sagte Claudio Durigon, Staatssekretär im Wirtschaftministerium, in einem Interview mit der Zeitung "Il Messaggero". Die genaue Summe werde derzeit festgelegt. "Sie wird erheblich sein, zwischen 20 und 30 Milliarden Euro." Ministerpräsident Mario Draghi hatte am Freitag gesagt, er werde das Parlament im April darum bitten, grünes Licht für zusätzliche Ausgaben zu erhalten.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Corona-Krise führt zu weniger Ausgaben für privaten Konsum

9.00 Uhr: Im Corona-Jahr 2020 haben die privaten Haushalte in Deutschland ihre Konsumausgaben stark eingeschränkt. Preisbereinigt betrug der Rückgang 5,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies war demnach der stärkste Rückgang seit 1970.

Die Ausgaben der Verbraucher für Hotelübernachtungen, für Restaurant- oder Kneipenbesuche gingen wegen der Corona-Beschränkungen besonders stark zurück - sie schrumpften um 33,2 Prozent, wie die Statistiker mitteilten. Für Nahrungsmittel und Getränke gaben die Haushalte deutlich mehr aus, nämlich 6,3 Prozent. Die Ausgaben für Reisen mit dem Flugzeug, der Bahn oder dem Bus fielen ebenfalls stark, im ersten Halbjahr um 28,6 Prozent und im zweiten Halbjahr um 38,6 Prozent.

Die Nachfrage nach Kraftfahrzeugen stieg dagegen - nach einem Rückgang um 20 Prozent im ersten Halbjahr - im zweiten Halbjahr um knapp zehn Prozent an. Im zweiten Halbjahr nahm auch die Nachfrage nach langlebigen Gebrauchsgütern zu, etwa nach Möbeln oder elektrischen Haushaltsgeräten. Die Statistiker führten dies auf die gesenkte Mehrwertsteuer zurück, die ab Juli bis Jahresende von 19 auf 16 Prozent reduziert war.

Corona-sichere Wahl in den Niederlanden beginnt

8.30 Uhr: Die Wahlen zum neuen niederländischen Parlament haben begonnen. Um 7.30 Uhr öffneten etwa 1600 Wahllokale. Rund 13 Millionen Bürger sind aufgerufen, die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer zu wählen.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Parlamentswahl zum ersten Mal an insgesamt drei Tagen stattfinden. Hauptwahltag ist der Mittwoch. Am Montag und Dienstag sollen vorwiegend diejenigen ihre Stimme abgeben, die besonders wegen einer Corona-Infektion gefährdet sind. Dann sind erst knapp 20 Prozent der Wahllokale geöffnet. Erstmals war auch Briefwahl für im Land wohnende Bürger ab 70 Jahre gestattet.

Trotz steigender Corona Zahlen - Weitere Schulöffnungen in NRW

8.00 Uhr: Die Schulöffnungen in NRW werden am Montag trotz zuletzt wieder steigender Corona-Infektionszahlen mit dem nächsten Schritt fortgesetzt. Nach Monaten des Distanzunterrichts kehren viele Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen zumindest tageweise in die Klassenräume zurück. Damit sollen bis zu den Osterferien in zwei Wochen nun wieder alle Schüler und Schülerinnen im Land Präsenzunterricht erhalten in einem Wechselrhythmus mit dem Lernen zuhause. Vor drei Wochen machten die Grundschüler und Abschlussjahrgänge in den Schulen den Anfang.

Beyonce erscheint im Publikum, bevor sie einen Grammy im Los Angeles Convention Center entgegennimmt. Die Verleihung stand im Zeichen der Pandemie. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

7.55 Uhr: In den USA wurden in der vergangenen Nacht die Grammys, die wichtigsten Musikpreise der Welt, verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie nicht, wie gewohnt, im Staples Center in Los Angeles. Sondern an mehreren Orten in kleinerem Rahmen. Die Gewinnerin des Abends heißt Beyoncé. Lesen Sie dazu: Grammys 2021 - Beyoncé knackt Rekord bei Pandemie-Gala

Mehr als 25.000 Strafverfahren mit Pandemie-Bezug

7.30 Uhr: Bundesweit sind bei den Staatsanwaltschaften im vergangenen Jahr mehr als 25.000 Verfahren wegen erschlichener Corona-Soforthilfen oder anderer Delikte mit Pandemie-Bezug aufgelaufen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf eine Umfrage des Deutschen Richterbundes (DRB) bei Landesjustizverwaltungen und Staatsanwaltschaften der Länder.

Neben missbräuchlichen Anträgen auf Corona-Hilfen beschäftigen laut Bericht auch Betrugsmaschen wie Verkäufe gefälschter Schutzmasken, Medikamente oder Impfstoffe bundesweit die Ermittler.

Lehrerverband für Corona-Tests bei Schülern

7.00 Uhr: Der Deutsche Lehrerverband ist besorgt über die steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen, warnt aber vor erneuten Schulschließungen. Stattdessen plädiert er für das Testen der Schüler.

"Wenn wir nicht wollen, dass die überwiegende Mehrzahl der Schulen wieder auf Distanzunterricht umsteigen muss, weil dort die 100er-Inzidenzgrenze überschritten wird, müssen wir jetzt sofort die Impfungen von Lehrkräften an allen Schularten vorziehen, alle Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal wöchentlich testen", sagt der Präsident des Verbands, Heinz-Peter Meidinger, der Zeitung "Rheinische Post".

Es sei zu überlegen, ob diese regelmäßigen Schnell- oder Selbsttests wie in Österreich praktiziert und in Sachsen geplant als verbindliche Voraussetzung für den Besuch des Präsenzunterrichts festgeschrieben werden sollten.

6.44 Uhr: Immer mehr Frauen verlieren auf Mallorca ihren Job und gehen auf den Strich. Die Pandemie verschärft die Lage der Sex-Arbeiterinnen. Lesen Sie hier: Corona: Elends-Prostitution auf Mallorca nimmt zu

Pandemie - Lauterbach warnt vor Reisen an Ostern

6.25 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ruft die deutsche Bevölkerung dazu auf, an Ostern möglichst auf Reisen zu verzichten. "Reisen sollten an Ostern möglichst nicht unternommen werden, erst recht keine Flugreisen", sagt Lauterbach der Zeitung "Rheinische Post". Es brauche Konzepte wie an Weihnachten, damit Familientreffen an Ostern nicht zu einem Anstieg der Infektionszahlen führten.

Gedenken an mehr als 30.000 Corona-Tote in New York

3.00 Uhr: Genau ein Jahr, nachdem der erste Mensch in New York nach einer bestätigten Corona-Infektion gestorben ist, hat die Millionenmetropole der mehr als 30.000 Toten seitdem gedacht. Bei einer live übertragenen Gedenkveranstaltung traten unter anderem Musiker der New Yorker Philharmoniker auf.

Bilder von einigen Gestorbenen wurden währenddessen auf die Pfeiler der Brooklyn Bridge projiziert. Die Metropole war im Frühjahr 2020 zum Zentrum der Pandemie in den USA geworden, inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen aber relativ stabilisiert.

Bilder von Opfern der Corona-Pandemie werden über die Brooklyn-Brücke projiziert, während die Stadt New York City einen Covid-19-Gedenktag veranstaltet. Foto: Kevin Hagen / POOL / AFP

Keine Corona-"Notbremse" in Pirmasens

2.16 Uhr: Pirmasens zieht die Corona-"Notbremse" nur mit halber Kraft, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in der rheinland-pfälzischen Stadt seit mehr als drei Tagen bei über 100 liegt. Zwar gelten ab Montag strengere Regeln wie zum Beispiel eine Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und beim Einkaufen, die Geschäfte bleiben aber weiter geöffnet. Das geht aus einer Allgemeinverfügung der Stadt hervor.

Pirmasens weicht damit von der Corona-Strategie des Landes ab. Die rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung sieht in dem Fall eigentlich eine "Notbremse" vor: Zu veranlassen sind demnach etwa eine nächtliche Ausgangsbeschränkung, eine Begrenzung der Mobilität auf höchstens 15 Kilometer und Schließungen von Geschäften.

Corona-News vom 14. März: Astrazeneca betont Sicherheit des Corona-Impfstoffes erneut

22.12 Uhr: Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat nach einer Analyse von Impfdaten erneut Sorgen über die Sicherheit seines Corona-Impfstoffes zurückgewiesen. Eine sorgfältige Analyse der Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Geimpften in der EU und Großbritannien habe keine Belege für ein höheres Risiko für Lungenembolien, tiefen Venenthrombosen und Thrombozytopenie geliefert, wie der Konzern am Sonntag in London mitteilte. Damit bezieht sich das Unternehmen nun auf noch mehr Datensätze.

Am Freitag hatte Astrazeneca sich bereits ebenso geäußert und dabei auf 10 Millionen Datensätze verwiesen. Der Grund: Dänemark und andere Länder hatten Impfungen mit dem Stoff ausgesetzt. Als Grund wurden Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel nach der Impfung genannt. Dabei war aber auch betont worden, dass man ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln noch nicht feststellen könne.

Die Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca wurde in mehreren Ländern vorerst gestoppt. Foto: imago images/localpic

Wahlbeteiligung durch die Corona-Pandemie niedriger

21.02 Uhr: Bis zu 91,1 Prozent im Bund, mehr als 80 in den Ländern – bis in die 1980er Jahre war eine hohe Wahlbeteiligung in Deutschland noch die Regel. Doch mit der ersten gesamtdeutschen Wahl 1990 ging die Quote deutlich zurück und sank in Bund und Ländern zum Teil auf historische Tiefstände. Durch die Corona-Pandemie scheint die Wahlbeteiligung noch weiter zurückzugehen.

Nach Angaben mehrerer Fernsehsender lag die Beteiligung bei den Landtagswahlen am Sonntag nur zwischen 62,5 und 64,5 Prozent in Baden-Württemberg, bei 64,8 bis 65,0 Prozent in Rheinland-Pfalz – und damit um rund fünf Punkte niedriger als bei der letzten Wahl in den Ländern. Dafür war die Zahl der Briefwähler diesmal weit höher als in den Jahren zuvor, wie die Landeswahlleiter mitteilten.

Lesen Sie hier mehr zum Thema: Briefwähler-Boom wegen Corona - „Nachlese“ wie bei Trump?

Region Piemont setzt Impfungen mit Astrazeneca zeitweise aus

20.36 Uhr: Nach dem Tod einer geimpften Lehrkraft hat die Region Piemont in Italien vorübergehend die Impfung mit Astrazeneca ausgesetzt. Man handle aus „extremer Vorsicht“, bis man herausfinde, ob die Impfung mit dem Tod in Verbindung stehe, sagte der Gesundheitsbeauftragte der norditalienischen Region, Luigi Genesio Icardi, laut einer Mitteilung vom Sonntag. Bisher seien im Piemont keine Probleme mit dem Impfstoff gemeldet worden.

Am Abend wurden die Impfungen wieder aufgenommen, nachdem eine Charge ausgemacht wurde, mit der die Person geimpft worden war. Die Impfungen würden mit anderen Chargen weitergehen, teilte die Region mit.

Astrazeneca findet in Untersuchung keinen Beweis für erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln

19.51 Uhr: Nach einer Untersuchung der Impfdaten von mehr als 17 Millionen Menschen gab der britisch-schwedische Impfstoff-Hersteller Astrazeneca am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt, dass das Unternehmen keine Hinweise auf die erhöhte Gefahr von Blutgerinnseln gefunden habe.

In keiner bestimmten Altersgruppe, keinem Geschlecht, keiner Charge und keinem Land habe es "Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Lungenembolie tiefe Venenthrombose oder Thrombozytopenie" gegeben, teilte Astrazeneca mit.

Deutschland hält an Impfstoff von Astrazeneca fest Deutschland hält an Impfstoff von Astrazeneca fest

Brandenburgs Schülerrat hält Schulen vor Start der Schnelltests für überfordert

18.37 Uhr: Der Landesschülerrat Brandenburg sieht viele Schulen kurz vor der weiteren Öffnung für den Wechselunterricht nicht genug auf die Corona-Schnelltests vorbereitet. „Die Schulleitungen sind teilweise heillos überfordert“, sagte die Vorsitzende Katharina Swinka der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist schon erschreckend.“ Sie befürchtet, dass nicht alle Schulen am Montag mit dem Testen loslegen können. „Die Zulieferung ist noch nicht abgeschlossen“, sagte Swinka, die in die zwölfte Klasse der Gesamtschule Peter Joseph Lenné in Potsdam geht. An ihrer Schule bekämen zunächst nur die 10. und 13. Klassen die Selbsttests.

Am Montag (15. März) öffnen in Brandenburg die Gesamtschulen, Oberschulen und Gymnasien für den Wechselunterricht zwischen der Schule und zuhause. Die Grundschulen sind seit drei Wochen im Wechselunterricht. Die ersten 300.000 Selbsttests für Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler sollen ab Montag möglichst in allen Schulen starten.

Lauterbach fordert Schulstopp bis Ostern

17.07 Uhr: Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, hat einen Schulstopp bis Ostern gefordert. „Ich appelliere an die Länder, alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, auch die Grundschulen“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post". Als Grund für seine Forderung nannte Lauterbach die Virusmutationen, die sich „insbesondere bei den Jüngeren rasant ausbreiten“.

Die erneute Schließung von Schulen könne nur abgewendet werden, wenn Schüler zweimal pro Woche mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet würden. Schulen, die dies noch nicht vorbereitet haben, sollten wieder geschlossen werden, sagte Lauterbach. „Es war ein Fehler, die Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe zu öffnen. Bis Ostern sollten Lehrer und anderes Schulpersonal darin trainiert werden, die Schüler an allen Schulen an den Schnelltests anzuleiten.“

Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte, fordert Schulschließungen bis nach Ostern. Foto: dpa

Kreuzfahrten: Mit Tests und Impfungen wieder Land sehen

16.46 Uhr: Zu Beginn der Pandemie waren Kreuzfahrten ein No-Go. Nun steht ein Saisonstart mit Schnelltests an. Lesen Sie hier: Wann kommt eine Impfpflicht auf Kreuzfahrtschiffen?

Wer auf die spanische Insel Mallorca reisen will, hat es jetzt wieder einfacher. Urlaub ist dort wieder ohne Quarantäne möglich. Viele Leute buchten gleich am Wochenende erste Flüge. Verglichen mit anderen Regionen Europas gibt es dort gerade wenig Corona-Fälle.Die deutsche Regierung rät dennoch von Urlaubsreisen ab, die nicht unbedingt nötig sind. Das liegt auch daran, dass sich gerade wieder mehr Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus anstecken.

Landtagswahlen unter Corona-Bedingungen

15.23 Uhr: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finden am heutigen Sonntag Landtagswahlen statt. In der Corona-Pandemie läuft dies allerdings etwas anders ab. Viele Stimmberechtigte nutzten die Briefwahl. Wer trotzdem ins Wahllokal geht, bekommt einen desinfizierten Kugelschreiber.

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Wegen der Corona-Pandemie desinfiziert eine Wahlhelferin in einem Wahllokal Kugelschreiber. Foto: Uwe Anspach/dpa

Brüssel räumt Fehler bei Impfstoffbestellung ein

14.49 Uhr: Im Streit um Pannen bei der Corona-Bekämpfung hat die EU-Kommission Versäumnisse eingeräumt. „Es stimmt, dass bei der Bestellung der Impfstoffe sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht wurden“, sagte der EU-Kommissionsvize Frans Timmermans dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Selbstbewusst fügte er hinzu: „Ich bin bereit, am Ende der Pandemie eine Bilanz zu ziehen. Dann können wir ja sehen, was wir falsch und was wir richtig gemacht haben.“

Österreich und fünf andere EU-Staaten hatten zuvor die Bestellpolitik Brüssels kritisiert und auf hoher Ebene Gespräche in der Union über eine gerechtere Verteilung der Corona-Impfdosen verlangt. Das derzeitige Bestellsystem würde „bis zum Sommer riesige Ungleichheiten unter Mitgliedsstaaten schaffen und vertiefen“, schrieben die Regierungschefs von Österreich, Bulgarien, Lettland, Slowenien und Tschechien an den EU-Ratspräsidenten Charles Michel und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kroatien schloss sich dem Vorstoß am Samstag an. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Innenminister Wöller verurteilt Gewalt bei Demo in Dresden

14.02 Uhr: Sachsens Innenminister Roland Wöller hat die Attacken auf Polizisten und Journalisten bei der Demonstration am Samstag in Dresden verurteilt. „Trotz Versammlungsverbot haben die Coronaleugner mit roher Gewalt und grenzenlosem Egoismus gezeigt, dass sie den Rechtsstaat und die Gesundheit aller mit Füßen treten“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag auf Anfrage. Die Straftäter würden mit „aller Härte des Rechtsstaates“ zur Verantwortung gezogen, so Wöller. Demnach wurde unter anderem der Organisator der verbotenen Proteste in Gewahrsam genommen - gegen ihn wird ermittelt.

„Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung und das Versammlungsrecht werden konsequent verfolgt und geahndet“, sagte Wöller. Fast 1000 Menschen seien von der Polizei festgehalten, bis in den späten Abend hinein Identitäten festgestellt worden. Knapp 50 Straftaten wurden registriert. Landespolitiker von Linken, Grüne und SPD hatten der Polizei vorgeworfen, die Lage am Samstag nicht im Griff gehabt zu haben - und fordern nun politische Aufarbeitung

„Wie jeder große Einsatz wird auch dieser kritisch und gründlich ausgewertet“, kündigte Wöller am Sonntag an. Die Ergebnisse gelte es abzuwarten. Vorschnelle Urteile und pauschale Kritik an der Polizei seien daher fehl am Platz, so Wöller.

Hamburg stoppt Impfterminvergabe für unter 80-Jährige

13.38 Uhr: Wegen reduzierter Liefermengen des Impfstoffs von Astrazeneca stoppt Hamburg die Impfterminvergabe für unter 80-Jährige. Alle bereits vereinbarten Termine würden aber eingehalten, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Um diese Impfungen machen zu können, würden die noch im Lager befindlichen Impfdosen benötigt.

„Neue Termine können immer nur dann vergeben werden, wenn neue Lieferungen eintreffen“, sagte Helfrich. „Die Kürzung der Lieferungen hat deswegen zur Folge, dass zunächst in Hamburg keine Termine mehr vergeben werden können.“ Davon ausgenommen seien nur über-80-Jährige, die in begrenztem Umfang nach wie vor telefonisch Termine vereinbaren könnten. „Die Terminvergabe kann wieder aufgenommen werden, sobald verlässliche Lieferplanungen vorliegen und weitere Lieferungen erfolgen.“

Hochzeitsfeiern in Zeiten der Corona-Pandemie

12.55 Uhr: Kinder stehen in Harare (Simbabwe) vor einem Schild, auf dem ein Brautpaar abgebildet ist und das Gäste zu einer traditionellen Hochzeitsfeier Willkommen heißt. Die traditionell großen und üppigen Hochzeitszeremonien in Simbabwe müssen in Folge der Corona-Pandemie in kleinerem Stil stattfinden. Das fordert Veränderungen und Umdenken für viele Gemeinschaften, in denen Familie einen ganzen Clan bedeuten kann und Hochzeiten als wichtiges Ereignis zur Festigung der Beziehungen zwischen den Gemeinden gelten.

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf üppige Hochzeitszeremonien in Simbabwe. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Bericht: Unter Empfängern von Corona-Hilfen offenbar islamistische Extremisten

12.14 Uhr: Unter den Empfängern der Corona-Soforthilfen der Bundesregierung befinden sich einem Medienbericht zufolge offenbar auch islamistische Extremisten. In Einzelfällen bestehe der Verdacht der „direkten Terrorismusfinanzierung“, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung eine Quelle im Umfeld der Berliner Strafverfolgungsbehörden.

Staatsschutz und Staatsanwaltschaft führen dem Bericht zufolge in Berlin mehr als hundert Ermittlungsverfahren gegen rund 60 Menschen, Moscheevereine und Vereinigungen, die dem islamistischen Spektrum zugerechnet werden. Die Behörden prüfen demnach, ob und in welchem Ausmaß Corona-Soforthilfen kassiert wurden, ohne dass ein Anspruch bestand.

In mindestens drei Fällen soll es Hinweise geben, dass Corona-Hilfen in Kriegsgebieten des Nahen Ostens zur Terrorismusfinanzierung genutzt worden seien. Insgesamt liege die Schadenssumme aller verfolgter Fälle bei rund einer Million Euro. 250.000 Euro wurden der Zeitung zufolge bei Durchsuchungen bereits sichergestellt.

Auch Irland setzt Impfungen mit Astrazeneca-Vakzin aus

11.38 Uhr: Auch Irland setzt die Impfungen mit Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen aus. Das für Impfungen zuständige Beratungskomitee NIAC empfahl am Sonntag, die Impfungen vorübergehend zu stoppen, wie der stellvertretende Chef der irischen Gesundheitsbehörde, Ronan Glynn, mitteilte. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die nach einem Bericht der norwegischen Arzneimittelbehörde über vier neue Fälle von Blutgerinnseln bei Geimpften ergriffen worden sei.

Senioren werden im Auto gegen Corona geimpft

11.19 Uhr: Im Auto sitzend haben am Samstag knapp 480 Seniorinnen und Senioren in der Stadt Bremervörde (Niedersachsen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Das Angebot richtete sich an Menschen ab 80 Jahren, die einen entsprechenden Impftermin reserviert hatten. Auf dem Markt- und Messegelände wurde eine Impfstraße aufgebaut. „Es hat sehr gut geklappt. Alle waren sehr zufrieden“, sagte die Sprecherin des Landkreises Rotenburg, Christine Huchzermeier. Demnach hatte das Deutsche Rote Kreuz die Aktion organisiert.

Die Frauen und Männer mussten sich vom Beifahrersitz aus zunächst registrieren, dann folgte ein Arztgespräch, die Impfung und abschließend die rund 15-minütige Überwachungsphase. Wer Probleme hatte, sollte hupen oder anrufen, wie Huchzermeier sagte. Das Auto sollte nicht verlassen werden. Als Vorteil der Drive-In-Impfung nannte der Landkreis die Geschwindigkeit. Im Impfzentrum müssten für die Stationen mehrere Räume aufgesucht werden.

Senior Klaus Weber lässt sich in einem Drive-In-Impfzentrum von einer Ärztin gegen das Coronavirus impfen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Kommunen warnen vor Scheitern der Öffnungspläne

10.58 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der Städte- und Gemeindebund vor einem Scheitern der Öffnungspläne gewarnt. „Wenn wir nicht mehr Mut beweisen und Dinge schnell und praxisorientiert lösen, gefährden wir die Öffnungsperspektiven“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dieser Redaktion. „Aus der Krise kommen wir nicht mit Diskussionen, was warum nicht geht, sondern nur mit schnellen, lösungsorientierten Ansätzen. Nach einem Jahr Pandemie sollten wir diese Erkenntnis nun endlich beherzigen.“

Es müsse alles daran gesetzt werden, „so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen“, forderte Landsberg. Wenn in wenigen Wochen hoffentlich deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, müssten die Hausarztpraxen in die Impfkampagne einbezogen werden. „Nur dann können wir schnell und unbürokratisch einen deutlichen Impffortschritt erzielen.“ Außerdem müssten die geplanten Öffnungsschritte mit einer umfassenden Teststrategie unterlegt werden. „An erster Stelle muss eine Versorgung der Schulen und Kitas mit Eigentests stehen, um dort möglichst zwei Tests pro Woche durchführen zu können“, verlangte er.

„Hier müssen Bund und Länder rasch eine ausreichende Anzahl an Tests zur Verfügung stellen.“ Entscheidend sei eine kluge und aufeinander aufbauende Strategie. „Hier sind immer noch zu viele Fragen offen“, kritisierte der Hauptgeschäftsführer. „Zu klären ist, wie der der Nachweis eines negativen Tests geführt werden kann und welche digitalen Werkzeuge dazu beitragen können, Kontakte wirksam nachzuverfolgen. Wir brauchen keinen Wildwuchs mit einem Dutzend unterschiedlicher Apps, sondern eine durchgehend digitale Struktur.“

Corona: Service-Nummer 116 117 mit deutlich stärkerem Andrang

10.40 Uhr: Die Corona-Krise führt zu einem deutlich stärkeren Andrang bei der bundesweiten Service-Telefonnummer 116 117 der Kassenärzte. Im Januar und Februar gingen fast 22 Millionen Anrufe ein - und damit schon mehr als im gesamten vergangenen Jahr mit 18 Millionen, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mitteilte. Dabei drehten sich fast 90 Prozent der Anrufe um das Thema Corona. Bei gut zehn Prozent ging es um Nachfragen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Bei der 116 117 kann man sich auch über Corona-Impfungen informieren. Anrufer werden in den meisten Bundesländern an Call Center geleitet, die Fragen zum Impfen beantworten und teils auch Termine vermitteln. Daneben gibt es das Internetportal www.116117.de mit einer Übersicht über die je nach Land vorgesehenen Buchungsmöglichkeiten für Termine.

Sieben-Tage-Inzidenz in deutschen Landkreisen

9.42 Uhr: Der Coronavirus-Monitor unserer Redaktion zeigt, wie hoch die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage je nach Region war. Dunkelrot zeigt dabei die Landkreise mit den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen an. Je heller die Färbung, desto niedriger ist der Wert.

Die Corona-Grafik zeigt, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz je nach Landkreis ausfällt. Foto: Screenshot / Funke Mediengruppe

Mallorca kein Corona-Risikogebiet mehr

9.01 Uhr: Ab Sonntag ist Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Wegen stark sinkender Corona-Infektionszahlen hatte die Bundesregierung am Freitag die Reisebeschränkungen für Mallorca aufgehoben. Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen gilt ab Sonntag wie auch die anderen Balearen-Inseln und einige spanische Festlandregionen nicht mehr als Risikogebiet, wie das Robert-Koch-Institut online mitgeteilt hatte. Damit verbunden ist auch die Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Mallorca und die anderen Balearen-Inseln zählen derzeit gut 21 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Grenzwert für die Einstufung als Risikogebiet liegt bei 50.

Die Quarantänepflicht wird am Sonntag zudem für weite Teile Portugals aufgehoben. Besonders mit Blick auf die in den meisten Bundesländern in zwei Wochen beginnenden Osterferien hat die Entscheidung der Bundesregierung eine wichtige Signalwirkung. Der größte Reiseveranstalter Tui kündigte bereits an, die Ostersaison vorzuziehen und schon am 21. März von verschiedenen deutschen Flughäfen aus Flüge nach Mallorca anzubieten.

Passagiere stehen am Sonntag am Flughafen Düsseldorf in einer Schlange, um für einen Eurowings-Flug nach Palma de Mallorca einzuchecken. Foto: David Young/dpa

ARD-Doku zeigt Covid-19-Behandlung an Charité

8.36 Uhr: Maschinen, Schläuche und Handgriffe, die sitzen müssen: Eine TV-Dokumentation zeigt den harten Kampf um das Leben von schwer erkrankten Covid-19-Patienten an der Berliner Charité. Sie wird am Montagabend im Ersten gezeigt (22.50 Uhr). Es sind Einblicke in den Arbeitsalltag von Ärztinnen und Ärzten, von Intensivpflegepersonal und anderen beteiligten Berufsgruppen - und in die Schicksale hinter den nüchternen Corona-Statistiken.

Gefilmt wurde die Doku des Regisseurs Carl Gierstorfer über mehrere Monate auf der Covid-Station 43 des berühmten, europaweit größten Uniklinikums. Diese Station war schon vor der Pandemie auf die Behandlung von Menschen mit schweren Lungenversagen spezialisiert. Nun liegen dort Menschen mit schwersten Covid-19-Verläufen.

Lockdown kostet Wirtschaft im ersten Quartal 50 Milliarden Euro

7.52 Uhr: Der Corona-Lockdown kostet die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres 2021 rund 50 Milliarden Euro. Das berichtete die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf eine Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Insgesamt beläuft sich der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts durch die Corona-Krise demnach auf bislang 250 Milliarden Euro.

„Die Corona-Krise war und ist ein Schock für die deutsche Wirtschaft, der seinesgleichen sucht“, sagte IW-Direktor Michael Hüther der Zeitung. Die Hilfspakete der Bundesregierung und das Kurzarbeitergeld hätten noch schlimmere Folgen abwenden können. „Allerdings haben die Auszahlungen der Hilfen lange, teilweise zu lange, auf sich warten lassen“, kritisierte er.

Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt die Zahl sogenannter „Zombie“-Unternehmen, die nur noch existieren, weil die Insolvenzregeln ausgesetzt wurden, auf rund 5000. Die Bundesregierung hatte wegen der Corona-Pandemie die Pflicht zur Anmeldung von Firmenpleiten ausgesetzt und diese Frist zuletzt noch einmal bis Ende April verschoben.

Verschärfter Pflegenotstand durch Pandemie – Pflegebeauftragter alarmiert

7.08 Uhr: Der Notstand in der Krankenpflege hat sich durch die Corona-Pandemie deutlich verschlimmert. In einem gemeinsamen Papier fordern die DIVI und die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste (DGF) konkrete Verbesserungen zur Stärkung der Intensivpflege in Deutschland. Der Forderungskatalog, der unserer Redaktion vorliegt, umfasst unter anderem eine am tatsächlichen Pflegebedarf orientierten Personalschlüssel, moderne Arbeitszeitmodelle und eine der Qualifikation angemessene Bezahlung.

Wichtig sei zudem eine bessere psychische Unterstützung der oft extrem belasteten Intensivpfleger: „Bis zum heutigen Tag gibt es keinen Psychologen oder professionelle Strukturen im Krankenhaus, an die sich ein Mitarbeiter wenden kann, wenn er mit einem belastenden Ereignis nicht mehr alleine emotional fertig werden kann“, kritisierte Walcher. Der DGF-Vorsitzende Lothar Ullrich mahnte dringend dazu, die Arbeitsbedingungen in der Intensivpflege zu verbessern.

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung zeigte sich ebenfalls alarmiert: Aufgrund der momentanen Arbeitsbedingungen spielten zahlreiche Pflegende mit dem Gedanken, aus ihrem Beruf auszusteigen, sagte Andreas Westerfellhaus dieser Redaktion. „Das hätte katastrophale Folgen für unsere Gesundheitsversorgung.“ Er begrüße es, dass sich Pflegekräfte und Ärzte zusammengetan hätten und gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen in der Intensivpflege einträten.

Verbände fordern eine Verbesserung zur Stärkung der Intensivpflege in der Corona-Krise. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Todesfälle auf dem Bau im Corona-Jahr gestiegen

4.31 Uhr: Im Corona-Jahr 2020 sind 97 Bauarbeiter während der Arbeit tödlich verunglückt. Das geht aus einer Statistik der Gewerkschaft IG BAU unter Berufung auf vorläufige Zahlen der Berufsgenossenschaft BG BAU hervor, die unserer Redaktion vorliegt. 2019 hatte es mit 70 tödlichen Unfällen noch deutlich weniger Todesfälle gegeben.

19 Menschen starben 2020 zudem auf dem Weg von oder zu der Arbeit, zwei weniger als im Jahr zuvor. Insgesamt ging zwar die Summe der Arbeitsunfälle zurück, diese endeten aber häufiger tödlich. 2020 wurden 104.165 Arbeitsunfälle auf dem Bau erfasst, rund 2.600 Unfälle weniger als im Vorjahr. Von den 97 tödlichen Arbeitsunfällen entstanden 44 durch Abstürze, vor allem von Dächern und Gerüsten. Zwölf Bauarbeiter starben bei Maschinenunfällen, zehn Beschäftigte wurden von herabfallenden Teilen erschlagen.

Lesen Sie hier mehr: Zahl der Todesfälle auf Baustellen im Corona-Jahr gestiegen

Corona-News vom 13. März: Italien will bis September 80 Prozent der Einwohner geimpft haben

Italien will bis September mindestens 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft haben

Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach glaubt, dass eine dritte Corona-Welle in Deutschland „auf keinen Fall verhinderbar“ sei.

Das Robert Koch-Institut prognostiziert in der Woche nach Ostern höhere Neuinfektionszahlen als rund um Weihnachten. Lesen Sie auch: RKI-Prognose: Mehr Corona-Fälle an Ostern als Weihnachten

höhere als rund um Weihnachten. RKI-Prognose: Mehr Corona-Fälle an Ostern als Weihnachten Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundeslänger beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen

Nach dem Virologen Christian Drosten geht jetzt auch sein Wissenschaftskollege Hendrik Streeck unter die Podcaster. Lesen Sie hier: „Hotspot“: Das steckt hinter Hendrik Streecks neuem Podcast

unter die Podcaster. „Hotspot“: Das steckt hinter Hendrik Streecks neuem Podcast In Italien müssen ab Montag erstmals auch die Grundschulen schließen. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Erneuter Corona-Lockdown: Italien zieht die Notbremse

schließen. Erneuter Corona-Lockdown: Italien zieht die Notbremse Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert ein höheres Tempo in den Impfzentren: „Die Impfzentren der Länder müssen endlich besser aufgestellt werden“, sagte die Vorsitzende, Susanne Johna, dieser Redaktion

fordert ein höheres Tempo in den Impfzentren: „Die Impfzentren der Länder müssen endlich besser aufgestellt werden“, sagte die Vorsitzende, Susanne Johna, dieser Redaktion Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Krupp, fordert einen massiven Ausbau der deutschen und europäischen Impfstoffproduktion. Mehr dazu im Interview: Impfstoffbeauftragter: So will er die Engpässe bezwingen

Corona-News vom 12. März: Mehr als 100 Millionen Impfdosen in den USA verabreicht

Knapp drei Monate nach Beginn einer beispiellosen Impfkampagne gegen Covid-19 ist in den USA die Marke von 100 Millionen verabreichten Impfdosen überschritten worden.

Astrazeneca hat eine weitere drastische Kürzung seiner Impfstoff-Lieferungen in die EU angekündigt. Man beabsichtige, im ersten Halbjahr dieses Jahres 100 Millionen Dosen in die EU-Staaten liefern, 30 Millionen davon im ersten Quartal, teilte der Pharmakonzern mit.

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) schwere allergische Reaktionen auslösen.

auslösen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht nach Berichten über schwere Fälle von Blutgerinnseln keinen Anlass, die Impfungen mit dem Corona-Vakzin des Herstellers Astrazeneca zu stoppen.

keinen Anlass, die Impfungen mit dem Corona-Vakzin des Herstellers Astrazeneca zu stoppen. Wegen stark sinkender Corona-Infektionszahlen hebt die Bundesregierung am Sonntag die Reisebeschränkungen für Mallorca auf.

für Mallorca auf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Aussetzung von Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca in einigen Ländern kritisiert.

in einigen Ländern kritisiert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen sich am 17. März unter anderem mit dem Start von Corona-Impfungen in Arztpraxen befassen.

befassen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Geschäfte einzelner Unions-Abgeordneter mit Corona-Schutzmasken als „schäbig“ und „schändlich“ verurteilt.

hat die Geschäfte einzelner Unions-Abgeordneter mit Corona-Schutzmasken als „schäbig“ und „schändlich“ verurteilt. Die britische Corona-Variante B.1.1.7. hat sich in Deutschland und der Welt verbreitet. Welche Symptome ruft die Mutation hervor? Lesen Sie hier: Corona: Symptome und Verlauf der britischen Virus-Variante

Corona: Symptome und Verlauf der britischen Virus-Variante In Bayern sollen die Hausärzte früher gegen das Coronavirus impfen können als anderswo in Deutschland – schon ab dem 1. April.

früher gegen das Coronavirus impfen können als anderswo in Deutschland – schon ab dem 1. April. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit stark steigenden Infektionszahlen in den kommenden drei Wochen: „Zu Ostern wird die Inzidenz über der 100er-Marke liegen“, sagte der Mediziner dieser Redaktion

rechnet mit stark steigenden Infektionszahlen in den kommenden drei Wochen: „Zu Ostern wird die Inzidenz über der 100er-Marke liegen“, sagte der Mediziner dieser Redaktion US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Pandemie aufheben und Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen

will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Pandemie aufheben und Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen Die Evangelische Kirche (EKD) will die Entscheidung über die Form der Ostergottesdienste kurzfristig von der Infektionslage abhängig machen

Corona-News vom 11. März: Lieferungen von Johnson & Johnson laut Spahn frühestens Mitte April

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson erwartet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn frühestens Mitte oder Ende April Lieferungen.

Deutschland und Frankreich setzen die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca nicht aus.

Die EU-Kommission hat das Corona-Vakzin des US-Unternehmens Johnson & Johnson zugelassen.

Das Risiko von Blutgerinnseln erhöht sich nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) nicht durch eine Corona-Impfung.

Die Impfbereitschaft unter Ärzten und Pflegekräften auf Intensivstationen ist laut einer Umfrage zweier medizinischer Fachverbände im Februar auf 75 Prozent gestiegen.

gestiegen. Mehrere Länder haben den Gebrauch des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca ausgesetzt.

Die ehemalige First Lady der USA hat öffentlich über ihre persönliche Krise in der Corona-Krise gesprochen. Im Gespräch mit dem US-Magazin „People“ bezeichnete Michelle Obama ihren Gesundheitszustand als „leichte Depression“. Lesen Sie hier mehr: Michelle Obama spricht über Depressionen in Pandemie

ihren Gesundheitszustand als „leichte Depression“. Michelle Obama spricht über Depressionen in Pandemie Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sieht die Haus- und Fachärzte nicht wie von der Bundesregierung geplant im April mit den Corona-Impfungen starten.

Corona-News vom 10. März: Britische Corona-Variante hat sich in Deutschland durchgesetzt

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sieht derzeit keinen Zusammenhang zwischen einem Todesfall und einer Astrazeneca-Impfung in Österreich.

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat sich die hoch ansteckende Mutante aus Großbritannien als die vorherrschende Corona-Variante in Deutschland durchgesetzt.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern peilen den Start von Corona-Impfungen in den Arztpraxen spätestens für Mitte April an.

spätestens für Mitte April an. Die Corona-Lage in Deutschland wird nach Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch bis in den Sommer angespannt bleiben.

Die Corona-Warn-App des Bundes wird um eine „Event“-Funktion erweitert, die die Kontaktverfolgung nach einem Restaurant-, Konzert- oder Theaterbesuch verbessern und erleichtern soll.

verbessern und erleichtern soll. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz befürchtet, dass durch Veränderungen bei der Reihenfolge der Corona-Impfungen die besonders gefährdeten Gruppen ins Hintertreffen geraten.

In Corona-Hotspots in Grenzregionen soll nach Worten von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) künftig von der eigentlich vorgegebenen Impfreihenfolge abgewichen werden können.

Die Europäische Union hat mit dem Hersteller Biontech/Pfizer die Lieferung von vier Millionen zusätzlichen Dosen Corona-Impfstoff im März vereinbart.

hat mit dem Hersteller Biontech/Pfizer die Lieferung von vier Millionen zusätzlichen Dosen Corona-Impfstoff im März vereinbart. Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Lesen Sie hier mehr: Corona: Diese Open-Air-Festivals sind für 2021 abgesagt

Corona: Diese Open-Air-Festivals sind für 2021 abgesagt Bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen in Deutschland und Europa droht ein neuer Rückschlag: Der Hersteller Johnson & Johnson kann voraussichtlich nicht so zügig wie liefern erwartet.

kann voraussichtlich nicht so zügig wie liefern erwartet. In Alaska dürfen sich alle Bewohner ab 16 Jahren von nun an gegen Corona impfen lassen.

Vor dem für April geplanten Start der Corona-Impfungen in Arztpraxen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der Ärzteschaft sein Vertrauen bei der Einhaltung der Impfreihenfolge ausgesprochen.

hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der Ärzteschaft sein Vertrauen bei der Einhaltung der Impfreihenfolge ausgesprochen. Den gesetzlichen Krankenkassen droht nach Einschätzung ihres Spitzenverbands eine Finanzierungslücke in Milliardenhöhe. Grund sei, dass sämtliche Reserven während der Corona-Pandemie aufgebraucht werden.

während der Corona-Pandemie aufgebraucht werden. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V gelobt.

hat den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V gelobt. Die seit Kurzem bei Aldi erhältlichen Corona-Schnelltests für den Heimgebrauch sind wohl betrugsanfällig, berichtet die “Deutsche Apotheker Zeitung“ (DAZ).

Corona-News vom 9. März: Engpässe bei Rohstoffen für Vakzine – Dritte Welle droht

Wegen dem beispiellosen Bedarf an Impfstoffen melden immer mehr Hersteller Engpässe bei den Impfstoff-Bestandteilen.

Der Handelskonzern Rewe hat angekündigt, er werde seinen mehr als 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland „schnellstmöglich“ und kostenlos Corona-Selbsttests zur Verfügung stellen.

Angesichts der fragwürdigen Geschäfte von Bundestagsabgeordneten mit Corona-Masken hat die SPD die Union zu Gesetzesverschärfungen aufgefordert.

Das Bundesgesundheitsministerium will vier Unternehmen mit der Entwicklung des geplanten digitalen Impfpasses beauftragen.

Angesichts hoher Infektionszahlen sollen sich in Kürze im Vogtland alle Einwohner ab 18 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen können.

Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach warnt vor einer schweren dritten Pandemie-Welle durch die großzügigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Alle bisherigen Corona-News

14.00 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)