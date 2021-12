Corona: Regeln an Weihnachten und Silvester

Berlin Spätestens zum 28. Dezember treten verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Was genau ist dann noch erlaubt? Alle Maßnahmen im Überblick.

Ab 28. Dezember gelten in Deutschland deutlich schärfere Corona-Regeln

Auch an Silvester greifen verschärfte Maßnahmen

Größere Partys und Feste sind nicht erlaubt – auch ein Feuerwerk ist nur eingeschränkt möglich

Doch was genau gilt zum Jahreswechsel? Alle Regeln im Überblick

Angesichts der fünften Corona-Welle – ausgelöst durch die Omikron-Variante – gelten ab Ende Dezember verschärfte Corona-Regeln in Deutschland. Darauf haben sich Bund und Länder beim jüngsten Corona-Gipfel verständigt. Manche Bundesländer hatten schon zu Weihnachten damit begonnen, die Maßnahmen zu verschärfen. Andere Länder ziehen in dieser Woche nach – unter anderem mit strengeren Kontaktbeschränkungen, auch für Geimpfte. Was jetzt wo gilt.

Corona-Maßnahmen ab 27. Dezember: Diese Kontaktbeschränkungen gelten bereits

Ab Montag, 27. Dezember, gelten in einzelnen Bundesländern bereits strengere Regeln. Was wo greift:

In Baden-Württemberg gilt schon ab jetzt eine Sperrstunde in der Gastronomie von 22.30 Uhr bis 5 Uhr morgens. In der Silvesternacht beginnt die Sperrstunde erst um 1 Uhr nachts.

In Niedersachsen dürfen sich bis mindestens 15. Januar 2022 drinnen wie draußen nur noch Gruppen von bis zu zehn Geimpften und Genesenen treffen. Kinder sind von der Regelung ausgenommen.

In Brandenburg gilt vom 27. Dezember 2021 bis mindestens 11. Januar 2022: Maximal zehn Geimpfte und Genesene dürfen sich privat treffen – drinnen wie draußen.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern bleiben Kinos, Theater, Museen sowie die Innenbereiche von Schwimmbädern, Zoos und anderen Freizeiteinrichtungen geschlossen. Bis dato hatten diese Beschränkungen nur für die Mitte und den Osten des Bundeslandes gegolten. Weil die Corona-Ampel für Meck-Pomm aber mehrere Tage auf Rot stand und mit Omikron rasch eine weitere Verschlechterung der Lage erwartet wird, weitete die Landesregierung die Regelungen aus.

Corona-Regeln: Was gilt bundesweit ab 28. Dezember?

Private Zusammenkünfte sind nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Diese müssen geimpft oder genesen sein.

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind von der Regelung ausgenommen.

Nimmt eine ungeimpfte Person an einem Treffen teil, gelten die schon bisher gültigen Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen.

Neben dem eigenen Haushalt dürfen dann höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes anwesend sein.

Die aktuellen Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte, beispielsweise der Ausschluss aus Kinos, Theatern, Gaststättenbesuchen sowie dem Einzelhandel (bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs), bleiben weiterhin bestehen.

Für alle Zusammenkünfte mit mehreren Personen außerhalb des eigenen Haushaltes wird ein Corona-Test empfohlen.

Zudem sollen Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer stattfinden.

Silvester: Das sind die Corona-Regeln für den Jahreswechsel

Bund und Länder haben einige zusätzliche Regeln für den Jahreswechsel beschlossen:

Clubs und Diskotheken sollen geschlossen werden.

Die Kommunen sind erneut angewiesen, An- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr sowie das Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen durchzusetzen.

Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester ist in diesem Jahr – wie schon vorher beschlossen – generell verboten.

(bml/mja mit dpa)

