Bund und Länder haben sich laut Berichten auf eine Einschränkung des Bewegungsradius in Hotspots geeinigt. Gelten soll dies für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Pandemie Corona-Hotspots: Das sind die Risikogebiete in Deutschland

Berlin. Wo in Deutschland steigen die Corona-Zahlen besonders? Wo sind die Risikogebiete? Hier finden Sie die größten Hotspots des Landes.

In vielen Regionen Deutschlands sind die Corona-Zahlen so hoch, dass sie als Hotspots gelten

Künftig gelten dort verschärfte Regeln. Doch ab wann zählt ein Gebiet als Hotspot?

Wir zeigen die zehn aktuell meistbetroffenen Hotspots innerhalb Deutschlands

Deutschland befindet sich immer noch im sogenannten harten Lockdown – bis mindestens zum 10. Januar. Bund und Länder sind sich aber offenbar einig, dass die bestehenden Einschränkungen bis zum 31. Januar verlängert und sogar verschärft werden.

Am Dienstag, 5. Januar, berieten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen – denn bisher verharren die Infektionszahlen auf hohem Niveau.

Zurzeit werden in Deutschland etwa 386 Städte, Bezirke und Landkreise als Corona-Hotspots bezeichnet – dort wurde die Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten. Die Regionen gelten auch als innerdeutsche Risikogebiete.

Am stärksten betroffen ist aktuell der Landkreis Meißen, der eine 7-Tage-Inzidenz von aktuell 457,2 ausweist. Der Landkreis Hildburghausen in Thüringen war die erste Region in Deutschland, deren 7-Tage-Inzidenz größer als 500 war, zwischenzeitlich sogar größer als 600.

Corona-Risikogebiete in Deutschland – die zehn größten Hotspots

Stadt/Landkreis/Bezirk Bundesland 7-Tage-Inzidenz 1. Meißen Sachsen 457,15 2. Altenburger Land Thüringen 402,72 3. Hildburghausen Thüringen 394,01 4. Bautzen Sachsen 373,30 5. Saale-Holzland-Kreis Thüringen 349,61 6. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 340,00 7. Erzgebirgskreis Sachsen 325,13 8. Wunsiedel i. Fichtelgebirge Bayern 317,94 9. Wartburgkreis Thüringen 317,72 10. Coburg Bayern 316,52

Der Landkreis Meißen in Sachsen hat den höchsten Inzidenzwert. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Corona: Ab wann ist eine Region ein Risikogebiet?

Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Zahl der Neuinfektionen.

Übersteigt sie den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage durch die einzelnen Bundesländer. Diese „Neuerkrankungsrate“ wird auch Inzidenz genannt.

in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage durch die einzelnen Bundesländer. Diese „Neuerkrankungsrate“ wird auch Inzidenz genannt. Die Landesregierungen entscheiden selbstständig, welche Gebiete in anderen Bundesländern sie zu Risikogebieten erklären.

Eine landesweit einheitliche Liste wie bei den internationalen Risikogebieten gibt es nicht.

Alle deutschen Risikogebiete auf einer Karte

Alle innerdeutschen Risikogebiete finden Sie mitsamt der Sieben-Tage-Inzidenz in einer Tabelle in unserem interaktiven Coronavirus-Monitor auf einer Karte. Scrollen Sie dafür unter die Karte mit den Infektionszahlen.

(fmg/dpa/afp)

