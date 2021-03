Neben regelmäßigen Antigen-Schnelltests für Schulen und andere öffentliche Einrichtungen sind jetzt auch Selbsttests für Zuhause zugelassen. So werden sie richtig angewandt.

Corona-Selbsttest anwenden: So geht’s!

Berlin Wo sind Corona-Selbsttests erhältlich, wie teuer und sicher sind sie und auf was kommt es bei der Durchführung an? Ein Überblick.

Das Ergebnis eines Corona-Tests lässt mitunter lange auf sich warten: Die Labore kommen mit Testen und Auswertung kaum hinterher. Zudem kann ein Test einiges kosten, wenn keine Symptome vorhanden sind und auch kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand.

Coronavirus-Infektionen lassen allerdings sich nicht mehr nur durch Laboruntersuchungen nachweisen. Schnell- und Selbsttests stellen die Alternativen zu klassischen PCR-Tests dar. Zwar sind beide nicht so sicher wie der sogenannte "Goldstandard" unter den Corona-Tests - neben der Zeitersparnis hat vor allem der Selbsttest aber einen entscheidenden Vorteil: Wie aus dem Namen hervorgeht, kann jeder den Tests selbst durchführen. Lesen Sie hier: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Corona-Schnelltests.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona-Selbsttests: So funktionieren sie

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat erste Zulassungen für Antigen-Selbsttests erteilt. Diese sind in der Durchführung stark vereinfacht: Statt eines Abstrichs aus dem tiefen Rachen-Nasenbereich wird lediglich eine Probe aus dem vorderen Nasenbereich benötigt. Sie liefern wie ein Schwangerschaftstest nach etwa 15 Minuten ein Ergebnis. So funktioniert der Corona-Selbsttest.

Corona: Merkel denkt über Ausgangssperren nach Corona: Merkel denkt über Ausgangssperren nach

Die manchmal salopp als "Popeltest" beschriebene Variante ist deutlich weniger unangenehm als die bisher üblichen Schnelltests, bei denen der Tupfer tief eingeführt werden muss. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sieht daher auch wenig Probleme: "Ich glaube, einen Abstrich aus der vorderen Nase bekommt jeder hin."

Die Antragsteller kommen aus Hamburg, Marburg und Graz in Österreich, produziert wird in China und den USA. Insgesamt haben nach Angaben des BfArM rund 50 Hersteller Anträge für Laientests gestellt.

Auch Speicheltests werden aktuell geprüft und bewertet. Bei dieser Variante werden lediglich Speichelproben entnommen und untersucht. Auch der noch nicht zugelassene Gurgeltest weist Infektionen anhand von Speichel nach.

Wo Corona-Selbsttests erhältlich sind

Anders als Schnelltests, die nur von medizinischem Fachpersonal in Arztpraxen, Teststationen und Apotheken durchgeführt und nicht an Privatpersonen ausgegeben werden, sind Selbsttests frei käuflich.

Hier finden Sie mehr zum Thema: Antigen-Schnelltests: Kann man sie in Apotheken kaufen?

Sie werden in Apotheken, Drogerien, Discountern, Supermärkten und Online-Shops angeboten - theoretisch. Die ersten Lieferungen waren schnell ausverkauft und auch bei den neu eingetroffenen Produkten heißt die Devise: Nur solange der Vorrat reicht. Eine brandneue Anlaufstelle für Selbsttests ist der Lieferservice Gorillas. Bestellungen sollen in zehn Minuten geliefert werden. Lesen Sie hier: Gorillas liefert Corona-Schnelltests in kürzester Zeit nach Hause.

Foto: Thomas Müller/dpa

Online sind auch Antikörper-Tests zur Eigenanwendung erhältlich. Diese weisen aber nur nach, ob man bereits Antikörper gegen das Virus gebildet hat. Das ist bei einer "frischen" Infektion mitunter nicht der Fall – trotzdem kann man bereits ansteckend sein.

Wie teuer sind Selbsttests?

Die Preise können je nach Anlaufstelle und Bundesland unterschiedlich ausfallen. Alleine im Einzelhandel wird für denselben Test jeweils unterschiedlich viel verlangt. Ein Selbsttest kostet im Durchschnitt zwischen 4 Euro bis 7 Euro - im Fünfer-Set fallen sie günstiger aus.

Das günstigste Angebot finden Kunden dabei beim Discounter Lidl - in den Drogerien werden die Selbsttests etwas teurer verkauft.

Foto: Christophe Gateau/dpa

Welche Selbsttests sind bereits zugelassen?

Die Liste mit den zugelassenen Heim-Tests für Laien wird auf der Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte regelmäßig aktualisiert.

Bislang sind folgende Selbsttests zugelassen:

CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

LYHER® Covid-19 Antigen Schnelltest

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

AESKU.RAPID SARS-CoV-2

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest - Speichel

In den kommenden Wochen sollen regelmäßig neue Test-Zulassungen folgen.

Wie zuverlässig sind die Testergebnisse?

Für Käufer wichtig zu bedenken ist, dass Selbsttests deutlich weniger sensibel reagieren. Bedeutet: Liegt (bisher) nur eine geringe Viruslast vor, erkennen die Antigen-Selbsttests das Sars-CoV-2-Virus möglicherweise nicht.

Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass jemand mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aktuell für die nächsten Stunden nicht ansteckend ist. Es bedeutet nicht, dass derjenige nicht infiziert ist – und nicht schon am nächsten Tag andere anstecken kann. Es ist nur eine Momentaufnahme. Daher bleibt es laut den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) auch im Fall eines negativen Testergebnisses weiterhin erforderlich, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Ist das Ergebnis dagegen positiv, sollte sich der Getestete umgehend mit seinem Arzt oder dem örtlichen Gesundheitsamt in Verbindung setzen und sich isolieren. Zur Abklärung sollte dann ein PCR-Labortest gemacht werden. Verpflichtend sind diese Schritte nicht. Eine Pflicht, die nicht zu kontrollieren ist, sei sinnlos, heißt es im Gesundheitsministerium. Das RKI erklärt in seiner jüngsten Stellungnahme zu den Selbsttests, ein positives Ergebnis stelle zunächst lediglich einen Verdacht auf eine Ansteckung dar, "es ist jedoch noch keine Diagnose einer Sars-CoV-2-Infektion".

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Laientests: Wo können sie Freiheiten zurückbringen?

Anders als professionelle Schnelltests, die einmal die Woche kostenlos bei Ärzten und Apotheken durchgeführt werden können, dienen Laien-Selbsttests zunächst vor allem der Selbstvergewisserung. In Zukunft könnten sie auch helfen, Besuche von Theatern oder anderen Veranstaltungen zu ermöglichen. "Das ist die Perspektive", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Wenn die Corona-Selbsttests in ausreichender Zahl verfügbar sind, sollen sie als Teil der Teststrategie der Länder für Kitas und Schulen zum Einsatz kommen können, hieß es zunächst in einem Entwurf für das Corona-Kabinett, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Auch Gastgewerbe und Reiseindustrie machen sich Hoffnungen, dass Lockerungen der Pandemie-Auflagen für ihre Branchen damit rasch möglich werden.

Virologe plädierte schon länger für Schnell- und Selbsttests

Der Virologe Alexander Kekulé hatte bereits vor Monaten gefordert, dass sich möglichst bald jeder und jede selbst testen kann – mit Antigen-Tests aus der Apotheke. Die Kritik, dass Privatpersonen nicht fähig dazu seien, sich selbst zu testen oder ein positives Ergebnis eventuell nicht melden, teilt Kekulé nicht.

"Die Menschen können den Rachenabstrich selber machen. Das ist so einfach wie Gurgeln oder Zähneputzen. Man muss es nur ein bisschen üben. Ich bin der Meinung, dass man das den Menschen auch zutrauen soll", sagte Kekulé. Mit den neuen Selbsttests ist ein Rachenabstrich zudem gar nicht mehr nötig und die Probenentnahme unkompliziert. (day/jul/ped/bef/yah/mit dpa/afp)

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen: