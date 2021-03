Berlin. Bund und Länder haben sich auf eine Notbremse verständigt: Steigen die Corona-Zahlen zu stark, soll sie greifen. Ist es bald soweit?

Beim Corona-Gipfel Anfang März haben sich die Länderchefinnen und -chefs zusammen mit dem Kanzleramt auf ein Instrument zur Eindämmung der Corona-Infektionen geeinigt: Sie nannten es "Notbremse". Sie soll dann greifen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen in einzelnen Landkreisen oder Bundesländern wieder außer Kontrolle zu geraten droht. Wie die Notbremse funktionieren soll und auf welche Grenzwerte sich die Runde festgelegt hat, lesen Sie hier im Überblick.

Was heißt das eigentlich - Notbremse?

Seit 3. März gelten vielerorts Lockerungen. So dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartencenter und Baumärkte, aber auch Friseure bundesweit wieder öffnen. Kosmetiker und Fußpfleger dürfen in einigen Bundesländern unter bestimmten Bedingungen wieder ihre Dienstleistungen anbieten. Der Einzelhandel darf per Terminbuchung ("Click&Meet") einzelne Kundinnen und Kunden empfangen, es gelten Quadratmeterbeschränkungen. Statt wie zuletzt mit nur einer Person aus einem anderen Haushalt dürfen sich nun wieder zwei Haushalte treffen, Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt. Diese Lockerungen sollen beim Überschreiten bestimmter Grenzwerte zurückgenommen werden.

Ab wann soll die Notbremse greifen?

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in einer Region oder in einem Bundesland an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, sollen ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln des harten Lockdowns wieder gelten. Dieser endete vorläufig am 7. März. So haben es Bund und Länder in ihrem Beschluss festgehalten.

Wie sieht es mit der Umsetzung der Notbremse in den Bundesländern aus?

Bund und Länder können sich nur auf eine gemeinsame Richtung einigen - die konkrete Umsetzung der Beschlüsse erfolgt durch Verordnungen der jeweiligen Landesregierungen. Und die unterscheiden sich durchaus im Wortlaut von dem, was die Ministerpräsidentenkonferenz ursprünglich im Sinn hatte.

So handelt es sich etwa in der brandenburgischen Verordnung nicht um eine automatische Notbremse: Die Landesregierung werde über konkrete Schritte entscheiden, sobald sich die Sieben-Tage-Inzidenz "landesweit beharrlich der 100 nähere". Und: Die Kreise und kreisfreien Städte seien "aufgefordert, zusätzliche Schritte zur Eindämmung zu ergreifen, besonders wenn der Wert von 100 erreicht" sei. Das klingt wenig verbindlich. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begründete den Sonderweg seines Landes damit, dass Grundrechtseinschnitte wie bei einem harten Lockdown nicht automatisch erfolgen dürften.

Erst bei einer Inzidenz von mindestens 200 an drei aufeinanderfolgenden Tagen müssen Einzelhandel, Bau- und Gartenmärkte schließen sowie körpernahe Dienstleistungen pausieren. Im Elbe-Elster-Kreis haben etwa Baumärkte noch immer geöffnet - bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 223,9 (Stand: 19. März).

Auch in Nordrhein-Westfalen soll die Notbremse nicht automatisch kommen. Laut Gesundheitsministerium soll zunächst geprüft werden, welche Umstände zu der Überschreitung geführt hätten - etwa ob sie auf zusätzliche Tests zurückzuführen sei.

Die Stadt Pirmasens (Rheinland-Pfalz) sträubt sich ebenfalls gegen eine harte Notbremse: Obwohl die Stadt Mitte März an drei Tagen hintereinander eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 aufwies, nahm die Verwaltung die Lockerungen nicht vollständig zurück. Es gelten laut einer Allgemeinverordnung der Stadt zwar strengere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und beim Einkaufen, die Geschäfte bleiben aber geöffnet. Damit weicht die Stadt von der Corona-Verordnung des Landes ab.

Bayerns Regierungschef Markus Söder und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kritisierten die aufgeweichten Regeln. CSU-Chef Söder stellte sich damit aktiv gegen den Kurs von NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet. Söder warb im Vorfeld der nächsten Bund-Länder-Beratungen am 22. März für die einheitliche Durchsetzung einer "harten Notbremse". Die Bundesregierung rief die Länder unterdessen auf, die vereinbarte Grenze von 100 ernstzunehmen und die Notbremse anzuwenden.

Wird der harte Lockdown bald bundesweit fortgesetzt?

Das ganze Land befindet sich in der dritten Welle - und steht gleichzeitig massiv unter wirtschaftlichem Druck. Schon die vergangenen Verhandlungsrunden haben gezeigt: Ein einheitliches Vorgehen ist mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten kaum zu machen. Die bisherigen Lockerungen könnten deshalb in Teilen zurückgenommen werden. In Hamburg lagen die Werte zuletzt drei Tage infolge höher als 100. Dort gilt von Samstag an die Notbremse. Dass Handlungsbedarf besteht, lassen auch verschiedene Corona-Sondersitzungen in einigen Landesparlamenten erkennen, die am Freitag noch stattfinden - mit Blick auf die neue Beratungsrunde am kommenden Montag.

