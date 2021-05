Urlaub in Deutschland: Die Corona-Regeln der Bundesländer

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Menschen im Sommer in den Urlaub fahren können. Das hänge unter anderem davon ob, wie die Pandemie sich in Deutschlands Nachbarländern entwickle.

Berlin. Deutschland-Trip statt Fernreise: Während der Pandemie hoffen viele zumindest auf Urlaub im Inland. Wo gibt es erste Öffnungsschritte?

2021 hoffen viele, zumindest in Deutschland etwas Erholung zu finden

Gerade zu Pfingsten ist der Wunsch nach einem Tapetenwechsel groß

Seit dem 24. April ist jedoch die Bundes-Notbremse in Kraft - erste Bundesländer versprechen allerdings Lockerungen

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Corona-Regeln der Bundesländer

Pfingsten steht an und auch die Sommerferien rücken in vielen Bundesländern näher, doch die möglichen Urlaubsziele sind im Pandemie-Jahr 2021 begrenzt. Für viele Länder gelten nach wie vor Reisewarnungen - ein Grund mehr, um auf deutsche Urlaubsziele auszuweichen.

Deutschland hat zwar viel zu bieten, allerdings ist seit 24. April auch die Bundes-Notbremse in Kraft. Einige Bundesländer haben allerdings Lockerungen angekündigt. Ein Überblick über die Vorgaben und Regeln für Ihren Urlaub in Deutschland.

Bundes-Notbremse: Ist Urlaub in Deutschland aktuell möglich?

Seit Ende April befindet sich die Bundesrepublik in einem strikten Lockdown. Zu den aktuellen Maßnahmen zählen bundesweite nächtliche Ausgangsbeschränkungen sowie strengere Bestimmungen für Geschäfte, Schulen und Kindergärten sowie. Private Kontakte bleiben ebenfalls eingeschränkt.

Diese Maßnahmen greifen dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Die Notbremse bleibt so lange in Kraft, bis die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 100 sinkt. Die aktuellen Beschränkungen gelten bis 30. Juni.

Thomas Bareiß (CDU), der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, sagte SWR: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Urlaubsreisen bei uns ab Juni in immer mehr Regionen möglich werden. Wichtig ist, dass der Bundes-Lockdown nicht über den 30.6. hinaus verlängert wird."

Bayern: Söder verspricht Perspektive für Tourismus

Obwohl die Notbremse streng genommen noch fast zwei Monate gilt, könnten Inlandsreisen rund um Pfingsten tatsächlich schon bald möglich sein: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versprach Lockerungen ab dem 10. Mai. "Wir wollen zu Pfingsten eine Tourismusperspektive haben für Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen." Sobald die Inzidenz unter 100 liegt, "sollte eine Öffnung mit Hygienekonzepten möglich sein", so Söder.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sollen die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen dürfen. Ab diesem Donnerstag werden Corona-Geimpfte und Menschen mit negativ Getesteten gleichgestellt und ihnen werden weitere Lockerungen geboten.

Erste Öffnungsschritte in Niedersachsen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versprach ähnliche Freiheiten für Geimpfte und Corona-Genese. Auch in Niedersachsen sollen schon ab kommender Woche erste Öffnungsschritte in Gastgewerbe und Handel erfolgen, sofern die Inzidenzwerte in Kommunen unter 100 liegen. Ab Montag sollen Geschäfte unter strengen Auflagen öffnen dürfen und Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sollen unter strikten Vorsichtsmaßnahmen wieder anlaufen. Die Lockerungen gelten hier allerdings vorerst nur für Bürger aus Niedersachsen.

Sachsen: Lockerungen für Tourismusbranche geplant

Ab 10. Mai stellt Sachsen Geimpfte und Genese ebenfalls gleich. Laut Gesundheitsministerin Köpping sind auch hier Öffnungen der Außengastronomie und Lockerungen für die Tourismusbranche unter Auflagen geplant. Voraussetzung: Die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region muss fünf Tage lang unter 100 liegen.

Mecklenburg-Vorpommern: Einreise unter bestimmten Voraussetzungen gestattet

Mecklenburg-Vorpommern wagt ebenfalls erste Öffnungsschritte. Vollständig Geimpften sind Tagesausflüge und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern ist ab Mittwoch wieder die Einreise gestattet. Dies gilt auch für Genesene, die mindestens einmal geimpft sind. Gesundheitsminister Harry Glawe sagte allerdings, dass touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen weiter untersagt sind.

Baden-Württemberg: Das könnte an Pfingsten möglich sein

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schließt nicht aus, dass um Pfingsten herum Biergärten und Hotelbereiche in Regionen mit stabilen Inzidenzen geöffnet werden könnten. "Im Freien ist das Ansteckungsrisiko im Faktor 20 geringer. Wenn man das noch mal verbindet mit einer entsprechenden Teststrategie, mit der Vorlage des Impfausweises, wenn man voll geimpft ist, dann kann man da schon Schritte in diese Richtung machen", sagte er am Dienstag in Stuttgart. Gesundheitsminister Manne Lucha fügte hinzu, dass es in Regionen mit Inzidenzen unter 100 auch Möglichkeiten für Außengastronomie, für Handel und die Hotellerie geben könnte.

Berlin: Inzidenzen sind vielversprechend

Auch in Berlin geht es in Sachen Fallzahlen in die richtige Richtung. "Wenn sich die Inzidenzen so weiterentwickeln, wie wir das im Moment sehen, dann glaube ich, kann man auch bei uns außengastronomische Angebote machen", sagte der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD). Demnach könnten an Pfingsten Außenbereiche von Cafés und Restaurants nach Einschätzung des Senats wieder öffnen. Laut Müller müssten die Regeln in Absprache mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) allerdings noch endgültig formuliert werden.

Brandenburg: Öffnungen im Bereich Tourismus nicht abwegig

Auch Brandenburg erwägt die Öffnung der Außengastronomie zum Pfingstwochenende. "Die Infektionslage stabilisiert sich weiter. Unter der Voraussetzung, dass sich dieser Trend in den nächsten zwei Wochen fortsetzt, besteht die gute Chance, zu Pfingsten die Außengastronomie zu öffnen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch in den Bereichen Sport, Kultur und Tourismus könne laut Pressemitteilung über Öffnungen nachgedacht werden. "Dabei gilt das Prinzip außen vor innen zu öffnen und Testkonzepte umzusetzen." Eine Öffnung zu Christi Himmelfahrt am 13. Mai sei aber noch nicht möglich.

Thüringen: Neue Verordnung verspricht Lockerungen für Tourismusbranche

Auch in Thüringen kündigen sich Öffnungsschritte an. Bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 sollen künftig Besuche in Biergarten und bestimmte Formen des Tourismus wieder möglich sein. Laut Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) soll eine entsprechende Verordnung am Donnerstag in Kraft treten. Sie rechne zusätzlich mit Öffnungsschritten im Bereich der Außengastronomie, Camping, der Buchung von Ferienhäusern und der körpernahen Dienstleistungen.

Laut eines ersten Entwurfs für die Verordnung dürfen künftig Campingplätze und Ferienhäuser gebucht werden, sofern die Inzidenz stabil unter 100 liegt, es ein Infektionsschutzkonzept gibt und die Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Alle anderen touristischen Übernachtungen sollen allerdings vorerst verboten bleiben.

Bremen: Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Auch in Bremen stehen Änderungen der Regeln bevor. Der Senat beschloss am Dienstag, dass Menschen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügen oder in den vergangenen sechs Monaten eine Infektion überstanden haben, in Zukunft von allen Testpflichten ausgenommen sind.

Geändert wurden auch die Regeln zur Vorlage von Corona-Tests: So werden künftig sowohl negative PCR-Tests, Antigen-Schnelltests als auch Selbsttests akzeptiert. Damit ein Selbsttestergebnis akzeptiert werde, müsse der Test allerdings vor Ort und unter Aufsicht durchgeführt werden.

Kurz gesagt: Noch gibt es keine einheitlichen Regelungen für die Wiederaufnahme des Tourismus in Deutschland. Jedes Bundesland hat selbst geregelt, wann und in welchem Umfang Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen.

