Berlin. Eine exklusive Civey-Umfrage ergab: Viele Deutsche starten wegen des sich verstärkt ausbreitenden Coronavirus besorgt in den Oktober.

Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland weiter an, am vergangenen Samstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin so viele Neuinfektionen binnen eines Tages wie seit Ende April nicht mehr. Ein Trend, der auch viele Deutsche besorgt in die kalte Jahreszeit gehen lässt: Nur rund jeder dritte Bundesbürger (36,1 Prozent) ist zuversichtlich, dass die Pandemie in Deutschland im Herbst und im Winter unter Kontrolle bleiben wird. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.

41,6 Prozent der Befragten gab an, eher nicht oder gar nicht zuversichtlich zu sein, was den Corona-Trend im Herbst und im Winter angeht. 21,1 Prozent sehen die Entwicklung mit Entwicklung mit gemischten Gefühlen („teils/teils“), 1,2 Prozent äußerten keine Meinung.

Unter den Zuversichtlichen sind Männer (39,2 Prozent) etwas häufiger vertreten als Frauen (33,2 Prozent). Zudem äußerten sich Befragte aus der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen deutlich öfter zuversichtlich (42,3 Prozent) als Befragte im Alter von 40 bis 49 (30,7 Prozent). Letztere äußerten sich auch besorgter als Teilnehmende aus der Altersgruppe 65+, in der 38,5 Prozent der Befragten angaben, die Entwicklung mit Zuversicht zu beobachten.

Vor dem Corona-Winter: Nur jeder vierte Grünen-Wähler zuversichtlich

Auch in den verschiedenen Wählergruppen unterscheidet sich laut unserer Umfrage die Zuversicht der Deutschen. Die größte Diskrepanz gibt es hierbei zwischen Grünen- und FDP-Wählern: Nur 25,8 Prozent der Grünen-Wähler gaben an, mit Blick auf den Corona-Winter zuversichtlich zu sein, während unter den befragten Anhängern der Liberalen 49,1 Prozent Zuversicht signalisierten.

Für die Umfrage haben wir in Zusammenarbeit mit Civey Internetnutzer gefragt: „Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Corona-Pandemie in Deutschland im Herbst und Winter unter Kontrolle bleiben wird?“ Die Antwortmöglichkeiten waren „Sehr zuversichtlich“, „Eher zuversichtlich“, „Teils/teils“, „Eher nicht zuversichtlich“, „Gar nicht zuversichtlich“ und „Weiß nicht“. Die Umfrage wurde vom 23. bis 29. September durchgeführt, die repräsentative Stichprobe umfasste 5056 Teilnehmer. (ba)

