Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt – nicht nur in Deutschland.

In Deutschland sind erstmals Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Es handelt sich um zwei Fälle aus NRW

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in Deutschland weiter an: 1164 Infektionen sind bislang nachgewiesen

steigt in Deutschland weiter an: 1164 Infektionen sind bislang nachgewiesen In Ägypten ist erstmals ein Deutscher am Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich um einen Feuerwehrmann aus Hamburg

am Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich um einen Feuerwehrmann aus Hamburg Das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain am Mittwoch findet ohne Zuschauer statt – auch der Bundesliga drohen am Wochenende Geisterspiele

drohen am Wochenende Italien greift in der Corona-Krise zu drastischen Maßnahmen: Im Norden des Landes gilt ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot

greift in der Corona-Krise zu drastischen Maßnahmen: Im Norden des Landes gilt ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot Auch die Millionenstadt Mailand und die Touristenhochburg Venedig sind betroffen

und die Touristenhochburg sind betroffen In italienischen Gefängnissen kam zu gar Revolten mit mehreren Toten

kam zu gar Revolten mit mehreren Südtirol beendet wegen des Coronavirus die Skisaison vorzeitig

Weltweit sind in 105 Ländern mehr als 111.000 Covid-19-Fälle bestätigt, rund 3900 Menschen starben an der Lungenkrankheit

Weltweit gelten rund 60.000 Menschen, bei denen eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen war, als geheilt

Berlin. Das Coronavirus breitet sich weltweit und in Europa weiter aus. In Deutschland gibt es bislang 1164 bestätigte Infektionen und zwei Todesfälle in Nordrhein-Westfalen.

In Europa ist Italien am stärksten betroffen, von den mehr als 7300 bestätigten Infizierten sind bereits 366 gestorben. Die Regierung ergreift drastische Maßnahmen: Die Lombardei und 14 weitere Provinzen im Norden Italiens mit den Städten Mailand und Venedig sind bis mindestens 3. April abgeriegelt. Es gilt ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot, nur für bestimmte Fälle gelten Ausnahmen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte Ende der Woche Südtirol zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt.

Weltweit überstieg die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Fälle 111.000. Die weitaus meisten Erkrankungen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind bisher aus China gemeldet worden, von wo die Epidemie sich ausgebreitet hat. Rund 3900 Menschen starben nach einer Infektion. Über 60.000 Patienten, bei denen einen Infektion bestätigt war, gelten inzwischen als geheilt.

Alle wichtigen Entwicklungen zur Coronavirus-Epidemie:

Montag, 9. März 2020: Coronavirus – Erste Tote in Deutschland

18.15 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer wartet derzeit in Ingoldstadt das Ergebnis des Corona-Tests einer Kontaktperson ab. Beide waren während einer Besprechung im selben Raum. Der Test des Bundesinnenministers war negativ. Das schreibt Pressesprecher Steve Alter auf Twitter.

17.50 Uhr: Französische Gemeinden haben für die anstehende erste Runde der Kommunalwahl am Wochenende spezielle Vorsichtsmaßnahmen angekündigt. In der elsässischen Stadt Mülhausen würden beispielsweise alle Bedienflächen der Abstimmungsautomaten am Sonntag nach jedem Wähler desinfiziert, teilte die Stadt mit.

Zwischen den Wartenden werde auf einen Sicherheitsabstand geachtet. Außerdem würden Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt. Frankreichs Regierung hatte vergangene Woche erklärt, die Wahl werde trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stattfinden. Die erste Wahlrunde ist für den 15. März geplant, die zweite am 22. März. Bei den Kommunalwahlen geht es um die Besetzung der Rathäuser.

Coronavirus: Zwei Menschen in Deutschland gestorben

17.15 Uhr: Der Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, schließt nicht aus, dass vielleicht schon im nächsten Jahr erste Bevölkerungsgruppen durch eine Impfung geschützt werden könnten.

Er rechne mit ersten klinischen Prüfungen in Deutschland im Sommer bis Herbst dieses Jahres und wolle nicht ausschließen, dass dann im kommenden Jahr größere klinische Prüfungen mit Tausenden oder vielleicht Zehntausenden Probanden beginnen könnten, sagte Cichutek am Montag in Berlin.

„Man darf hier nichts zu sehr beschleunigen. Wir brauchen verträgliche, sichere Impfstoffe, die dann auch wirksam sind, aber trotzdem haben wir vielleicht die günstige Lage, dass wir hier schon besondere Bevölkerungsgruppen im Rahmen der klinischen Prüfungen auch schützen könnten.“

17.00 Uhr: Ab sofort können Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit bis max. 7 Tage ausgestellt bekommen. Sie müssen dafür nicht die Praxis aufsuchen. Das schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) auf Twitter.

16.37: In Deutschland ist erstmals im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein Mensch gestorben. Das hat der Kreis Heinsberg am Montag mitgeteilt. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte die Information. Der Landrat wollte am Abend Einzelheiten bekanntgeben.

In Essen starb zudem eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei.

15.45 Uhr: Nach einem Coronavirus-Verdacht an einer Brandenburger Schule befinden sich 4000 bis 5000 Menschen in häuslicher Quarantäne. Das sagte der Amtsdirektor der Kleinstadt Neustadt/Dosse, Dieter Fuchs.

BVB erstattet Fans die Kosten für Achtelfinale-Spiel

15.30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte beim deutsch-griechischen Wirtschaftsforum in Berlin, dass keine Hygiene- oder Quarantänemaßnahme zur Unterbrechung der Infektionsketten vergebens sei. In der aktuellen Lage sei „das wirksamste Mittel der Faktor Zeit“.

Es gehe gerade auch darum, eine Überlastung von Ärzten und Krankenhäusern zu vermeiden, „die entstehen würde, wenn innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen gleichzeitig wegen Corona zu behandeln wären“, sagte die Kanzlerin. Das wirksamste Mittel gegen das Virus sei, seine Ausbreitung zu verlangsamen, sie also über einen längeren Zeitraum zu strecken.

15.20 Uhr: Borussia Dortmund wird seinen Fans die Kosten für die Eintrittskarten für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) erstatten. Die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt hatte am Montag mitgeteilt, dass das Spiel wegen der Verbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden muss.

„Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück“, twitterte der Verein: „Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird.“

15.15 Uhr: Die deutsche Wirtschaft hat die beschlossenen Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Krise begrüßt. „Die große Koalition hat den Ernst der Lage erkannt“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang. Die Maßnahmen seien ein wichtiges Signal, um das Vertrauen von Unternehmen und Bürgern zu stützen. Bei Bedarf müsse die Politik mehr tun.

Angela Merkel sieht Deutschland gut gerüstet für wirtschaftliche Folgen

Auch die Bundesagentur für Arbeit begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung zu Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld wegen der Coronavirus-Auswirkungen. „Die Beschlüsse der Bundesregierung zur erleichterten Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld halten wir für vernünftig“, sagte der Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur, Detlef Scheele.

15.00 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Deutschland mit den angekündigten Maßnahmen der Koalition gut gerüstet für die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld seien bereits in der Finanzkrise erfolgreich gewesen, sagte Merkel bei einem deutsch-griechischen Wirtschaftsforum in Berlin.

Die Änderungen sollten schnell wirken, sie sollten bereits am Mittwoch ins Kabinett und am 3. April im Bundesrat beraten werden. Außerdem sollten Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) noch in dieser Woche Maßnahmen vorlegen, wie die Liquidität von Firmen verbessert werden könne. Die Bundesregierung wolle außerdem Investitionen weiter steigern.

Champions-League-Spiel am Dienstag mit Zuschauern

14.46 Uhr: An der New Yorker Wall Street ist der Dow-Jones-Index zu Handelsbeginn am Montag um 7,2 Prozent eingebrochen. Der Handel am weltweit wichtigsten Börsenplatz wurde daraufhin unterbrochen.

14.41 Uhr: Die Skisaison in Südtirol wird wegen der Coronavirus-Krise beendet. Die Gastbetriebe und Seilbahnbetreiber verpflichteten sich zu einem vorzeitigen Ende der Wintersaison, teilte der Hoteliers- und Gastwirteverband mit. Die Unternehmen würden ab diesem Mittwoch bis mindestens 3. April schließen.

„Unseren Betrieben empfehlen wir, sich zu bemühen, den Gästen im Rahmen der Möglichkeiten Ausweichtermine anzubieten und bei Stornierungen möglichst kulant entgegen zu kommen“, hieß es in der Mitteilung.

14.36 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Verständnis dafür, dass die Champions-League-Partie von RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) nicht unter Ausschluss der Zuschauer stattfindet.

„Wichtig fand ich den Hinweis (...), dass das die Entscheidung für dieses kurzfristig bevorstehende Spiel ist“, sagte der CDU-Politiker am Montag während der Bundespressekonferenz. „Dass die grundsätzliche Frage damit nicht entschieden ist.“ Die Partie sei „kurzfristig schwer abzusagen“.

Fußball-Bundesliga wegen Coronavirus wohl mit Geisterspielen

14.15 Uhr: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit Geisterspielen am kommenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga. „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei Bild Live. Eine komplette Absage des Spieltags am kommenden Wochenende schloss Seifert hingegen aus.

14.13 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert erneut alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Gleichzeitig seien jedoch auch kleine Veranstaltungen nicht ungefährlich.

Er rief außerdem alle Bürger dazu auf, mitzuwirken, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. „Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann“, betonte er. „Dazu brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin.“

Es gehe um die gleichen Verhaltensweisen wie bei einer Erkältung oder Grippe. „Alles genauso machen, als würde man sich im Alltag vor Erkältung oder Grippe schützen wollen“, sagte Spahn. Jeder solle jetzt zudem abschätzen und entscheiden, worauf er leichter und worauf er schwerer verzichten könne.

Coronavirus nicht so einfach durch wärmeres Wetter aufzuhalten

13.45 Uhr: Das Frühjahr und der Sommer mit wärmeren Temperaturen dürften die Ausbreitung des Coronavirus aus Expertensicht nicht sehr stark verlangsamen. Es sei wohl damit zu rechnen, „dass wir direkt in eine Epedemiewelle hineinlaufen“, sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, Christian Drosten, in Berlin.

Der saisonale Effekt auf diese Viren dürfte voraussichtlich nicht so groß sein wie auf einige andere Erkältungsviren. Drosten verwies auf entsprechende verfeinerte Modellrechnungen einer Studie aus den USA. Deutschland habe das Virusgeschehen sehr früh erkannt und sich damit einen extremen Vorsprung in der Erkennung der Epidemie gesichert, erläuterte der Virologe.

„Das hat dazu geführt, dass wir jetzt sehr hohe Fallzahlen in den Statistiken haben, ohne relevant große Zahlen von Todesfällen berichten zu müssen.“ Hintergrund sei, dass viele Labore in der Fläche hierzulande sehr früh aktiv geworden seien und dies kein nationales Institut Tests allein für sich reklamiere. Damit hätten andere Länder einen Monat oder mehr an Zeit verloren. Drosten machte mit Blick auf zu erwartende Todesfälle zugleich deutlich: „Auch bei uns wird sich das ändern, wir sind da keine Ausnahme.“

13.24 Uhr: Die Universität Osnabrück verschiebt einen im März geplanten Kongress. Der Kongress gehört nach Universitätsangaben zu den bundesweit größten Fachtagungen zur frühkindlichen Bildung. Die elfte Auflage der Tagung „Bewegte Kindheit“ solle nun vom 23. bis zum 25. Oktober veranstaltet werden, teilte die Hochschule mit.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung mit 3000 Teilnehmern vom 19. bis 21. März abgehalten werden. Da der Teilnehmerkreis weitgehend aus pädagogischen Fachkräften aus Kindertageseinrichtungen bestehe und diese den Virus weitertragen könnten, gebe es zur Verschiebung keine Alternative.

13.19 Uhr: Der Bundeselternrat hält die Hygiene in vielen Schulen für unzureichend. Gleichzeitig warnt er davor, Schulen auf Verdacht zu schließen. „Wir müssen aufpassen, wir müssen Hygienemaßnahmen einhalten“, sagte Stephan Wassmuth, der Vorsitzende des Bundeselternrats. Wenn es Infektionsketten gebe, müsse man sicherlich über Schließungen nachdenken, aber es sollten nicht auf Verdacht Schulen geschlossen werden.

Außerdem gebe es ohnehin schon Stundenausfälle. „Es gibt viel Unsicherheit“, sagte Wassmuth mit Blick auf die Eltern. Er warnte aber vor einer Panik vor dem neuartigen Virus. „Wir haben einen riesigen Sanierungsstau“, sagte Wassmuth. Das ist unter dem Strich eine Frage des Geldes, aber auch von Versäumnissen, dass wir uns in den letzten Jahren nicht darum gekümmert haben.“

Coronavirus: Belastung für die Finanzmärkte – Dax fällt weiter

12.45 Uhr: Der Ausverkauf an der Börse beschleunigt sich weiter. Der Dax sackt deutlich unter die Marke von 11.000 Punkten. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn lag der deutsche Leitindex 6,95 Prozent im Minus bei 10.739,97 Punkten. Zu den Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie kommt dabei auch die Furcht vor einem Ölpreiskrieg.

12.22 Uhr: Nach der Rückkehr von einer Schulfahrt in Südtirol sind bei einem 16-jährigen Schüler aus Steinfurt und seinem Lehrer (45) Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Beide zeigen nach Angaben des Kreises Steinfurt nur leichte Symptome. Alle 106 Schüler und zehn Lehrer der zehnten Jahrgangsstufe eines Gymnasiums waren vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt worden. Sie waren am Freitag mit mehreren Bussen ins Münsterland zurückgekehrt.

12.21 Uhr: In verschiedenen Gefängnissen in Italien ist es inmitten der Coronavirus-Krise zu Protesten mit vermutlich mehreren Toten gekommen. In Modena sind laut der italienischen Zeitung „La Repubblica“ sechs Häftlinge ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur Ansa spricht von drei Toten. Mehrere Gefängnisinsassen wurden schwer verletzt. Mehr als 50 hätten versucht, zu fliehen.

In Medienberichten hieß es, dass die Aufstände mit den Maßnahmen gegen das Coronavirus zu tun hätten. Dabei seien Besuche ausgesetzt worden. Medien zeigten auch Videos und Fotos von einem Aufstand in einem Gefängnis in Mailand. Darin ist zu sehen, wie Häftlinge auf einem Dach stehen und „Freiheit“ skandieren. In der Stadt Foggia wollten laut Medienberichten Häftlinge die Flucht versuchen.

Zu Aufständen kam es den Berichten zufolge auch in Alessandria, Frosinone, Neapel und Pavia.

12.12 Uhr: Wegen des Coronavirus empfiehlt auch der baden-württembergische Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne), Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Sein Sprecher sagte in Stuttgart, Lucha schließe sich einem Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an.

Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund ohne Zuschauer

12.06 Uhr: Im Iran steigt die Zahl der Coronavirus-Toten und -Infizierten weiter. Innerhalb von 24 Stunden habe sich die Zahl der Toten von 194 auf 237 erhöht, sagte Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen im Land kletterte auf 7161 – 595 mehr als am Vortag. Am schlimmsten ist die Krise weiterhin in der Hauptstadt Teheran.

11.44 Uhr: Das Achtelfinal-Rückspiel von Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) bei Paris Saint-Germain findet aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen statt. Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt am Montagmittag mit.

11.34 Uhr: Wegen des Coronavirus’ belegt Uganda deutsche Reisende faktisch mit einem Einreiseverbot: Seit dem 7. März müssen sich Personen mit Einreise unter anderem aus Deutschland in eine zweiwöchige Selbst-Quarantäne begeben, informiert das Auswärtige Amt. „Die Nichtbefolgung führt zur zwangsweisen Einweisung in institutionelle Quarantäne auf eigene Kosten“, heißt es nun in den Reise- und Sicherheitshinweisen für das Land.

11.18 Uhr: Die Ausbreitung des Corona-Virus hat immer stärkere Konsequenzen für die EU-Politik in Brüssel: Die regelmäßigen Treffen der Minister und Botschafter der EU-Mitgliedstaaten werden ab sofort teilweise gestrichen. Das gab das Generalsekretariat des EU-Rats am Montag bekannt. Die Zahl der Beratungen auch auf Expertenebene werde reduziert, ebenso werde die Größe der Delegationen begrenzt.

Man folge damit dem Rat medizinischer Experten. Welche Treffen noch stattfinden, soll von Fall zu Fall durch die kroatische Ratspräsidentschaft entschieden werden. Schon am Freitag war eine Sitzung der EU-Botschafter in Brüssel abgesagt worden, weil der kroatische Botschafter dienstlichen Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte. Ein Beamter des Rats ist seit vergangener Woche in Quarantäne, nachdem er positiv auf das Virus getestet worden war.

Das EU-Parlament hat seine reguläre Sitzung in Straßburg diese Woche gestrichen, die Abgeordneten kommen ab Montagnachmittag stattdessen in Brüssel zusammen. Das Infektionsrisiko durch den umfangreichen Reisebetrieb von Brüssel nach Straßburg sei zu groß, hatte Parlamentspräsident David Sassoli erklärt.

Für Besuchergruppen ist das EU-Parlament bis auf weiteres gesperrt. Unter den Abgeordneten gibt es Forderungen nach weiteren Einschränkungen und sogar einer Aussetzung der Plenarsitzungen. Unterdessen gab die Nato bekannt, das auch in ihrem Hauptquartier in Brüssel ein erster Corona-Fall entdeckt worden sei.

10.57 Uhr: Bei dem 60-jährigen Deutschen, der im ägyptischen Hurghada nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben ist, handelt es sich um einen Feuerwehrmann aus Hamburg. Das bestätigte am Montagmorgen die Hamburger Gesundheitsbehörde, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Er war laut dem ägyptischen Gesundheitsministerium am Freitag mit Fieber ins Krankenhaus gekommen und am Tag darauf positiv auf das Coronavirus getestet worden. Thomas F. ist der erste Deutsche, der nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben ist.

10.39 Uhr: Die Europäische Zentralbank (EZB) schickt ihre Belegschaft wegen des Coronavirus’ testweise ins Homeoffice. Die meisten Beschäftigten arbeiteten am Montag von zu Hause aus, sagte ein EZB-Sprecher. Die Zentralbank habe dafür umfangreiche IT-Kapazitäten. Die EZB bereitet sich damit für den Fall vor, dass ihre Beschäftigten wegen des Coronavirus’ nicht in ihren Büros arbeiten können.

Indien lässt Kreuzfahrtschiffe wegen Coronavirus nicht mehr anlegen

9.42 Uhr: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus lässt Indien Kreuzfahrtschiffe vorübergehend nicht mehr in seinen Häfen anlegen. Am Montag wies der Hafen von Mangalore das Kreuzfahrtschiff „MSC Lirica“ mit der Begründung ab, die Zentralregierung in Neu Delhi habe entschieden, dass Kreuzfahrtschiffen mit ausländischem Startziel ab sofort keine Anlandegenehmigung mehr erteilt werden dürfe. Die Regelung gilt demnach bis Ende März.

Unklar war zunächst, ob sich an Bord der „MSC Lirica“ mit dem Coronavirus infizierte Menschen befanden. Auf dem Schiff haben bis zu 2000 Passagiere und 700 Besatzungsmitglieder Platz.

9.12 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen sind in Deutschland laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) auf 1112 gestiegen. Der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen berichtet aktuell von mehr als 290 bestätigten Covid-19-Fällen. In Nordrhein-Westfalen gibt es laut RKI fast 484 Fälle, in Bayern 256 und in Baden-Württemberg 199.

8.58 Uhr: Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Sky) bei Paris Saint-Germain wird aufgrund des Coronavirus’ französischen Medien zufolge wohl ohne Zuschauer stattfinden. Die Sportzeitung „L’Équipe“ berichtete, dass der Anpfiff unter normalen Bedingungen „immer hypothetischer“ werde. Das Blatt spekuliert, dass am Montag eine Entscheidung verkündet werde. Auch die Verschiebung der Partie auf einen späteren Zeitpunkt könne nicht ausgeschlossen werden.

8.18 Uhr: Nach der Einigung der großen Koalition auf Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft wegen der Coronavirus-Krise hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Blick auf Großveranstaltungen gelenkt. Sie halte die Forderung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Veranstaltungen mit mehr als tausend Gästen abzusagen, für „wichtig“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Außerdem lobte Kramp-Karrenbauer die beschlossenen Wirtschaftsmaßnahmen gegen die Coronakrise. „Ich bin froh, dass wir gestern die Beschlüsse so gefasst haben“, sagte sie. „Das ist etwas, was die Arbeitgeber aber auch die Gewerkschaften so von uns erbeten haben.“ Den ihrer Meinung nach besonders betroffenen Branchen Kongress und Tourismus werde damit besonders geholfen.

Bundesliga-Derby voraussichtlich ohne Publikum

7.43 Uhr: Wegen der Coronakrise wird das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch nach den Worten von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) voraussichtlich nicht vor Publikum im Stadion stattfinden.

„Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich“, sagte Laumann am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Aber Nordrhein-Westfalen werde die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) umsetzen – „und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar“.

Spahn hatte empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen.

7.12 Uhr: Der republikanische US-Senator Ted Cruz hat sich nach einem kurzen Kontakt mit einem Covid-19-Patienten in freiwillige Quarantäne begeben. Er habe der Person vor zehn Tagen bei einer Veranstaltung mit konservativen Aktivisten nahe Washington die Hand geschüttelt und sich kurz mit ihr unterhalten, teilte der Senator für Texas in der Nacht zu Montag bei Twitter mit.

Die betroffene Person sei positiv auf das Coronavirus getestet worden und zeige Symptome der Lungenerkrankung. Dennoch sei die Chance, dass auch er infiziert worden sei „extrem niedrig“, schrieb Cruz weiter. Die Begegnung sei kurz gewesen, und er fühle sich „gut und gesund“.

Coronavirus: Koalitionsausschuss verstärkt Investitionen für betroffene Unternehmen

4.37 Uhr: Zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie haben sich die Spitzen der großen Koalition auf Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld und eine Verstärkung der Investitionen um 12,4 Milliarden Euro bis 2024 geeinigt. Nach mehr als siebenstündigen Beratungen beschloss der Koalitionsausschuss unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden sollen.

Ferner soll das Quorum der von einem Arbeitsausfall betroffenen Belegschaft auf bis zu zehn Prozent gesenkt werden, wie es in der Erklärung der Koalitionsspitzen hieß. Bislang lag die Schwelle bei mindestens einem Drittel. Kurzarbeitergeld soll künftig auch von Leiharbeitnehmern bezogen werden können. Mehr dazu hier: Flüchtlinge und Coronavirus-Krise: So will die Groko helfen

3.52 Uhr: In Südkorea mehren sich die Anzeichen für einen langsameren Anstieg bei den Infizierungsfällen mit dem Coronavirus. Am Sonntag seien 248 neue Infektionsfälle mit dem Virus erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Die Gesamtzahl stieg auf 7382. Die Zahl der bisherigen Todesfälle, die mit dem neuartigen Coronavirus in Verbindung gebracht werden, wurde mit 51 angegeben.

2.14 Uhr: Unter den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung gibt es zwei weitere Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das teilte am Sonntag die regionale Gesundheitsbehörde ARS Île-de-France mit. Die Zahl der infizierten Abgeordneten der Parlamentskammer stieg damit auf mindestens vier.

2.03 Uhr: Die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in China ist auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Veröffentlichung dieser Zahlen im Januar gesunken. Wie der Gesundheitsausschuss der Regierung in Peking am Montag mitteilte, wurden seit dem Vortag in ganz Festlandchina nur 40 weitere Ansteckungsfälle nachgewiesen. Weitere 22 Menschen starben an der Infektion, auch dies eine im Vergleich zu früheren Wochen niedrige Zahl.

0.25 Uhr: Die italienische Regierung hat im Zuge der Coronavirus-Krise Kontrollen an Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen in den Sperrgebieten aktiviert. In die Gegenden in Norditalien oder aus ihnen hinaus darf man nur im Notfall oder aus Arbeitsgründen. Dies muss durch eine Selbsterklärung bezeugt werden, wie das Innenministerium am späten Sonntagabend mitteilte. Vor Ort könne man dazu Formulare ausfüllen.

Sonntag, 8. März 2020: Coronavirus – Portugals Präsident stellt sich unter Quarantäne

22.23 Uhr: Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat sich wegen einer möglichen Coronavirus-Infektion selbst unter Quarantäne gestellt. Er werde zwei Wochen lang keine öffentlichen Termine im In- und Ausland wahrnehmen, kündigte der Präsident am Sonntag an. Er hatte nach eigenen Angaben vergangene Woche Schüler einer Schule aus dem Norden Portugals getroffen, die anschließend wegen eines Coronavirus-Falls geschlossen wurde.

Zwar habe weder der erkrankte Schüler noch dessen Klasse an dem Treffen teilgenommen, hieß es in einer Erklärung auf der Internetseite des Präsidenten. Der Staatschef zeige auch keinerlei Symptome und werde im Präsidentenpalast weiter seiner Arbeit nachgehen. Er habe sich aber entschieden, sich an die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zu halten, um „ein Beispiel zu geben“. In Portugal gibt es derzeit 20 bestätigte Coronavirus-Fälle.

21.18 Uhr: Frankreich verbietet im Kampf gegen das Coronavirus alle Veranstaltungen mit über 1000 Menschen. Das kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Sonntag in Paris nach einer Sitzung des Sicherheitsrats an, der von Staatschef Emmanuel Macron geleitet wurde.

Véran ließ erkennen, dass es Ausnahmen geben werde. Er sagte, dass die Behörden nun eine Liste mit Veranstaltungen zusammenstellen, die „nützlich für das Leben der Nation“ seien, dazu gehörten beispielsweise Demonstrationen. Bisher hatte Frankreich Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen verboten, insbesondere in geschlossenen Räumen.

20.18 Uhr: In Deutschland und Frankreich ist die Zahl der Coronavirus-Fälle jeweils auf über 1000 gestiegen. In Deutschland gibt es derzeit 1040 Infizierte. Bisher gibt es in Deutschland noch keine Todesfälle, allerdings starb ein deutscher Staatsbürger in Ägypten an den Folgen von Covid-19.

In Frankreich hätten sich inzwischen 126 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, teilten die französischen Gesundheitsbehörden am Sonntagabend mit. Die Zahl der Todesopfer liegt demnach bei 19. Frankreich ist mit Italien und Deutschland das am stärksten betroffene Land in der EU.

18.49 Uhr: In Italien ist die Zahl der Toten sprunghaft angestiegen – von 233 auf 366 Fälle. Das teilten die italienischen Behörden am Sonntagabend mit. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt demnach mittlerweile bei 7375, das sind 1492 mehr als am Samstag.

Auswärtiges Amt rät von Reisen in bestimmte Regionen Italiens ab

17.58 Uhr: Das Auswärtige Amt rät von Reisen in weitere italienische Regionen ab. In den neuen Reise- und Sicherheitshinweisen, die am Sonntag veröffentlicht wurden, wird Bundesbürgern geraten, ihre „Reisen in und nach Italien derzeit auf das Notwendige“ beschränken.

Konkret rät die Bundesregierung nun „von Reisen in die Regionen Lombardei und Emilia-Romagna, die Provinzen Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia und Rimini in der Emilia-Romagna, die Provinzen Pesaro und Urbino in Marken, die Provinzen Padua, Treviso und Venedig in Venetien sowie Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola und Vercelli im Piemont“ ab.

Von „nicht erforderlichen Reisen in die autonome Provinz Bozen-Südtirol“ in der Region Trentino-Südtirol sowie in die übrigen Provinzen der Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara, Forli-Cesena und Ravenna) wird ebenfalls abgeraten.

17.42 Uhr: Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

Er sei im Badeort Hurghada am Roten Meer gestorben. Der Mann sei am Freitag mit Fieber ins Krankenhaus gekommen und wurde dann positiv auf das Coronavirus getestet. Es ist der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.

CDU hält an Parteitag zur Wahl des Vorsitzes fest

17.12 Uhr: Die CDU hält an dem Ende April geplanten Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden fest – trotz der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Alle Vorbereitungen für das Treffen der 1001 Delegierten am 25. April in Berlin gingen ganz normal weiter, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus der Partei. Die Planungen fänden in enger Abstimmung mit den zuständigen Berliner Gesundheitsbehörden statt.

17.02 Uhr: Bulgarien meldet die ersten Coronavirus-Infektionen. Erkrankt sind zwei Patienten in einem Krankenhaus im nordbulgarischen Plewen, ein 27-Jähriger und ein 61-Jähriger, wie der zuständige medizinische Krisen-Stab am Sonntag in Sofia mitteilte. Außerdem sei die Infektion bei einer 75 Jahre alten Frau nachgewiesen worden sowie bei einer Mitarbeiterin des Personals einer Klinik im mittelbulgarischen Gabrowo.

Bei den nachgewiesenen Fällen handelt es sich ersten Angaben zufolge nicht um Menschen, die Krisenstaaten wie etwa China oder Italien besucht hätten. Eine Annahme, dass ein Patient Null aus dem Nachbarland Griechenland gekommen sei, sei inzwischen entfallen, erläuterte der Chef des Krisenstabs, Wenzisslaw Mutaftschijski.

16.40 Uhr: Die Zahl der Infektionen steigt weiter. Am frühen Sonntagabend waren in Deutschland 988 Menschen infiziert, wie unsere interaktive Karte zeigt.

16.37 Uhr: Eine hessische Schülergruppe bestehend aus 99 Schülern und zehn Betreuern steht nach einer Klassenfahrt in Südtirol unter Quarantäne. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reisegruppe wurden vorsorglich für 14 Tage in Quarantäne genommen“, teilte die Schule im Kreis Bergstraße am Samstag mit.

Spahn empfiehlt Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern

15.11 Uhr: Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. „Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden“, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

14.10 Uhr: Deutsche, die sich in Norditalien aufhalten, können von dort auch weiterhin zurück nach Deutschland. Zwar sind Ein- und Ausreisen in 15 Provinzen Norditaliens seit Sonntag stark eingeschränkt. Ausnahmen seien aber unaufschiebbare berufsbedingte Fahrten oder Notsituationen, teilte das Auswärtige Amt mit.

„Auch die Rückkehr an einen Wohnort sowohl innerhalb als auch außerhalb wie die Ausreise dazu nach Deutschland ist weiterhin möglich. Mit Kontrollen und Nachfragen von Sicherheits- und Ordnungskräften muss gerechnet werden“, hieß es in den am Sonntag aktualisierten Reisehinweisen des Auswärtigen Amts.

13.58 Uhr: Die Zahl der Fälle in Deutschland ist am Sonntag erneut angestiegen. Wie unsere interaktive Karte zeigt, gibt es mittlerweile 951 Infektionen in der Bundesrepublik.

Papst spricht Sonntagsgebet über Livestream

13.28 Uhr: Wegen der Coronavirus-Krise hat der Papst an diesem Sonntag erstmals nur per Live-Stream zu den Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom gesprochen. Er sei „nah“ bei den Kranken und dem medizinischen Personal, das die Menschen betreue, sagte Franziskus.

Es fühle sich aber „etwas merkwürdig“ an, dass er das traditionelle Angelus-Gebet diesmal von seiner Bibliothek aus spreche, räumte das Oberhaupt der katholischen Kirche ein. Anschließend trat der 83-Jährige doch noch an das Fenster, von dem aus er sonst das Gebet hält, und winkte den wenigen Gläubigen auf dem Petersplatz kurz zu. Nach Angaben des Vatikans sollte mit der Protokolländerung das „Risiko einer Verbreitung“ des neuartigen Coronavirus eingedämmt werden.

13.11 Uhr: „Gerade in den sozialen Medien ist das Informationsbedürfnis aktuell sehr groß“, schreibt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei Twitter. Im Video beantwortet er die die Fragen von einigen Internetnutzern.

Gerade in den sozialen Medien ist das Informationsbedürfnis aktuell sehr groß. Umso wichtiger ist mir, transparent zu sagen, was wir über das #Coronavirus wissen - aber auch, was wir noch nicht wissen.

12.49 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die drastischen Quarantäne-Maßnahmen in Italien gegen die Ausbreitung des Coronavirus begrüßt. Diese seien „mutig“ und erforderten „wirkliche Opfer“, erklärte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag im Online-Dienst Twitter. „Die Regierung und die Menschen in Italien ergreifen gewagte und mutige Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und um ihr Land und die Welt zu schützen“, erklärte er.

Coronavirus: Italien riegelt Norden des Landes ab

12.23 Uhr: Nachdem Italien den Norden des Landes abgeriegelt hat, ist noch unklar, wie Kontrollen stattfinden sollen und was das grundsätzliche Ein- und Ausreiseverbot für Touristen bedeutet. Die Sperrungen sollen ab sofort bis zunächst zum 3. April gelten.

Regierungschef Guiseppe Conte sagte, es handle sich nicht um „rote Zonen“, Flüge und Züge seien nicht gestoppt. Aber eine Fahrt müsse einen Grund haben. Und die Polizei könne Menschen anhalten und danach fragen. „Wir stehen vor einer nationalen Notlage“, betonte Conte.

12.05 Uhr: Dem Robert-Koch-Institut und den Gesundheitsämtern der Länder sind inzwischen 939 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Deutschland gemeldet worden. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, in dem noch kein Fall der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt worden ist.

Spahn: Wegen Coronavirus müssen mehr Großveranstaltungen abgesagt werden

10.39 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet weitere merkliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland. „Sicherheit geht vor. Daher werden noch mehr Großveranstaltungen abgesagt werden müssen“, schrieb der CDU-Politiker am Sonntag auf Twitter zur Lage wegen der Coronavirus-Epidemie.

Zuletzt hatte es unter anderem Kritik daran gegeben, dass etwa Bundesligaspiele und andere Massenveranstaltungen in Deutschland zum Großteil wie geplant stattfinden, während anderswo in Europa restriktiver vorgegangen wird.

Spahn schrieb weiter, Absagen großer Veranstaltungen hätten insbesondere für kleinere Betriebe, für Handwerker, Gastronomen oder Dienstleister, große wirtschaftliche Folgen. „Daher sollten wir hier über eine gezielte und zügige Hilfe nachdenken“, schrieb er – auch mit Blick auf den Koalitionsausschuss am Sonntagabend in Berlin.

10.15 Uhr: Österreich meldet einen deutlichen Anstieg der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen. Nach Angaben des Gesundheitsministerium gab es bis Sonntag, 8 Uhr, 99 Fälle. Am Freitagabend hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz noch von 63 bestätigten Fällen gesprochen.

Kurz hatte Freitagabend angekündigt, dass Österreich sämtliche Direktflüge nach Mailand, Bologna, Südkorea und in den Iran für zwei Wochen einstellen werde. Zudem sollen punktuell Gesundheitschecks an der österreichisch-italienischen Grenze durchgeführt werden.

Schweiz empört über deutsches Ausfuhrverbot für Schutzmasken

10.05 Uhr: Das deutsche Ausfuhrverbot für Schutzkleidung zum Kampf gegen das neue Coronavirus hat laut einem Medienbericht zu diplomatischen Spannungen mit der Schweiz geführt. Wie das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) der „NZZ am Sonntag“ mitteilte, habe die Eidgenossenschaft den deutschen Botschafter vorgeladen und sei auch bei den zuständigen Ministerien in Berlin vorstellig geworden. „Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden mit Nachdruck aufgefordert, die blockierten Sendungen umgehend freizugeben“, zitiert die Zeitung aus einer Antwort des Seco.

Laut „NZZ am Sonntag“ wird derzeit ein Lastwagen eines Schweizer Unternehmens von deutschen Zollbehörden daran gehindert, in die Schweiz zu fahren. Der Lastwagen sei mit 240.000 Schutzmasken beladen. Laut dem Seco sei das kein Einzelfall.

Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch ein Ausfuhrverbot für medizinische Schutzausrüstung erlassen. Da die Schweiz kaum medizinisches Verbrauchsmaterial produziert, wurde sie hart von der Maßnahme getroffen.

Formel-1-Rennen in Bahrain wegen Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit

9.59 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus wirbelt auch die Formel 1 durcheinander. Das zweite Rennwochenende in Bahrain (20. bis 22. März) soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Dies teilte der Veranstalter des Grand Prix auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir am Sonntagvormittag mit.

„In Absprache mit unseren internationalen Partnern und dem Gesundheits-Krisenstab des Königreichs hat Bahrain die Entscheidung getroffen, den diesjährigen Grand Prix als reine Teilnehmerveranstaltung durchzuführen“, hieß es in dem Statement: „Um sicherzustellen, dass weder der Sport noch seine weltweite Anhängerschaft übermäßig beeinträchtigt werden, wird das Rennwochenende selbst als Fernsehveranstaltung stattfinden.“

Coronavirus – fast 850 Infektionen in Deutschland

9.37 Uhr: In Deutschland haben das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsämter der Länder inzwischen 847 Fälle von Coronavirus-Infektionen gezählt.

9.12 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund hat Defizite im Gesundheitssystem beklagt. Die Ausbreitung des Coronavirus zeige, dass sich Deutschland bei Schutzkleidung, Medikamenten und Desinfektionsmitteln „zu sehr auf die weltumspannenden Lieferketten verlassen“ habe, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Ziel muss es deshalb sein, die Bevorratungen zu verbessern und mittelfristig auch Produktionsstandorte wieder in Deutschland oder Europa aufzubauen.“

Auch die Krankenhausplanung solle „neu überdacht werden“, forderte Landsberg. Das System sei in den vergangenen Jahren „sehr stark unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und damit auch des Bettenabbaus in Krankenhäusern“ entwickelt worden. Gerade in Krisensituationen sei es wichtig, „auch in der Fläche Krankenhäuser der Grundversorgung vorzuhalten, um damit auch Reservemöglichkeiten zu haben“, forderte er. Die Finanzierung müsse gesamtstaatlich erfolgen.

Um der drohenden Rezession entgegenzuwirken, solle die Bundesregierung zudem „betroffenen Wirtschaftszweigen helfen und auch kommunale Investitionen, die erhebliche Nachfrage auslösen, stärker fördern“, verlangte Landsberg. Am Sonntagabend findet ein Koalitionsgipfel von Union und SPD zu diesem Thema statt.

Coronavirus: Zahl der neu bestätigten Infektionen leicht rückläufig

8.47 Uhr. In Südkorea steigt die Zahl der neu erkannten Infektionen mit dem Coronavirus weiter, der Anstieg ist aber leicht rückläufig. zurückgegangen: Am Samstag seien 367 mehr Menschen positiv getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit, damit steigt die Zahl der in Südkorea nachgewiesenen Infektionen auf 7100. Bisher wurden 50 Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit dem Erreger der zuerst in China ausgebrochenen Lungenkrankheit Covid-19 gebracht werden.

8.35 Uhr: Die Flughäfen in den abgeriegelten Regionen im Norden Italiens bleiben zunächst geöffnet, auch der Bahnverkehr soll weiter fließen. Betroffen von dem grundsätzlichen Ein- und Ausreiseverbot sind nach Angaben von Ministerpräsident Guiseppe Conte die Region Lombardei und diese 14 Provinzen: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro und Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso und Venedig.

8.09 Uhr: Chinas Außenhandel ist vor dem Hintergrund der Coronavirus-Epidemie stark zurückgegangen. Erstmals seit dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 legte die Pekinger Zollverwaltung Handelszahlen vor. Demnach sackten Chinas Exporte im Januar und Februar im Vergleich zu den ersten zwei Monaten des Vorjahres um 17,2 Prozent auf einen Wert von umgerechnet 292,45 Milliarden US-Dollar (259 Mrd. Euro). Die Einfuhren gingen um 4 Prozent auf 299,54 Milliarden Dollar zurück. Insgesamt schrumpfte der Außenhandel damit um 11 Prozent.

Norden Italiens wegen Coronavirus abgeriegelt – beispiellose Quarantäne in Europa

7.31 Uhr: Mit dem am Sonntag erlassenen Dekret gilt in Norditalien nun eine in Europa beispiellose Quarantäne. Grundsätzlich gilt ein Ein- und Ausreiseverbot in den betroffenen Regionen, Ausnahmen sollen nur wegen nachgewiesenen dringenden beruflichen oder familiären Gründen und in gesundheitlichen Notfällen möglich sein.

Bars und Restaurants dürfen in den Quarantänegebieten nur ihren Betrieb fortsetzen, wenn ein Mindestabstand zwischen den einzelnen Gästen und Mitarbeitern von einem Meter eingehalten wird. Diese Regelung betrifft auch religiöse Orte wie Kirchen, Zeremonien wie Taufen oder Hochzeiten müssen verschoben werden.

7.16 Uhr: Die Lage in Italien spitzt sich dramatisch zu: Nachdem am Samstag 1000 Coronavirus-Infektionen mehr als am Freitag gezahlt worden waren und es Dutzende zusätzliche Todesfälle gab, hat die italienische Regierung drastische Maßnahmen beschlossen, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Italien ist nach den bekannten Zahlen nach China und Südkorea das Land mit den meisten Covid-19-Todesfällen.

Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Sonntagmorgen, die wirtschaftsstarke Lombardei und 14 andere Gebiete würden weitgehend abgeriegelt. Damit schränkt die Regierung die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern drastisch ein. Er habe das entsprechende Dekret unterschrieben, sagte Conte. Davon betroffen sind die Millionenstadt Mailand und die Touristenhochburg Venedig ebenso etwa wie Parma in der Region Emilia-Romagna.

Außerdem bestätigte beziehungsweise verhängte die Regierung den Angaben nach Einschränkungen für ganz Italien wie den Stopp für Kinos, Theater, Museen, Demonstrationen und viele andere Veranstaltungen. Die neuen Sperrgebiete sollten von sofort bis zunächst zum 3. April gelten, schrieben Zeitungen.

US-Wahlkampf in Zeiten der Corona-Krise: Trump „nicht besorgt“

3.45 Uhr: Trotz der steigenden Coronavirus-Fälle in den USA will US-Präsident Donald Trump seine Wahlkampf-Tournee nicht unterbrechen. „Wir haben gigantische Kundgebungen und es geht uns sehr gut, und wir haben fantastische Arbeit bezüglich dieser Angelegenheit geleistet“, sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro in Florida mit Blick auf die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie.

In den USA gibt es inzwischen mehr als 400 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, allerdings sind nach Expertenmeinung im Vergleich zu anderen Ländern nur wenige Menschen getestet worden. 19 Menschen starben an der Lugenkrankheit Covid-19, die meisten von ihnen im westlichen Bundesstaat Washington. Erstmals wurde auch in der Hauptstadt Washington eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Wo sich der etwa 50-jährige Patient angesteckt hat, gilt als unklar.

Coronavirus-Epidemie: Hofreiter für „gezielte Soforthilfen“ bei Absage von Großveranstaltungen

1.20 Uhr: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter findet es richtig, in der Corona-Krise betroffene Unternehmen kurzfristig und unbürokratisch zu unterstützen. „In der jetzigen Situation geht es um gezielte Soforthilfen etwa bei Ausfällen von Lieferketten oder bei Absagen von Großveranstaltungen“, sagte er unserer Redaktion. „Richtig ist auch, die Regelungen zur Kurzarbeit anzupassen.“ Zugleich warnte Hofreiter die Union davor, die Corona-Lage für altbekannte Steuerforderungen zu nutzen. Dies sei „unverantwortlich“.

Corona-Krise - Linnemann fordert Notkredite in zweistelliger Milliardenhöhe für die Wirtschaft

1.05 Uhr: Angesichts der Corona-Epidemie hat der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU, Carsten Linnemann, die Bundesregierung dazu aufgerufen, Notkredite in zweistelliger Milliardenhöhe für die Wirtschaft bereitzustellen. „Ich habe die große Sorge, dass die Coronakrise die Finanzkrise 2008/2009 in den Schatten stellen wird“, sagte Linnemann unserer Redaktion.

Die Politik müsse jetzt genauso entschlossen handeln wie im Oktober 2008 mit der Garantie der Spareinlagen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) abgegeben hatten. „Die Wirtschaft muss wissen, dass die Politik für ein umfangreiches Notkreditprogramm in diesen Monaten Mittel in zweistelliger Milliardenhöhe zur Verfügung stellen wird“, forderte der Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag vor dem Koalitionsgipfel von Union und SPD an diesem Sonntag. Darüber hinaus verlangte Linnemann „Entlastung, Flexibilisierung und Freiräume“ für den Mittelstand, „um die Krise zu bewältigen und danach im internationalen Wettbewerb wieder Fuß zu fassen“.

Samstag, 7. März 2020: Coronavirus – Zahl der Infizierten in Italien steigt um 1000 an einem Tag

19.08 Uhr: Mit 5883 Fällen ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Italien am Samstag noch einmal deutlich gestiegen. 233 Menschen seien gestorben, wie der Zivilschutz in Rom bekanntgab. Mehrere Hundert sind allerdings auch schon wieder gesund gemeldet.

Am Freitag hatte die Zahl der Infizierten noch um über 1000 Fälle niedriger gelegen – bei 4636. Der Anstieg bei der Totenzahl (plus 36) war allerdings geringer als am Vortag. Am heftigsten betroffen sind weiter die Regionen Lombardei und Emilia-Romagna, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli bekannt gab. Es folgt die Region Venetien.

18.46 Uhr: Die Zahl der Infizierten in Deutschland ist am Samstagabend auf 800 gestiegen. Einen Überblick gibt unsere interaktive Karte:

17.31 Uhr: Nachdem mehrere Crewmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, steht ein Nilkreuzfahrtschiff mit etwa 165 Menschen an Bord im Süden Ägyptens unter Quarantäne. Neben der ägyptischen Besatzung befänden sich auch Touristen aus Frankreich, Indien und Amerika auf dem Schiff, hieß es am Samstag aus Behördenkreisen in der Stadt Luxor. Das Schiff war aus Assuan gekommen. Nach Angaben der Gewerkschaft der Touristenführer in Luxor handelt es sich um die „MS River Anuket“.

17.18 Uhr: In Berlin hat sich mutmaßlich der erste Polizist mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Das teilte die Polizei am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Beamte habe sich im Dienst infiziert und gehöre der 32. Einsatzhundertschaft an, hieß es. Diese sei aktuell in ihrer Unterkunft, der Dienstbetrieb nicht eingeschränkt. „Die Amtsärztin veranlasst in ihrer Zuständigkeit weiteres.“

16.52 Uhr: Nach dem Einsturz eines Hotels im Osten Chinas sind rund 70 Menschen unter den Trümmern verschüttet. Das Hotel „Xinjia“ in der Stadt Quanzhou sei am Samstag gegen 19.30 Uhr Ortszeit (12.30 MEZ) eingestürzt, wie die Verwaltung der Stadt in der östlichen Provinz Fujian mitteilte.

Etwa 23 Menschen konnten demnach bisher geborgen werden. Das 80-Zimmer-Hotel war erst kürzlich in eine Quarantäne-Station für Menschen umgewandelt worden, die Kontakt zu Coronavirus-Patienten hatten, wie es in Zeitungsberichten hieß. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua dauerten die Rettungsmaßnahmen an.

14.03 Uhr: Mehr als 1000 weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 sind im Iran binnen eines Tages erfasst worden. Die Gesamtzahl erfasster Nachweise liege nun bei 5823, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Dschahanpur, am Samstag in Teheran. Die Zahl registrierter Covid-19-Todesfälle stieg den Angaben zufolge von 124 auf 145. Die meisten Infektionen würden weiterhin in der Hauptstadt Teheran erfasst, hieß es.

Seuchen-Experten gehen davon aus, das die tatsächliche Zahl der Infektionen im Iran deutlich höher liegen könnte.

Italien ruft wegen Coronavirus-Krise Ärzte aus dem Ruhestand zurück

13.33 Uhr: Nirgendwo in Europa gibt es mehr bestätigte Infektionen als in Italien. Jetzt ruft die Regierung im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Ärzte aus dem Ruhestand zurück. Sie begann am Samstag landesweit, Ruheständler zu reaktivieren.

Diese Maßnahme ist Teil eines neuen Notprogramms, das bei einer bis in die Nacht dauernden Krisensitzung des Kabinetts beschlossen wurde. Demnach sollen insgesamt 20.000 neue Kräfte für das Gesundheitssystem eingestellt werden. Dabei soll es sich um 5000 spezialisierte Ärzte sowie 15.000 Krankenpflegekräfte und weitere Helfer handeln.

Nach den Beschlüssen des Kabinetts soll in den kommenden Tagen zudem die Zahl der Betten in den Intensivstationen von 5000 auf 7500 erhöht werden. Derzeit befinden sich wegen der Lungenkrankheit Covid-19 in Italien 462 Menschen auf Intensivstationen.

Die Zahl der Todesopfer war am Freitag auf 197 gestiegen. Das waren 49 mehr als noch am Donnerstag, was den höchsten Sprung seit dem ersten Auftreten des Virus in Italien bedeutet. Die Zahl der Infizierten lag am Freitag bei 4636.

13.12 Uhr: Nach dutzenden positiven Tests auf das Coronavirus haben die südkoreanischen Behörden zwei Wohnblocks abgeriegelt. Die mehr als 140 Bewohner des Apartment-Komplexes in der Millionenstadt Daegu seien unter Quarantäne gestellt worden, sagte Bürgermeister Kwon Young Jin am Samstag. 46 Bewohner seien positiv auf den Erreger getestet worden, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Coronavirus: Bundesregierung plant offenbar lockerere Regeln für Kurzarbeit

12.45 Uhr: Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs abfedern, indem sie die Regeln für Kurzarbeit vorübergehend lockert. Wie das „Handelsblatt“ am Samstag unter Berufung auf Koalitionskreise berichtete, soll Kurzarbeit nach dem Willen der großen Koalition befristet bis Ende des Jahres erleichtert werden. Eine Entscheidung soll demnach beim Treffen des Koalitionsausschusses am Sonntag fallen.

Regulär gibt es Kurzarbeitergeld nur, wenn mindestens ein Drittel der Belegschaft eines Betriebs von erheblichem Arbeitsausfall betroffen ist. Diese Schwelle will die Bundesregierung laut dem „Handelsblatt“ senken.

Coronavirus: Bayern schickt Schüler aus Risikogebieten in Quarantäne

12.29 Uhr: Das bayerische Gesundheitsministerium verschärft die Regeln zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie: Laut einer sogenannten Allgemeinverfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder nach einer Rückkehr aus Risikogebieten – wie zum Beispiel Südtirol – ab sofort für 14 Tage nicht in die Schule beziehungsweise in ihre Kita. Dies teilte das Ministerium am Samstag mit.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, dass nach Abwägung aller Umstände eine solche allgemeingültige Anordnung erforderlich sei, um die Verbreitung von Sars-CoV-2 in Schulen und bei der Kinderbetreuung zu unterbinden. „Die Anordnung ist nicht befristet.“

12.18 Uhr: In Berlin zählt das Robert-Koch-Institut am Samstagvormittag 24 Fälle von Coronavirus-Infektionen.

12.17 Uhr: In Hamburg ist Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen um einen Fall auf 13 gestiegen.

12.15 Uhr: In Nordrhein-Westfalen, dem am stärksten betroffenen Bundesland, ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums auf 377 gestiegen – das ist mehr als die Hälfte aller bundesweit gemeldeten Fälle.

Coronavirus-Infektionen – Mehr als 100.000 Fälle weltweit bestätigt

11.33 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen weltweit hat 100.000 überstiegen. Rund 80 Prozent davon wurden in China festgestellt, wo auch die weitaus meisten Todesopfer der Epidemie zu beklagen sind: Fast 3000 Menschen starben an der vom neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

11.15 Uhr: Bisher sind nur 45 Menschen an Bord der „Grand Princess“ auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden – doch von denen haben sich 21 Männer und Frauen mit dem neuartigen Virus angesteckt. Das Kreuzfahrtschiff liegt von San Francisco; es war gestoppt worden, nach dem ein ehemaliger Passagier nach einer Coronavirus-Infektion starb.

Bei 19 Besatzungsmitgliedern und zwei Passagieren sei eine Infektion nachgewiesen worden, erklärte am Freitag US-Vizepräsident Mike Pence, der von US-Präsident Donald Trump mit der Koordination der Maßnahmen gegen die Epidemie beauftragt wurde.

Pence versicherte, alle 3533 Menschen an Bord würden nun getestet und bei Bedarf an Bord unter Quarantäne gestellt. Der Vizepräsident geht nach eigenen Angaben von einer hohen Zahl an Infizierten unter den rund 1100 Besatzungsmitgliedern aus.

Coronavirus: Irak schließt Grenzübergänge, Kuwait setzt Flüge aus

10.55 Uhr: Der Irak wird Mitte März seine Grenzen zum Iran schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 einzdämmen. Die Regierung rief irakische Bürger im benachbarten Iran dazu auf, in die Heimat zurückzukehren. Irak und Iran haben eine fast 1500 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Die irakischen Flughäfen blieben geöffnet.

Kuwait wird für eine Woche sämtliche Flüge in sieben Länder aussetzen. Flüge von und nach Ägypten, Libanon, Syrien, Bangladesch, Indien, Sri Lanka und auf die Philippinen seien davon betroffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Kuna am Samstag. Die Entscheidung sei vom Kabinett getroffen worden. Kuwait hat nach offiziellen Angaben 61 Fälle des neuen Virus registriert.

10.47 Uhr: Daimler-Chef Ola Källenius warnt vor einer Rückkehr zu wirtschaftlichem Nationalismus in Folge der Coronavirus-Epidemie. „Solche Ereignisse machen immer wieder klar, wie anfällig globale Lieferketten sind“, sagte Källenius dem „Spiegel“: „Aber eine Welt ohne globale Arbeitsteilung wäre eine weniger erfolgreiche.“

In China fahre Daimler derzeit – nach den wegen der Coronavirus-Epidemie verlängerten Neujahrsferien – die Produktion „graduell hoch“. Allerdings werde die Krise bei Daimler Spuren hinterlassen: „Wie groß am Ende die Auswirkungen sein werden, können wir heute nicht absehen, aber klar ist: Sowohl die Produktion als auch der Verkauf werden beeinträchtigt sein.“

9.45 Uhr: Wir starten unser neues Coronavirus-Newsblog. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie in unserem vorherigen Newsblog

Die ersten Menschen sollen sich im Dezember in der chinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. In China kam es anschließend zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionen.

Trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen breitete sich das Virus seitdem auf der Welt aus – auch in Deutschland. Dabei scheint die von ihm ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 vor allem für Menschen mit Vorerkrankung gefährlicher zu sein. Wer zur Coronavirus-Risikogruppe gehört und was Betroffene tun können.

In Europa am stärksten betroffen ist Italien, wo sich besonders viele Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert haben und wo es bislang auch die meisten Todesfälle in Europa gab. Das Auswärtige Amt hat in Sorge vor einer weiteren Coronavirus-Ausbreitung deshalb seine Reisehinweise für Italien aktualisiert. (bekö/lhel/dpa/afp/sid/fmg)