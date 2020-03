Madrid. In Spanien breitet sich das Coronavirus weiter aus. Besonders die Altenheime sind betroffen. Dort ist die Situation eine Katastrophe.

„Die Altersheime werden zu Leichenhallen“, titelt Spaniens größte Tageszeitung El País. 20 Tote innerhalb weniger Tage in einem Seniorenheim in Madrid. 15 Tote in einer Residenz in der zentralspanischen Stadt Ciudad Real. Aus anderen spanischen Altenheimen kommen ähnliche Horrormeldungen.

„In den Seniorenhäusern spielt sich ein Drama ab“, klagt das nationale Blatt „La Razón“. Die Bewohner der Pflegeheime sind wegen ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen durch das Coronavirus besonders gefährdet.

Coronavirus: Katastrophale hygienische Zustände in Altersheimen

Doch trotz ihres fragilen Gesundheitszustandes herrschen vielerorts in den Heimen katastrophale hygienische Zustände. Das Pflegepersonal verfügt oftmals nicht über einfachste Schutzkleidung wie Mund-Nase-Masken oder Einweghandschuhe – das Virus breitet sich deswegen schnell aus.

„Wir fühlen uns von den Gesundheitsbehörden verlassen“, berichtet der Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung in Madrid. Es gebe keine Tests, um festzustellen, welche Mitarbeiter und Bewohner infiziert sind. Die Notrufleitstelle schicke wiederum keine Krankenwagen, um ältere Patienten in kritischem Zustand ins Krankenhaus zu bringen.

Anstieg auf 19.980 bestätigte Infektionen

Offensichtlicher Grund: Viele Hospitäler stehen vor dem Kollaps und wissen nicht mehr, wohin mit den Patienten. Inzwischen ermittelt die spanische Staatsanwaltschaft, um herauszufinden, wer für diesen Missstand in den Heimen verantwortlich ist. Spaniens Vize-Regierungschef Pablo Iglesias sagte den mehreren tausend Altersresidenzen im Land mittlerweile zu, für Schutzkleidung und bessere medizinische Ausrüstung zu sorgen.

Das spanische Militär bekam den Auftrag, jene Seniorenheime, die besonders schlimm vom Virus betroffen sind, zu desinfizieren. Derweil meldete Spaniens Regierung am Freitag einen massiven Anstieg der Corona-Fälle in Spanien. Demzufolge gibt es bisher mehr als 19.900 bestätigte Infektionen, allein in der Hauptstadtregion Madrid sind es mehr als 7200.

Tausende Verdachtsfälle mit leichten Symptomen nicht getestet

Die Zahl der Tote, bei denen das Virus Sars-CoV-2 diagnostiziert wurde, stieg auf mehr als 1000. Bei den Todesopfern handelt es sich meist um ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Der Sprecher der spanischen Gesundheitsbehörden, Fernando Simón, bestätigte jedoch am Freitag, dass diese Zahlen nicht das wahre Ausmaß der Virus-Epidemie widerspiegeln.

Bisher wurden in Spanien – entgegen dem Rat der Weltgesundheitsorganisation – tausende Verdachtsfälle mit leichten Symptomen nicht getestet und somit auch nicht mitgezählt. Man wisse daher nicht, räumte Simón ein, wie weit das Virus wirklich in Spanien verbreitet ist. In einem neuen Notstandsdekret ordnete die Regierung an, dass innerhalb einer Woche alle Hotels, Touristenappartements und Campingplätze geschlossen werden müssen.

Epidemie: Ausgangssperre in ganz Spanien

Doch Urlauber gibt es ohnehin nicht mehr viele in Spanien. Hunderttausende sind in den letzten Tagen und Wochen bereits heimgereist. Mallorca wie auch die Kanarischen Inseln hatten die Touristen aufgefordert, die Inseln zu verlassen. Die Inseln kündigten zudem an, dass die meisten Flug- und Fährverbindungen gekappt werden, um die Ausbreitung der Epidemie zu bremsen.

In ganz Spanien gilt bereits seit dem 15. März eine Ausgangssperre – auch für Touristen. Alle Geschäfte mit der Ausnahme von Supermärkten und Apotheken mussten die Rollläden herunterlassen. Nur zum Einkaufen, Arbeiten, Arztbesuch oder zur Rückreise an den Wohnort dürfen die Menschen noch auf die Straße.