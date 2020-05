Die Coronavirus-Pandemie bestimmt weiterhin das Leben überall auf der Welt. Alle aktuellen Infos lesen Sie hier in unserem Newsticker.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich in einer erneuten Konferenz am Mittwoch auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln verständigt

Die Kontaktbeschränkungen werde grundsätzlich bis zum 5. Juni verlängert, allerdings dürfen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen

Schüler und Vorschulkinder sollen vor den Sommerferien mindestens einmal in die Schule oder Kita gehen

Geschäfte dürfen wieder öffnen, Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel ist erlaubt

Personen in Pflegeheimen dürfen Besuch von einer festen Kontaktperson empfangen

Die Fußball-Bundesliga soll den Spielbetrieb Mitte Mai wieder aufnehmen dürfen

Der Bund hat angekündigt, dass Lockerungen der Corona-Beschränkungen künftig nur noch von Ländern und Kommunen beschlossen werden sollen – die Länder willigten ein

In Deutschland sind bislang mehr als 167.000 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden, mehr als 137.000 Infizierte gelten wieder als genesen. Knapp 7000 Menschen starben an einer Covid-19-Erkrankung

Die Corona-Krise bestimmt weiter das Leben in allen Teilen der Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln verständigt. Die Kontaktbeschränkungen werden allerdings bis zum 5. Juni verlängert. Schüler und Vorschulkinder sollen vor den Sommerferien mindestens einmal die Schule oder Kita besuchen dürfen.

In Deutschland dürfen künftig Geschäfte jeglicher Größe wieder öffnen, auf Freizeitsport unter freiem Himmel ist wieder erlaubt. Personen in Pflegeeinrichtungen dürfen Besuch von einer festen Kontaktperson empfangen. Nach langer Zwangspause darf auch die Fußball-Bundesliga Mitte Mai wieder starten.

In der Bundesrepublik sind mehr als 167.000 Personen mit dem Coronavirus infiziert, über 7000 Menschen starben nach einer Erkrankung mit der Lungenkrankheit Covid-19. Laut Kanzlerin Merkel ist die Entwicklung in der Corona-Pandemie trotz erster Öffnungsschritte der Beschränkungen gut.

Coronavirus-News-Ticker: Alle Entwicklungen

Wie geht es mit den Lockerungen weiter? Ein Trend könnte am Mittwoch erkennbar werden, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit den Länderchefs eine Pressekonferenz zur Lage Deutschlands in der Corona-Krise gibt. Lesen Sie hier: Wann spricht die Kanzlerin? Alle Infos zur PK mit Angela Merkel.

Die Nachrichten aus dieser PK und alle weiteren aktuellen Infos zur Coronavirus-Pandemie erhalten Sie hier im Newsblog

Mittwoch, 6. Mai 2020: Spahn warnt vor Flickenteppich an Corona-Regeln in Deutschland

17.02 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an die Bürger appelliert, sich auch bei weiteren Corona-Lockerungen an besondere Schutzregeln zu halten. Ohne das „Mitmachen der Menschen“ seien alle Maßnahmen nicht wirksam, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. „Jedes Stück Freiheit, was möglich ist, muss unter diesen Bedingungen des Virus verantwortungsbewusst von jedem einzelnen Menschen genutzt werden.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte: „Die Mutter aller Fragen ist die Kontaktbeschränkung.“ Da es keinen Impfstoff und kein Medikament gebe, bleibe die Kontaktbeschränkung „die einzige echte Antwort“ auf das Virus.

16.25 Uhr: Welche Lockerungen gibt es? Wir bieten in diesem Artikel einen Überblick über die aktuellen Corona-Regeln in den Bundesländern. Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

Coronavirus: Schüler und Vorschulkinder sollen vor dem Sommer einmal in Schule

15.57 Uhr: Jeder Schüler und jedes Vorschulkind soll vor dem Sommer möglichst noch mindestens einmal in die Schule oder in die Kita gehen.

15.50 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Pressekonferenz nach der Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder bekanntgegeben, dass Personen in Pflegeeinrichtungen wieder Besuch empfangen dürfen – allerdings nur von einer festen Kontaktperson.

15.41 Uhr: Die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel startet jetzt.

15.38 Uhr: Die Bundesländer sollen über eine schrittweise Öffnung der Gastronomie in der Corona-Krise entscheiden. Darauf verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Länder sollten in eigener Verantwortung vorgehen – vor dem Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens sowie landesspezifischer Besonderheiten.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben beschlossen, dass die Bundesländer über eine schrittweise Öffnung der Gastronomie in der Corona-Krise entscheiden sollen. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

14.58 Uhr: Die Fußball-Bundesliga darf die derzeit wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ab der zweiten Mai-Hälfte mit Geisterspielen fortsetzen. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

14.35 Uhr: Die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel verzögert sich. Die Kanzlerin befindet sich weiterhin in der Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Sport unter freiem Himmel wieder erlaubt, Kontaktsperre wurde verlängert

14.17 Uhr: Bund und Länder wollen den wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder erlauben. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten.

Hier können Sie im Sommer Urlaub machen Hier können Sie im Sommer Urlaub machen

14.05 Uhr: Alle Geschäfte in Deutschland sollen unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern aufzuheben.

13.46 Uhr: Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch auch auf eine Lockerung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

Spanien will umstrittenen Corona-Notstands verlängern

12.52 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt in Kürze eine Pressekonferenz, in der sie möglicherweise neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgeben wird. Schauen Sie die Pressekonferenz im Livestream im Aufmacher.

12.23 Uhr: In Spanien hat die Regierung praktisch im letzten Moment ausreichend Unterstützung für eine weitere Verlängerung des umstrittenen Corona-Notstands erhalten. Man habe dazu Abkommen mit der liberalen Partei Ciudadanos und der baskischen Partei PNV erzielt, teilte die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch mit.

Das Parlament in Madrid sollte am Abend über die Verlängerung des bereits seit Mitte März geltenden Alarmzustands um weitere zwei Wochen bis zum 23. Mai abstimmen. Spanien gehört mit annähernd 26.000 Toten zu den Ländern, die besonders hart von der Pandemie getroffen sind.

Die vierte Verlängerung des Notstands samt strenger Ausgangssperre hatte plötzlich auf der Kippe gestanden. Mehrere Parteien, die ihn bisher mitgetragen hatten, hatten in den vergangenen Tagen Widerstand signalisiert.

Die Bürgerrechte sind seit dem 15. März in Spanien stark eingeschränkt. Die strikte Ausgangssperre wird erst seit wenigen Tagen schrittweise gelockert. Von Montag an sollen Lokale im Freien wieder öffnen dürfen, wenn auch mit begrenzter Kundenzahl.

Bundesländer übernehmen Verantwortung für Corona-Lockerungen

12.18 Uhr: Die Bundesländer übernehmen Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen, müssen aber auch auf mögliche negative Folgen sofort reagieren. Bund und Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, dass die Länder sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der Schalte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder.

12.16 Uhr: Viele geplante Lockerungen wurden bereits vor den heutigen Beratungen von Kanzlerin und Länderchefs von einzelnen Ministerpräsidenten angekündigt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die betroffenen Länder-Regierungschefs für Alleingänge bei der Lockerung von Corona-Auflagen kritisiert. „Anstatt die heutige Beratung abzuwarten, sind jetzt eine ganze Reihe von Kollegen mit eigenen Öffnungen vorgeprescht“, sagte der Grünen-Politiker dem „Spiegel“. „Unsere Stärke lag bislang im gemeinsamen und behutsamen Vorgehen.“ Diesen Weg solle man nicht verlassen.

Auch unsere Politik-Korrespondentin Kerstin Münstermann sieht das Vorpreschen der Länderchefs kritisch. Lesen Sie hier ihren Kommentar: Politisches Schaulaufen schadet in der Krise

Russland überholt Deutschland bei der Zahl der diagnostizierten Corona-Fälle

12.01 Uhr: Das Kabinett hat am Mittwoch zur Unterstützung der Gastronomie in der Corona-Krise eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Branche beschlossen. Das verlautete aus Regierungskreisen. Für Restaurants gilt damit ab Juli für ein Jahr der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent.

Die Spitzen von Union und SPD hatten sich am 22. April auf die Mehrwertsteuersenkung geeinigt. Der Branchenverband Dehoga kritisierte allerdings bereits, dass Kneipen, Bars oder Clubs, die ausschließlich Getränke anbieten, nicht von der Steuerentlastung profitieren würden.

11.47 Uhr: Den vierten Tag in Folge hat Russland mehr als 10.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet und damit Deutschland bei der Zahl der insgesamt diagnostizierten Fälle überholt. Die russischen Gesundheitsbehörden meldeten am Mittwoch 10.599 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle stieg damit auf knapp 166.000, mehr als 1500 Menschen starben bislang.

Während viele Länder in Westeuropa mit einer schrittweisen Lockerung der in der Corona-Krise verhängten Beschränkungen beginnen, entwickelt sich Russland zu einem neuen Krisenherd der Pandemie. Seit Tagen registriert das Land die höchste Zahl täglicher Neuinfektionen in Europa. Im internationalen Vergleich steht Russland nun an sechster Stelle bei der Zahl der Corona-Fälle.

Russland entwickelt sich zum neuen Krisenherd in der Corona-Pandemie. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 10.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Foto: Uncredited / dpa

Corona-Krise lässt Wirtschaft in der Eurozone wohl um mehr als 7 Prozent schrumpfen

11.36 Uhr: Die Wirtschaft der Eurozone könnte laut der EU-Frühjahrsprognose wegen der Corona-Krise dieses Jahr um 7,7 Prozent schrumpfen und sich auch im nächsten Jahr nicht vollständig erholen. Die EU-Kommission sprach am Mittwoch in Brüssel bei der Vorlage ihrer Prognose von einer Rezession historischen Ausmaßes. „Europa erlebt einen ökonomischen Schock, wie es ihn seit der großen Depression nicht mehr gegeben hat“, sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Im Einzelnen erwartet die Kommission nach dem drastischen Einbruch in den 19 Ländern der Eurozone dieses Jahr für 2021 neues Wachstum um 6,3 Prozent. Für die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union insgesamt sagt die Prognose für 2020 ein Minus von 7,4 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt voraus und für 2021 ein Wachstum von etwa 6 Prozent.

Der Schock der Pandemie treffe zwar alle EU-Staaten, aber das Minus bei der Wirtschaftsleistung sei unterschiedlich – von rund 4 Prozent in Polen bis zu knapp 10 Prozent in Griechenland. Die Erholung 2021 werde ebenfalls verschieden ausfallen und die Verluste unterm Strich nicht wettmachen, erklärte Gentiloni.

10.59 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat neue Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen bis heute auf 164.807 gestiegen – ein Plus von 947 seit dem Vortag. Alle weiteren Infos des RKI zur Entwicklungen der Infiziertenzahlen und der Reproduktionsrate finden Sie hier: Aktuelle Reproduktionszahl und RKI-Fallzahlen

Corona-Krise: Angela Merkel gibt heute Pressekonferenz

10.52 Uhr: Viele Augen richten sich heute wieder einzig und allein auf Angela Merkel. Am Nachmittag wird die Bundeskanzlerin nach Beratungen mit den Länderchefs erneut eine Pressekonferenz zur Lage Deutschlands in der Corona-Krise geben, dabei wohl auch auf weitere Lockerungen eingehen.

Wir haben uns angeschaut, wie die Kanzlerin während der Pandemie zu ihren Entscheidungen findet – und auf wessen Rat sie dabei zählt. Unsere Analyse lesen Sie hier: Wem die Kanzlerin in der Corona-Krise vertraut

Aukrug in Schleswig-Holstein am Mittwoch: Mit einem Schild begrüßt eine Lehrerin die Viertklässler in einer Grundschule. Foto: Carsten Rehder / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

10.33 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat nach Wochen im Weißen Haus mal wieder einen Termin außerhalb seines Regierungssitzes wahrgenommen. Bei einem Besuch einer Maskenfabrik im Bundesstaat Arizona plädierte Trump einmal mehr für ein baldiges Hochfahren der US-Wirtschaft. Weitere Infos zur Corona-Krise in den USA lesen Sie hier in unserem US-Newsblog: Trump besichtig Maskenfabrik – ohne Maske

10.13 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich in der Corona-Krise für bundesweit einheitliche Kriterien und gemeinsame Grundsätze ausgesprochen. „Ein zusammenhangloser Flickenteppich schafft Verwirrung“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Gleichzeitig müssten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus regional angepasst werden, da die Infektionszahlen von Bundesland zu Bundesland verschieden seien.

10.00 Uhr: Alle älteren Nachrichten zur Entwicklung Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier in unserem alten Newsblog: Bund will Verantwortung für Lockerungen Ländern überlassen

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie: