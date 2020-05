Berlin. In Deutschland gibt es mehr als 174.000 Corona-Infektionen. In Bayern wurde ein Infektionsherd entdeckt. Alle Nachrichten im Überblick.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

In Bayern hat sich ein Schlachthof als Corona-Infektionsherd herausgestellt: Dutzende Fälle wurden nach einem Test festgestellt

Das Statistische Bundesamt registriert eine deutliche Übersterblichkeit wegen Covid-19

Im Netz wird ein Video von einer Bahn-Durchsage geteilt, die sich an Verschwörungstheoretiker richtet

Familienministerin Giffey fordert eine Einmalzahlung von 300 Euro pro Kind

Die Euro-Länder können Corona-Hilfskredite im Umfang von 240 Milliarden Euro aus dem Rettungsschirm ESM nutzen

Streit gibt es um die Lohnfortzahlung: Zunächst hieß es, die Regierung wolle die Leistung für Eltern nicht verlängern - doch Arbeitsminister Heil dementiert das

Ab Samstag lockert Deutschland seine Grenzkontrollen im Zusammenhang mit der Pandemie, ab dem 15. Juni sollen sie vollständig eingestellt werden

In Deutschland sind nach unseren Recherchen bislang mehr als 175.000 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden – über 7800 Patienten starben an einer Covid-19-Erkrankung, mehr als 151.000 Menschen sind wieder gesund

Weltweit gibt es über 4,4 Millionen Corona-Infektionen und mehr als 305.000 Tote

Der Bundesrat billigte am Freitag zahlreiche neue Regelungen und Hilfen infolge der Corona-Krise. Profitieren sollen Eltern, Arbeitslose und Personen, die seit Beginn der Pandemie in Kurzarbeit gehen mussten. Für viele Menschen bedeutet das mehr Geld.

Bundesministerin Giffey hat zudem gefordert, dass Familien in der Corona-Krise mit einer Einmalzahlung von 300 Euro pro Kind unterstützt werden sollen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) macht Hoffnung auf baldiges Reisen: Er wird am Montag mit Politikern aus beliebten Urlaubsländern über eine schrittweise Beendigung der Reisebeschränkungen sprechen.

In Deutschland sind mehr als 175.000 Personen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 7800 Menschen starben nach einer Covid-19-Erkrankung.

Freitag, 15. Mai 2020: Bahn-Durchsage an Corona-Verschwörungstheoretiker sorgt für Lacher

22.54 Uhr: Mit einem 57 Milliarden Euro schweren „Solidarpakt“ will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Städten und Gemeinden in der Corona-Krise finanziell unter die Arme greifen. Lesen Sie mehr:

22.20 Uhr: Die spanische Regierung hält die wegen der Corona-Krise verhängten strikten Ausgangssperren in Madrid und Barcelona aufrecht. Die beiden Städte werden laut einer am Freitag verkündeten Entscheidung von den Lockerungen ausgenommen, die ab Montag in zahlreichen anderen Städten des Landes in Kraft treten. Dann sind in Städten wie Toledo, Valencia, Granada und Malaga wieder Familientreffen und Verabredungen mit Freunden erlaubt. Auch die Außenbereiche von Cafés und Bars dürfen wieder öffnen.

Madrid und Barcelona müssen auf diese Lockerungen noch mindestens eine Woche warten, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Abend mitteilte. Grund sei, dass in diesen Großstädten das Infektionsrisiko höher sei als in anderen Regionen.

Madrid: Auf der Plaza de Cibeles wurde eine Mahnmal für die Opfer der Corona-Krise errichtet. Spanien ist besonders stark von der Pandemie getroffen. Foto: STF GABRIEL BOUYS / AFP

21.16 Uhr: Das Robert-Koch-Institut gibt den aktuellen R-Wert mit 0,80 an. Der 7-Tage-Wert, den das RKI seit einiger Zeit auch publiziert, liegt bei 0,90. Lesen Sie mehr: RKI aktualisiert Reproduktionszahl - Neue Fallzahlen

20.55 Uhr: Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Europäischen Union ist nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel fast abgeschlossen. In den vergangenen zwei Monaten sei mehr als 580 000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandeten EU-Bürgern eine sichere Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht worden, teilte er am Freitagabend mit. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, damit warteten nur noch rund 10.000 Menschen auf eine Rückkehrmöglichkeit. Nach Deutschland wurden nach Angaben der Bundesregierung rund 240.000 Menschen geflogen. Am deutschen Teil der Rückholaktion waren mehr als 2000 Mitarbeiter des Auswärtigen Amts beteiligt.

19.24 Uhr: Drei Corona-Tests bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind nach einem Zwischenstand positiv ausgefallen. Von insgesamt 6204 getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens seien bislang 3252 Proben ausgewertet worden, teilte Tönnies am Freitag mit.

Das Land hatte angeordnet, alle Beschäftigten der Schlachthöfe in NRW auf das Coronavirus zu testen, nachdem in einem Westfleisch-Betrieb in Coesfeld eine hohe Zahl von Infektionen entdeckt worden war.

Deutsche Bahn macht sich über Corona-Verschwörungstheorien lustig

18.28 Uhr: Die Deutsche Bahn ist nicht gerade für ihren Humor bekannt. Dass sie trotzdem lustig sein kann, beweist ein Video, das derzeit tausendfach auf Twitter gelikt wird. Dabei ruft die Zugbegleiterin die Fahrgäste dazu auf, eine Maske zu tragen – und hat dann einen ganz besonderen Hinweis für sogenannte Verschwörungstheoretiker.

„Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichel von ihnen sammelt, um Klone von ihnen zu produzieren, die sie dann ersetzen sollen.“ Und weiter: „Tragen sie bitte deshalb dauerhaft ihre Mund-Nasen-Bedeckung, um zu verhindern, dass die Regierung an ihre DNS kommt“.

Zugeben, so dürfte man selbst den renitentesten Corona-Gegner von einer Maske überzeugen können. Die Durchsage wurde in einem ICE gemacht, der auf dem Weg von Berlin nach Bern war.

16.28 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert eine Extrazahlung für Familien mit Kindern in der Corona-Krise. Dem „Spiegel“ sagte die SPD-Politikerin: „Ich will einen Familienbonus: 300 Euro einmalig zur freien Verfügung für jedes Kind.“ Giffey zufolge würde das nicht nur den Familien helfen, sondern auch einen „starken Konjunkturimpuls setzen“. Unklar bleibt, inwieweit es dazu möglicherweise schon konkrete Pläne innerhalb der Regierung gibt. Auf Nachfrage nannte das Familienministerium in Berlin keine weiteren Details.

Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland rund acht Millionen Familien mit Kindern, davon vier Millionen Familien mit mindestens zwei Kindern und mehr. Eine Zahlung von 300 Euro pro Kind würde also mehr als dreieinhalb Milliarden Euro kosten.

Corona-Hilfskredite aus Rettungsschirm ESM können genutzt werden

15.38 Uhr: Die Euro-Länder können Corona-Hilfskredite im Umfang von 240 Milliarden Euro aus dem Rettungsschirm ESM nutzen. Der Gouverneursrat des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in Luxemburg - das sind die Finanzminister der Eurozone - billigte am Freitag endgültig die Einrichtung der vorsorglichen Kreditlinien für alle Eurostaaten. Interessenten können die Hilfen somit nun beantragen.

Die ESM-Hilfen sind Teil eines 500-Milliarden-Euro-Pakets, die die EU-Staaten im April vereinbart hatten. Nach der Einigung der Eurogruppe auf letzte Details und der Zustimmung des Bundestages war das Startsignal aus Luxemburg der letzte Schritt.

Die Kredite stehen allen 19 Eurostaaten offen. Einzige Bedingung ist, dass das Geld in direkte und indirekte Gesundheitskosten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie fließt. Der Umfang kann bis zu zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts betragen.

14.15 Uhr: Wenn Eltern in der Corona-Krise nicht arbeiten können, weil sie Kinder betreuen, bekommen sie Geld vom Staat. Aber bleibt das auch so? Die Lohnfortzahlungen für Eltern sollen nun offenbar doch verlängert werden.

13.59 Uhr: US-Präsident Trump sorgt über Twitter regelmäßig für Unruhe. SPD-Chefin Saskia Esken hat das nun auch geschafft – mit einer Äußerung über die Bezüge von Bundestagsabgeordneten.

Sterbefallzahlen in Deutschland deutlich höher als in Vorjahren

13.38 Uhr: Wegen der Corona-Epidemie haben die Sterbefallzahlen in Deutschland in der dritten Aprilwoche deutlich höher als in den Vorjahren gelegen. Vom 13. bis zum 19. April starben mindestens 18.693 Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren etwa acht Prozent mehr als der Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.

Im Vergleich zur Vorwoche sanken die Sterbefälle allerdings um mehr als 1300. Vom 6. bis zum 12. April starben mindestens 20.036 Menschen. Das waren knapp 2150 beziehungsweise zwölf Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Bereits seit Ende März starben den Statistikern zufolge wegen der Corona-Epidemie in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Menschen.

Der Trend deutet demnach auf eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hin, weil die Sterbefallzahlen in dieser Jahreszeit aufgrund der ausklingenden Grippewelle normalerweise von Woche zu Woche abnehmen. Im europäischen Vergleich ist die Übersterblichkeit in Deutschland bislang aber gering.

Das nationale Statistische Amt Italiens berichtet beispielsweise von einer um 49 Prozent erhöhten Sterbefallzahl für den März 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Auch aus Belgien, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden werden erhöhte Sterbefallzahlen gemeldet.

Es gibt Dutzende Corona-Fälle in Schlachthöfen. Foto: Ingo Wagner / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

Coronavirus: Massentest entlarvt Dutzende Fälle auf Schlachthof in Bayern

12.20 Uhr: Bei der großangelegten Corona-Testung in einem Schlachthof im Landkreis Straubing-Bogen ist das Virus bei 59 Menschen festgestellt worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Gesundheitsbehörden. Zuvor war bei 18 Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen worden. Daraufhin hatten die Behörden eine Reihenuntersuchung aller rund 1000 Mitarbeiter angeordnet.

Damit sind nach jetzigem Stand insgesamt 77 Beschäftigte infiziert. Rund 150 weitere Mitarbeiter sollen aber noch getestet werden, die bislang bei den Tests verhindert waren.

12.19 Uhr: Die EU-Kommission hat die Vorstellung des Corona-Wiederaufbauplans auf den 27. Mai verschoben. Dann will die Behörde ihre Vorschläge für ein billionenschweres Konjunkturprogramm und den EU-Mehrjahreshaushalt vorstellen, so ein Sprecher von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag.

Das EU-Parlament droht unterdessen mit einem Veto, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. Es will am Freitag ein Volumen von zwei Billionen Euro verlangen. Die Mittel sollen vor allem als Zuschüsse in die EU-Staaten fließen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Die Vorstellung des Corona-Wiederaufbauplans wird auf den 27. Mai verschoben. Foto: Etienne Ansotte / dpa

Maas: „Sehen mit großer Sorge, wie die Krise das Autoritäre befördert“

12.11 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat Einschränkungen für die Menschenrechte im Zusammenhang mit der Corona-Krise kritisiert: „Wir sehen auch mit großer Sorge, wie die Krise das Autoritäre befördert“, so der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag. Die Folgen seien „dramatisch“.

Als Beispiel nannte er Repressalien für Journalisten und Journalistinnen, aber auch Notstandsmaßnahmen, die unter dem Deckmantel der Krise genutzt werden und den Rechtsstaat beschneiden. Maas begrüßte, dass die EU-Kommission eine systematische Beobachtung dieser Maßnahmen begonnen habe. Dabei geht es vor allem um Ungarn, wo Ministerpräsident Viktor Orbán unbefristete Sondervollmächte nutzt.

11.50 Uhr: Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat über Corona-bedingte Sonderregeln beim Elterngeld entschieden. Werdende Mütter und Väter sollen demnach keine Einbußen durch Verdienstausfälle haben und können Einkommensverluste bei der Berechnung des Elterngeldes ausklammern. Sie müssen allerdings zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember 2020 stattgefunden haben.

Eltern in systemrelevanten Berufen können ihre Elterngeldmonate zudem verschieben, wenn sie durch die Krise keine Elternzeit nehmen konnten. Sie können auch nach dem 14. Lebensmonat des Kinders genommen werden, spätestens aber zum Juni 2021. Die Regeln sollen rückwirkend zum 1. März geltend gemacht werden.

Corona-Krise: Ticketkäufer müssen Gutscheine für Veranstaltungen akzeptieren

11.43 Uhr: Ticketkäufer müssen auch weiterhin Gutscheine akzeptieren, wenn Veranstaltungen durch die Corona-Krise ausgefallen sind. Eine entsprechende Lösung billigte am Freitag der Bundesrat, um die Kulturszene vor Liquiditätsengpässen zu schützen. Die Entscheidung betrifft unter anderem Konzert-, Festival-, Theater- oder Fußballtickets, die vor dem 8. März gekauft wurden.

Auch Dauerkarten und Abos, etwa für Fitnessstudios, sollen über Gutscheine kompensiert werden, die entweder für Nachholveranstaltungen oder andere Angebote genutzt werden können.

11.37 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will sich dafür einsetzen, dass die Lohnfortzahlung für Eltern bei Corona-bedingten Schul- und Kitaschließungen verlängert wird. Das teilte das Ministerium am Freitag mit. Zuvor hatte ein Bericht eine Sprecherin zitiert, nach der die Lohnfortzahlung nicht verlängert werde.

„Auch in Zeiten, in denen Schulen und Kitas schrittweise geöffnet werden und die Notbetreuung ausgebaut wird, ist eine entsprechende Lösung notwendig“, dementierte nun das Ministerium. Eine Einigung von Bund und Ländern gebe es aber tatsächlich noch nicht.

Das Ministerium wies darauf hin, dass Familien mit zwei Elternteilen auch nach jetzigem Stand insgesamt 12 Wochen Lohnfortzahlung erhalten können – für jedes Elternteil seien sechs Wochen möglich.

10.25 Uhr: Der Bundesrat hat am Freitag die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes beschlossen und das Sozialpaket II bewilligt. Zuvor hatte der Bundestag entsprechende Maßnahmen entschieden. Die Bundesagentur für Arbeit zahlt normalerweise 60 Prozent des letzten Nettolohns, bei Menschen mit Kindern sogar 67.

Nun soll es ab dem vierten Monat des Bezugs 70, beziehungsweise 77 Prozent geben. Ab dem siebten Monat in Kurzarbeit sollen daraus 80, beziehungsweise 87 Prozent werden. Diese Regelung soll längstens bis zum Ende des Jahres gelten. Seit April wurde laut Bundesagentur für Arbeit für rund zehn Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet.

Auch der Schutz der Arbeitslosenversicherung wird verbessert. Die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld wird für Menschen verlängert, deren Anspruch sich zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2020 erschöpfen würde.

Corona-Krise: Wirtschaftsleistung in Deutschland um 2,2 Prozent geschrumpft

10.04 Uhr: Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist infolge der Corona-Krise im ersten Quartal eingebrochen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Berlin mit. Das Bruttoinlandsprodukt sei demzufolge um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Es ist der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.

In der Corona-Krise haben die Anrufe bei der Kinderschutzhotline stark zugenommen. Allein in den ersten beiden Mai-Wochen seien 50 Verdachtsfälle gemeldet worden. Foto: Jens Büttner / dpa

9.31 Uhr: Die Anrufe bei der Kinderschutzhotline des Bundesfamilienministeriums haben seit der Corona-Krise stark zugenommen. Das sagte der Teamleiter der Hotline, der Kinderarzt Oliver Berthold, gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. In den ersten beiden Mai-Wochen seien dem Arzt zufolge mehr als 50 Verdachtsfälle durch medizinisches Personal gemeldet worden – fast so viele wie im gesamten April.

„Wir werden teilweise wegen Verletzungen kontaktiert, die sonst nur bei Zusammenstößen mit Autos auftreten“, so Berthold. „Da geht es um Knochenbrüche oder Schütteltraumata.“ Vor allem Kleinkinder seien betroffen. Berthold erkläre sich die steigenden Anrufe dadurch, dass mit den Corona-Lockerungen die Folgen von familiärer Gewalt während der Krise sichtbar werden.

9.19 Uhr: Viele deutsche Schüler und Schülerinnen konnten in der Corona-Krise digital nicht erreicht werden. Das ergab eine Auswertung des „Schul-Barometers“, die am Freitag vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz veröffentlicht wurde.

Dort gaben 14 Prozent der befragten Schulmitarbeiter an, dass zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht über das Internet erreichbar gewesen seien. Für die Studie wurden über 7000 Personen aus dem Schulbetrieb in Österreich, Deutschland und der Schweiz befragt.

Im Vergleich zu den Nachbarländern schnitt Deutschland bei der technischen Ausstattung der Schulen am schlechtesten ab: Über die Hälfte der Befragten aus Deutschland glauben nicht, dass die technischen Kapazitäten an der Schule für webbasierte Lehr- und Lernformate ausreicht.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Fortsetzung der Bundesliga im Mai

8.44 Uhr: Weltweit könnten infolge der Coronavirus-Pandemie rund 30 Millionen geplante Operationen verschoben oder abgesagt werden. Das geht aus Hochrechnungen einer Analyse der Universität Birmingham hervor. Die Werte gelten dabei nur unter bestimmten Voraussetzungen: etwa der, dass die Kliniken drei Monate unter höchster Belastung stehen.

Darunter seien vor allem orthopädische Eingriffe, aber auch rund zwei Millionen Krebsoperationen.

7.26 Uhr: Die Mehrheit der Deutschen ist gegen die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. Das geht aus der „Deutschlandtrend“-Umfrage hervor. Demnach kritisieren 56 Prozent der Befragten den Neustart der Saison am kommenden Wochenende. Etwa ein Drittel (31 Prozent) ist dafür, zwölf Prozent gaben an, sich nicht für Fußball zu interessieren.

Dennoch gaben 40 Prozent der Befragten an, sich generell weitere Lockerungen der Maßnahmen von der Politik zu wünschen.

6.56 Uhr: Wer zahlt die Corona-Lasten? SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärt im Interview mit unserer Redaktion: So will die SPD die Reichen in der Corona-Krise heranziehen.

Bundesregierung will Lohnfortzahlungen für Eltern nicht weiter übernehmen

6.48 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will am Montag mit europäischen Kollegen und Kolleginnen aus beliebten Urlaubsländern darüber beraten, wie die Reisebeschränkungen aus der Corona-Pandemie schrittweise gelockert werden können. Zu der Videokonferenz sollen unter anderem Griechenland, Kroatien, Spanien und Italien kommen.

In Deutschland gilt vorerst bis zum 14. Juni eine weltweite Reisewarnung. Maas will sie demnach zuerst für europäische Länder lockern, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.

Wie wird der Sommerurlaub 2020 aussehen? Am Montag berät Außenminister Heiko Maas (SPD) mit Vertretenden beliebter Urlaubsländer. Foto: Sebastian Kahnert / dpa-tmn

6.43 Uhr: In Deutschland sind bisher insgesamt über 3,1 Millionen Tests zur Feststellung des Coronavirus durchgeführt worden. Dabei waren rund 197.100 positiv. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in einem Bericht mit. Dort hieß es auch, die Testkapazitäten seien noch nicht vollständig ausgeschöpft worden.

6.34 Uhr: Die Bundesregierung will die Lohnfortzahlungen für Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht zur Arbeit gehen können, offenbar nicht weiter übernehmen. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, dass es „nach heutigem Stand keine Verlängerung der Regelung“ geben werde und Kindergärten und Schulen wieder verstärkt geöffnet hätten.

Eltern können in der Pandemie bis zu 67 Prozent ihres Lohns vom Staat ausgezahlt bekommen, wenn sie in der Pandemie ihre Kinder unter zwölf Jahren wegen geschlossener Einrichtungen selbst betreuen müssen. Die Regelung läuft aber nun nach sechs Wochen aus.

Donnerstag, 14. Mai 2020: Drosten warnt vor „Hetzkampagnen“ – EU will von China Antworten über Ursprung der Pandemie

21.45 Uhr: Einige Corona-Patienten leiden unter schweren Komplikationen. Um diese früh zu erkennen, haben Ärzte nun ein Verfahren entwickelt. Eine besondere Rolle spielt dabei ein Urintest.

21.28 Uhr: Die Quarantäne-Regelungen für die Einreise nach Deutschland werden abgeschwächt. Wer aus EU- und Schengen-Staaten sowie Großbritannien nach Deutschland einreist oder zurückkehrt, muss sich künftig nicht mehr in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, wie die nordrhein-westfälische Landesregierung am Donnerstag mitteilte. Darauf hätten sich Bund und Länder verständigt. Die neue Regelung werde in den kommenden Tagen umgesetzt.

Nordrhein-Westfalen setzt die Änderungen nach eigenen Angaben bereits ab Freitag um. Wegen der Corona-Pandemie gilt seit dem 9. April eine Quarantäne-Pflicht für Bundesbürger und Ausländer, die nach Deutschland einreisen. Sie müssen nach Grenzübertritt direkt zu ihrer Unterkunft fahren und dort 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben, um abzuklären, ob sie mit dem Corona-Virus infiziert sind. Ausnahmen von der Quarantäne-Pflicht gelten unter anderem für Berufspendler, Saisonarbeiter und Mitarbeiter von Polizei und Gesundheitsbehörden.

20.40 Uhr: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind nach Angaben von US-Forschern weltweit bereits mehr als 300.000 Menschen infolge einer Infektion gestorben. Die Universität Johns Hopkins in Baltimore verzeichnete bis Donnerstagnachmittag (Ortszeit) gut 4,4 Millionen bekannte Infektionen und 300.074 Todesfälle.

Die von der Universität veröffentlichten Infektions- und Todeszahlen sind in der Regel höher als jene der Weltgesundheitsorganisation (WHO), weil sie regelmäßiger aktualisiert werden. In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Die WHO hatte bis Mittwoch rund 4,2 Millionen nachgewiesene Infektionen und knapp 290.000 Todesfälle gemeldet.

Die meisten Todesfälle infolge der Coronavirus-Pandemie gab es der Universität Johns Hopkins zufolge in den USA (rund 85 000), wo die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ebenfalls am höchsten war (1,4 Millionen).

19.42 Uhr: Noch immer können in Deutschland Millionen Kinder nicht wie gewohnt morgens in die Schule oder in die Kita – trotz eingeschränktem Regelbetrieb oder erweiterter Notbetreuung. Hier erfahren Sie, welche Kinder bereits wieder in die Kita dürfen.

Drosten warnt vor Hetzkampagnen

18.58 Uhr: Der Virologe Christian Drosten vergleicht die aktuelle Phase in der Corona-Epidemie in Deutschland mit dem Tanz mit einem Tiger. Es gelte jetzt Stückchen für Stückchen herauszufinden, wo man dem Tier die Leine lösen kann, ohne dass es gleich über einen herfällt, sagte der Charité-Wissenschaftler am Donnerstag im NDR-Podcast.

Übertragen auf die Lockerungen heiße das zum Beispiel, dass man beobachten müsse, wie sich die Rückkehr erster Jahrgangsstufen zur Schule nach einem Monat auswirken. Sehe man zum Beispiel, dass schlimme Zustände ausblieben, könne man vielleicht weiter nachregulieren, beispielsweise die Klassengröße erhöhen.

Der Berliner Virologe Christian Drosten sorgt sich in der Corona-Krise vor „Hetzkampagnen“. Foto: Christophe Gateau / dpa

Drosten bezog sich auf das sogenannte „Hammer und Tanz“-Konzept aus der Pandemieforschung: Nach drastischen Maßnahmen wie Kontaktsperren zu Beginn - dem Hammer - folge eine Phase mit einer schrittweisen Rückkehr zu normalen Verhaltensweisen. Bei der Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen Interessen gebe es einen „goldenen Mittelweg“, sagte Drosten und bezog sich auf eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Demnach könne ein umsichtiger, schrittweiser Öffnungsprozess die wirtschaftlichen Kosten minimieren, ohne die medizinischen Ziele zu gefährden.

Generell sei er momentan „sehr beeindruckt“ vom guten Verlauf in Deutschland, sagte Drosten. Besorgt zeigte er sich über ein nach seinem Empfinden zunehmendes Auftreten von „Hetzkampagnen“ in Deutschland, was großen Schaden anrichte.

18.26 Uhr: Die Politik muss Deutschland nach der Coronavirus-Krise modernisieren – gern auf Pump. Denn: Das Land darf nicht kaputtgespart werden. Tim Braune kommentiert den Zustand Deutschlands in der Corona-Krise, die Versäumnisse der Politik und ihre Aufgaben für die Zukunft.

17.10 Uhr: Auch weiterhin gilt: Wer im Ausland war und nach Deutschland in diesen Tagen zurückkehrt, muss in Quarantäne – und damit für 14 Tage zuhause bleiben. Doch nun hat ein Bundesland diese Vorgabe gekippt.

16.09 Uhr: Wer vermeiden will, Oberflächen zu berühren, der findet bei Aldi nun endlich die Lösung: den Hygienehaken. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

15.35 Uhr: Auch die Fußballbundesliga passt sich in der Coronavirus-Krise an: Für den Rest der Saison sind fünf statt drei Auswechslungen erlaubt. Damit übernahm die Deutsche Fußball Liga (DFL) die vom Weltverband FIFA eingeführte Änderung wegen der größeren Belastung der Spieler.

Damit sollen die Spieler angesichts des dicht gedrängten Kalenders im Zuge der Corona-Krise und möglicher Spiele bei großer Hitze im Sommer entlastet werden.

Corona-Symptome: Virus befällt auch andere Organe

14.08 Uhr: Das neuartige Coronavirus befällt laut einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) neben der Lunge auch zahlreiche andere Organe: „Sars-CoV-2, das neuartige Coronavirus, ist nicht nur ein Lungenvirus, sondern ein Multiorganvirus“, sagte der Leiter der Studie, Tobias Huber, in Hamburg. Das hätten Untersuchungen von 27 an Covid-19 gestorbenen Patienten gezeigt.

Das am zweithäufigsten betroffene Organ seien die Nieren, „nicht selten bis hin zum totalen Organausfall“. Außerdem habe man den Erreger in Herz, Leber, Gehirn und Blut nachweisen können. Die höchsten Konzentrationen hätten sich aber in den Zellen der Atemwege gefunden. Der Befall der Organe sei vermutlich die Ursache dafür, dass Covid-19-Erkrankte häufig Auffälligkeiten im Urin aufwiesen, sagte Huber.

„Zudem könnte dies die extrem hohe Rate von bis zu 50 Prozent an akuten Nierenversagen bei Covid-19-Patienten erklären.“Der mögliche Befall weiterer Organe müsse bei der Behandlung von Corona-Patienten berücksichtigt werden. In weiteren Studien solle geklärt werden, ob Urinveränderungen als Frühwarnsystem für schwere Covid-19-Verläufe dienen könnten, sagte Huber.

13.09 Uhr: Das Tragen von Masken soll helfen, das Coronavirus einzudämmen. In allen Bundesländern gilt eine Maskenpflicht. Das sollten Sie jetzt wissen.

Urlaub: Tourismusbranche hofft, dass Sommersaison trotz Corona noch gerettet wird

12.07 Uhr: Die Aussicht auf Lockerungen von Reisebeschränkungen beschert den Reiseanbietern deutlich gestiegene Buchungszahlen für den Sommer. Deutsche Kunden buchten in den vergangenen Tagen mehr als doppelt so viele Urlaubstage wie zur Vorjahreszeit, wie eine Auswertung des touristischen Vertriebsdienstleisters DS Destination Solutions für die „Wirtschaftswoche“ zeigte.

Demnach lag die Zahl im April noch bis zu 90 Prozent unter dem Vorjahreswert. Den „größten Run“ verzeichnete das Tochterunternehmen des Kölner Touristikunternehmens HRS, das auch die Angebote anderer Reiseanbieter bündelt, demnach bei Ferienwohnungen an der deutschen Küste. Urlauber wollten dort im Schnitt außerdem länger bleiben als früher.

Auch Kreuzfahrtreedereien erlebten einen Aufschwung. Hotels dagegen seien derzeit insgesamt etwas weniger gefragt, mit Ausnahme von Häusern großer Hotelketten, die mit strengen Hygienekonzepten werben. „Doch wir gehen davon aus, dass bald auch viele Hotels in touristischen Regionen einen Buchungsanstieg merken“, sagte HRS-Chef Tobias Ragge der „Wirtschaftswoche“.

10.49 Uhr: Optimistische Töne aus dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI): Dessen Präsident Klaus Cichutek hält konkrete Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung gegen das neue Coronavirus bis zum Jahreswechsel für möglich. Falls klinische Prüfungen positiv ausfielen, „unterhalten wir uns gegen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres darüber, wie man in Richtung einer Zulassung kommt“, sagte Cichutek dem „Mannheimer Morgen“.

Klaus Cichutek, Präsident des bundeseigenen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Foto: Sean Gallup / Getty

Im Fall von Corona sei der gefährliche Erregerbestandteil, mit dem das Virus in die Zellen eindringe, bekannt, erläuterte Cichutek. In Tiermodellstudien sei außerdem bereits gezeigt worden, dass ein Schutz gegen den neuartigen Erreger grundsätzlich möglich sei.

Weltweit forschen zahlreiche Pharmaunternehmen und Institutionen an einem Impfstoff. Das PEI ist in Deutschland für die Genehmigung und Unterstützung der Tests neuer Medikamente zuständig. Es genehmigte bereits erste klinische Tests mit Impfstoffkandidaten des deutschen Biotechnologieunternehmens BioNtech. Diese befinden sich aber noch in einer frühen Phase. Cichutek sagte, er rechne zudem mit drei weiteren klinischen Tests von Impfstoffkandidaten.

Coronavirus in Schlachthöfen – harte Kritik an Fleischindustrie

10.42 Uhr: Angesichts hunderter Corona-Fälle in mehreren deutschen Schlachthöfen reißt die Kritik an den Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Fleischindustrie nicht ab. „Die Schlachtkonzerne waschen ihre Hände in Unschuld, wenn etwas schiefgeht, denn sie schieben die Verantwortung auf die Subunternehmen“, sagte Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG), der „Rhein-Neckar-Zeitung“.

„Die Infektionen der Mitarbeiter finden aus unserer Sicht nicht am Arbeitsplatz, sondern in den beengten Unterkünften oder beim Transport in die Fabrik statt“, führte Zeitler aus. „Die Unterbringung wird in der Regel von Subunternehmen der Schlachthöfe gestellt. Die Unterkünfte verfügen häufig nicht über hygienische Bedingungen. So war es leider nur eine Frage der Zeit, bis es dort zu einem Coronavirus-Ausbruch kommt.“

Schlachthof von Westfleisch in Hamm: Nach NRW und Niedersachsen will jetzt auch Bayern in Fleischbetrieben verstärkt auf das Coronavirus testen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Zeitler sieht aber auch die Verbraucher in der Verantwortung. „Die Supermärkte machen Druck, wenn die Preise erhöht werden. Die Konsumenten sollten sich bewusst sein, was die Niedrigpreise für Folgen, auch für die Beschäftigten haben“, sagte er. Die Häufung von Corona-Fällen unter Schlachthofmitarbeitern hatte eine neue Diskussion über die seit langem kritisierten Arbeitsbedingungen und Gemeinschaftsunterkünfte der oft aus Osteuropa stammenden Werkvertragsarbeiter entfacht.

Nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen will nun auch Bayern die Tests in der Branche massiv ausweiten. Nachdem sich mindesten 16 Mitarbeiter eines Geflügelschlachtbetriebs im niederbayerischen Bogen mit dem Coronavirus infiziert hatten, kündigte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) an, in den kommenden Tagen sämtliche Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe auf das Virus zu testen.

Coronavirus-Nachverfolgung: Gesundheitsämter haben zu wenige Mitarbeiter

9.59 Uhr: Viele Gesundheitsämter haben in der Corona-Krise zu wenige Mitarbeiter, um die Kontakte Infizierter ausreichend nachzuverfolgen. Das geht aus einer Umfrage von NDR und WDR von dieser Woche hervor. Demnach gaben 119 aller gut 380 befragten Ämter in Deutschland an, nicht über die von Bund und Ländern geforderten fünf Mitarbeiter pro 20.000 Einwohner zu verfügen.

Allerdings antwortete nicht einmal die Hälfte der befragten Behörden auf die Anfrage. In Bayern habe kein einziges Gesundheitsamt reagiert, teilten die Sender mit. Von der bayerischen Landesregierung war eine entsprechende Aufforderung ergangen, da die Umfragen nicht mit ihr abgestimmt seien. Insgesamt wurden 178 schriftliche Antworten ausgewertet, in 25 Fällen erklärten die Gesundheitsämter demnach, generell überlastet zu sein und darum ihren Aufgaben nicht vollständig nachkommen zu können.

9.03 Uhr: Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich wegen der Corona-Krise erneut stark verlangsamt. Die Inflationsrate in Deutschland lag im April im Vorjahresvergleich bei 0,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte und damit den vorläufigen Wert um 0,1 Punkte nach oben korrigierte. Im März hatte die Inflationsrate 1,4 Prozent und im Februar 1,7 Prozent betragen.

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im April im Vergleich zum Vormonat März 2020 um 0,4 Prozent. Durch die Eindämmungsmaßnahmen in der Corona-Krise waren weite Teile der Wirtschaft in der Währungsunion zum Erliegen gekommen. Viele Geschäfte bis auf den Lebensmittelhandel mussten vorübergehend schließen.

Coronavirus-Übertragung: Virus kann zehn Minuten in der Luft bleiben

8.18 Uhr: Das Coronavirus könnte einer neuen Studie zufolge vor allem beim Sprechen übertragen werden. Wie die im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America“ (PNAS) veröffentlichte Untersuchung zeigt, können beim Sprechen ausgestoßene Mikrotröpfchen in einem geschlossenen Raum mehr als zehn Minuten lang in der Luft bleiben.

Die Forscher des National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) ließen für die Studie eine Testperson in einem umschlossenen Raum 25 Sekunden lang laut den Satz „Stay healthy“ (bleib gesund) wiederholen. Ein in den Raum projizierter Laser beleuchtete die Tröpfchen, wodurch sie sichtbar gemacht und gezählt werden konnten. Im Durchschnitt blieben die Tröpfchen zwölf Minuten lang in der Luft.

Angesichts der bekannten Konzentration des Coronavirus im Speichel gehen die Wissenschaftler davon aus, dass jede Minute lauten Sprechens mehr als tausend virusbelastete Tröpfchen produzieren kann, die acht Minuten lang oder länger in einem geschlossenen Raum in der Luft hängen bleiben.

6.38 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt am Donnerstag die Ergebnisse der Steuerschätzung vor. Klar ist bereits: Die Bundesrepublik erlebt den schwersten Wirtschaftseinbruch seit Kriegsende. Wirtschaft und Gewerkschaften verlangen nach Konjunkturpaketen. Alles dazu lesen Sie hier.

6.01 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat an alle Bundesländer appelliert, die von der Bundesregierung geplante Bonuszahlung für Pflegekräfte aufzustocken. Bayern, Schleswig-Holstein und Hamburg hätten schon erklärt, dass sie bei dem wegen der besonderen Belastung in der Corona-Krise geplanten Bonus drauflegen wollten, sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er baue darauf, dass sich andere Länder anschlössen.

Der Pflegebonus soll am Donnerstag vom Bundestag beschlossen werden. Eine Pflegekraft soll einen Bonus von bis zu 1000 Euro von der Pflegeversicherung erhalten, wofür die Pflegekassen einen Zuschuss vom Bund bekommen. Die Länder und die Arbeitgeber können die steuerfreie Prämie um bis zu 500 Euro aufstocken.

5.50 Uhr: TUI streicht 8000 Stellen, Reisebüros steht das Wasser in der Krise bis zum Hals. Können Kunden überhaupt noch sicher Urlaub buchen? Das bedeutet die Corona-Krise der Tourismusbranche für den Urlaub.

WHO: Das Coronavirus geht womöglich niemals weg

5.39 Uhr: Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist skeptisch, dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann. „Dieses Virus kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet“, sagte Michael Ryan in Genf.

Auch HIV, das Virus, das die Immunschwächekrankheit Aids auslöst, sei nie wieder verschwunden. Im Fall von HIV sei es der Welt gelungen, Medikamente und Präventionsmaßnahmen zu schaffen, so dass das Virus seinen Schrecken verloren habe.

Es gebe eine kleine Chance, das neue Virus Sars-CoV-2 auszurotten. Dafür müsse aber ein hocheffektiver Impfstoff gefunden werden, er müsse im ausreichenden Maß hergestellt und in aller Welt verteilt werden und die Menschen müssten einverstanden sein, sich impfen zu lassen.

5.02 Uhr: Der Deutsche Philologenverband fordert, die Klassen im nächsten Schuljahr spürbar zu verkleinern. „Damit die Schüler im nächsten Schuljahr zumindest kontinuierlich jede zweite Woche oder jeden zweiten Tag beschult werden können, dürfen die Klassengrößen nicht größer als 25 sein“, sagte die Vorsitzende des Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Nur dann seien die Klassen so teilbar, dass genügend Abstand eingehalten werden könne. Für das neue Schuljahr müsse man sich voraussichtlich auf ein Nebeneinander von Präsenz- und Fernunterricht einstellen.

Die Kurse in der Oberstufe sollten nach Ansicht von Lin-Klitzing auf maximal 15 Schüler beschränkt werden. „Lehrermangel ist da keine Ausrede, denn die großen Gruppengrößen gibt es im Wesentlichen in den weiterführenden Schulen.“

Eine ganze Stadt unter Quarantäne: Neustadt am Rennsteig in Thüringen. Foto: Michael Reichel / dpa

Mittwoch, 13. Mai 2020: Weltwirtschaft könnte um 3,2 Prozent schrumpfen

21.09 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will sich für eine teilweise Aufhebung von Quarantänebestimmungen in der Europäischen Union einsetzen. Selbst wenn Grenzen geöffnet werden, müsse man sich nach dem Überschreiten der Grenze in vielen Ländern in Quarantäne begeben, sagte Maas am Mittwoch im ARD-„Extra“. Er sei zusammen mit Frankreich der Auffassung, dass solche Quarantänebestimmungen innerhalb der EU gegenüber Ländern mit einer positiven Pandemientwicklung aufgehoben werden sollten. „Es gibt ein ganzes Paket von Fragen, die entschieden werden müssen“, sagte Maas. Die Zurückführung von Grenzkontrollen sei nur der erste Schritt. Alle anderen Schritte müssten mit den europäischen Partnern besprochen werden.

Derzeit gelten in vielen Ländern Bestimmungen, wonach Menschen nach der Einreise für 14 Tage in Quarantäne müssen. In Deutschland könnte diese Regelung zumindest für Einreisende aus einem europäischen Nachbarland in einigen Tagen aufgehoben werden. Für Deutsche und Ausländer, die aus Drittstaaten einreisen, soll die Quarantäne-Regel aber weiterhin gelten.

RKI: Reproduktionszahl auf 0,84 gesunken

20.51 Uhr: Mit einem neuen Hilfspaket in Höhe von rund 55 Milliarden Euro will Italiens Regierung der notleidenden Wirtschaft und den Bürgern aus der Corona-Krise helfen. Das entsprechende Programm stellte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwoch in Rom vor. „Wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet“, sagte er. Geplant sind Stützungsmaßnahmen für Wirtschaftszweige wie Tourismus, Landwirtschaft, Bau und Kultur. Dazu kommt Geld für Arbeitslose und Familien. So soll es Zuschüsse für Babysitter gebe, da Schulen und Kitas weiter geschlossen sind.

Auch das Gesundheitssystem und die Schulen sollen mit Milliardenspritzen gestärkt werden. Außerdem will die Regierung Programme für mittlere und kleine Unternehmen auflegen.

20.46 Uhr: Die neue Reproduktionszahl liegt laut RKI bei 0,81. Sie ist damit gesunken, am Dienstag lag sie laut dem Institut noch bei 0,94.

20.11 Uhr: Angesichts der Lockerungen der Grenzkontrollen mahnt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Besonnenheit. „Besonnenheit und Vorsicht ist sozusagen die oberste Stellschraube“, sagte Söder im ZDF-„Spezial“.

Trotzdem sei es gut, dass es nun schrittweise Erleichterungen gebe, vor allem im unmittelbaren Grenzverkehr. Er warnte jedoch auch: Sollten sich die Infektionszahlen bis Mitte Juni deutlich erhöhen, könnten die Maßnahmen zur Beschränkung noch einmal verlängert werden. Es brauche einen Mix aus Beschlüssen der Länder und der Regionen.

WHO: Lockerungen der Corona-Maßnahmen signalisieren nicht Ende der Krise

19.54 Uhr: Die Vereinten Nationen dämpfen ihre Wirtschaftsprognose wegen der Corona-Pandemie deutlich. Die Weltwirtschaft könnte in diesem Jahr um 3,2 Prozent schrumpfen, hieß es in einer Mitteilung zum UN-Halbjahresbericht zur wirtschaftlichen Situation weltweit. Schlimmstenfalls sei sogar ein Rückgang von 4,9 Prozent denkbar. Mit einer schrittweisen Erholung werde erst von 2021 an gerechnet, hieß es in dem Ausblick. Vor der Krise waren die UN noch von einem Wachstum um 2,5 Prozent ausgegangen. Bereits Anfang April trübte sich die Einschätzung deutlich ein, damals ging die Organisation von minus 0,9 Prozent aus.

19.33 Uhr: Die Lockerung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus signalisieren in keiner Weise das Ende der Krise. Das betonte die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Rückkehr in eine Art Normalität sei ein langer Weg, sagte Nothilfekoordinator Michael Ryan. Nur mit einem umfangreichen Programm zur Überwachung der Neuansteckungen seien die Lockerungen sinnvoll.

Die Maßnahmen zu lockern, bevor die Ansteckungen deutlich gesunken seien, berge das Risiko vieler neuer Ansteckungen, sagte Ryan. Die Maßnahmen zu lockern, ohne anschließend umfangreich zu testen und mögliche Infektionsketten zu überwachen, sei gefährlich. Zu warten, bis die Zahl der Infizierten in Krankenhäusern steige, sei ebenfalls gefährlich. Das könne Wochen dauern, und dann sei es zu spät, die Infektion unter Kontrolle zu halten. Dann könnten neue Einschränkungen nötig werden, sagte Ryan.

Scheuer will Busbranche mit 170 Millionen Euro unterstützen

19.15 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die in der Corona-Krise schwer gebeutelte Busbranche mit Hilfen von rund 170 Millionen Euro unterstützen. Scheuer sagte , er habe ein entsprechendes Konzept an Finanzminister Olaf Scholz (SPD) übermittelt. Die Busbranche sei vom Lockdown besonders betroffen. Es gehe auch darum, nun die Schülerbeförderung hochzufahren.

18.42 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat Vorwürfe entschieden zurückgewiesen, er habe seine Studie zum Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Heinsberg vermarkten lassen. „Das war keine Vermarktung“, sagte Streeck im Gesundheitsausschuss des Landtags. „Ich bin persönlich ganz schön davon getroffen, dass man das so darstellt.“Die Öffentlichkeitsarbeit für die Heinsberg-Studie durch die Berliner Agentur Storymachine in sozialen Medien hatte für Kritik gesorgt.

Streeck räumte nun auch Fehler ein bei der Öffentlichkeitsarbeit für die Studie. Heute wisse er: „Es ist doof gelaufen.“ Er sei mit seinem Team aber in einer Situation gewesen, in der „unheimlich viele Menschen“ an der Studie und der Ausbreitung des Corona-Virus interessiert gewesen seien. Auf seinem Email-Account sei vom „Traumdeuter“ bis zum Vorschlag eines „Virenstaubsaugers“ sehr viel los gewesen. Er sei deshalb dankbar für den Vorschlag gewesen, dass ihm jemand „über die Schulter geschaut“ habe und die Informationen zur Studie in die sozialen Medien gestellt habe, so dass er sich darum nicht mehr habe kümmern müssen. Er habe „nichts Verwerfliches“ daran gefunden, für die Öffentlichkeitsarbeit Hilfe in Anspruch zu nehmen, sagte Streeck. „Was mir aber schlaflose Nächte bereitet, ist die Frage, dass da etwas anrüchig ist in der eigenen Arbeit.“

Autoindustrie: Ohne Kaufanreize Entlassungen

18.05 Uhr: In Deutschland gibt es nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) derzeit 600 nachgewiesene Corona-Infektionen in der Fleischindustrie. Der CDU-Politiker wies dort Vorwürfe zurück, er sei nicht konsequent genug gegen Missstände in Schlachthöfen vorgegangen. Den Schuh, alles zu spät kontrolliert und geregelt zu haben, ziehe er sich nicht an. NRW hatte angeordnet, alle rund 20.000 Beschäftigten der Schlachthöfe in NRW auf das Corona-Virus zu testen, nachdem in einem Westfleisch-Betrieb in Coesfeld eine hohe Zahl von Infektionen entdeckt worden war.

17.42 Uhr: Bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) für einen zukunftsorientierten Ansat z geworben. Ein geplanter Wiederaufbauplan dürfe Gelder „nicht in die Wirtschaft von gestern stecken“, sagte von der Leyen im EU-Parlament. Das billionenschwere Vorhaben müsse vielmehr in den kommenden Jahren Zukunftsaufgaben wie den Klimawandel oder die Digitalisierung Europas angehen.

„Früher oder später werden Wissenschaftler und Forscherinnen einen Impfstoff gegen das Coronavirus finden“, sagte von der Leyen. „Aber gegen den Klimawandel gibt es keinen Impfstoff. Und deswegen muss Europa jetzt in eine saubere Zukunft investieren.“ Dies sei auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Denn für die nun für den Wiederaufbau gemachten Schulden, müssten „unsere Kinder in Zukunft aufkommen“.

Corona in Schlachthöfen: „Wir werden aufräumen.“

16.50 Uhr: In Berlin hat die nach offiziellen Angaben deutschlandweit erste Corona-Quarantänestation für infizierte Obdachlose eröffnet. Bis zu 16 Infizierte, die sonst auf der Straße leben, können dort versorgt werden, wie die Berliner Stadtmission mitteilte. Wer keine schweren Krankheitssymptome aufweise, könne sich „zu häuslichen Bedingungen in Ruhe“ auskurieren.

16.43 Uhr: Nach der Häufung von Corona-Infektionen in mehreren Schlachtbetrieben hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gesetzliche Konsequenzen in Aussicht gestellt. „Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen“, versicherte Heil bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Das Corona-Kabinett werde am kommenden Montag Maßnahmen beschließen, die über die bisherigen Vorschriften hinausgingen, sagte er und beklagte die oft prekären Arbeits- und Wohnbedingungen von ausländischen Leiharbeitern in der Fleischwirtschaft. „Wir dürfen als Gesellschaft nicht weiter zugucken, wie Menschen aus Mittel- und Osteuropa in dieser Gesellschaft ausgebeutet werden.“

16.12 Uhr: Jeder dritte Beschäftigte ist laut einer Umfrage in der Corona-Krise ins Homeoffice gewechselt. 35 Prozent gaben in der ersten Aprilhälfte an, teilweise oder vollständig von zu Hause aus zu arbeiten, wie das Deutsche Institut der Wirtschaftsforschung auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels ermittelte. Vor der Corona-Krise haben nur 12 Prozent gelegentlich oder immer den heimischen Schreibtisch genutzt. Vor allem Beschäftigte mit höheren Einkommen und höherer Bildung konnten demnach ins Homeoffice wechseln.

Aber sind sie dort auch produktiv? Jeder Zehnte meint, dass er zu Hause sogar mehr Arbeit erledigen kann als im Büro. 40 Prozent der Betroffenen machen die gegenteilige Erfahrung: Sie schaffen weniger. Die Forscher des DIW vermuten, dass dies daran liegt, dass Schulen und Kitas geschlossen wurden und Kinder zu Hause betreut werden mussten.

15.55 Uhr: Die Grenzkontrollen zu den deutschen Nachbarländern werden gelockert.

Seehofer: Freier Reiseverkehr in Europa ab 15. Juni Seehofer- Freier Reiseverkehr in Europa ab 15. Juni

Wintersportort Ischgl in Österreich coronafrei

15.40 Uhr: Der in den vergangenen Wochen als Corona-Hotspot kritisierte Wintersportort Ischgl in Österreich ist wieder coronafrei. Wie aus einer Informationssammlung des Landes Tirol hervorgeht, gibt es in der kleinen Gemeinde derzeit keinen aktiven Fall Auch in den weiteren Gemeinden im Paznauntal gibt es kaum noch Erkrankte. Der Tiroler Landtag hat eine Kommission eingesetzt, um das Corona-Krisenmanagement der Landesregierung zu untersuchen. Auch Ischgl wird dabei im Fokus stehen. Von hier aus dürfte sich das Virus durch die vielen internationalen Gäste weit verbreitet haben. Lesen Sie auch: Massen-Infektion in Ischgl – Prozesslawine gegen Ski-Paradies

15.22 Uhr: Italiens Regierung will in der Corona-Krise die Beschäftigung von Tausenden Migranten legalisieren, die aktuell schwarz im Land arbeiten. Die Vereinbarung sei „ein Sieg für die Würde und den Respekt vieler Menschen“, die in sehr schwierigen Umständen lebten, sagte Agrarministerin Teresa Bellanova dem staatlichen Rundfunksender RAI. Die Vereinbarung solle für Erntehelfer, Hausangestellte und Pflegekräfte gelten und diese vor Ausbeutung schützen. Sie sei außerdem notwendig, weil dem Land wegen der Corona-Krise viele Saisonarbeiter etwa aus Rumänien oder Bulgarien fehlten.

Merkel im Bundestag: „Lassen Sie uns mutig und wachsam sein.“

14.12 Uhr: Auch wenn der große Urlaub in der Ferne warten muss – für das Pfingstwochenende können die Deutschen inländische Kurzreisen mit dem Zug planen. „Alle wichtigen touristischen Gebiete“ an Nord- und Ostsee sowie beispielsweise in Bayern und im Schwarzwald seien ab dem 29. Mai wieder wie gewohnt erreichbar, teilte die Deutsche Bahn mit. Dafür werde insbesondere der Fernverkehr „flexibel und schnell“ weiter ausgebaut.

13.55 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht weiterhin eine Gefahr durch die Corona-Pandemie, aber auch erhebliche Erfolge im Kampf gegen das Virus. Man werde noch länger mit der Pandemie leben müssen. Es gebe noch kein Medikament dagegen und auch keinen Impfstoff. Es sei aber schon einiges geschehen, was Mut mache, sagte Merkel am Mittwoch in einer Regierungsbefragung, der sechsten mit der Kanzlerin insgesamt und der ersten in der Corona-Krise. Daher: „Lassen Sie uns mutig und wachsam sein.“

Merkel im Bundestag: So ist die aktuelle Corona-Lage Merkel im Bundestag- So ist die aktuelle Corona-Lage

13.39 Uhr: Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein koordiniertes Vorgehen bei der Entwicklung von Handy-Apps zur Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen verständigt. Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, soll erreicht werden, dass die verschiedenen nationalen Apps miteinander kompatibel sind. Ziel ist es demnach, dass „Bürger vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus gewarnt werden können, auch wenn sie innerhalb der EU reisen“.

Eine europaweit einheitliche App soll es nicht geben, Brüssel pocht aber auf enge Absprachen. Unter Leitung der Kommission einigten sich die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nun auf gemeinsame Richtlinien für die App-Entwickler. „Benutzer sollten sich auf eine einzige App verlassen können, unabhängig davon, in welcher Region oder in welchem Mitgliedstaat sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden“, heißt es darin.

EU-Kommission legt Konzept für Sommerurlaub vor

12.17 Uhr: Die EU-Kommission hat ein Konzept für sichere Sommerurlaube in Zeiten von Corona vorgelegt. Der in Brüssel präsentierte Plan plädiert dafür, die derzeit stark eingeschränkte Reisefreiheit innerhalb der EU zumindest schrittweise wiederherzustellen. Gleichzeitig sollen Hotels und Ferienparks neue strenge Hygiene- und Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen.

Vorgeschlagen wird zum Beispiel eine Begrenzung der Gästezahl, damit Abstandsregeln eingehalten werden können. Urlaube sollten nach Vorstellung der EU-Kommission zudem nur in Regionen ermöglicht werden, die gegebenenfalls auch für die medizinische Versorgung von Gästen ausreichend Kapazitäten haben.

Hier können Sie im Sommer Urlaub machen Hier können Sie im Sommer Urlaub machen

10.17 Uhr: Nach fast zwei Monaten strikter Ausgangsbeschränkungen sind in England zahlreiche Menschen zu ihren Arbeitsstätten zurückgekehrt. Wer nicht von zu Hause aus seiner Beschäftigung nachgehen kann, soll der Regierung zufolge wieder in den Unternehmen arbeiten. Dies gilt vor allem für Angestellte in Industriebetrieben.

Auch mehr Freizeitaktivitäten sind erlaubt:

Sonnenbad im Park

Besuch im Gartencenter

Sportarten wie Golf oder Tennis

Tagesausflug mit dem Auto

Die Lockerung der Maßnahmen war auf starke Kritik in Großbritannien gestoßen. Das Vorgehen sei verfrüht und vieles unklar, hieß es. Die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland gehen einen strikteren Weg.

Nach offiziellen Angaben hat Großbritannien die meisten Corona-Toten in Europa. Die Angaben in den unterschiedlich erhobenen Statistiken schwanken zwischen etwa 33.000 und mehr als 50.000 Toten.

Corona-Warn-App – erstes Konzept veröffentlicht

9.11 Uhr: Die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen sind eingebrochen. Da viele Verkehrsunternehmen Verbindungen einschränkten und Menschen aus Furcht vor Infektionen fern blieben, gingen die Zahlen im ersten Quartal um elf Prozent zurück, schätzte das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Die Wiesbadener Behörde hat dafür die Daten einiger großer Verkehrsfirmen ausgewertet.

Im Straßenbahnverkehr, zu dem Stadtbahnen, Hoch- und U-Bahnen sowie Schwebebahnen zählen, sowie im Busverkehr sanken die Fahrgastzahlen um 9 Prozent.

Im gesamten Eisenbahnverkehr, wo die Behörde detaillierte Daten hat, ist der Corona-Einbruch deutlich sichtbar: Während die Fahrgastzahlen im Nah- und Fernzügen im Januar und Februar noch das übliche Niveau erreichten, brachen sie im März um rund 40 Prozent ein.

8.52 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 171.306 angegeben – ein Plus von 798 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 173.171 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7634 Todesfälle, die JHU 7738 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 148.700.

Tui baut in der Corona-Krise Tausende Stellen ab

8.30 Uhr: Der Reisekonzern Tui hat den Abbau von mehreren Tausend Jobs angekündigt. „Weltweit wird das Auswirkungen auf rund 8000 Stellen haben, die wir nicht besetzen oder abbauen“, sagte Vorstandschef Fritz Joussen. Mehr dazu lesen Sie hier.

7.15 Uhr: Die geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Schon ab diesem Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der APA.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag mit Merkel telefoniert. Die Bundesregierung will bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch über weitere Schritte beraten.

Österreichs Kanzler Kurz hatte bereits am Dienstagabend in der Sendung „10vor10“ des Schweizer Fernsehens gesagt, dass er eine Grenzöffnung im Juni erwarte. Wie das Bundeskanzleramt in Wien weiter mitteilte, strebe Österreich auch eine Liberalisierung des Grenzregimes mit seinen anderen Nachbarländern an. Wann sind Reisen wieder möglich? In welche Bundesländer kann ich reisen in Deutschland?

6.20 Uhr: Für eine halbe Million Schulabgänger beginnt im August die Berufsausbildung. Doch in der Corona-Krise stellen viele Ausbildungsbetriebe wegen der extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation alle Ausgaben infrage. Das bedroht auch Lehrstellen. Was Auszubildende jetzt wissen müssen.

Coronavirus-Infektion – Liste der Symptome immer länger

6.04 Uhr: Je länger die Coronavirus-Pandemie andauert, desto mehr Symptome werden der Krankheit zugeschrieben. Schien eine Infektion mit dem neuartigen Erreger sich zunächst ähnlich wie eine gewöhnliche Grippe auszuwirken, wird der Katalog der Krankheitszeichen nun immer länger.

„Am Anfang wurde uns gesagt, wir sollten auf Kopfschmerzen, Fieber und leichten Husten achten“, erinnert sich Sylvie Monnoye, Pariser Hausärztin. „Dann kamen Schnupfen und Halskratzen hinzu, danach Verdauungsprobleme, Magenschmerzen und schwerer Durchfall.“ Die Liste wurde aber noch länger: Wunden in der Haut, neurologische Probleme, blaue Zehen, Brustschmerzen, der Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn.

Mediziner vermuten, dass auch das ungewöhnliche Entzündungssyndrom, wegen dem über hundert Kinder in New York, London und Paris im Krankenhaus behandelt werden mussten, in Zusammenhang mit Covid-19 steht. Die Fälle ähneln dem Kawasaki-Syndrom, einer Gefäßerkrankung bei Kindern, die in selten Fällen bis zum Organversagen führen kann.

Bei Erwachsenen kann Covid-19 laut mehrerer Studien diese Symptome auslösen:

Schlaganfälle

Gehirnschwellungen

Herzschädigungen schwere urologische Komplikationen

Nierenschäden

Auswirkungen auf die männlichen Sexualhormone

So will die EU den Sommerurlaub retten

3.10 Uhr: Die Bauwirtschaft hatte ihre eigentlich für den März geplante Tarifverhandlung verschoben, eine Verhandlung über einen Pandemievertrag platzte. Am kommenden Dienstag werden die Arbeitsbedingungen von rund 850.000 Beschäftigten neu verhandelt – und für viele Bauarbeiter könnte am Ende ein deutliches Plus auf dem Lohnzettel stehen, zumindest wenn sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) durchsetzt. Darum könnten Bauarbeiter trotz Corona-Krise mehr Lohn erhalten.

3.02 Uhr: Bei der Wiederaufnahme des Unterrichts in den niedersächsischen Schulen stehen deutlich weniger Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung als vor der Corona-Pandemie. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, rechnet Kultusminister Grant Hendrik Tonne damit, dass etwa jede fünfte Lehrkraft trotz der Hygieneregeln nicht in die Schulen kommen kann.

Diese Pädagogen gehörten selbst einer Risikogruppe an oder hätten Familienmitglieder in ihrem Haushalt, die zu einer Risikogruppe zählen. Coronavirus-Risikogruppen: Wer besonders gefährdet ist.

0.05 Uhr: Die EU will den Sommerurlaub retten. Am Mittwoch sollen Leitlinien beschlossen werden, wie Grenzkontrollen gelockert und Urlaubsreisen koordiniert in allen EU-Ländern ermöglicht werden können: „Europa braucht eine Pause“, heißt es im Entwurf, der unserer Redaktion vorliegt. Alle weiteren Informationen bekommen Sie hier.

„Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni der „Süddeutschen Zeitung“.

Dienstag, 12. Mai 2020: Drosten warnt vor Verschwörungstheorien – Wuhan will ganze Bevölkerung testen

21.23 Uhr: Die Lage auf dem Markt medizinischer Masken hat sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) entspannt. Die Beschaffung habe mühsam angefangen, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend im Interview mit der „Zeit“. „Mittlerweile gelingt es uns aber, so viel zu beschaffen, dass mir die ersten kassenärztlichen Vereinigungen und Länder sagen „der Hof ist voll, stell die Lieferungen ein“. Vor vier Wochen sei das noch schwieriger gewesen, sagte Spahn.

Kliniken, Praxen und Pflegeeinrichtungen hatten zu Beginn der Corona-Krise kritisiert, dass nicht ausreichend Schutzausrüstung für die Beschäftigten zur Verfügung stehe. Die Bundesregierung hatte daraufhin beschlossen, unter anderem Masken zentral zu beschaffen. In dem Interview warb Spahn um Verständnis: „Hätten wir früher Masken kaufen sollen? Ja! Hab ich mich aktiv dagegen entschieden, Masken zu kaufen, nein!“, erklärte er. Zu dem Zeitpunkt, wo man es hätte tun sollen, sei das Thema nicht im Bewusstsein gewesen. „Im Nachhinein ist man schlauer.“

Reproduktionszahl sinkt wieder auf 0,94

20.02 Uhr: Wegen des Verkaufseinbruchs in der Corona-Krise muss Volkswagen die Arbeit nach dem jüngsten Wiederanlauf stellenweise schon wieder herunterfahren. Im Stammwerk Wolfsburg soll die Produktion des kleinen SUV Tiguan sowie des Touran und des Seat Tarraco demnächst an vier Tagen komplett ruhen. Dies gelte an diesem Freitag (15.05.) sowie für den 20., 25. und 29. Mai, hieß es am Dienstagabend aus Unternehmenskreisen. Auch der neue Golf 8 ist betroffen, hier entfallen an den genannten Tagen aber vorerst nur einzelne Schichten. Zudem soll die Möglichkeit von Kurzarbeit mindestens auf den Zeitraum vom 18. bis 31. Mai erweitert werden. Angemeldet habe man die Option bei der Arbeitsagentur bis Ende Juni.

19.44 Uhr: Laut RKI ist die sogenannte Reproduktionszahl wieder unter den kritischen Wert von 1 gesunken. Mit Stand Dienstag liegt sie bei 0,94 wie das Institut mitteilte. „Die geschätzte Reproduktionszahl lag in den letzten Tagen leicht über 1. Dies zeigt, dass der Rückgangder Anzahl von Neuerkrankungen, den wir in den letzten Wochen beobachtet haben, sich abgeflacht hat und möglicherweise ein Plateau erreicht.“

Von einem erneut ansteigenden Trend gehen die Fachleute bisher nicht aus. Die Abschwächung des Rückgangs der Neuerkrankungen hänge auch mit lokalen Häufungen, beispielsweise im Umfeld von Schlachtbetrieben zusammen.

Bundeskabinett berät am Mittwoch über Grenzöffnungen

19.18 Uhr: Das Bundeskabinett berät am Mittwoch darüber, wie es nach dem 15. Mai mit den Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern weitergehen soll. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag in einer Konferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen gemacht. Dabei werde es häufig einen zweistufigen Prozess geben, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Ihr sei wichtig, dass die Kontrollen nicht „bis ultimo“ fortgesetzt würden.

Die Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sind bis zum 15. Mai befristet. Einreisen darf nur, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will vor Freitag verkünden, wie es ab dem Wochenende weitergeht.

Die EU-Kommission will am Mittwoch ebenfalls einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen. Nach einem der dpa vorliegenden Entwurf sollen die Kontrollen nach und nach aufgehoben werden. Die Kommission betont in dem Papier den Stellenwert des freien Reisens - für die schwer von der Pandemie getroffene Reisebranche, aber auch für Bürgerinnen und Bürger. Wenn man es koordiniert und sicher angehe, könnten die kommenden Monate den Europäern dringend benötigte Erholung verschaffen.

16.44 Uhr: Bei mit dem Coronavirus infizierten Kindern wurde in mehreren europäischen Ländern Symptome beobachtet, die denen des Kawasaki-Syndroms ähneln. Auch in Deutschland wurden Fälle gemeldet. Lesen Sie hier, wie es sich das Kawasaki-Syndrom äußert, in welchen Ländern Fälle beobachtet wurden und ob es auch für Erwachsene gefährlich ist.

Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Wuhan – Bevölkerung wird getestet

16.12 Uhr: Angesichts neuer Corona-Fälle in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan haben die dortigen Behörden die Testung der gesamten Bevölkerung angeordnet. Wie chinesische Medien am Dienstag berichteten, hat jeder der 13 Stadtbezirke nun zehn Tage Zeit, um die Testung der insgesamt elf Millionen Einwohner in die Wege zu leiten. In welcher Zeitspanne alle elf Millionen Bewohner getestet sein sollen, blieb zunächst offen.

Am Sonntag und Montag waren in Wuhan erstmals seit einem Monat insgesamt sechs neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Bei den Infizierten handelt es sich um ältere Bewohner eines Wohnkomplexes im Bezirk Dongxihu.

15.34 Uhr: Der Chef der Virologie an der Berliner Charitè, Christian Drosten, hat eindringlich vor verschwörungstheoretischen Videos im Internet gewarnt. Die zum Teil sogar von Professoren anderer Fachgebiete verbreiteten Inhalte zum Coronavirus seien oftmals „voller Unsinn und falscher Behauptungen“. Das Echo der Verschwörungstheorien bekäme er selbst inzwischen zu spüren, sagte Drosten im am Dienstag veröffentlichten NDR-Podcast.

Wichtig sei, sich zu informieren, ob der vermeintliche Experte auch tatsächlich einer ist. Wenn dieser aus einem anderen Fachbereich kommt, zuletzt keine wissenschaftlichen Arbeiten zu Viren veröffentlicht hat oder die Fachgemeinschaft an Experten in Deutschland und international ihn nicht anerkennt, „dann sollte man davon die Finger lassen“, mahnt Drosten. Vieles davon sei zudem schlichtweg Meinung. Mehr zum Podcast von Christian Drosten erfahren Sie hier.

15.30 Uhr: Jetzt starten wir unseren neuen Blog zur Coronavirus-Krise. Mehr zu den Entwicklungen der vergangenen Tage erfahren Sie hier in unserem letzten Newsticker zur Corona-Lage.

Hier erfahren Sie weitere Informationen zur Coronavirus-Pandemie in Deutschland und der Welt: