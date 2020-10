Hannover. 727 Menschen aus Niedersachsen sind mit Corona-Infektion verstorben, es gibt 28.767 bestätigte Fälle. Die Tagesinzidenz beträgt 45,3.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist am Freitag, 23. Oktober, auf 28.767 gestiegen. Das sind 987 Infektionen mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung in Hannover mitteilte (Stand 23. Oktober, 9 Uhr).

727 mit Sars-Cov-2 infizierte Patientinnen und Patienten aus Niedersachsen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben (Stand 23. Oktober, 9 Uhr). Das sind acht Todesfälle mehr als am Vortag.

Auf Kreis- und Stadtebene liegen (Stand 23. Oktober, 9 Uhr) 14 Regionen über dem 50er-Inzidenzwert. Betroffen sind die Landkreise Cloppenburg, Diepholz, Emsland, Grafschaft Bentheim, Hildesheim, Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Schaumburg, Vechta und Verden sowie die Städte Osnabrück und Delmenhorst.

Die gute Nachricht: Das Gesundheitsministerium schätzt, dass in Niedersachsen 21.279 der bislang gemeldeten und laborbestätigten Fälle wieder genesen sind. Das sind laut Gesundheitsministerium 74 Prozent der Fall-Gesamtzahl.

So viele Corona-Todesfälle gibt es in Niedersachsen und der Region

In Niedersachsen sind 727 Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden (Stand: 23. Oktober, 9 Uhr) – 52 davon in Wolfsburg, 18 in Braunschweig, 13 in Peine, 14 in Wolfenbüttel, 10 in Salzgitter, 6 in Gifhorn sowie zwei in Helmstedt.

In unserer Region sind bislang 115 Menschen am beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 23. Oktober).

Eine detaillierte Übersicht findet sich auf der Website des Landes.

Was gelten noch für Beschränkungen in Niedersachsen?

Die neue niedersächsische Corona-Verordnung, die am Freitag, 23. Oktober, in Kraft tritt, sieht angesichts steigender Infektionszahlen weitere Einschränkungen vor. So soll es eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr geben, wenn eine Kommune über dem kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt.

Steigt der kritische Wert auf 50 Neuinfektionen dürfen Gastronomiebetriebe zudem keine alkoholischen Getränke außer Haus verkaufen. Das geht aus dem Entwurf hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In der Öffentlichkeit unter freiem Himmel ist ab dem 23. Oktober eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, wo Menschen dichter zusammenkommen. Sie gilt bei einer Inzidenz von 35 als eine Empfehlung. Liegt die Inzidenz bei 50, wird daraus eine Pflicht.

Neue Corona-Verordnung: Masken im Freien und Sperrstunde

Kontaktbeschränkungen gelten nun auch wieder unter freiem Himmel: Bei einer Inzidenz über 50 dürfen maximal zehn Personen (mit Mindestabstand) zusammenkommen - maximal aus zwei Haushalten oder Angehörige.

Drohen weitere Einschränkungen?

Ja - und das wohl schon bald. Wahrscheinlich werde noch vor dem 15. November eine neue Verordnung benötigt, sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover. Nennenswerte Lockerungen seien dabei „in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten“ nicht zu erwarten. Stattdessen müsse man sich mit Blick auf Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf „einen harten Herbst und einen harten Winter“ einstellen, sollten die Infektionszahlen nicht wie durch ein Wunder heruntergehen oder bald ein Impfstoff oder Schnelltests zur Verfügung stehen. Neben dem Schutz des Gesundheitswesens sollen aber vor allem Bildung und Betreuungsangebote sowie die Wirtschaft am Laufen gehalten werden.

Welche Corona-Werte sind entscheidend?

Wer sich über die Corona-Entwicklung in seinem Wohnort informiert, findet mitunter drei verschiedene Angaben zur sogenannten Inzidenz: von der Kommune, vom Land und vom Robert Koch-Institut. In seiner neuen Corona-Verordnung hat das Land Niedersachsen nun festgelegt, dass für die Einschränkungen bei Überschreiten der Werte 35 und 50 die Angaben des Landesgesundheitsamts entscheidend sind. Diese veröffentlicht das Gesundheitsministerium im Internet.

Welche Einschränkungen gelten für Feiern?

Nach wie vor dürfen 25 Personen an privaten Feiern in der Wohnung oder in eigenen geschlossenen Räumlichkeiten bei einer Inzidenz unter 35 teilnehmen. Steigt die Inzidenz, sind nur noch 15 zulässig. Dies gilt auch im eigenen Garten. Welcher Wert gilt, steht auf hier. Wenn die Inzidenz auf 50 steigt, dürfen Feiern nur noch mit bis zu zehn Menschen ausgerichtet werden. Sie dürfen nur aus zwei Haushalten kommen, es sei denn, es handelt sich um Angehörige. Zu Feiern an öffentlich zugänglichen Orten bei einer Inzidenz von 50 dürfen nun nur noch zehn Menschen kommen.

Das gilt für für die Gastronomie

Die Sperrstunde gilt von 23 Uhr bis 6 Uhr. Sie ist bei einer Inzidenz von 50 verpflichtend und ohne Ausnahme. Gastronomiebetrieben ist es jenseits der Sperrzeit untersagt, alkoholische Getränke im Außer-Haus-Verkauf abzugeben. Ab einer Inzidenz von 35 können in Ausnahmefällen abweichende Regelungen getroffen werden.

In Restaurants müssen Name und Telefonnummer angegeben werden. So könnten etwaige Infektionsketten besser nachverfolgt werden.

Clubs und Diskotheken sollen dem Plan zufolge bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Shisha-Bars dürfen in Niedersachsen wieder öffnen.

Die Hotellerie in Niedersachsen kann Zimmer wieder zu 100 Prozent vermieten.

Bei einem Inzidenzwert von 50 ist die Besucherzahl bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum auf 100 beschränkt. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn die Veranstalter mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vereinbart haben. Bei einer Inzidenz von 35 ist es eine Soll-Vorschrift.

Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel können von den örtlichen Behörden unter Auflagen zugelassen werden. Die Veranstalter müssen dafür sorgen, dass die Regeln etwa zum Abstand und zur Hygiene eingehalten werden.

Corona-Maßnahmen: Maskenpflicht gilt in Niedersachsen weiterhin

In Niedersachsen gilt eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus. Seit dem 27. April ist das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht.

Wer in Niedersachsen gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske etwa beim Einkaufen oder in Bus und Bahn verstößt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.

Wie geht es in den Schulen weiter?

Das Wichtigste: Der Präsenzunterricht soll weitergehen, eine Schließung der Schulen wie im Frühjahr wenn irgend möglich verhindert werden. Dafür empfiehlt das Kultusministerium jetzt Schülern ab der fünften Klasse, auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn ihre Schule in einem Corona-Hotspot mit einem Corona-Wert von mehr als 50 liegt. Die örtlichen Gesundheitsämter können weitere Maßnahmen beschließen, etwa einen Wechselbetrieb, bei dem die Hälfte der Klassen wochen- oder tageweise zu Hause unterrichtet wird, oder auch Schulschließungen. Außerdem soll es für Schüler aus Familien mit Risikopersonen leichter werden, ins Homeschooling zu wechseln.

So gelingt die Rückkehr in die Schulen: