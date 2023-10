Stockholm/Kopenhagen Dänemarks Prinz Christian ist gerade volljährig geworden und sollte damit neue Privilegien bekommen. Doch das Volk ist dagegen.

Monarchien sind für Staatshaushalte eine kostspielige Sache

Das sorgt auch in Dänemark für große Kritik in der Bevölkerung

Königin Margrethe II. hat deshalb zu einigen Maßnahmen gegriffen, die für einige Royals ziemlich drastisch ausfällt

Schärpen, Diademe, ein feines Dinner im Festsaal von Schloss Christiansborg und ein adliges Geburtstagskind: Die Feier zu Ehren von Prinz Christian von Dänemark am 15. Oktober ließ keinen royalen Glanz vermissen. Präsente gab es auch: Grönland widmete dem Prinzen eine Sonderbriefmarke, von seiner Großmutter Königin Margrethe II. erbte er den Elefantenorden seines verstorbenen Großvaters Prinz Henrik.

Nur ein Geschenk zum 18. blieb aus: Auf seine Apanage – ein üppiges monatliches Taschengeld, das von Steuerzahlern getragen wird und traditionell Mitgliedern der Königsfamilie zuteilwird – muss der Prinz noch warten.

Sparmaßnahmen: Dänemarks Königin streicht Titel

Das Thema der Apanage ist in Dänemark immer wieder öffentlich debattiert worden. „Es ist kein Geheimnis, dass der Königshof den Steuerzahler viel kostet“, so der öffentlich-rechtliche Sender DR. Ärgerliche Untertanen forderten die Abschaffung des Königshauses oder zumindest die Abschaffung der jährlichen Zuwendung für Royals, die in der Thronfolge im Abseits stehen.

Prinz Christian von Dänemark (M.) winkt an seinem 18. Geburtstag auf Schloss Amalienborg in Begleitung von Königin Margrethe und Kronprinz Frederik von Dänemärk den Dänen zu. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix/AP

Königin Margrethe II. hat die Kritik aufgenommen und ist knauseriger geworden mit der Vergabe der Steuergelder. Der Hof befindet sich im Sparmodus. Zum 1. Januar 2023 hat die Königin gleich vier ihrer Enkelkinder kostspielige Titel und Ränge entzogen. Die Kinder ihres jüngeren Sohnes Prinz Joachim dürfen sich nun nicht mehr „Prinz“ und „Prinzessin“ nennen; die „Königlichen Hoheiten“ Henrik, Nikolai, Felix und Athena wurden zu „Exzellenzen“ degradiert. Zoff in der Familie soll die Folge gewesen. Positiv ausgewirkt haben sich die Maßnahmen dagegen auf die Brieftasche der Königin und ihre Popularität bei den Untertanen.

Royales Taschengeld: So lange muss Prinz Christian warten

Margrethe II. hat Erfahrung. Schließlich ist sie seit dem Tod ihrer britischen Amtskollegin Elisabeth II. die am längsten amtierende Monarchin der Welt. Dementsprechend hat sie erfasst: Königshäuser und deren Ausgaben werden heute kritischer betrachtet als etwa in den 50er-Jahren. Und fair ist fair. Den Sparansatz lässt die Regentin sogar hochrangige Mitglieder des Königshauses spüren.

Da Prinz Christian, zukünftiger König Dänemarks, gerade 18 Jahre alt geworden ist, müsste ihm eigentlich ab sofort eine Apanage von monatlich 10.000 Euro zur Verfügung stehen. Steuerfrei, wohlgemerkt. Doch seine Großmutter und Königin hat entschieden, dass Prinz Christian erst mit 21 Jahren ein königliches Einkommen erhält.

Christian ist zwar das älteste Kind von Kronprinz Frederik und seiner Kronprinzessin Mary und dürfte einmal König von Dänemark werden. Da er offiziell aber noch nicht Thronerbe sei, bekomme er auch keine Apanage, so die Argumentation der Königin. Thronfolger wäre Prinz Christian erst, wenn sein Vater Kronprinz Frederik dahinscheiden würde. Derzeit ist Prinz Christian somit der zweite Anwärter auf den dänischen Thron.

Prinz Christian kommt direkt nach seinem Vater Frederik in der dänischen Thronfolge. Foto: Dennis Stenild / Kongehuset

Parlament soll Rente für Prinz Christian festlegen

Sowohl Prinz Christians Vater als auch seine Großmutter erhielten beide eine Apanage ab dem 18. Geburtstag. Sie waren beide Thronfolger, als sie 18 Jahre alt wurden. Bis zu Prinz Christians 21. Geburtstag „muss dem dänischen Parlament ein Gesetzentwurf über die Rente für seine Königliche Hoheit vorgelegt werden“, heißt es etwas kryptisch von der Regierung. „Über die Höhe der Rente ist noch nicht entschieden worden.“

Geburtstagsdinner im Schloss: Kronprinz Frederik (l.) von Dänemark, seine Frau Kronprinzessin Mary (2. v. r.) von Dänemark und ihr Sohn Prinz Christian (M.) von Dänemark werden von Königin Margrethe (r.) von Dänemark begrüßt. Foto: Mads Claus Rasmussen / dpa

„Verhungern wird der Prinz nicht“, unken die Untertanen in den sozialen Medien. Dänemarks Königsfamilie sei reich – aus dem ein oder anderen privaten Topf der Königin werde Christian nun, da er die Sekundarstufe zwei abschließt, mit Sicherheit üppig versorgt. Zurzeit besucht der Prinz das zweite Jahr des Ordrup-Gymnasiums, einem exklusiven Internat im Küstenörtchen Gentofte. Zuvor ging er gemäß dem Wunsch der Eltern auf öffentliche Schulen, um seine zukünftigen Untertanen besser kennenzulernen.

Bisher hatte der Kronprinz keine öffentlichen Aufgaben

Viel bekannt ist nicht über den jungen Prinzen. In Dänemark halten sich die Medien an ein ungeschriebenes Gesetz, minderjährige Mitglieder des Adels in Ruhe zu lassen. Erst mit der Volljährigkeit des Prinzen pirscht die Presse langsam vor. Viele staatstragende Veranstaltungen hat Christian jedoch noch nicht absolviert.

Das Kronprinzenpaar, Frederik von Dänemark (r.) und Kronprinzession Mary (2. v. r.), mit seinen Kindern (l–r): Prinzessin Isabella, Prinz Christian, Prinzessin Josephine und Prinz Vincent. Foto: Mads Claus Rasmussen / dpa

In einer Pressemitteilung schreibt das Königshaus, dass der Abschluss seiner Ausbildung im kommenden Jahr seine höchste Priorität sein wird. Erst danach sei damit zu rechnen, dass der Prinz stärker in offizielle Zusammenhänge eingebunden werde und seine Apanage erhält, heißt es. Dann wird wohl auch mehr über ihn getratscht.

