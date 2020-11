Deutsche Bahn: Diese 18 Bahnhöfe in NRW werden saniert

Das Sofortprogramm der Bundesregierung finanziert die Verschönerung von in 18 Bahnhöfen in NRW. Am Bahnhof Düsseldorf-Hamm ist die künstlerische Gestaltung schon abgeschlossen.

Düsseldorf. Ein Konjunkturpaket des Bundes kommt auch NRW-Bahnhöfen zu Gute. Diese 18 Bahnhöfe werden nun verschönert. Lokale Handwerksfirmen profitieren.

In Nordrhein-Westfalen werden in den nächsten Tagen 18 Bahnhöfe verschönert. Finanziert durch das Konjunkturpaket des Bundes für Handwerksbetriebe, sollen die Renovierungsarbeiten einen Konjunkturimpuls für lokale mittelständische Unternehmen geben, meldet die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag.

Im Recklinghäuser Hauptbahnhof werden neue Bodenfliesen im Empfangsgebäude verlegt, im sollen neben neuer Wandfarbe auch ein Blindenleitsystem sowie neue Fenster angebracht werden. Auch die Bahnhöfe in Gelsenkirchen, Essen und Hagen werden verschönert. Bereits abgeschlossen ist die künstlerische Gestaltung des Bahnhofs Düsseldorf-Hamm, teilt die Deutsche Bahn mit.

Die Renovierungsarbeiten sollen die Bahnhöfe in Altenbecken, Bielefeld, Duisburg, Düsseldorf, Düsseldorf-Hamm, Essen, Gelsenkirchen, Grevenbroich, Haltern am See, Köln, Krefeld, Listerscheid, Recklinghausen, Schalksmühle, Siegen und Wesel verschönern.

Von dem Konjunkturprogramm sollen Bahnreisende, das Handwerk sowie die DB-Infrastruktur profitieren. „Weil die Mittel kurzfristig einen Impuls in die Wirtschaft geben sollen, haben wir Projekte ausgewählt, die wir ergänzend zu den bereits laufenden Modernisierungen schnell umsetzen können“, erklärt Stephan Boleslawsky, der den Regionalbereich West der DB Station&Service AG leitet.

Bei dem Sofortprogramm der Bundesregierung erhält die Deutsche Bahn bis zu 40 Millionen Euro. Nach NRW gehen rund fünf Millionen Euro. Alle Bauvorhaben sollen laut Deutscher Bahn im Jahr 2020 abgeschlossen werden.