Der Ausbruch des neuen Coronavirus sowie die damit einhergehende häusliche Isolation machen vielen Menschen Angst. Sehen Sie im Video, wie Sie Ihre Psyche in dieser Zeit stärken.

Die Psyche in der Corona-Krise: 6 Tipps für mentale Gesundheit

Helsinki. In Finnland haben Hacker vertrauliche Daten von Zehntausenden Psychotherapie-Patienten gehackt. Die Opfer wurden anschließend erpresst.

Wenn man einem Arzt seine Probleme anvertraut, geht man davon aus, dass alles Besprochene vertraulich behandelt wird – gerade wenn es um sensible Themen wie psychische Erkrankungen geht. In Finnland sind nun offenbar vertrauliche Notizen aus Psychotherapie-Sitzungen von Zehntausenden Patienten von Hackern gestohlen und teils veröffentlicht worden.

Aufgrund des Vorfalls kam die Regierung bereits am Sonntag zu einer Krisensitzung zusammen. Innenministerin Maria Ohisalo zeigte sich bestürzt und nannte die Tat am Montag „schockierend“. Nun soll in weiteren Sitzungen im Laufe der Woche besprochen werden, wie die Opfer unterstützt werden können. Die Daten sind bereits vor über einem Jahr gestohlen worden.

Hacker erpressten Psychotherapie-Patienten mit sensiblen Daten

Viele der Patienten berichteten, von den Hackern per E-Mail erpresst worden zu sein. Um das Veröffentlichen ihrer sensiblen Daten zu verhindern, sollten die Betroffenen umgerechnet 200 Euro in Bitcoin an die Täter überweisen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben unter anderem wegen schwerer Erpressung. Tausende Patienten haben bereits Anzeige erstattet. Lesen Sie auch: Depression und Corona: Mit diesen Tipps kommen Sie durch den Herbst

Ziel der Hacker war der private Psychotherapie-Anbieter Vastaamo. Das Unternehmen betreibt 25 Therapiezentren in dem nordeuropäischen Land. Vastaamo teilte am Montagabend mit, der Chef des Unternehmens sei entlassen worden. Er habe bereits 2019 von dem Datenleck gewusst, aber niemanden informiert, wie interne Ermittlungen ergeben hatten. Die zuständige finnische Aufsichtsbehörde kündigte eine Untersuchung an.

Die finnischen Behörden haben bereites eine Internetseite für Opfer des Cyberangriffs eingerichtet. Innenministerin Ohisalo erklärte, in Finnland müsse Hilfe für psychische Probleme ohne Angst in Anspruch genommen werden können. Auch interessant: Corona: So übersteht man mit psychischer Erkrankung die Isolation

(afp/lhel)