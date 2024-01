Dem Blick dieses Hundes kann kein Mensch widerstehen

Essen. In der ARD-Serie „Käthe und Ich“ macht ein Hund den Job des Psychologen. In der Folge „Der kleine Ritter“ taucht ein Kind auf, das nicht spricht.

Das fängt ja gut an. Klingeling. Und wer steht vor der Tür? Mama. Was sie nur will, fragt sich Sohn Paul. „Ich helf Euch“, sagt sie. Das leicht verzweifelte „womit?“ überhört sie mit mütterlicher Ignoranz.

Mütter, so zeigt uns diese Episode von „Käthe und ich“ (19.01., 20.15 Uhr, ARD), haben es ja auch ganz schön schwer. Mal sollen sie am besten gleich wieder verschwinden. Und mal werden sie schmerzlich vermisst. Der kleine Faris nämlich ist allein zu Hause. Seine Mutter ist nicht auffindbar. Keiner kann sich erklären, was hier los ist. Und Faris, das ist das Problem, Faris sagt kein Wort.

Zuerst kümmert sich „Mama“ um Faris, doch auch sie kommt nicht weiter

Hier stimmt ganz sicher etwas nicht, ahnt Paul (Christoph Schechinger), der Psychologe. Doch auch wenn er sich noch so in die Kinderseele hineinfühlen kann: Hier übernimmt erstmal die Frau Mutter (Hildegard Schroedter) den ersten Therapieschritt. Am Gartentisch bei Limo und Süßigkeiten erzählt sie dem kleinen Faris (Giorgio Valeron), was ihr Paul als Kind durchgemacht hat, als der Vater gestorben war. Wenn Omis auspacken, hören selbst verstockte Kinder fasziniert zu. Doch es kommt weiterhin kein Wort über seine Lippen. Noch nicht. Klar, wer dieses kleine Wunder vollbringen muss: Hündin Käthe natürlich.

Als schon keiner mehr dran glaubt, dass dieses Kind je wieder reden wird, spielt sich im Garten die Überraschung ab. Die kluge Käthe hat ihre Pfote auf den Arm des Zwölfjährigen gelegt. Und dieser Blick aus blauen Hundeaugen, nein, da kann auch Faris nicht mehr abblocken. Erst wird herumgetollt, und dann hat sich auch seine Zunge gelöst.

Was war passiert in seinem Leben, dass so plötzlich die Mutter verschwindet? Dass sie einfach auf und davon ist? Nach und nach kommt heraus: Sie war komplett überfordert. Alleinerziehend, Schwierigkeiten im Job und dann sollte sie auch noch die Wohnung verlieren.

Der typische Fall eines Kindes, das seine Mutter beschützen will

Faris wollte nicht mit. Wollte einfach weitermachen und vor allem wollte er eins: Seine Mutter schützen. Er fühlte sich verantwortlich. Ein typisches Beispiel für ein Kind ohne Kindheit, das viel zu früh wie ein Erwachsener denken und entscheiden muss, heißt es später vom Jugendamt.

Diese Folge mit dem Titel „Der kleine Ritter“ ist eine der ruhigeren der Reihe. Anfangs plätschert das Geschehen auch eher nur so vor sich hin. Den Zuschauern ist schnell klar, dass nur Käthe helfen kann. Ist ja immer Käthe, die clevere Australian-Shepherd-Hündin, die den Knoten löst. Als dann Paul die Mutter des Kindes (Oona Devi Liebich) in einer Ferienwohnung ausfindig macht, nehmen die Probleme und Sorgen eine neue Wende. Denn Mütter, die ihr Kind alleine lassen, müssen Konsequenzen tragen. Auf die geschockte Mutter Minou kommen nun ernste Probleme zu: Das Jugendamt droht, ihr Faris wegzunehmen.

Diesmal keine Tränen, aber schön ist es doch

Mit diesem Konflikt kommt ein wenig mehr Tiefe in den Film. Vor allem, weil sich hier zwei Frauen gegenüberstehen, die mit gleicher Härte für ihre Meinung kämpfen: Die Mutter und Frau Tönissen vom Jugendamt (Saskia Vester).

Wie immer ist es die warmherzige Atmosphäre, mit der der Film die Zuschauer für die Probleme der Menschen sensibilisiert. Auch dieses Mal stimmt das Ambiente. Es ist Sommer, die Menschen sind nett. Und es gibt Lehrer, die die Kinder verstehen. Da die Geschichte dieses Mal ein wenig in die Länge gezogen wirkt, geht sie auch nicht so tief ans Herz. Dieses Mal also keine Tränen bei Käthe-Gucken, aber schön war es doch.





Bewertung: drei von fünf Sternen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama