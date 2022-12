Bei der Deutschen Bahn drohen am Montag Verspätungen.

Berlin Zum Wochenbeginn wird es in Teilen Deutschlands gefährlich glatt. Auch die Bahn ist davon betroffen. Was Sie jetzt wissen sollten.

Der Montagmorgen bringt jede Menge Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat für Deutschland eine Unwetterwarnung für ganz Deutschland herausgegeben, ausgenommen ist nur der Süden des Landes.

Die Temperaturen steigen zum Wochenbeginn an, gleichzeitig regnet es. Wegen des Dauerfrostes der vergangenen Tage kann der am Boden schnell gefrieren und einen dicken Eispanzer bilden. Der DWD geht von Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr aus. Stellenweise könnten Verkehrswege unpassierbar sein.

Deutsche Bahn: Wetter kann Reise beeinträchtigen

Die Deutsche Bahn warnt auf ihrer Internetseite bereits vor Beinträchtigungen, bis in die Abendstunden hinein. "Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn, auch über die betroffenen Regionen hinaus, sind nicht ausgeschlossen", heißt es dort am Montagmorgen. Lesen Sie dazu: Warum die Bahn mit Eis und Schnee immer Probleme hat

Reisende bittet die Bahn, sich vor Reiseantritt über die jeweilige Verbindung zu informieren, entweder auf der Internetseite oder in der DB-Navigator-App. Auch telefonisch gibt das Unternehmen Auskunft unter Tel. +49 (0)30 2970. Lesen Sie dazu auch: Bahn-Probleme wegen Unwetter: Diese Rechte haben Kunden

Deutsche Bahn: Glatteis möglicherweise Grund für Stornierung

Sollten Sie heute mit dem Zug unterwegs sein, haben Sie im Verspätungsfall Anrecht auf Entschädigung. Ab einer Stunde erstattet die Bahn ein Viertel des Fahrpreises, ab 120 Minuten gibt es die Hälfte der Kosten zurück.

In bestimmten Fällen lassen sich gebuchte Tickets auch noch am Tag der Reise stornieren, manchmal gegen Aufpreis. Den vollen Preis gibt es zurück, wenn vor Reisebeginn der Zug bereits Verspätung hat. Erstattungen können Sie in den Reisezentren oder im Internet beantragen. (fmg)

