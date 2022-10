Zwei Neuerungen: So will sich die Deutsche Bahn verbessern

Berlin. Der gesamte Fernverkehr der Deutschen Bahn lag am Samstag in Norddeutschland still. Nun läuft der Zugverkehr allmählich wieder an.

Große Störung bei der Deutschen Bahn: Der Fernverkehr in Norddeutschland wurde am Samstagmorgen eingestellt

Grund dafür war eine technische Störung

Sie wurde inzwischen behoben, der Zugverkehr läuft langsam wieder an

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, lag der Fernverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen komplett still. Grund dafür soll eine technische Störung gewesen sein. Betroffen davon seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.

Nach Informationen unserer Redaktion war das GSM-R-Netz gestört, über das der Zugfunk abgewickelt wird. Laut DB Netz AG ist die Störung, die sämtliche Eisenbahnunternehmen in Norddeutschland betroffen hat, behoben worden. Der Zugverkehr sollte ab 10 Uhr sukzessive wieder anlaufen.

Der Bahn-Stillstand in weiten Teilen Norddeutschlands zog unter anderem auch Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen in Mitleidenschaft. "Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW“, teilte die Bahn im Internet mit. „Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt.“

Deutsche Bahn: Störung führt zu vielen Zugausfällen

Auf der Webseite der Bahn hießt es zu dem Ausfall am Wochenende zunächst: "Leider kommt es zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen." Das Unternehmen empfiehlt Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über ihre Verbindung zu informieren. Das geht unter anderem unter www.bahn.de/reiseauskunft, die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970.Lesen Sie hier: Deutsche Bahn Kontakt und Hotline: Wo finde ich Auskunft?

Aufgrund einer Reparatur an der Strecke ist im in ganz #Norddeutschland derzeit keine Zugfahrten möglich. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung und planen Sie mehr Reisezeit ein. mehr auf https://t.co/1RQL3VwEeg — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) October 8, 2022

Deutsche Bahn: Auch Regionalverkehr betroffen

Unternehmen Deutsche Bahn AG Gründung 1. Januar 1994 Gründungsstadt Berlin Eigentümer Bundesrepublik Deutschland

Neben dem Fernverkehr ist am Samstagvormittag zumindest teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen. Konkret seien alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen, so das Unternehmen. (fmg/dpa)

