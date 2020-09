Hamburg. Der Podcast „Coronavirus-Update“ hat viele Fans. Nun wurde der Virologe Christian Drosten dafür mit einem Radiopreis ausgezeichnet.

Der Virologe Christian Drosten hat für seine Mitwirkung am NDR-Info-Podcast „Coronavirus-Update“ den Sonderpreis des Deutschen Radiopreises verliehen bekommen. Mit seinem Podcast sei er zur „zentralen Stimme in der Pandemie“ geworden, erklärte der Beirat, der den Sonderpreis vergibt.

Dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité sei es gelungen, „komplexe naturwissenschaftliche und epidemiologische Zusammenhänge allgemeinverständlich darzulegen“, heißt es in der am Donnerstagabend in Hamburg veröffentlichten Begründung zur Preisverleihung.

Jury über Christian Drosten: Populäre Erklärungen ohne Populismus

Der Professor habe die Zuhörer mit dem Podcast „auf eine spannende Entdeckungsreise zum Virus“ mitgenommen. Drosten habe dabei populär erklärt, ohne populistisch zu werden, habe sich aufgrund neuer Erkenntnisse auch korrigiert und auf Trennung zwischen Politik und Wissenschaft bestanden.

Ausgezeichnet für seinen Podcast: Der Virologe Christian Drosten steht während der Verleihung des 11. Deutschen Radiopreises auf der Bühne neben seinem Sonderpreis des Beirates. Foto: Christian Charisius / dpa

Der Podcast „Coronavirus-Update“ wird von NDR Info produziert und seit Ende Februar veröffentlicht. Die mehr als 50 Folgen sind dem NDR zufolge bereits mehr als 60 Millionen Mal abgerufen worden.

Der erfolgreiche Podcast wurde mit dem Grimme Online Award und dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet. Nach einer längeren Sommerpause erscheint der Podcast nun wieder wöchentlich. Neben Christian Drosten tritt auch die Virologin Sandra Ciesek in den neuen Folgen als Expertin auf.

Der Deutsche Radiopreis ehrt in zehn Kategorien die besten Radiomacher des Landes. Die undotierten Preise werden in den Kategorien bestes Interview, bester Podcast, beste Reportage, beste Comedy, beste Sendung, beste Moderation, bester Newcomer, beste Innovation am Morgen, beste Programmaktion und bestes Nachrichten- und Informationsformat verliehen. Die Auszeichnungen sind am Donnerstagabend in Hamburg verliehen worden. (bml/dpa)

