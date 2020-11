Seit Jahrhunderten lagern hier einzigartige Schätze: Die Schatzkammer "Grünes Gewölbe" in Dresden ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Berlin/Dresden. Fast genau ein Jahr nach dem Diebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden sind in Berlin am Dienstag drei Tatverdächtige festgenommen worden.

Die Polizei in Berlin hat am Dienstagmorgen drei Tatverdächtige für den Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe festgenommen. Sie sollten noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Den Beschuldigten wurden schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen.

Laut Polizei Sachsen waren mehr als 1600 Beamte im Einsatz . In 18 Objekten habe es Durchsuchungen gegeben, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen vom Dienstagmorgen habe im Berliner Bezirk Neukölln gelegen. Neben Einsatzkräften aus Sachsen seien auch Spezialeinsatzkräfte des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an den Maßnahmen beteiligt gewesen.

Fast genau vor einem Jahr, am 25. November 2019 , waren Diebe in die Schatzkammer von Sachsens Landeshauptstadt eingebrochen und hatten Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen.

Seit 6.00 Uhr durchsuchen zahlreiche Einsatzkräfte unter Führung der #SokoEpaulette in #Berlin mehrere Objekte. Dies steht im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in #Dresden am 25. November 2019. #GrünesGewölbe pic.twitter.com/eBlYoQzaz1 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 17, 2020

Die Spuren bei den Ermittlungen zu dem spektakulären Diebstahl führten bereits vor Monaten nach Berlin. Bereits im September hatte es Durchsuchungen in der Hauptstadt gegeben. Im März war ein Phantombild veröffentlicht worden.

(dpa/ba)