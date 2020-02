Dortmunderin stirbt in Köln bei Unfall mit Straßenbahn

Köln. Tragischer Todesfall am Rosenmontag in Köln: Eine 20-jährige Frau ist am Barbarossaplatz von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden.

Während des Karnevalstreibens ist in Köln am Rosenmontag eine 20-Jährige aus Dortmund von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau sei am Nachmittag am zentralen Barbarossaplatz beim Überqueren der Gleise von einer ausfahrenden Bahn erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch Rettungskräfte konnten der jungen Frau nicht mehr helfen. Die Stadtbahn sei zunächst weitergefahren, erklärte die Polizei.

Weshalb die 20-Jährige trotz der anfahrenden Bahn auf die Gleise lief und ob sie selbst zum Feiern unterwegs war, blieb zunächst unklar. Die Polizei sicherte Spuren, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. (dpa)