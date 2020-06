Die Behörden vermeldeten am Sonntag den Fund drei toter Deutscher im Schweizer Kanton Thurgau. Unter den Toten sind auch zwei Kinder.

Tötungsdelikt Drei Deutsche tot in der Schweiz gefunden - Zwei sind Kinder

Eschenz. Zwei Kinder und ein Erwachsener aus Deutschland sind tot in einer Wohnung in der Schweiz gefunden worden. War es ein Tötungsdelikt?

Drei tote Deutsche sind laut Angaben der Polizei von Sonntag im Schweizer Kanton Thurgau tot aufgefunden worden. Dabei handele es sich auch um zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren. Der Erwachsene soll 38 Jahre alt gewesen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Bei der Notrufzentrale sei am Sonntagnachmittag die Nachricht eingegangen, dass in einer Wohnung in Eschenz die drei leblosen Personen gefunden worden seien. Die Notärztin konnte nur noch deren Tod feststellen.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau ermittelt und die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Zudem wurde das Institut für Rechtsmedizin herangezogen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

(dpa)