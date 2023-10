Drei Jugendliche verletzen 13-Jährigen mit Feuerwerksböller

Marl/Recklinghausen. Der Teenager war mit einem Kumpel unterwegs, als die beiden von drei Jungen angesprochen wurden, die ihm einen Böller in die Kapuze steckten.

Nach einem mutmaßlichen Angriff mit einem Feuerwerksböller sucht die Polizei in Marl nach Zeugen des Vorfalls. Dabei war am Donnerstagabend ein 13-Jähriger verletzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dieser sei mit einem Kumpel in der Grünanlage hinter dem Berufskolleg im Bereich Hagenstraße/Kampstraße unterwegs gewesen.

Jugendlicher musste im Krankenhaus behandelt werden

Nach der Schilderung des Jungen hatten ihn drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 angesprochen und etwas in die Kapuze seines Pullis gesteckt. Als der Junge den Gegenstand habe wegschütteln wollen, sei der Böller unter die Kleidung gerutscht und explodiert. Die Jugendlichen flüchteten. Der 13-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall selbst mitbekommen haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen geben können. Von den verdächtigen Jugendlichen habe einer ein Muttermal auf der Wange, braune Augen und trug eine Cappy. Ein anderer hatte eine Kapuze auf, aus der schwarze Locken zu sehen waren. Der dritte Jugendliche konnte nicht näher beschrieben werden. Die Jungen hatten einen schwarzen Nike- und einen blauen Adidas-Rucksack dabei. Sie sprachen deutsch mit Akzent. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.

