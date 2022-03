Berlin Beim Online-Marktplatz Ebay Kleinanzeigen liegt offenbar ein technisches Problem vor. Lesen Sie hier, was über die Störung bekannt ist.

Besonders an Sonntagen surfen viele Menschen gern auf dem Online-Marktplatz Ebay Kleinanzeigen – ob zum Stöbern, zum Ausmisten oder einfach aus Neugier, weil man auf dem Portal üblicherweise immer auch über Kuriositäten stolpert. Dieses Wochenende dürfte es allerdings nicht so einfach sein, Schnäppchen zu ergattern oder einen neuen Besitzer für den alten Hausrat zu finden: Auf der Plattform gibt es offenbar technische Probleme. Was darüber bekannt ist.

Liebe Community, unsere Plattform braucht heute leider etwas länger, um wach zu werden. Es kann also sein, dass ihr euch aktuell nicht einloggen könnt, oder die Plattform sehr lange zum Laden braucht. Unsere Techniker sind dran! #ebaykleinanzeigen — eBay Kleinanzeigen (@eBay_KA) March 6, 2022

"Liebe Community, unsere Plattform braucht heute leider etwas länger, um wach zu werden", teilte Ebay Kleinanzeigen am Sonntagvormittag via Twitter mit. "Es kann also sein, dass ihr euch aktuell nicht einloggen könnt, oder die Plattform sehr lange zum Laden braucht." Die Techniker seien bereits mit dem Problem beschäftigt, hieß es weiter in dem Tweet.

Ebay Kleinanzeigen: Probleme beim Login und bei Nachrichten

Auf dem Portal allestörungen.de schildern zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von Ebay Kleinanzeigen, welche technischen Schwierigkeiten bei ihnen vorliegen. Aktuell kommt es demnach besonders zu Problemen beim Login und dem Versenden von Nachrichten. Viele berichten zudem von Fehlermeldungen.

Danke für eure Geduld! Bitte versucht es mal mit einem Neustart oder einer Neuinstallation der App, um die App wieder aufzuwecken. https://t.co/HyZIux1dG7 — eBay Kleinanzeigen (@eBay_KA) March 6, 2022

In einem weiteren Tweet von Ebay Kleinanzeigen wird dazu geraten, es mit einem Neustart oder einer Neuinstellation der App zu probieren, um das Portal wieder nutzen zu können.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

(raer)

