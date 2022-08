Ehefrau getötet: Mutmaßlicher Täter ruft selbst die Polizei

Bielefeld. Gegen einen Mann aus Bielefeld ist ein Haftbefehl erlassen worden. Er soll seine Frau getötet und dann die Polizei per Notruf informiert haben.

Der 51-jährige Bielefelder, der per Notruf der Polizei mitgeteilt hat, seine Ehefrau getötet zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe die U-Haft wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Die Obduktion der Leiche bestätigte den Angaben zufolge die Vermutung, dass die 49-jährige Bielefelderin in Folge von Schnitt- und Stichverletzungen verblutet ist. Nach dem Anruf am Sonntagmorgen fanden Einsatzkräfte die Leiche der Ehefrau in dem gemeinsamen Wohnhaus. Der Tatverdächtige hat sich nach früheren Angaben widerstandslos festnehmen lassen.

