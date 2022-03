Eifel-Krimis: So ist die Neuauflage von „Mord mit Aussicht“

Essen. Mord mit Aussicht kehrt zurück in die ARD. Der Schauplatz ist geblieben, die drei Hauptdarsteller sind neu. Kann das funktionieren?

Es gibt wieder Mord mit Aussicht (ARD, ab 8. März, dienstags, 20.15 Uhr) . Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Aber von der Stammbesetzung der kleinen Polizeiwache ist niemand mehr dabei. Daran muss man sich gewöhnen.

Die alte Bestzung: Caroline Peters (Sophie Haas, l), Bjarne Mädel (Dietmar Schäffer, M) und Meike Droste (Bärbel Schmied) Foto: Henning Kaiser / dpa

Man war ja lange nicht hier. In Hengasch, Kreis Liebernich. Wo es, nennen wir es mal freundlich, „gemütlich“ zugeht und die Verbrechen so skurril sind wie die Menschen, die hier leben. Bis 2015 haben Caroline Peters als strafversetzte Sophie Haas, Bjarne Maedel als Dietmar „Mann, Mann Mann“ Schäffer und Meike Droste als Bärbel Schmied in der Kult-Serie „Mord mit Aussicht“ für Recht und Ordnung in der Eifel gesorgt. Nun sind sie weg. Umgezogen, versetzt, tot? Man weiß es nicht. Und man erfährt es zunächst auch nicht.

Was man aber erfährt ist, dass statt ihrer der Polizeioberkommissar Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und die Anwärterin Jennifer Dickel (Eva Bühnen) nun Dienst schieben in der kleinen Wache. Jung sind sie, aber nur selten dynamisch. Kennen jeden im Dorf und wollen deshalb auch keinem wehtun. „Kostenfreie Verwarnung“ ist dann auch das Schlimmste, was den Einheimischen droht.

Als Dienstgruppenleiterin von Köln in die Eifel-Einöde

Das geht so natürlich auf Dauer nicht, und deshalb zieht eines Tages auch Marie Gabler ( Katharina Wackernagel) ihren Rollkoffer durch die Hauptstraße. Aus Köln hat man die Kriminalhauptkommissarin in die Einöde geschickt, wo sie nun als neue Dienstgruppenleiterin eine ordentliche und funktionierende Kriminalwache aus dem verschlafenen Revier machen soll. „Das hab ich schon mal gehört“, mault Heike Schäffer (Petra Kleinert), die anders als ihr Gatte noch vor Ort ist.

Sebastian Schwarz (M.) lehnt als Polizeihauptmann Heino Fuss vor dem Polizeiauto, während seine Kollegin, Eva Bühnen, l., als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel den Motor überprüft i Foto: Ben Knabe / dpa

Da hat sie recht, denn die Grundkonstellation ist auch nach dem Wechsel der Hauptdarsteller die gleiche. Gabler teilt zwar nicht den Hang ihrer Vorgängerin zu greller Kleidung und ist nicht annäherend so verhuscht, im Ort aber ist sie trotzdem zunächst so willkommen, wie ein Platzregen beim Sommerfest. „Hier passiert ja nichts“, sind sie sich einig in Hengasch. Was natürlich Unsinn ist, denn gemessen an der Bevölkerungszahl ist die Verbrechensrate – von Mord über Brandstiftung bis zur Geiselnahme – exorbitant.

Blutig wird es selten, brutal gar nicht. Und nach wie vor sind es die komplett unterschiedlichen Ar­beitsauffassungen der Dorfpolizei und der Großstadtermittlerin, die die Serie recht unterhaltsam machen. Man fühlt sich als Zuschauer dann auch recht schnell wieder heimisch in der Eifel, zumal neben Gaby Schäffer auch Michael Hanemann als Stinkstiefel Hans Zielonka und Patrick Heyn als Dr. Bechermann wieder mit von der Partie sind.

Neue Gesichter in bekannter Umgebung

Es gibt allerdings auch neue Gesichter. Cem Ali Gültekin ist aus dem „Nord bei Nordwest“-Schwanitz nach Hengasch umgezogen, heißt auch hier Mehmet, hat nun aber einen festen Job und eine Imbissbude. Aus Kai Schumann ist nach vielen Jahren als Bochumer Kommissar Heldt ein Schweinebauer geworden, Johannes Rotter hat den Job als Kneipier am „Phoenixsee“ an den Nagel gehängt und als Pastor Puttermann die Gemeinde übernommen, während Felix Vörtler ohne nähere Erklärung zu Dorfbewohner Arthur Brandt wird.

„Mord mit Aussicht“ ist immer noch eine gute Serie. Sie hat nur das Problem, dass die Hauptdarsteller nicht immer aus dem langen Schatten ihrer grandiosen Vorgänger treten können. Vor allem Wackernagel merkt man an, dass sie in Komödien nur selten unterwegs ist. Aber vielleicht muss man sich an manches nur gewöhnen.

