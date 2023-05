Einsatz gegen Geldautomaten-Sprenger: Fünf Festnahmen

Die Polizei hat fünf Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen an 22 Sprengungen von Geldautomaten in Deutschland als Täter oder Hintermänner beteiligt gewesen zu sein.

Ermittler haben in den Niederlanden fünf Tatverdächtige gefasst, die an insgesamt 22 Sprengungen von Geldautomaten in Deutschland beteiligt gewesen sein sollen. Dabei machten die Täter rund eine Million Euro Beute, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Den Männern werden die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Bundeskriminalamtes und der niederländischen Polizei durchsuchten seit dem Morgen neun Wohnobjekte in Amsterdam, Helmond und Utrecht.

Im Fokus der Ermittlungen stehen fünf niederländisch-marokkanische Staatsangehörige im Alter zwischen 23 und 38 Jahren. Sie sind laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf dringend verdächtig, an insgesamt 22 Sprengungen von Geldautomaten zwischen Mai 2021 bis August 2022 in Deutschland als Täter oder Hintermänner beteiligt gewesen zu sein.

Eine Million Euro Beute und zwei Millionen Euro Sachschaden

Die Sprengungen wurden in Arnsberg, Bad Oeynhausen, Dormagen, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Löhne, Meerbusch, Pulheim, Senden, Viersen, Wesel , Braunschweig, Hannoversch Münden, Ihlow, Rinteln (Niedersachsen), Dierdorf, Montabaur, Trier (Rheinland-Pfalz), Homburg (Saarland), Gelnhausen (Hessen) und Schuttrange (Luxemburg) verübt. Insgesamt erbeuteten die Täter über eine Million Euro und verursachten Sachschäden in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro.

Den Einsatzmaßnahmen gingen umfangreiche, länderübergreifende Ermittlungen voraus. Bereits im Vorfeld waren europäische Haftbefehle gegen die fünf Beschuldigten erwirkt worden. Sie werden nun einem niederländischen Haftrichter vorgeführt.

Die Einsatzkräfte stellten umfangreiche Beweismittel sicher. Die Auswertung dauert an. (AFP/red)

