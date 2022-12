Millionen Menschen in Deutschland spielen Lotto. Alle hoffen auf einen Millionengewinn. Doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

Glücksspiel: So wahrscheinlich ist ein Lotto-Gewinn

Berlin. Ein Millionen-Gewinn kurz vor Weihnachten kann nicht schaden. In Spanien gibt es am 22. Dezember die traditionelle Riesenlotterie.

Wer träumt nicht davon – einmal beim Lottospielen richtig abräumen und viele Millionen an Euro gewinnen. In Spanien gibt es jedes Jahr kurz vor Weihnachten, immer am 22. Dezember, eine Riesenlotterie namens „El Gordo“. Zu deutsch: „der Dicke“.

„Dick“ ist der Jackpot: satte vier Millionen Euro. Mit der Gesamtsumme von 2,5 Milliarden Euro ist die spanische Weihnachtslotterie die Größte der Welt.

Halb Spanien schaut „El Gordo“

Was passiert am 22. Dezember? Bereits um 9 Uhr beginnt „El Gordo“. Die Ziehung dauert drei bis vier Stunden und wird live im spanischen Fernsehen übertragen. Dann sitzt das halbe Land (ca. 47,33 Mio. Einwohner) vor dem TV-Gerät.

Das Kuriose: Zwei Schüler ziehen die Lose und tragen dann die Nummer sowie den Gewinn singend vor. Es gibt eine große Trommel mit den Losnummern (traditionell 100.000) und eine kleine Trommel mit den Preisen (rund 1800). Zur gleichen Zeit fällt jeweils eine Kugel aus der Trommel – dann kommen die singenden Schüler zum Einsatz.

Für eine Lotterie ist die Gewinnchance relativ hoch: 1 zu 100.000. Zum Vergleich: Bei der Lotterie 6 aus 49 sind es 1 zu 140 Millionen. Insgesamt gibt es bei der spanischen Variante 17 Gewinnklassen.

Das sind die ersten fünf Gewinnklassen bei „El Gordo“

Gewinnklasse 1: 4.000.000 Euro („El Gordo“)

Gewinnklasse 2: 1.250.000 Euro

Gewinnklasse 3: 500.0000 Euro

Gewinnklasse 4: 200.000 Euro

Gewinnklasse 5: 60.000 Euro

Die Loszahlen der ersten drei Preise werden je einmal, die des vierten Preises zweimal und die des fünften Preises achtmal aus der Trommel gefischt. Da ein ganzes Los in Spanien 200 Euro kostet, gibt es sogenannte „Décimos“, Zehntellose, die weniger kosten. Mittlerweile ist auch eine Teilnahme von Deutschland aus möglich. Online sind Lose bei verschiedenen Anbietern zu erwerben. (dw)

